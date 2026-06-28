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EMPLOYMENT (28-06-2026)

REQUIRED PROOF READER FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER (TIMING 6 PM TO 12.30 AM) THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATE WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM JOBS IN MULTINATIONAL BANK LIFE INSURANCE DEPARTMENT...

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Daily Excelsior
11:22 AM Jun 28, 2026 IST
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REQUIRED

PROOF READER

FOR LEADING ENGLISH

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NEWSPAPER (TIMING 6 PM TO 12.30 AM)

THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATE WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO

EXCELSIOR65@GMAIL.COM

JOBS IN MULTINATIONAL BANK

LIFE INSURANCE DEPARTMENT

GOLDEN OPPORTUNITY

SALARY RS 25,000 TO RS 50,000/- PER MONTH

ONROLL JOBS FOR

1.EXPERIENCE IN LIFE INSURANCE

2.FRESHER

3.RETIRED BANKERS

4.RETIRED TEACHERS

5.RETIRED ARMY OFFICERS

HOUSE WIVES AND STUDENTS CAN ALSO APPLY.

OFFICE:- INDUSIND BANK LIFE INSURANCE. 1ST FLOOR, KC PLAZA ,RESIDENCY ROAD. JAMMU

CONTACT:- 9906371359

REQUIRED

PERSONAL DRIVER IN GANDHI NAGAR, JAMMU

CANDIDATE SHOULD BE SKILLED IN DRIVING BOTH MANUAL AND AUTOMATIC VEHICLES, HAVING

* MINIMUM 5 YEARS OF DRIVING EXPERIENCE

* SHOULD BE FAMILIAR WITH ROUTES IN JAMMU CITY.

* WELL BEHAVED AND POLITE.

CONTACT: 7006673291,

9790423331

REQUIRED

1- PEON MALE/FEMALE

1-FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING KNOWLEDGE OF BUSY AND WORD

1- DRIVER FOR GO-DOWN VEHICLES

FOR OFFICE AT SAINIK COLONY

CONTACT: 9419193252

REQUIRED

MANUFACTURING COMPANY AT PHASE-I SAMBA REQUIRE ACCOUNTANTS

EXPERIENCE MIN 5 YEARS

SHOULD BE B.COM

PROFICIENT IN TALLY, MS EXCEL, POSSESS ADMINISTRATIVE &

COMMUNICATION SKILLS.

EMAIL: JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM

REQUIRED STAFF

SALARY: RS 9000 PER MONTH

( MALE )

WOOD BUSINESS JOBS AVAILABLE:

* WOOD LOG ACCOUNTANT (OFFICE)

* STORE / STOCK MANAGER

* SALES PERSON

* LOADER / HELPER

LOCATION: LEH

CONTACT: 7051459937

* HONEST AND HARDWORKING

* BASIC OFFICE/ACCOUNT KNOWLEDGE FOR ACCOUNTANT POST

SHRIRAM FINANCE LTD.

(LEADING NBFC IN INDIA)

REQUIRED

1. BRANCH MANAGER JOB LOCATION SRINAGAR, ANANTNAG, BARAMULLA, REASI, RAJOURI.

2. REGIONAL MANAGER GOLD LOAN, TW & MSME PRODUCT JOB LOCATION JAMMU.

MIN QUALIFICATION: - GRADUATION

5 YEARS RELEVANT NBFC OR BANKING EXPERIENCED CANDIDATE WILL BE PREFERRED. INTERVIEW DATE 1ST JULY TO 4TH JULY TIMING 10 AM TO 2 PM (YOU CAN ALSO SHARE RESUME ON WHATSAPP ).

INTERVIEW VENUE: - SHRIRAM FINANCE LTD. 13/B BLOCK C, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAWAN, JAMMU -180004.

CONTACT NO.: -9858260725, 7006720728

“JOB FOR MALE ONLY’’

" FOR THE ALL WORKS "

1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .

2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .

3. GRADUATE PREFERRED .

4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .

GOLE PULI ,T.T, JAMMU

CALL@8899124041

WANTED

WANTED EXPERIENCED FIELD SALES EXECUTIVE AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. FIXED SALARY 12000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12PM TO 4PM AT 9469268844

FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER

SOCIAL MEDIA MANAGERS

MERCHANDISERS

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

WANTED PEON

A PEON IS REQUIRED FOR OFFICE WORK IN A REPUTED

NEWSPAPER OFFICE.

WORKING HOURS

10.00 AM - 6.00 PM.

(LOCAL PREFERRED)

CONTACT : 9419187955

DELIVERY BOYS

REQUIRED DELIVERY BOYS FOR THE COURIER COMPANY AT JEWEL, JAMMU. A PERSON SHOULD HAVE THEIR OWN VEHICLE.

CONTACT :- 9419188398

URGENTLY REQUIRED

COUNSELLOR FOR COACHING

INSTITUTE

(MALE/FEMALE)

AGE - 21-30

GRADUATE/PG WITH COMPUTER KNOWLEDGE

FRESHER/EXPERIENCE

SALARY -10000-14000

LOCATION - JEWEL

CONTACT 8493997300

RESUME- INFOCAREER263@GMAIL.COM

AVAILABLE

WOMEN-ONLY PHYSIOTHERAPY AND MASSAGE, DONE BY FEMALE THERAPISTS, HOME SERVICE IS AVAILABLE

MOB.7006856289

REQUIRE SALES STAFF

"SALES EXECUTIVE" FOR PACKAGED DRINKING WATER, REPUTED BRAND MILK PRODUCTS.

EXPERIENCE IN FMCG/BEVERAGE/ MILK PRODUCTS IS MANDATORY.

LOCATION - JAMMU

CONTACT: 9419188049

REQUIRED

AT PRIVATE LIMITED COMPANY OFFICE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.

1. CHIEF SENIOR ACCOUNTANT-01

(CA/CA EQUIVALENT MINIMUM 10YRS EXPERIENCE)

1. JR ACCOUNTANT -02

(MINIMUM 4-6 YRS EXPERIENCE)

1. MKT REP. -05

(YOUNG PERSON 20-30YRS AND ENERGETIC) OUT OF STATE WORK

1. PERSONAL SEC. CUM LETTER DRAFTER-01

2. OFFICE BEARER-02 ( COMPUTER OPERATOR) ( FEMALE PREFERRED)

3. TRANSPORT SEGMENT PERSONAL -01 ABILITY TO ARRANGE VEHICLE PAN INDIA LEVEL

CONTACT CELL-9906010777,

MAIL ID:

PURCHASE@OSAKAGROUP.IN / DIRECTOR@OSAKAGROUP.IN

HIRING ALERT (INSURANCE SECTOR) - UNION BANK OF INDIA -

FINANCIAL CONSULTANT/AGENCY PARTNER/ DEVELOPMENT OFFICER, (FIXED SALARY), LOCATION: JAMMU. QUALIFICATION: 10TH/ 12TH/ GRADUATE. FRESHERS, EXPERIENCED PROFESSIONALS & DEFENCE DEPENDENTS WELCOME.

CALL/EMAIL: 7006125559/8716848382

CHETANJAMWAL81@YAHOO.CO.IN

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