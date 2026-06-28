EMPLOYMENT (28-06-2026)
REQUIRED PROOF READER FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER (TIMING 6 PM TO 12.30 AM) THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATE WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM JOBS IN MULTINATIONAL BANK LIFE INSURANCE DEPARTMENT...
REQUIRED
PROOF READER
FOR LEADING ENGLISH
NEWSPAPER (TIMING 6 PM TO 12.30 AM)
THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATE WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO
EXCELSIOR65@GMAIL.COM
JOBS IN MULTINATIONAL BANK
LIFE INSURANCE DEPARTMENT
GOLDEN OPPORTUNITY
SALARY RS 25,000 TO RS 50,000/- PER MONTH
ONROLL JOBS FOR
1.EXPERIENCE IN LIFE INSURANCE
2.FRESHER
3.RETIRED BANKERS
4.RETIRED TEACHERS
5.RETIRED ARMY OFFICERS
HOUSE WIVES AND STUDENTS CAN ALSO APPLY.
OFFICE:- INDUSIND BANK LIFE INSURANCE. 1ST FLOOR, KC PLAZA ,RESIDENCY ROAD. JAMMU
CONTACT:- 9906371359
REQUIRED
PERSONAL DRIVER IN GANDHI NAGAR, JAMMU
CANDIDATE SHOULD BE SKILLED IN DRIVING BOTH MANUAL AND AUTOMATIC VEHICLES, HAVING
* MINIMUM 5 YEARS OF DRIVING EXPERIENCE
* SHOULD BE FAMILIAR WITH ROUTES IN JAMMU CITY.
* WELL BEHAVED AND POLITE.
CONTACT: 7006673291,
9790423331
REQUIRED
1- PEON MALE/FEMALE
1-FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING KNOWLEDGE OF BUSY AND WORD
1- DRIVER FOR GO-DOWN VEHICLES
FOR OFFICE AT SAINIK COLONY
CONTACT: 9419193252
REQUIRED
MANUFACTURING COMPANY AT PHASE-I SAMBA REQUIRE ACCOUNTANTS
EXPERIENCE MIN 5 YEARS
SHOULD BE B.COM
PROFICIENT IN TALLY, MS EXCEL, POSSESS ADMINISTRATIVE &
COMMUNICATION SKILLS.
EMAIL: JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM
REQUIRED STAFF
SALARY: RS 9000 PER MONTH
( MALE )
WOOD BUSINESS JOBS AVAILABLE:
* WOOD LOG ACCOUNTANT (OFFICE)
* STORE / STOCK MANAGER
* SALES PERSON
* LOADER / HELPER
LOCATION: LEH
CONTACT: 7051459937
* HONEST AND HARDWORKING
* BASIC OFFICE/ACCOUNT KNOWLEDGE FOR ACCOUNTANT POST
SHRIRAM FINANCE LTD.
(LEADING NBFC IN INDIA)
REQUIRED
1. BRANCH MANAGER JOB LOCATION SRINAGAR, ANANTNAG, BARAMULLA, REASI, RAJOURI.
2. REGIONAL MANAGER GOLD LOAN, TW & MSME PRODUCT JOB LOCATION JAMMU.
MIN QUALIFICATION: - GRADUATION
5 YEARS RELEVANT NBFC OR BANKING EXPERIENCED CANDIDATE WILL BE PREFERRED. INTERVIEW DATE 1ST JULY TO 4TH JULY TIMING 10 AM TO 2 PM (YOU CAN ALSO SHARE RESUME ON WHATSAPP ).
INTERVIEW VENUE: - SHRIRAM FINANCE LTD. 13/B BLOCK C, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAWAN, JAMMU -180004.
CONTACT NO.: -9858260725, 7006720728
“JOB FOR MALE ONLY’’
" FOR THE ALL WORKS "
1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .
2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .
3. GRADUATE PREFERRED .
4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .
GOLE PULI ,T.T, JAMMU
CALL@8899124041
WANTED
WANTED EXPERIENCED FIELD SALES EXECUTIVE AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. FIXED SALARY 12000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12PM TO 4PM AT 9469268844
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER
SOCIAL MEDIA MANAGERS
MERCHANDISERS
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
WANTED PEON
A PEON IS REQUIRED FOR OFFICE WORK IN A REPUTED
NEWSPAPER OFFICE.
WORKING HOURS
10.00 AM - 6.00 PM.
(LOCAL PREFERRED)
CONTACT : 9419187955
DELIVERY BOYS
REQUIRED DELIVERY BOYS FOR THE COURIER COMPANY AT JEWEL, JAMMU. A PERSON SHOULD HAVE THEIR OWN VEHICLE.
CONTACT :- 9419188398
URGENTLY REQUIRED
COUNSELLOR FOR COACHING
INSTITUTE
(MALE/FEMALE)
AGE - 21-30
GRADUATE/PG WITH COMPUTER KNOWLEDGE
FRESHER/EXPERIENCE
SALARY -10000-14000
LOCATION - JEWEL
CONTACT 8493997300
RESUME- INFOCAREER263@GMAIL.COM
AVAILABLE
WOMEN-ONLY PHYSIOTHERAPY AND MASSAGE, DONE BY FEMALE THERAPISTS, HOME SERVICE IS AVAILABLE
MOB.7006856289
REQUIRE SALES STAFF
"SALES EXECUTIVE" FOR PACKAGED DRINKING WATER, REPUTED BRAND MILK PRODUCTS.
EXPERIENCE IN FMCG/BEVERAGE/ MILK PRODUCTS IS MANDATORY.
LOCATION - JAMMU
CONTACT: 9419188049
REQUIRED
AT PRIVATE LIMITED COMPANY OFFICE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.
1. CHIEF SENIOR ACCOUNTANT-01
(CA/CA EQUIVALENT MINIMUM 10YRS EXPERIENCE)
1. JR ACCOUNTANT -02
(MINIMUM 4-6 YRS EXPERIENCE)
1. MKT REP. -05
(YOUNG PERSON 20-30YRS AND ENERGETIC) OUT OF STATE WORK
1. PERSONAL SEC. CUM LETTER DRAFTER-01
2. OFFICE BEARER-02 ( COMPUTER OPERATOR) ( FEMALE PREFERRED)
3. TRANSPORT SEGMENT PERSONAL -01 ABILITY TO ARRANGE VEHICLE PAN INDIA LEVEL
CONTACT CELL-9906010777,
MAIL ID:
PURCHASE@OSAKAGROUP.IN / DIRECTOR@OSAKAGROUP.IN
HIRING ALERT (INSURANCE SECTOR) - UNION BANK OF INDIA -
FINANCIAL CONSULTANT/AGENCY PARTNER/ DEVELOPMENT OFFICER, (FIXED SALARY), LOCATION: JAMMU. QUALIFICATION: 10TH/ 12TH/ GRADUATE. FRESHERS, EXPERIENCED PROFESSIONALS & DEFENCE DEPENDENTS WELCOME.
CALL/EMAIL: 7006125559/8716848382
CHETANJAMWAL81@YAHOO.CO.IN