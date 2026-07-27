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EMPLOYMENT (27-7-2026)

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA. 2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT) 3. MERCHANT 4. ACCOUNTS 5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER 7. PEON 8. SECURITY...

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Daily Excelsior
11:04 AM Jul 27, 2026 IST
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SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

Advertisement

2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3. MERCHANT 4. ACCOUNTS

5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER

7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 9419090782, 9622340783

URGENTLY REQUIRED

1. SALES EXECUTIVE, MARKETING MANAGER, CRM, CRE, TELLE CALLER.

2. SUPERVISIOR, TELLE SALE, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION.

3. BA, BSC, MSC, M.COM, B.COM, BCA, BBA, QC, PRODUCTION, QA, PACKING OPERATOR.

4. DIPLOMA/DEGREE.ELE, MEC, CIVIL, CSE

PRODUCTION, MAINTANCE, DISPATCH, QC.

5. MACHINE OPERATOR,BLISTER,TUBE MACHINE, BLENDER, BOILER OPERATOR, INJECTI MOULDING.

ADDRESS. 628/A. BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT. 9149840451, 9596674192

URGENT

REQUIREMENT

OF HELPER FOR STATIONARY

AND BOOK SHOP

ONLY MALE CANDIDATES

MOB 9622685788

+917006476439

FASHION JOBS

JOIN PAISLEY POP / DO TAARA

* CLIENT SERVICING EXECUTIVES

* CONTENT & STRATEGY ROLES

GOOD SPOKEN ENGLISH PREFERRED.

WHATSAPP RESUME: 8899299233

NO CALLS PLEASE

SAINIK COLONY, JAMMU

STAFF REQUIRED

FOS / SALESPERSON-2

(SALARY+TA/DA) FOR RENOWNED MOBILE BRAND.

PERSONS WITH PRIOR EXP.

FOR BANIHAL-RAMBAN/DODA-BHADERWAH AREA PREF.

SEND RESUME-

FAIRDEAL MARKETING CO

NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7006350110/ 9419177785

REQUIRED FULL TIME STAFF

MALE/FEMALE

WELL EDUCATED,DYNAMIC, EXPERIENCED:

1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP

2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS

3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS

KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:

SANDEEP MEDICATES

SECTOR NO. 6 MINI MARKET

TRIKUTA NAGAR JAMMU

9906210245

REQUIRED

AN EXPERIENCED AND WELL QUALIFIED FEMALE HOME TUTOR TO TEACH CLASS 4TH STUDENT (ALL SUBJECTS) AT SEC-3 EXTN. TRIKUTA NAGAR.

INTERESTED TEACHERS MAY

CONTACT AT 9811706514

URGENT WANTED DRIVER

EXP. PERSONAL DRIVER - 1/2 PERSON (CONVEYANCE MUST) SALARY NEGOTIABLE

PERSONS NEAR GANDHINAGAR /NANAK NAGAR / SATWARI AND NEARBY AREA PREFERRED

SEND RESUME& WALKIN-

9419186812/ 9419153300

IMMMEDIATE JOB VACANCY

OPENINGS FOR STAFF FOR A NEWLY OPENED GUEST HOUSE IN KATRA

1. ROOM BOY

2. CHEF

MIN QUALIFICATION: 12TH PASS. PRIOR EXPERIENCE PREFERRED. FRESHERS CAN ALSO APPLY.

KINDLY SEND YOUR BIO DATA THROUGH WHATSAPP OR CALL ON BELOW NUMBER 9419996666 TO GET MORE DETAILS.

REQUIRED

A EXPERIENCE (MATH/SCIENCE) FEMALE HOME TUTOR FOR FEMALE STUDENT CLASS 10TH (CBSE) AT PATOLI BRAHAMANA.

CONTACT: 7006455632

URGENTLY REQUIRED

1) CHARTERED ACCOUNTANT (FRESHERS/ EXPERIENCE) SALARY 70K TO 90K

2) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)

3) TELECALLERS / RECEPTION (FRESHER / EXPERIENCE)

4) PACKINGS JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000

5) SALES MANAGER/ EXECUTIVE (FRESHER/ EXPERIENCE)

7) INTERIOR DESIGNER (EXPERIENCE)

8) GRAPHICS DESIGNER (EXPERIENCE)

CONTACT:- BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

MOBILE NO:- 9796733175, 9797721646, 7051451646

EMAIL ID :- BSBRAVESEC@GMAIL.COM

669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU

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