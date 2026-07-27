EMPLOYMENT (27-7-2026)
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA. 2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT) 3. MERCHANT 4. ACCOUNTS 5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER 7. PEON 8. SECURITY...
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
URGENTLY REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE, MARKETING MANAGER, CRM, CRE, TELLE CALLER.
2. SUPERVISIOR, TELLE SALE, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION.
3. BA, BSC, MSC, M.COM, B.COM, BCA, BBA, QC, PRODUCTION, QA, PACKING OPERATOR.
4. DIPLOMA/DEGREE.ELE, MEC, CIVIL, CSE
PRODUCTION, MAINTANCE, DISPATCH, QC.
5. MACHINE OPERATOR,BLISTER,TUBE MACHINE, BLENDER, BOILER OPERATOR, INJECTI MOULDING.
ADDRESS. 628/A. BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT. 9149840451, 9596674192
URGENT
REQUIREMENT
OF HELPER FOR STATIONARY
AND BOOK SHOP
ONLY MALE CANDIDATES
MOB 9622685788
+917006476439
FASHION JOBS
JOIN PAISLEY POP / DO TAARA
* CLIENT SERVICING EXECUTIVES
* CONTENT & STRATEGY ROLES
GOOD SPOKEN ENGLISH PREFERRED.
WHATSAPP RESUME: 8899299233
NO CALLS PLEASE
SAINIK COLONY, JAMMU
STAFF REQUIRED
FOS / SALESPERSON-2
(SALARY+TA/DA) FOR RENOWNED MOBILE BRAND.
PERSONS WITH PRIOR EXP.
FOR BANIHAL-RAMBAN/DODA-BHADERWAH AREA PREF.
SEND RESUME-
FAIRDEAL MARKETING CO
NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7006350110/ 9419177785
REQUIRED FULL TIME STAFF
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED,DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES
SECTOR NO. 6 MINI MARKET
TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
REQUIRED
AN EXPERIENCED AND WELL QUALIFIED FEMALE HOME TUTOR TO TEACH CLASS 4TH STUDENT (ALL SUBJECTS) AT SEC-3 EXTN. TRIKUTA NAGAR.
INTERESTED TEACHERS MAY
CONTACT AT 9811706514
URGENT WANTED DRIVER
EXP. PERSONAL DRIVER - 1/2 PERSON (CONVEYANCE MUST) SALARY NEGOTIABLE
PERSONS NEAR GANDHINAGAR /NANAK NAGAR / SATWARI AND NEARBY AREA PREFERRED
SEND RESUME& WALKIN-
9419186812/ 9419153300
IMMMEDIATE JOB VACANCY
OPENINGS FOR STAFF FOR A NEWLY OPENED GUEST HOUSE IN KATRA
1. ROOM BOY
2. CHEF
MIN QUALIFICATION: 12TH PASS. PRIOR EXPERIENCE PREFERRED. FRESHERS CAN ALSO APPLY.
KINDLY SEND YOUR BIO DATA THROUGH WHATSAPP OR CALL ON BELOW NUMBER 9419996666 TO GET MORE DETAILS.
REQUIRED
A EXPERIENCE (MATH/SCIENCE) FEMALE HOME TUTOR FOR FEMALE STUDENT CLASS 10TH (CBSE) AT PATOLI BRAHAMANA.
CONTACT: 7006455632
URGENTLY REQUIRED
1) CHARTERED ACCOUNTANT (FRESHERS/ EXPERIENCE) SALARY 70K TO 90K
2) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)
3) TELECALLERS / RECEPTION (FRESHER / EXPERIENCE)
4) PACKINGS JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8PM SALARY 12000
5) SALES MANAGER/ EXECUTIVE (FRESHER/ EXPERIENCE)
7) INTERIOR DESIGNER (EXPERIENCE)
8) GRAPHICS DESIGNER (EXPERIENCE)
CONTACT:- BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
MOBILE NO:- 9796733175, 9797721646, 7051451646
EMAIL ID :- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU