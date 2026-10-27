EMPLOYMENT (27-10-2026)
VACANCIES AVAILABLE MALE/FEMALE WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED: 1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP 2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS 3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS 4. TIMING :9.00 A.M TO 9.30 P.M KINDLY...
VACANCIES AVAILABLE
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
4. TIMING :9.00 A.M TO 9.30 P.M
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SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
REQUIRED
AN EXPERIENCED DRIVER FOR AN AUTOMATIC CAR FOR A FAMILY AT
GANDHI NAGAR.
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PHYSIOTHERAPIST
REQUIRED QUALIFIED & EXPERIENCED PHYSIOTHERAPIST FOR A CLINIC SITUATED IN
GANDHI NAGAR AREA.
CONTACT: 9419145046
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MINIMUM QUALIFICATION - 12TH
WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
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WE ARE HIRING - AREA SALES MANAGER
AN ESTABLISHED HOTEL MANAGEMENT INSTITUTE IS LOOKING FOR A DYNAMIC AND EXPERIENCED PROFESSIONAL FOR THE UDHAMPUR AREA.
POSITION: AREA SALES MANAGER - 1 VACANCY
GENDER: MALE/FEMALE
EXPERIENCE: PRIOR EXPERIENCE IN THE EDUCATION SECTOR IS REQUIRED.
CONTACT: 9878202829 | 9797263329
WE ARE HIRING !
A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP HONDA BIGWING AT SAINIK COLONY JAMMU REQUIRES
SALES EXECUTIVE -2
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EMAIL-BIGWING@REGENCYAUTOS.IN
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REQUIRED TEACHERS
FOR INSTITUTES
1. SATWARI
ENGLISH & SOCIAL STUDIES TEACHER FOR 9TH AND 10TH CLASS
TIME: 4.30 PM TO 6.30 PM
2. CHANNI HIMMAT
PHYSICS AND CHEMISTRY
TEACHER TO TEACH 8TH, 9TH, 10TH
CLASS TIME: 3 PM TO 5 PM
CONTACT: 6006734561
AND SEND RESUME: 7889715827
REQUIRED
REQUIRED A CRICKET COACH FOR
NK CRICKET ACADEMY
BANTALAB FOR FIVE DAYS A WEEK TIMING : 4 PM TO 6 PM
CONTACT NUMBER:
7006534251
SALARY : TO BE NEGOTIATED
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REQUIRED JE
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CONTACT NO 9915025757
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WEST HOUSE INC. (WHITE HOUSE)
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