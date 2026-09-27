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EMPLOYMENT (27-09-2026)

REQUIRED DTP OPERATOR - 2 FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER KNOWLEDGE OF QUARKPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM SALES MAN REQUIRED NEW LOOK FURNITURE GANGYAL QUALIFICATION-10TH OR ABOVE 9419132625, 7006317801 HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL HEAVEN’S ANGELS “A...

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Daily Excelsior
10:49 AM Sep 27, 2026 IST
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REQUIRED

DTP OPERATOR - 2

FOR LEADING ENGLISH

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NEWSPAPER

KNOWLEDGE OF

QUARKPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO

EXCELSIOR65@GMAIL.COM

SALES MAN REQUIRED

NEW LOOK FURNITURE

GANGYAL

QUALIFICATION-10TH OR

ABOVE

9419132625, 7006317801

HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL

HEAVEN’S ANGELS “A PLAYWAY SCHOOL”

JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU PH.: 70068-62250

FACULTY REQUIRED

POST QUALIFICATION

ENGLISH RELEVANT QUALIFICATION

NTT. RELEVANT QUALIFICATION

GENERAL LINE TEACHER RELEVANT QUALIFICATION

HINDI RELEVANT QUALIFICATION

WALK-IN INTERVIEW WITH C.V

REQUIRED SALES TELECALLER

MALE ONLY

LOCATION: JAMMU

FRESHERS CAN ALSO APPLY.

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH

DAY SHIFT ONLY

MONTHLY SALARY 10K

CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS

6006943256

INTERVIEW ON 28 SEP 2026 ONLY AT JAMMU.

REQUIRED

1. ONE PERSON WITH PERSONALITY +2, B.A,D. PHARMACY, SALARY 15000/

2. REQUIRED A PERSON AS PEON/HOUSEKEEPING

3. REQUIREF ONE GIRL AS RECEPTIONIST WITH PERSONALITY (PART TIME).

DR. BENGALI CLINIC

MEET EVERY TUESDAY

HOTEL JAGDAMBA BELOW GUMMAT

OPP. PETROL PUMP

NEAR GENERAL BUS STAND,JAMMU

TIME 8.00 AM TO 8.00 PM

MOB. 9906018019

TOYJOY IS HIRING

1. SOCIAL MEDIA CREATOR - FEMALE

MUST KNOW INSTAGRAM, SHOOT & EDIT REELS, BE CAMERA-FRIENDLY AND CONFIDENT, FOLLOW TRENDS, AND CREATE ENGAGING, SCROLL-STOPPING CONTENT.

2. SALES EXECUTIVES - 2 VACANCIES | MALE PREFERRED

CONFIDENT, PRESENTABLE AND GOOD WITH

CUSTOMERS. PREVIOUS SALES EXPERIENCE PREFERRED.

PART-TIME / FULL-TIME OPPORTUNITIES

SEND CV OR INSTAGRAM ID (SOCIAL MEDIA JOB)

CONTACT: 9796029029

JOB OPENING

MIS- MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

REQUIREMENTS

1. PREFERABLY MATHS/ PHYSICS/ECONOMICS/APPLIED SCIENCES/ENGINEERING STUDENT.

2. PREFERABLY TOP 20% ILE IN STUDIES

3. VERY GOOD COMPUTER SKILLS, ESPECIALLY ADVANCED EXCEL/SHEETS.

4. EXCELLENT UNDERSTANDING OF BASIC ARITHMETIC AND STATISTICS PERCENTAGES, RATIO PROPORTIONS, WEIGHTED AVERAGES, ETC.

5. SALARY 20000-25000 (AS PER CAPABILITY)

EMAIL ID: PC@PMRCJEW.COM

WANTED

SALES BOYS AND SALES GIRL AT WHOLESALE & RETAIL COUNTER AT CITY CHOWK JAMMU.

SALARY: NEGOTIABLE

CONTACT: 9906112774, 9419185092

ACCOUNTANT WANTED

WANTED FULL TIME ACCOUNTANT HAVING MINIMUM 3YRS EXPERIENCE IN TALLY AND GST SALARY NEGOTIABLE

9419137957, 9419277697

SUPERVISOR REQUIRED

A MALE CANDIDATE GRADUATE / ENGG GRADUATE FOR SUPERVISING OPERATIONS, MAINTENANCE AND MANPOWER. WALK IN OR APPLY CAREERS@TSUSJAMMU.ORG. THE SHRI RAM UNIVERSAL SCHOOL NEAR HOLY WATER POND JAKH VIJAYPUR.

LAWRENCE PUBLIC HIGH SCHOOL, REASI

(AFFILIATED TO CBSE)

WE ARE LOOKING FOR DEDICATED, PASSIONATE AND EXPERIENCED TEACHERS TO JOIN OUR ACADEMIC TEAM VACANCIES AVAILABLE

(1) COORDINATOR (PRE-PRIMARY)

(2) TGT ENGLISH

(3) TGT HINDI

(4) TGT SOCIAL SCIENCE

(5) TGT SCIENCE

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR

CV ON 7006276960, 94191-86639

SAI WATER TANK

CLEANING SERVICE

UNDER GROUND

WATER TANK,

OVERHEAD TANK

MOB NOS: 9419890684, 9469907173

REQUIRED

EXPETIENCED SALESMAN/ SALESGIRL - 2 NO

FOR A LEADING LADIES CLOTHING STORE AT CHANNI HIMMAT, JAMMU

SALARY RANGES BETWEEN 15000 TO 25000 DEPENDING UPON EXPERIENCE.

WHATSAPP YOUR RESUME AT 9419680978.

OR E MAIL AT MITUGMITU@GMAIL.COM.

STAFF REQUIRED

MAHAJAN TRADERS TALAB TILLO, JAMMU

WE ARE HIRING!

1. SALES - 4 (MALE & FEMALE)

2. MARKETING - 1 (VALID DRIVING LICENSE)

3. HELPER - 2 4. LABOUR - 2

5. HOUSEKEEPING - 2

REQUIREMENTS

• HAVE KNOWLEDGE OF BUSY. • GOOD COMMUNICATION SKILLS.

• CUSTOMER HANDLING SKILLS. • BASIC COMPUTER KNOWLEDGE (FOR SALES & MARKETING). • TEAM PLAYER WITH POSITIVE ATTITUDE.

• EXPERIENCE WILL BE AN ADDED ADVANTAGE.

INTERESTED CANDIDATES, PLEASE CONTACT: 9596991221 MAHAJAN TRADERS, TALAB TILLO, JAMMU.

JOIN OUR TEAM & GROW WITH US

WE ARE HIRING!

LOHAMANDI A UNIT OF DAVINDER GROUP

JAMMU

WE ARE LOOKING FOR SUITABLE CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

PROCESS COORDINATOR

KEY RESPONSIBILITIES: HER JOB WILL BE TO FOLLOW UP WITH EVERYONE TO GET THE WORK DONE.IN ALL THE SYSTEMS THAT GET CREATED DURING THE WORKSHOP. FRESHER OR 1/2 YEARS OF EXPERIENCE AS A COORDINATOR WORKING KNOWLEDGE OF EXCEL. NO EXPERIENCE IN YOUR DOMAIN E.G. MANUFACTURING, TRADING ETC.

LIVING 45 MINS TRAVELING TIME FROM THE OFFICE. CONTACT: 9682348244

CALLING TIME: 11:00 AM TO 7:00PM

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US FOR FURTHER DETAILS.

REQUIRED TEACHER’S

FOR INSTITUTE

1. PRIMARY FEMALE TEACHER’S FOR CLASS 4TH & 5TH (ALL SUBJECTS TIME 4.00 PM TO 7.00 PM SALARY RS 6000 PER MONTH IN SATWARI

2. FEMALE TEACHER WHO TEACHES ENGLISH AS WELL AS SOCIAL STUDIES FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH TIME 2.30 TO 5.00 PM RS 8000 PER MONTH IN CHANNI HIMMAT

CONTACT NO: 7889715827

RESUME SEND NO. 6006734561

BUSINESS

OPPORTUNITY

FULLY READY COMMERCIAL BUILDING AVAILABLE FOR SALE WITH LEADING FRANCHISE BRANDS AT HIGH COURT ROAD JANIPUR JAMMU. INVESTOR WITH RS.1 CR INVESTMENT BUDGET

CALL 9419901606

BAL BHARTI PUBLIC HIGH SCHOOL

CHANNI HIMMAT JAMMU

MOB.: 9419192748

TEACHER REQUIRED

COMPUTER TEACHER (BCA/MCA)

APPLICATIONS SHOULD REACH THE ABOVE ADDRESS OR EMAIL:- BBPHS84@GMAIL.COM

ONLY THE SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR AN INTERVIEW

REQUIRED

PROJECT ASSISTANT - 2

PA TO CEO - 1

COOK CUM CLEANER - 1

FOR 1 & 2 SALARY CTC @15500/M & PREFERABLY GRADUATE

FOR 3 PREFERABLY 10TH CTC @12000/M + FOOD & ACCOMMODATION

WALK-IN INTERVIEW ON 03.10.2026 (10 AM - 2 PM)

SEARCH FOR NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION JAMMU ON MAPS.

FOR DETAILS, VISIT NDF.NET.IN & SEND RESUME

8491070082

STAFF REQUIRED - FEMALE

EXPERIENCED CANDIDATES REQUIRED FOR:

COMPUTER OPERATOR - BUSY SOFTWARE

ARTIFICIAL JEWELLERY

UNDERGARMENTS

GOLDEN AGE, PURANI MANDI, JAMMU

9419285999 | 9419193184

EXPERIENCE IN THE RESPECTIVE

FIELD IS REQUIRED.

REQUIRED

GOOD COOK + MAID (FEMALE)

TIMING: MORNING 7 AM TO 9 AM

EVENING 6 PM TO 7 PM

CONTACT: 7889486226

(FROM 4 PM TO 5 PM)

URGENTLY REQUIRED

SALESMAN, DRIVER, HELPER, REPRESENTATIVE FOR ITC DISTRIBUTION POINT SAKSHAM TRADERS 52

GURHA BAKSHI NAGAR

JAMMU 9419193869

7006913933

A S N HR. SEC SCHOOL RESHAM GHAR COLONY.

REQUIRED STAFF

1) MATHEMATICS TEACHER-2

2) ENGLISH TEACHER -2

3) HINDI TEACHER-2

4) SCIENCE TEACHER-2

5) COMPUTER TEACHER-2

6) KINDERGARTEN TEACHER-2

SUBMIT YOUR RESUME IN SCHOOL OFFICE BETWEEN 9 AM TO 2 PM.

CONTACT NO.7838050040

URGENT POSITION FOR GEM AND E-TENDERING

ONE MARKETING EXECUTIVE FOR CIVIL AND ELECTRICAL ITEMS

ONE SUPERVISOR FOR CIVIL WORK AND ELECTRICAL WORK

ONE COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK

ATLEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD

ONE OFFICE BOY

FOR M/S GANPATI ENTERPRISES

HIGH COURT CHOWK JANIPUR,JAMMU

SALARY NEGOTIABLE

WHAT'SAPP URS RESUME:- 6005627575

URGENT POSITION FOR GEM AND E-TENDERING

ONE MARKETING EXECUTIVE FOR CIVIL AND ELECTRICAL ITEMS

ONE SUPERVISOR FOR CIVIL WORK AND ELECTRICAL WORK

ONE COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK

ATLEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD

ONE OFFICE BOY

FOR M/S GANPATI ENTERPRISES

HIGH COURT CHOWK JANIPUR,JAMMU

SALARY NEGOTIABLE

WHAT'SAPP URS RESUME:- 6005627575

REQUIRED

SALES TEAM LEADER - 1 MALE - LOCATION KATHUA

SALES TEAM LEADER - 1 MALE - LOCATION RAJOURI

SALES TEAM LEADER - 2 MALE - LOCATION JAMMU

EDUCATION:- GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER

EXPERIENCE- 3 TO 4 YRS WORK EXPERIENCE IN TEAM HANDLING

SALARY:- NEGOTIABLE

CONTACT: A.M. AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU

DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)

INTERVIEW ON DT 28-09-2026 & 29-09-2026

TIME: 11.00 AM TO 01.00 PM

MOB.NO: 7780870031, 9858511416

EMAIL- BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN

WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN

REQUIRE SALES STAFF

REQUIRE SALES EXECUTIVE FOR A REPUTED BRAND IN MILK, CURD, ICE CREAM AND BEVERAGE PRODUCTS.

EXPERIENCE IN FMCG/BEVERAGE/ ICE CREAM / DAIRY PRODUCTS IS PREFERRED.

CALLING & WHATSAPP

9419188049

REQURIED

SALES MAN REQURIED FOR FACTORY. MUST KNOW SCOOTY DRIVING SALARY 11000+ PLUS INCENTIVE. MEET PERSONALLY.

7006616577

RAYMOND

JOB OPENING

SALES EXECUTIVE - 2

SMART, CONFIDENT & WELL-PRESENTED CANDIDATE WITH GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER-HANDLING SKILLS.

EXPERIENCE: 1-3 YEARS IN RETAIL/FASHION PREFERRED

LOCATION: CHANNI HIMMAT, JAMMU

SALARY: ATTRACTIVE + INCENTIVES

CALL: 9899839297

URGENTLY REQUIRED

FEMALE/ MALE STAFF REQUIRED FOR PILLOW FACTORY,

SKILLS REQUIRED: TAYLOR JUKI STITCHING MACHINE, PILLOW CLOTH CUTTING KNOWLEDGE IS MUST.

CONTACT 7006894504,

+91 95415 85339

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