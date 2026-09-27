EMPLOYMENT (27-09-2026)
REQUIRED DTP OPERATOR - 2 FOR LEADING ENGLISH NEWSPAPER KNOWLEDGE OF QUARKPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM SALES MAN REQUIRED NEW LOOK FURNITURE GANGYAL QUALIFICATION-10TH OR ABOVE 9419132625, 7006317801 HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL HEAVEN’S ANGELS “A...
REQUIRED
DTP OPERATOR - 2
FOR LEADING ENGLISH
NEWSPAPER
KNOWLEDGE OF
QUARKPRESS, PHOTOSHOP, PAGEMAKER
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO
EXCELSIOR65@GMAIL.COM
SALES MAN REQUIRED
NEW LOOK FURNITURE
GANGYAL
QUALIFICATION-10TH OR
ABOVE
9419132625, 7006317801
HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL
HEAVEN’S ANGELS “A PLAYWAY SCHOOL”
JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU PH.: 70068-62250
FACULTY REQUIRED
POST QUALIFICATION
ENGLISH RELEVANT QUALIFICATION
NTT. RELEVANT QUALIFICATION
GENERAL LINE TEACHER RELEVANT QUALIFICATION
HINDI RELEVANT QUALIFICATION
WALK-IN INTERVIEW WITH C.V
REQUIRED SALES TELECALLER
MALE ONLY
LOCATION: JAMMU
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS
6006943256
INTERVIEW ON 28 SEP 2026 ONLY AT JAMMU.
REQUIRED
1. ONE PERSON WITH PERSONALITY +2, B.A,D. PHARMACY, SALARY 15000/
2. REQUIRED A PERSON AS PEON/HOUSEKEEPING
3. REQUIREF ONE GIRL AS RECEPTIONIST WITH PERSONALITY (PART TIME).
DR. BENGALI CLINIC
MEET EVERY TUESDAY
HOTEL JAGDAMBA BELOW GUMMAT
OPP. PETROL PUMP
NEAR GENERAL BUS STAND,JAMMU
TIME 8.00 AM TO 8.00 PM
MOB. 9906018019
TOYJOY IS HIRING
1. SOCIAL MEDIA CREATOR - FEMALE
MUST KNOW INSTAGRAM, SHOOT & EDIT REELS, BE CAMERA-FRIENDLY AND CONFIDENT, FOLLOW TRENDS, AND CREATE ENGAGING, SCROLL-STOPPING CONTENT.
2. SALES EXECUTIVES - 2 VACANCIES | MALE PREFERRED
CONFIDENT, PRESENTABLE AND GOOD WITH
CUSTOMERS. PREVIOUS SALES EXPERIENCE PREFERRED.
PART-TIME / FULL-TIME OPPORTUNITIES
SEND CV OR INSTAGRAM ID (SOCIAL MEDIA JOB)
CONTACT: 9796029029
JOB OPENING
MIS- MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
REQUIREMENTS
1. PREFERABLY MATHS/ PHYSICS/ECONOMICS/APPLIED SCIENCES/ENGINEERING STUDENT.
2. PREFERABLY TOP 20% ILE IN STUDIES
3. VERY GOOD COMPUTER SKILLS, ESPECIALLY ADVANCED EXCEL/SHEETS.
4. EXCELLENT UNDERSTANDING OF BASIC ARITHMETIC AND STATISTICS PERCENTAGES, RATIO PROPORTIONS, WEIGHTED AVERAGES, ETC.
5. SALARY 20000-25000 (AS PER CAPABILITY)
EMAIL ID: PC@PMRCJEW.COM
WANTED
SALES BOYS AND SALES GIRL AT WHOLESALE & RETAIL COUNTER AT CITY CHOWK JAMMU.
SALARY: NEGOTIABLE
CONTACT: 9906112774, 9419185092
ACCOUNTANT WANTED
WANTED FULL TIME ACCOUNTANT HAVING MINIMUM 3YRS EXPERIENCE IN TALLY AND GST SALARY NEGOTIABLE
9419137957, 9419277697
SUPERVISOR REQUIRED
A MALE CANDIDATE GRADUATE / ENGG GRADUATE FOR SUPERVISING OPERATIONS, MAINTENANCE AND MANPOWER. WALK IN OR APPLY CAREERS@TSUSJAMMU.ORG. THE SHRI RAM UNIVERSAL SCHOOL NEAR HOLY WATER POND JAKH VIJAYPUR.
LAWRENCE PUBLIC HIGH SCHOOL, REASI
(AFFILIATED TO CBSE)
WE ARE LOOKING FOR DEDICATED, PASSIONATE AND EXPERIENCED TEACHERS TO JOIN OUR ACADEMIC TEAM VACANCIES AVAILABLE
(1) COORDINATOR (PRE-PRIMARY)
(2) TGT ENGLISH
(3) TGT HINDI
(4) TGT SOCIAL SCIENCE
(5) TGT SCIENCE
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR
CV ON 7006276960, 94191-86639
SAI WATER TANK
CLEANING SERVICE
UNDER GROUND
WATER TANK,
OVERHEAD TANK
MOB NOS: 9419890684, 9469907173
REQUIRED
EXPETIENCED SALESMAN/ SALESGIRL - 2 NO
FOR A LEADING LADIES CLOTHING STORE AT CHANNI HIMMAT, JAMMU
SALARY RANGES BETWEEN 15000 TO 25000 DEPENDING UPON EXPERIENCE.
WHATSAPP YOUR RESUME AT 9419680978.
OR E MAIL AT MITUGMITU@GMAIL.COM.
STAFF REQUIRED
MAHAJAN TRADERS TALAB TILLO, JAMMU
WE ARE HIRING!
1. SALES - 4 (MALE & FEMALE)
2. MARKETING - 1 (VALID DRIVING LICENSE)
3. HELPER - 2 4. LABOUR - 2
5. HOUSEKEEPING - 2
REQUIREMENTS
• HAVE KNOWLEDGE OF BUSY. • GOOD COMMUNICATION SKILLS.
• CUSTOMER HANDLING SKILLS. • BASIC COMPUTER KNOWLEDGE (FOR SALES & MARKETING). • TEAM PLAYER WITH POSITIVE ATTITUDE.
• EXPERIENCE WILL BE AN ADDED ADVANTAGE.
INTERESTED CANDIDATES, PLEASE CONTACT: 9596991221 MAHAJAN TRADERS, TALAB TILLO, JAMMU.
JOIN OUR TEAM & GROW WITH US
WE ARE HIRING!
LOHAMANDI A UNIT OF DAVINDER GROUP
JAMMU
WE ARE LOOKING FOR SUITABLE CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
PROCESS COORDINATOR
KEY RESPONSIBILITIES: HER JOB WILL BE TO FOLLOW UP WITH EVERYONE TO GET THE WORK DONE.IN ALL THE SYSTEMS THAT GET CREATED DURING THE WORKSHOP. FRESHER OR 1/2 YEARS OF EXPERIENCE AS A COORDINATOR WORKING KNOWLEDGE OF EXCEL. NO EXPERIENCE IN YOUR DOMAIN E.G. MANUFACTURING, TRADING ETC.
LIVING 45 MINS TRAVELING TIME FROM THE OFFICE. CONTACT: 9682348244
CALLING TIME: 11:00 AM TO 7:00PM
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US FOR FURTHER DETAILS.
REQUIRED TEACHER’S
FOR INSTITUTE
1. PRIMARY FEMALE TEACHER’S FOR CLASS 4TH & 5TH (ALL SUBJECTS TIME 4.00 PM TO 7.00 PM SALARY RS 6000 PER MONTH IN SATWARI
2. FEMALE TEACHER WHO TEACHES ENGLISH AS WELL AS SOCIAL STUDIES FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH TIME 2.30 TO 5.00 PM RS 8000 PER MONTH IN CHANNI HIMMAT
CONTACT NO: 7889715827
RESUME SEND NO. 6006734561
BUSINESS
OPPORTUNITY
FULLY READY COMMERCIAL BUILDING AVAILABLE FOR SALE WITH LEADING FRANCHISE BRANDS AT HIGH COURT ROAD JANIPUR JAMMU. INVESTOR WITH RS.1 CR INVESTMENT BUDGET
CALL 9419901606
BAL BHARTI PUBLIC HIGH SCHOOL
CHANNI HIMMAT JAMMU
MOB.: 9419192748
TEACHER REQUIRED
COMPUTER TEACHER (BCA/MCA)
APPLICATIONS SHOULD REACH THE ABOVE ADDRESS OR EMAIL:- BBPHS84@GMAIL.COM
ONLY THE SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR AN INTERVIEW
REQUIRED
PROJECT ASSISTANT - 2
PA TO CEO - 1
COOK CUM CLEANER - 1
FOR 1 & 2 SALARY CTC @15500/M & PREFERABLY GRADUATE
FOR 3 PREFERABLY 10TH CTC @12000/M + FOOD & ACCOMMODATION
WALK-IN INTERVIEW ON 03.10.2026 (10 AM - 2 PM)
SEARCH FOR NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION JAMMU ON MAPS.
FOR DETAILS, VISIT NDF.NET.IN & SEND RESUME
8491070082
STAFF REQUIRED - FEMALE
EXPERIENCED CANDIDATES REQUIRED FOR:
COMPUTER OPERATOR - BUSY SOFTWARE
ARTIFICIAL JEWELLERY
UNDERGARMENTS
GOLDEN AGE, PURANI MANDI, JAMMU
9419285999 | 9419193184
EXPERIENCE IN THE RESPECTIVE
FIELD IS REQUIRED.
REQUIRED
GOOD COOK + MAID (FEMALE)
TIMING: MORNING 7 AM TO 9 AM
EVENING 6 PM TO 7 PM
CONTACT: 7889486226
(FROM 4 PM TO 5 PM)
URGENTLY REQUIRED
SALESMAN, DRIVER, HELPER, REPRESENTATIVE FOR ITC DISTRIBUTION POINT SAKSHAM TRADERS 52
GURHA BAKSHI NAGAR
JAMMU 9419193869
7006913933
A S N HR. SEC SCHOOL RESHAM GHAR COLONY.
REQUIRED STAFF
1) MATHEMATICS TEACHER-2
2) ENGLISH TEACHER -2
3) HINDI TEACHER-2
4) SCIENCE TEACHER-2
5) COMPUTER TEACHER-2
6) KINDERGARTEN TEACHER-2
SUBMIT YOUR RESUME IN SCHOOL OFFICE BETWEEN 9 AM TO 2 PM.
CONTACT NO.7838050040
URGENT POSITION FOR GEM AND E-TENDERING
ONE MARKETING EXECUTIVE FOR CIVIL AND ELECTRICAL ITEMS
ONE SUPERVISOR FOR CIVIL WORK AND ELECTRICAL WORK
ONE COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK
ATLEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD
ONE OFFICE BOY
FOR M/S GANPATI ENTERPRISES
HIGH COURT CHOWK JANIPUR,JAMMU
SALARY NEGOTIABLE
WHAT'SAPP URS RESUME:- 6005627575
URGENT POSITION FOR GEM AND E-TENDERING
ONE MARKETING EXECUTIVE FOR CIVIL AND ELECTRICAL ITEMS
ONE SUPERVISOR FOR CIVIL WORK AND ELECTRICAL WORK
ONE COMPUTER OPERATOR FOR OFFICE WORK
ATLEAST TWO YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD
ONE OFFICE BOY
FOR M/S GANPATI ENTERPRISES
HIGH COURT CHOWK JANIPUR,JAMMU
SALARY NEGOTIABLE
WHAT'SAPP URS RESUME:- 6005627575
REQUIRED
SALES TEAM LEADER - 1 MALE - LOCATION KATHUA
SALES TEAM LEADER - 1 MALE - LOCATION RAJOURI
SALES TEAM LEADER - 2 MALE - LOCATION JAMMU
EDUCATION:- GRADUATES IN ANY DISCIPLINE AND BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER
EXPERIENCE- 3 TO 4 YRS WORK EXPERIENCE IN TEAM HANDLING
SALARY:- NEGOTIABLE
CONTACT: A.M. AGENCIES, CHANNI HIMMAT, JAMMU
DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)
INTERVIEW ON DT 28-09-2026 & 29-09-2026
TIME: 11.00 AM TO 01.00 PM
MOB.NO: 7780870031, 9858511416
EMAIL- BAWA.DHRE@AMAGENCIES.IN
WEB-HTTPS://AMAGENCIES.IN
REQUIRE SALES STAFF
REQUIRE SALES EXECUTIVE FOR A REPUTED BRAND IN MILK, CURD, ICE CREAM AND BEVERAGE PRODUCTS.
EXPERIENCE IN FMCG/BEVERAGE/ ICE CREAM / DAIRY PRODUCTS IS PREFERRED.
CALLING & WHATSAPP
9419188049
REQURIED
SALES MAN REQURIED FOR FACTORY. MUST KNOW SCOOTY DRIVING SALARY 11000+ PLUS INCENTIVE. MEET PERSONALLY.
7006616577
RAYMOND
JOB OPENING
SALES EXECUTIVE - 2
SMART, CONFIDENT & WELL-PRESENTED CANDIDATE WITH GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER-HANDLING SKILLS.
EXPERIENCE: 1-3 YEARS IN RETAIL/FASHION PREFERRED
LOCATION: CHANNI HIMMAT, JAMMU
SALARY: ATTRACTIVE + INCENTIVES
CALL: 9899839297
URGENTLY REQUIRED
FEMALE/ MALE STAFF REQUIRED FOR PILLOW FACTORY,
SKILLS REQUIRED: TAYLOR JUKI STITCHING MACHINE, PILLOW CLOTH CUTTING KNOWLEDGE IS MUST.
CONTACT 7006894504,
+91 95415 85339