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EMPLOYMENT (27-08-2026)

WE ARE HIRING! MANAGER OPERATIONS (RETAIL) QUALIFICATION - MBA OR EQUIVALENT EXPERIENCE - TWO TO THREE YEARS IN RETAIL IN SIMILAR POSITION CAPABLE OF HANDLING RETAIL OPERATIONS OF A REPUTED NATIONAL BRAND HAVING A TEAM OF 30 TO 35 STAFF...

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Daily Excelsior
10:40 AM Aug 27, 2026 IST
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WE ARE HIRING!

MANAGER OPERATIONS

(RETAIL)

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QUALIFICATION - MBA OR EQUIVALENT

EXPERIENCE - TWO TO THREE YEARS IN RETAIL IN SIMILAR POSITION

CAPABLE OF HANDLING RETAIL OPERATIONS OF A REPUTED NATIONAL BRAND HAVING A TEAM OF 30 TO 35 STAFF MEMBERS

SEND YOUR CV ALONG WITH

A RECENT PHOTOGRAPH TO:

RTT196226@GMAIL.COM

WE ARE HIRING

ZEPTO WAREHOUSE - SAINIK COLONY EXTN. F, SAINIK COLONY, JAMMU - 180011

POSITION: PICKER / STORE ASSOCIATE

SALARY: RS 10,000 BASE + RS 2,000 + ADDITIONAL INCENTIVES

SHIFT: 8-9 HOURS | ROTATIONAL SHIFTS

& WEEKLY OFF

STORE LAUNCH: 31ST AUGUST

IMMEDIATE JOINING PREFERRED

APPLY ON WHATSAPP / CALL:

9622618649, 9419189927

LIMITED VACANCIES | APPLY NOW

URGENT REQUIRED

1,SUPERVISIOR, STORE MANAGER, DISPATCH SUPERVISIOR, OFFICE ASSISTANT, LOADING UNLOADING SUPERVISIOR.

2. BSC, MSC, B.PHARMA, M.PHARMA,

D.PHARMA, GNM, LAB ASSISTANT, OT TECH.

3. ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR, MERG, GEM. PORTAL, DATA OPERATOR.

4. RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN,

TELLE CALLER, FRONT OFFICE EXECUTIVE,

HR EXECUTIVE, FIELD OFFICER,

5. PEON, SECURITY GUARD, DRIVER, MAID, STIWARD.

ADDRESS: 628/A, BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT NO: 9149840451,7051690963

REQUIRED

REQUIRED EXPERIENCED SALESMAN

DEALS IN SAREES LEHENGA GOWNS READYMADE SUITS ETC

REPUTED SHOWROOM IN JAMMU

CONTACT 7006128871 , 6006364546

STAFF REQUIRED

1) SALE EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)

2) RTO EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)

3) CRE (TELECALLER) 4) SUPERVISOR

5) TECHNICIAN 6) INSURANCE EXECUTIVE

DEVIKA AUTOMOBILE AUTH DEALER HERO MOTOCORP LTD

CONTACT NO: 8082225890

EMAIL ID: DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM

ADDRESS: DEELI BYE KUNJWANI GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL) 180011

WANTED

WANTED EYE SURGEON R S PURA, JAMMU FLEXIBLE TIMINGS

FRESHER/EXPERIENCED 9797060219

CEC.JAMMU@OUTLOOK.IN

VACANCY

SALES PERSON REQUIRED

FOR MODULAR KITCHEN, TILES & SANITARY SHOWROOM

* PRESENTABLE PERSONALITY

* MINIMUM 1 YEAR SALES EXPERIENCE

SITE SURVEYOR REQUIRED:

- PRESENTABLE PERSONALITY

- GOOD SPEAKING SKILLS

ACCOUNTANT REQUIRED

* MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN TALLY PRIME

TRIKUTA AGENCIES

OPP PILLAR-74, AKHNOOR ROAD, PALOURA

PH- 9906355511; 9419109960

REQUIRED

REQUIRES : ACCOUNTANT

WELL QUALIFIED (AT LEAST A MATRICULATE), EXPERIENCED AND DIGITALLY PROFICIENT CANDIDATE REQUIRED (MUST KNOW HOW TO RUN BUSY SOFTWARE)

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT ON 7889658746

LOCATION : NARWAL

REQUIRED

1. REQUIRED AN EXPERIENCED, RELIABLE DRIVER WITH A VALID DRIVING LICENSE.SALARY IS NEGOTIABLE & THE WORKING HOURS WILL BE FROM 8:30 AM TO 6:30 PM.LOCATION WILL BE AT GREATER KAILASH

2. A SALESMAN OR SALESWOMEN REQUIRED FOR THE TILE SHOWROOM. TIMING OF JOB WILL BE FROM 10 AM TO 7.30 PM. SALARY IS NEGOTIABLE BASE ON THE EXPERIENCE. LOCATION WILL BE AT SATWARI.

INTERESTED CANDIDATES CAN CANTACT ON GIVEN NUMBER: 7889486368.

WE ARE HIRING FOR:

JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.

*TECHNICAL COORDINATOR

*CUSTOMER COORDINATOR

*CLIENT GREETER

FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

ACCOUNTANT REQUIRED

A REPUTED ADVOCATE OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU REQUIRES A QUALIFIED AND EXPERIENCED ACCOUNTANT.

CANDIDATE SHOULD BE CAPABLE OF: MAINTAINING AND FINALIZING BOOKS OF ACCOUNTS.

PREPARING AND FINALIZING BALANCE SHEETS AND OTHER FINANCIAL STATEMENTS. HANDLING ACCOUNTING AND RELATED FINANCIAL WORK INDEPENDENTLY.

SALARY: RS 16,000/- PER MONTH PLUS PERKS,

COMMENSURATE WITH EXPERIENCE AND CAPABILITY.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:

MOBILE: 6005260310

EMAIL: KESARYUG@GMAIL.COM

ELIGIBLE CANDIDATES MAY SEND THEIR UPDATED RESUME/CV AT THE ABOVE EMAIL ADDRESS.

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