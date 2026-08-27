EMPLOYMENT (27-08-2026)
WE ARE HIRING! MANAGER OPERATIONS (RETAIL) QUALIFICATION - MBA OR EQUIVALENT EXPERIENCE - TWO TO THREE YEARS IN RETAIL IN SIMILAR POSITION CAPABLE OF HANDLING RETAIL OPERATIONS OF A REPUTED NATIONAL BRAND HAVING A TEAM OF 30 TO 35 STAFF...
WE ARE HIRING!
MANAGER OPERATIONS
(RETAIL)
QUALIFICATION - MBA OR EQUIVALENT
EXPERIENCE - TWO TO THREE YEARS IN RETAIL IN SIMILAR POSITION
CAPABLE OF HANDLING RETAIL OPERATIONS OF A REPUTED NATIONAL BRAND HAVING A TEAM OF 30 TO 35 STAFF MEMBERS
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RTT196226@GMAIL.COM
WE ARE HIRING
ZEPTO WAREHOUSE - SAINIK COLONY EXTN. F, SAINIK COLONY, JAMMU - 180011
POSITION: PICKER / STORE ASSOCIATE
SALARY: RS 10,000 BASE + RS 2,000 + ADDITIONAL INCENTIVES
SHIFT: 8-9 HOURS | ROTATIONAL SHIFTS
& WEEKLY OFF
STORE LAUNCH: 31ST AUGUST
IMMEDIATE JOINING PREFERRED
APPLY ON WHATSAPP / CALL:
9622618649, 9419189927
LIMITED VACANCIES | APPLY NOW
URGENT REQUIRED
1,SUPERVISIOR, STORE MANAGER, DISPATCH SUPERVISIOR, OFFICE ASSISTANT, LOADING UNLOADING SUPERVISIOR.
2. BSC, MSC, B.PHARMA, M.PHARMA,
D.PHARMA, GNM, LAB ASSISTANT, OT TECH.
3. ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR, MERG, GEM. PORTAL, DATA OPERATOR.
4. RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN,
TELLE CALLER, FRONT OFFICE EXECUTIVE,
HR EXECUTIVE, FIELD OFFICER,
5. PEON, SECURITY GUARD, DRIVER, MAID, STIWARD.
ADDRESS: 628/A, BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO: 9149840451,7051690963
REQUIRED
REQUIRED EXPERIENCED SALESMAN
DEALS IN SAREES LEHENGA GOWNS READYMADE SUITS ETC
REPUTED SHOWROOM IN JAMMU
CONTACT 7006128871 , 6006364546
STAFF REQUIRED
1) SALE EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)
2) RTO EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)
3) CRE (TELECALLER) 4) SUPERVISOR
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DEVIKA AUTOMOBILE AUTH DEALER HERO MOTOCORP LTD
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WANTED EYE SURGEON R S PURA, JAMMU FLEXIBLE TIMINGS
FRESHER/EXPERIENCED 9797060219
CEC.JAMMU@OUTLOOK.IN
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SALES PERSON REQUIRED
FOR MODULAR KITCHEN, TILES & SANITARY SHOWROOM
* PRESENTABLE PERSONALITY
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SITE SURVEYOR REQUIRED:
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TRIKUTA AGENCIES
OPP PILLAR-74, AKHNOOR ROAD, PALOURA
PH- 9906355511; 9419109960
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REQUIRES : ACCOUNTANT
WELL QUALIFIED (AT LEAST A MATRICULATE), EXPERIENCED AND DIGITALLY PROFICIENT CANDIDATE REQUIRED (MUST KNOW HOW TO RUN BUSY SOFTWARE)
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT ON 7889658746
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REQUIRED
1. REQUIRED AN EXPERIENCED, RELIABLE DRIVER WITH A VALID DRIVING LICENSE.SALARY IS NEGOTIABLE & THE WORKING HOURS WILL BE FROM 8:30 AM TO 6:30 PM.LOCATION WILL BE AT GREATER KAILASH
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INTERESTED CANDIDATES CAN CANTACT ON GIVEN NUMBER: 7889486368.
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JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.
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ACCOUNTANT REQUIRED
A REPUTED ADVOCATE OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU REQUIRES A QUALIFIED AND EXPERIENCED ACCOUNTANT.
CANDIDATE SHOULD BE CAPABLE OF: MAINTAINING AND FINALIZING BOOKS OF ACCOUNTS.
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INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
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ELIGIBLE CANDIDATES MAY SEND THEIR UPDATED RESUME/CV AT THE ABOVE EMAIL ADDRESS.