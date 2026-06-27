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EMPLOYMENT (27-06-2026)

FASHION E-COMMERCE JOBS! JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER SOCIAL MEDIA MANAGERS MERCHANDISERS WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233 DO NOT CALL LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU WANTED - COFFEE CART STAFF A HARDWORKING AND RESPONSIBLE PERSON IS REQUIRED...

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Daily Excelsior
11:15 AM Jun 27, 2026 IST
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FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER

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SOCIAL MEDIA MANAGERS

MERCHANDISERS

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

WANTED -

COFFEE CART STAFF

A HARDWORKING AND RESPONSIBLE PERSON IS REQUIRED FOR A COFFEE CART. PRIOR EXPERIENCE IN FOOD & BEVERAGE OR CUSTOMER SERVICE WILL BE PREFERRED, BUT FRESHERS MAY ALSO APPLY. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND A POSITIVE ATTITUDE ARE ESSENTIAL.

CONTACT:

7006886283, 8803033333

REQUIRED

AT PRIVATE LIMITED COMPANY OFFICE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.

1. CHIEF SENIOR ACCOUNTANT-01

(CA/CA EQUIVALENT MINIMUM 10YRS EXPERIENCE)

1. JR ACCOUNTANT -02

(MINIMUM 4-6 YRS EXPERIENCE)

1. MKT REP. -05

(YOUNG PERSON 20-30YRS AND ENERGETIC) OUT OF STATE WORK

1. PERSONAL SEC. CUM LETTER DRAFTER-01

2. OFFICE BEARER-02 ( COMPUTER OPERATOR) ( FEMALE PREFERRED)

3. TRANSPORT SEGMENT PERSONAL -01 ABILITY TO ARRANGE VEHICLE PAN INDIA LEVEL

CONTACT CELL-9906010777,

MAIL ID:

PURCHASE@OSAKAGROUP.IN / DIRECTOR@OSAKAGROUP.IN

REQUIREMENT

OF MANAGER

WE NEED MANAGER FOR M/S BADRI NATH KHUSHIYA RAM, 2-B, WARE HOUSE JAMMU APPLICANT SHOULD BE GRADUATE (BCA, B.TECH.). HE MUST HAVE COMPUTER LITERACY.

SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT: 9103148151

ANM / GNM/ D

PHARMA/ B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. : 7006112791

REQUIRED

A REPUTED EDUCATIONAL INSTITUTE IN PREET NAGAR REQUIRES A QUALIFIED FEMALE TEACHER TO TEACH ENGLISH & SOCIAL STUDIES (SST) FOR CLASSES 9TH & 10TH. ELIGIBLE CANDIDATES WITH RELEVANT EXPERIENCE MAY CONTACT:

7889895896, 9797296211

WANTED

WANTED EXPERIENCED FIELD SALES EXECUTIVE AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. FIXED SALARY 12000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12PM TO 4PM AT 9469268844

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