EMPLOYMENT (27-06-2026)
FASHION E-COMMERCE JOBS! JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER SOCIAL MEDIA MANAGERS MERCHANDISERS WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233 DO NOT CALL LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU WANTED - COFFEE CART STAFF A HARDWORKING AND RESPONSIBLE PERSON IS REQUIRED...
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER
SOCIAL MEDIA MANAGERS
MERCHANDISERS
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
WANTED -
COFFEE CART STAFF
A HARDWORKING AND RESPONSIBLE PERSON IS REQUIRED FOR A COFFEE CART. PRIOR EXPERIENCE IN FOOD & BEVERAGE OR CUSTOMER SERVICE WILL BE PREFERRED, BUT FRESHERS MAY ALSO APPLY. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND A POSITIVE ATTITUDE ARE ESSENTIAL.
CONTACT:
7006886283, 8803033333
REQUIRED
AT PRIVATE LIMITED COMPANY OFFICE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.
1. CHIEF SENIOR ACCOUNTANT-01
(CA/CA EQUIVALENT MINIMUM 10YRS EXPERIENCE)
1. JR ACCOUNTANT -02
(MINIMUM 4-6 YRS EXPERIENCE)
1. MKT REP. -05
(YOUNG PERSON 20-30YRS AND ENERGETIC) OUT OF STATE WORK
1. PERSONAL SEC. CUM LETTER DRAFTER-01
2. OFFICE BEARER-02 ( COMPUTER OPERATOR) ( FEMALE PREFERRED)
3. TRANSPORT SEGMENT PERSONAL -01 ABILITY TO ARRANGE VEHICLE PAN INDIA LEVEL
CONTACT CELL-9906010777,
MAIL ID:
PURCHASE@OSAKAGROUP.IN / DIRECTOR@OSAKAGROUP.IN
REQUIREMENT
OF MANAGER
WE NEED MANAGER FOR M/S BADRI NATH KHUSHIYA RAM, 2-B, WARE HOUSE JAMMU APPLICANT SHOULD BE GRADUATE (BCA, B.TECH.). HE MUST HAVE COMPUTER LITERACY.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9103148151
ANM / GNM/ D
PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006112791
REQUIRED
A REPUTED EDUCATIONAL INSTITUTE IN PREET NAGAR REQUIRES A QUALIFIED FEMALE TEACHER TO TEACH ENGLISH & SOCIAL STUDIES (SST) FOR CLASSES 9TH & 10TH. ELIGIBLE CANDIDATES WITH RELEVANT EXPERIENCE MAY CONTACT:
7889895896, 9797296211
WANTED
WANTED EXPERIENCED FIELD SALES EXECUTIVE AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. FIXED SALARY 12000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12PM TO 4PM AT 9469268844