EMPLOYMENT (26-10-2026)
JOB VACANCY 1. SOLAR SALES EXECUTIVE 2. SOLAR BUSINESS MANAGER 3. GEM & BILLING OPERATOR 4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN 5. SOCIAL MEDIA MARKETER SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU MB: 6005232163, 7006432163, 7298147266 SEND...
JOB VACANCY
1. SOLAR SALES EXECUTIVE
2. SOLAR BUSINESS MANAGER
3. GEM & BILLING OPERATOR
4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN
5. SOCIAL MEDIA MARKETER
SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES
JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU
MB: 6005232163, 7006432163, 7298147266
SEND RESUME AT JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
REQUIRE A MANAGER
I NEED MANAGER WHO
HAS COMPUTER LITERACY.
HE SHOULD HAVE BA/B.COM
AT WAREHOUSE
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9103148151, 9419124218
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION
SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)
DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC
PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)
EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
WE ARE HIRING!
1. ANM / GNM NURSING STAFF
MALE / FEMALE
SALARY: AS PER EXPERIENCE
2. D.PHARMA / B.PHARMA
PHARMACY STAFF
SALARY: AS PER EXPERIENCE
3. TEA / COFFEE SERVICE STAFF
MALE / FEMALE
SALARY: `10,000- `12,000 PER MONTH
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR, JAMMU
CALL NOW TO APPLY
7006433572 | 7006112791
URGENTLY REQUIRED
1) ENGINEER'S DIPLOMA/DEGREE 2-3 YEARS EXPERIENCE
2) SUPERVISOR (EXPERIENCE)
3) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM: SALARY 12000 PER MONTH
4) DRIVER FOR PERSONAL CAR LIKE AUTOMATIC CARS
5) ACCOUNTANT (EXPERIENCE)
6) AIRPORTS JOBS AVAILABLE
7) RAILWAY JOB'S AVAILABLE AS ATTENDENT. SALARY 24872 RUPEES
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:-669 SECTOR C, SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO: 9796733175, 9797721646, 7051451646
EMAIL ID:- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
WE'RE HIRING!
SALES PROMOTER
GOOD COMMUNICATION & SALES SKILLS
CUSTOMER FOLLOW-UP HANDLING
SOCIAL MEDIA KNOWLEDGE PREFERRED
FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES WELCOME
HELPER / COUNTER BOY
FOR SHOWROOM ASSISTANCE & COUNTER SALES
NEARBY CANDIDATES PREFERRED
KRISHNA BUILDERS
SECTOR 3 EXTENSION, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
9906010100
URGENTLY REQUIRED
SECURITY AGENCY PRIVATE LIMITED JAMMU
SECURITY SUPERVISOR
SECURITY GUARD
LOCATION : UDHAMPUR
OFFICE STAFF. , FIELD OFFICER
LOCATION :JAMMU BARI BRAHMANA
MALE/FEMALE BOTH
9906488992, 6005458058
VACANCIES AVAILABLE
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED, DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
4. TIMING :9.00 A.M TO 9.30 P.M
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES SECTOR NO 6 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
REQUIRED
CIVIL JUNIOR ENGINEER REQUIRED HAVING
EXPERIENCE MINIMUM
5 YEARS IN CONSTRUCTION
CONTACT MOB NO: 9915025757
REQUIRED
STORE INCHARGE - RETD ARMY PERSONAL
COMPUTER OPERATOR (F) KNOWLEDGE OF BUSY/ GEM/ POWER POINT
MARKETING EXECUTIVE - HAVING EXPERIENCE
FIELD SUPERVISOR - DIPLOMA / ITI HOLDER
SITE ENGINEER - DIPLOMA /DEGREE HOLDER CIVIL
OFFICE LOCATED AT MUTHI, JAMMU
WHATSAPP RESUME ON
MOBILE NO: 9419184433
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