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EMPLOYMENT (26-08-2026)

VACANCY GUNMAN: 5 NO’S AREA: MARH & DOMANA GOOD SALARY+ CPFO+ ESIC+ WEEKLY OFF CONTACT US: 7006051727, 7006395388, 9541796353 WANTED STAFF 1. PGT & TGT - MATHS, ENGLISH, HINDI, COMMERCE, PHE 2. SPORT TEACHER 3. GERMAN TEACHER 4. SECURITY GUARD...

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Daily Excelsior
10:58 AM Aug 26, 2026 IST
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VACANCY

GUNMAN: 5 NO’S

AREA: MARH & DOMANA

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GOOD SALARY+ CPFO+ ESIC+ WEEKLY OFF

CONTACT US: 7006051727, 7006395388, 9541796353

WANTED STAFF

1. PGT & TGT - MATHS, ENGLISH, HINDI, COMMERCE, PHE

2. SPORT TEACHER

3. GERMAN TEACHER

4. SECURITY GUARD

5. PEON & NANY 6. DRIVER

CONTACT: BRITISH SCHOOL

SEC-D SAINIK COLONY

8716014024, 9419174024

REQUIRED

SALES PERSON

FOR ELECTRICAL OUTLET

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 9419203511

TIMING: 10 TO 8

ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. : 7006433572

7006112791

STAFF REQUIRED

1) SALE EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)

2) RTO EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)

3) CRE (TELECALLER) 4) SUPERVISOR

5) TECHNICIAN 6) INSURANCE EXECUTIVE

DEVIKA AUTOMOBILE AUTH DEALER HERO MOTOCORP LTD

CONTACT NO: 8082225890

EMAIL ID: DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM

ADDRESS: DEELI BYE KUNJWANI GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL) 180011

JOB REQUIREMENT - TS BRIDAL ATTIRE, JAMMU

FEMALE SALES GIRLS REQUIRED FOR RENTAL LEHENGA STORE. SALES & CUSTOMER DEALING MUST. STITCHING/TAILORING KNOWLEDGE AN ADDED ADVANTAGE. EXPERIENCED PREFERRED.

LOCATION PREFERENCE:SHASTRI NAGAR, NAI BASTI & NEARBY AREAS.

INTERVIEW: 26, 27, 29 & 30 AUG | 4-7 PM

50 SHASTRI NAGAR, NEAR NAI BASTI SABZI MANDI, JAMMU

MOB: 7889624819 / 9149530941

WE ARE HIRING FOR:

JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.

*TECHNICAL COORDINATOR

*CUSTOMER COORDINATOR

*CLIENT GREETER

FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

REQUIRED - DRIVER

CUM- MANAGER AT PETROL PUMP

TIMING 8 AM TO 7 PM

SALARY- NEGOTIABLE

CONTACT PERSONALLY BETWEEN

11.30 AM TO 3.00 PM

CONTACT NO. 94191-95376

JOB VACANCY - CHEMIST

ROCKLAND DISTILLERIES

PVT. LTD.

BARI BRAHMANA, SAMBA

WE ARE LOOKING FOR A CHEMIST TO JOIN OUR TEAM.

QUALIFICATION: B.SC. / M.SC. IN CHEMISTRY

REQUIREMENTS: GOOD COMPUTER KNOWLEDGE

EXPERIENCE: FRESHERS / EXPERIENCED

CANDIDATES MAY APPLY

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV OR CONTACT US FOR FURTHER DETAILS.

+919622127482

ROCKLANDDISTILLERIES@GMAIL.COM

JOB OPENING (HIMALAYAN ELECTRICAL)

POSITION: FIELD REPRESENTATIVE/ FIELD EXECUTIVE

SALARY :20000- 25000/MONTH (BASED ON EXPERIENCE)

EXPERIENCE : 1-2 YEARS

KEY RESPONSIBILITIES :

A) ACCELERATE PAYMENTS

B) MAINTAIN EARLY DELIVERY

C) DOCUMENT HANDLING

D) PROJECT EXECUTION

QUALIFICATION GRADUATE OR HIGHER

SALARY

ADDRESS : NEAR NEW AIRPORT BELICHARANA JAMMU

CONTACT NUMBER: 8825052789

URGENT REQUIREMENT

RECEPTIONIST REQUIRED FOR REPUTED VISA OFFICE IN GANDHI NAGAR JAMMU

INTERESTED CANDIDATES SEND THEIR RESUME/CV @6006012456

*ONLY FEMALE CANDIDATES CAN APPLY

*EXPERIENCED OR FRESHER BOTH CAN APPLY

*GRADUATION MUST BE REQUIRED

*GOOD COMMUNICATION IN ENGLISH PROFICIENCY

*COMPUTER SKILLS MUST BE REQUIRED

REQUIRED

1. HR /ADMIN (MALE)

QUALIFICATION - MBA IN HR

EXP. -2 YRS.

2. FRONT DESK EXECUTIVE (MALE)

QUALIFICATION - GRADUATE.

CONTACT:

9906301664

VACANCY FOR ACCOUNTANTS

EXPERIENCED AS WELL AS FRESHER ACCOUNTANTS (FEMALES ONLY) REQUIRED FOR ACCOUNTING JOB AT CHANNI HIMMAT JAMMU IN A REPUTED CA FIRM (WITH FEMALE CAS AND ALL FEMALES STAFF).

PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. INTERESTED CANDIDATES CONTACT AT 9858625019

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