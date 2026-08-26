EMPLOYMENT (26-08-2026)
VACANCY GUNMAN: 5 NO’S AREA: MARH & DOMANA GOOD SALARY+ CPFO+ ESIC+ WEEKLY OFF CONTACT US: 7006051727, 7006395388, 9541796353 WANTED STAFF 1. PGT & TGT - MATHS, ENGLISH, HINDI, COMMERCE, PHE 2. SPORT TEACHER 3. GERMAN TEACHER 4. SECURITY GUARD...
VACANCY
GUNMAN: 5 NO’S
AREA: MARH & DOMANA
GOOD SALARY+ CPFO+ ESIC+ WEEKLY OFF
CONTACT US: 7006051727, 7006395388, 9541796353
WANTED STAFF
1. PGT & TGT - MATHS, ENGLISH, HINDI, COMMERCE, PHE
2. SPORT TEACHER
3. GERMAN TEACHER
4. SECURITY GUARD
5. PEON & NANY 6. DRIVER
CONTACT: BRITISH SCHOOL
SEC-D SAINIK COLONY
8716014024, 9419174024
REQUIRED
SALES PERSON
FOR ELECTRICAL OUTLET
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9419203511
TIMING: 10 TO 8
ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
STAFF REQUIRED
1) SALE EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)
2) RTO EXECUTIVE (EXPERIENCE 2-3 YRS)
3) CRE (TELECALLER) 4) SUPERVISOR
5) TECHNICIAN 6) INSURANCE EXECUTIVE
DEVIKA AUTOMOBILE AUTH DEALER HERO MOTOCORP LTD
CONTACT NO: 8082225890
EMAIL ID: DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM
ADDRESS: DEELI BYE KUNJWANI GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL) 180011
JOB REQUIREMENT - TS BRIDAL ATTIRE, JAMMU
FEMALE SALES GIRLS REQUIRED FOR RENTAL LEHENGA STORE. SALES & CUSTOMER DEALING MUST. STITCHING/TAILORING KNOWLEDGE AN ADDED ADVANTAGE. EXPERIENCED PREFERRED.
LOCATION PREFERENCE:SHASTRI NAGAR, NAI BASTI & NEARBY AREAS.
INTERVIEW: 26, 27, 29 & 30 AUG | 4-7 PM
50 SHASTRI NAGAR, NEAR NAI BASTI SABZI MANDI, JAMMU
MOB: 7889624819 / 9149530941
WE ARE HIRING FOR:
JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.
*TECHNICAL COORDINATOR
*CUSTOMER COORDINATOR
*CLIENT GREETER
FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.
CONTACT: 9596965276
EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM
JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!
REQUIRED - DRIVER
CUM- MANAGER AT PETROL PUMP
TIMING 8 AM TO 7 PM
SALARY- NEGOTIABLE
CONTACT PERSONALLY BETWEEN
11.30 AM TO 3.00 PM
CONTACT NO. 94191-95376
JOB VACANCY - CHEMIST
ROCKLAND DISTILLERIES
PVT. LTD.
BARI BRAHMANA, SAMBA
WE ARE LOOKING FOR A CHEMIST TO JOIN OUR TEAM.
QUALIFICATION: B.SC. / M.SC. IN CHEMISTRY
REQUIREMENTS: GOOD COMPUTER KNOWLEDGE
EXPERIENCE: FRESHERS / EXPERIENCED
CANDIDATES MAY APPLY
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV OR CONTACT US FOR FURTHER DETAILS.
+919622127482
ROCKLANDDISTILLERIES@GMAIL.COM
JOB OPENING (HIMALAYAN ELECTRICAL)
POSITION: FIELD REPRESENTATIVE/ FIELD EXECUTIVE
SALARY :20000- 25000/MONTH (BASED ON EXPERIENCE)
EXPERIENCE : 1-2 YEARS
KEY RESPONSIBILITIES :
A) ACCELERATE PAYMENTS
B) MAINTAIN EARLY DELIVERY
C) DOCUMENT HANDLING
D) PROJECT EXECUTION
QUALIFICATION GRADUATE OR HIGHER
SALARY
ADDRESS : NEAR NEW AIRPORT BELICHARANA JAMMU
CONTACT NUMBER: 8825052789
URGENT REQUIREMENT
RECEPTIONIST REQUIRED FOR REPUTED VISA OFFICE IN GANDHI NAGAR JAMMU
INTERESTED CANDIDATES SEND THEIR RESUME/CV @6006012456
*ONLY FEMALE CANDIDATES CAN APPLY
*EXPERIENCED OR FRESHER BOTH CAN APPLY
*GRADUATION MUST BE REQUIRED
*GOOD COMMUNICATION IN ENGLISH PROFICIENCY
*COMPUTER SKILLS MUST BE REQUIRED
REQUIRED
1. HR /ADMIN (MALE)
QUALIFICATION - MBA IN HR
EXP. -2 YRS.
2. FRONT DESK EXECUTIVE (MALE)
QUALIFICATION - GRADUATE.
CONTACT:
9906301664
VACANCY FOR ACCOUNTANTS
EXPERIENCED AS WELL AS FRESHER ACCOUNTANTS (FEMALES ONLY) REQUIRED FOR ACCOUNTING JOB AT CHANNI HIMMAT JAMMU IN A REPUTED CA FIRM (WITH FEMALE CAS AND ALL FEMALES STAFF).
PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. INTERESTED CANDIDATES CONTACT AT 9858625019