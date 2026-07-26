EMPLOYMENT (26-07-2026)
JOBS IN MULTINATIONAL BANK LIFE INSURANCE DEPARTMENT GOLDEN OPPORTUNITY SALARY RS 25,000 TO RS 50,000/- PER MONTH ONROLL JOBS FOR 1.EXPERIENCE IN LIFE INSURANCE 2.FRESHER 3.RETIRED BANKERS 4.RETIRED TEACHERS 5.RETIRED ARMY OFFICERS HOUSE WIVES AND STUDENTS CAN ALSO APPLY. OFFICE:-...
JOBS IN MULTINATIONAL BANK
LIFE INSURANCE DEPARTMENT
GOLDEN OPPORTUNITY
SALARY RS 25,000 TO RS 50,000/- PER MONTH
ONROLL JOBS FOR
1.EXPERIENCE IN LIFE INSURANCE
2.FRESHER
3.RETIRED BANKERS
4.RETIRED TEACHERS
5.RETIRED ARMY OFFICERS
HOUSE WIVES AND STUDENTS CAN ALSO APPLY.
OFFICE:- INDUSIND BANK LIFE INSURANCE
1ST FLOOR, KC PLAZA
RESIDENCY ROAD, JAMMU
CONTACT:- 9070862222
FASHION JOBS
JOIN PAISLEY POP / DO TAARA
* CLIENT SERVICING EXECUTIVES
* CONTENT & STRATEGY ROLES
GOOD SPOKEN ENGLISH PREFERRED.
WHATSAPP RESUME: 8899299233
NO CALLS PLEASE
SAINIK COLONY, JAMMU
REQUIRED
COUNSELLOR (F)
EXPERIENCED CANDIDATE ONLY
EXCELLENT COMMUNICATION &
CONVINCING SKILLS
PLEASE SEND RESUME :
9469128011, 9103393973
JOB REQUIREMENT:
WE HAVE AN IMMEDIATE JOB OPENING FOR A CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF BOTH E-PROCUREMENT/TENDERING AND ACCOUNTS.
PROFESSIONALLY QUALIFIED
STRONG COMPUTER PROFICIENCY
GOOD COMMUNICATION SKILLS & SALARY AS PER EXPERIENCE.
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR CV VIA WHATSAPP AT 9419140496 OR 7006014495.
JOIN THE JV CATERERS TEAM!
JV CATERERS IS HIRING! WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND PASSIONATE INDIVIDUALS TO JOIN OUR TEAM.
POSITIONS AVAILABLE:
* 2 PROFESSIONAL CHEFS
* 3 HELPERS
HOW TO APPLY:
* FOR CHEFS AND HELPERS:
PLEASE CALL US AT 9103592825.
WE LOOK FORWARD TO HAVING YOU ON BOARD!
VACANCY
ENGLISH & PHYSICAL EDUCATION LECTURERS (BISHNAH)
REQUIRED EXPERIENCED LECTURERS FOR CLASSES XI-XII.
ENGLISH: M.A. + B.ED. | PHYSICAL EDUCATION: B.P.ED.
TIMING: 7:50 AM-12:30 PM.
SEND YOUR RESUME TO 9086038822. ONLY SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED.
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
VACANCY
TEACHERS VACANCY (FEMALE)
MOTHER TR. (KG/NURSERY) WELL QUALIFIED/
EXPERIENCED/PROFICIENT IN
ENGLISH AND DIGITAL TOOLS. CALL/WHATSAPP CV AT 9419296115 CRADLE 2 CRAYONS SCHOOL LOWER ROOPNAGAR, JAMMU
ZAHRWAAN SERVICES
WE PROVIDE:
24 HOURS MAID
24 HOURS SERVANT
24 HOURS BABYSITTER
NURSING CARING
ADDRESS: HOUSE NO. F81 LANE-4,
SECTOR 11, SHIV MANDIR, NANAK NAGAR OPPOSITE HUMPTY DUMPTY
FAST FOOD, JAMMU.
CALL NOW: 8899240062
URGENTLY REQUIRED
1. DRIVER CUM CHOWKIDAR 15000/-
(FOODING AND LODGING WILL BE PROVIDED)
(APPLICABLE FOR VALID LMV LICENCE)
APPLY WITH COMPLETE BIODATA ON 27-07-26 TO 28-07-2026
JKSPYM NGO, VILLAGE PURKHOO, POST DUMANA, AKHNOOR ROAD, JAMMU
OR EMAIL ON JKSPYM@GMAIL.COM
CONTACT: 9596750390
REQUIRED FEMALE
WARDEN
*FEMALE WARDEN FOR GIRLS PG AT PATEL NAGAR KATHUA.
*GRADUATE --COMPUTER KNOWING
*SALARY NEGOTIABLE
*FREE FULLY FURNISHED ACCOMMODATION AND MESS FACILITY
CONTACT FOR MORE DETAILS......9906010628
SITUATION VACANT
WATER BOTTLING PLANT, JAMMU
(AN ESTABLISHED 15-YEAR-OLD UNIT)
AN ESTABLISHED WATER BOTTLING COMPANY IN JAMMU REQUIRES A QUALIFIED AND DYNAMIC PROFESSIONAL FOR IMMEDIATE APPOINTMENT:
POSITION: GRADUATE TRAINEE
* QUALIFICATIONS: B.SC. (CHEMISTRY / MICROBIOLOGY / FOOD TECHNOLOGY)
* KEY RESPONSIBILITY: WATER TESTING AND STANDARD QUALITY CONTROL CHECK
* ELIGIBILITY: FRESHERS CAN ALSO APPLY
* SALARY: NEGOTIABLE (COMMENSURATE WITH CAPABILITY)
* JOINING: IMMEDIATE REQUIREMENT
HOW TO APPLY:
SEND YOUR RESUME VIA WHATSAPP AT: 7006023624
JOB OPPORTUNITY
SRA FOOD & BEVERAGES PVT. LTD.
WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND
EXPERIENCED PROFESSIONALS TO JOIN OUR TEAM.
1. EXPERIENCED ACCOUNTANT
2. FMCG EXPERIENCED SALES OFFICER
LOCATION: [JAMMU]
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME OR CONTACT US AT 9086686965
EMAIL: SALESKILTER@GMAIL.COM
REQUIRED: HOUSE MAID
SINCERE AND HARDWORKING WOMAN PREFERRED FOR HOUSEHOLD WORK IN JAMMU.
WORK: CLEANING, COOKING, WASHING, AND OTHER DAILY HOUSE DUTIES
TIMING: 08:30 AM TO 7:00 PM
SALARY: AS PER WORK / NEGOTIABLE
INTERESTED PERSON PLEASE
CONTACT: 9086176294
BUSINESS OPPORTUNITY
REQUIRED
WHOLESALERS/ DISTRIBUTORS
A REPUTED PACKAGED DRINKING WATER
MANUFACTURER IS LOOKING FOR WHOLESALERS/ DISTRIBUTORS FROM ALL DISTRICTS OF J&K.
CALL & WHATSAPP
9419188049
URGENTLY REQUIRED
1. MALE NURSE-15000/- GNM/ANM-
2. ORW -15000/- (QUALIFICATION 10+2)
3. CHOWKIDAR- 9000/-
(FOOD AND ACCOMODATION WILL BE PROVIDED)
4. COOK -10000/-
(FOOD AND ACCOMODATION WILL BE PROVIDED)
APPLY WITH COMPLETE BIODATA ON
27-07-26 TO 28-07-2026
JKSPYM DDAC SAMBA
NEAR GUJJAR BAKARWAL HOSTEL
OR EMAIL ON JKSPYM1@GMAIL.COM
CONTACT: 9796043101/9796444999
VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT
PHYSICIAN-1
RADIOLOGIST-1
OT TECHNICIAN (WITH KNOWLEDGE OF LAPAROSCOPIC SURGERIES)-1
ACCOUNTS CLERK-1
INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR RESUME BY 29.7.2026
CONTACT: 9986014061/9419856419
EMAIL: MEDICALDIRECTOR@SDDMHOSPITAL.COM
SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT, JAMMU
VACANCY
SALES EXECUTIVE
A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED/FRESHER SALES EXECUTIVES (FIELD JOB)
1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT
2. UDHAMPUR DISTT
REQUIREMENTS:
I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE
II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
RESUME SEND ON WHATSAPP
CONTACT:- 94191-99199
REQUIRED
A MARKETING PERSON REQUIRED FOR MARKETING OF RESTAURANT BUSINESS, KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT ALSO DESIRED.
CONTACT:
MINT LEAF RESTAURANT
MARBLE MARKET JAMMU
MOBILE: 9419197503
REQUIRED
1. ASSISTANT MANAGER
2. CAPTAIN
FOR BANQUET HALL (MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE)
CONTACT-MARIEGOLD BANQUET,OPPOSITE PILLAR NO 58,NATIONAL HIGHWAY, BARIBRAHMANA .
CONTACT 9419199416
DOMESTIC HELP
REQUIRED FOR A SMALL FAMILY A FEMALE YOUNG LADY FOR COOKING AND OTHER DOMESTIC WORKS.
ROOM + KITCHEN/BATHROOM IS AVAILABLE, BUT FOR A VERY SMALL FAMILY.
CONTACT - 8825014704
REQUIRED FULL TIME STAFF
MALE/FEMALE
WELL EDUCATED,DYNAMIC, EXPERIENCED:
1. PHARMACY SALESPERSON FOR CHEMIST SHOP
2. GOOD KNOWLEDGE OF READING PRESCRIPTIONS
3. GOOD COMMUNICATION & CUSTOMER HANDLING SKILLS
KINDLY CONTACT AND SEND YOUR CV:
SANDEEP MEDICATES
SECTOR NO. 6 MINI MARKET
TRIKUTA NAGAR JAMMU
9906210245
STAFF REQUIRED
COMPUTER OPERATOR MALE / FEMALE 02 SALARY 8000
OFFICE BOYS FOR MARKETING 02, SALARY 10000 PLUS 3000. PETROL WITH TWO WHEELER 03,
SALES EXECUTIVE FOR LED BULB 2 SALARY 12000 PLUS 3000 PETROL WITH TWO WHEELER
ADDRESS- SEC. 3, NEAR DIVINE GYM GANGYAL JAMMU.
CONTACT: 9419104586, 9906189965
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