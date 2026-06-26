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EMPLOYMENT (26-06-2026)

FASHION E-COMMERCE JOBS! JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER SOCIAL MEDIA MANAGERS MERCHANDISERS WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233 DO NOT CALL LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU URGENT WANTED DRIVER EXP. PERSONAL DRIVER - 1/2 PERSON ( CONVEYANCE MUST)...

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Daily Excelsior
10:54 AM Jun 26, 2026 IST
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FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER

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SOCIAL MEDIA MANAGERS

MERCHANDISERS

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

URGENT WANTED DRIVER

EXP. PERSONAL DRIVER - 1/2 PERSON ( CONVEYANCE MUST)

SALARY NEGOTIABLE

PERSONS NEAR GANDHINAGAR /NANAK NAGAR / SATWARI AND NEARBY AREA PREFERRED

SEND RESUME & WALKIN-

9419177785/ 7889367286

HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE

TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE.

REQUIREMENTS:

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS

* EXPERIENCE PREFERRED

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

SERIOUS CANDIDATES ONLY.

CALL:

9797851719

9906351719

SEND CV:

INFO@TRINITYVAASTU.COM

REQUIRED

REQUIREMENT FOR

OFFICE BOY

SALARY 10 TO 12

TIMING 10 TO 6

MOB. 7006948576

ACCOUNTANT 1 NO MALE/FEMALE,

1 NO. DRIVER,

2 SALES EXECUTIVE,

3 SALESMAN FOR

HARDWARE SHOP.

CONTACT 9419148100

MANPOWER REQUIREMENT

KHUSHAN TRADERS IS HIRING FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

POSITION| VACANCIES

SALES & MARKETING OFFICER| 15

DRIVER| 10

SALES MANAGER| 2

HELPER| 10

COOK| 2

MAID| 2 GREATER KAILASH JAMMU

JOB LOCATIONS: JAMMU, RAJOURI & DODA

OFFICE ADDRESS: NEAR JCB SHOWROOM, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA

CONTACT NUMBER: 8825061992

CONTACT TIMING: 10:00 AM TO 4:00 PM

DRIVING LICENCE IS MANDATORY FOR SALES & MARKETING OFFICER AND DRIVER POSITIONS.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT US DURING OFFICE HOURS OR VISIT OUR OFFICE FOR AN INTERVIEW.

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