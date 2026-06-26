EMPLOYMENT (26-06-2026)
FASHION E-COMMERCE JOBS! JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER SOCIAL MEDIA MANAGERS MERCHANDISERS WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233 DO NOT CALL LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU URGENT WANTED DRIVER EXP. PERSONAL DRIVER - 1/2 PERSON ( CONVEYANCE MUST)...
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER
SOCIAL MEDIA MANAGERS
MERCHANDISERS
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
URGENT WANTED DRIVER
EXP. PERSONAL DRIVER - 1/2 PERSON ( CONVEYANCE MUST)
SALARY NEGOTIABLE
PERSONS NEAR GANDHINAGAR /NANAK NAGAR / SATWARI AND NEARBY AREA PREFERRED
SEND RESUME & WALKIN-
9419177785/ 7889367286
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE.
REQUIREMENTS:
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
* EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL:
9797851719
9906351719
SEND CV:
INFO@TRINITYVAASTU.COM
REQUIRED
REQUIREMENT FOR
OFFICE BOY
SALARY 10 TO 12
TIMING 10 TO 6
MOB. 7006948576
ACCOUNTANT 1 NO MALE/FEMALE,
1 NO. DRIVER,
2 SALES EXECUTIVE,
3 SALESMAN FOR
HARDWARE SHOP.
CONTACT 9419148100
MANPOWER REQUIREMENT
KHUSHAN TRADERS IS HIRING FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
POSITION| VACANCIES
SALES & MARKETING OFFICER| 15
DRIVER| 10
SALES MANAGER| 2
HELPER| 10
COOK| 2
MAID| 2 GREATER KAILASH JAMMU
JOB LOCATIONS: JAMMU, RAJOURI & DODA
OFFICE ADDRESS: NEAR JCB SHOWROOM, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA
CONTACT NUMBER: 8825061992
CONTACT TIMING: 10:00 AM TO 4:00 PM
DRIVING LICENCE IS MANDATORY FOR SALES & MARKETING OFFICER AND DRIVER POSITIONS.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT US DURING OFFICE HOURS OR VISIT OUR OFFICE FOR AN INTERVIEW.