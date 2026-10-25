EMPLOYMENT (25-10-2026)
REQUIRED A TEACHER WITH SUFFICIENT KNOWLEDGE OF COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS FOR PRE SCHOOL. TRIKUTA NAGAR CONT: 8899838044, 7051291179 E-MAIL: MMIJAMMU@GMAIL.COM A REPUTED COMPANY OF JAMMU REQUIRES: 1) MANAGER-1 MIN EXP 10 YEARS IN WHOLESALE/ RETAIL BUSINESS. 2) SALESMAN...
REQUIRED
A TEACHER WITH
SUFFICIENT KNOWLEDGE
OF COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
FOR PRE SCHOOL.
TRIKUTA NAGAR
CONT: 8899838044, 7051291179
E-MAIL: MMIJAMMU@GMAIL.COM
A REPUTED COMPANY OF JAMMU REQUIRES:
1) MANAGER-1
MIN EXP 10 YEARS IN WHOLESALE/ RETAIL BUSINESS.
2) SALESMAN -2
MIN EXP 5 YEARS WORKING IN WHOLESALE/RETAIL CLOTH STORE.
CONTACT FOR HIGH SALARY & BRIGHT FUTURE.
9419185292- 9906087001
REQUIRED
EXPERIENCED MARKETING
REPRESENTATIVE FOR JAMMU PROVINCE WITH KNOWLEDGE OF MARKETING AND GOOD CONTACTS IN MARKET.
SALARY IN GOOD PACKAGE
INTERESTED PERSON MAY CONTACT TO MR RAMESH GUPTA
REGIONAL HEAD JAMMU.
MOBILE NO. 9419162718.
EMAIL ID RAMESHGUPTA.UDH@GMAIL.COM
VACANCY - FEMALE OFFICE EXECUTIVE
LOCATION: PALOURA, JAMMU
SKILLS: MS EXCEL, GOOGLE SHEETS, DATA ENTRY, FORMULAS, REPORTS & STOCK RECORDS.
PREFERENCE: MARRIED CANDIDATES PREFERRED.
SALARY: NEGOTIABLE
WORKING HOURS: TO BE DISCUSSED
CONTACT:-9796648393
SEND YOUR RESUME/CV VIA WHATSAPP.
KKK BRICK KILN GROUP
VACANCY: BRICK KILN MANAGER
GRADUATES PREFERRED
SALARY: UP TO RS 15,000/MONTH
FREE FOOD & ACCOMMODATION
CONTACT: 9796648393
JOB VACANCY:
SHOP ASSISTANT / COMPUTER OPERATOR
LOOKING FOR A RESPONSIBLE CANDIDATE.
* COMPUTER KNOWLEDGE IS REQUIRED
* FRESHERS CAN ALSO APPLY
SALARY: NEGOTIABLE
INTERESTED CANDIDATES
MOB. 9469097924
MAIL ID : JTSTRAVELS2020@GMAIL.COM
REQUIRED
1. OFFICE BOY - 1
2. SALES EXECUTIVE IT -1
3. SALES EXECUTIVE CROCKERY - 1
TECHNO EXPRESS
CHANNI HIMMAT JAMMU
7889893254
REQUIRED
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
FOR SECURITY COMPANY
WHATSAPP RESUME ON BELOW NUMBER
9419116013, 7006239305, 7006619640
MAIL:
SALES.SSSECURITYSERVICES@GMAIL.COM
DELIVERY BOYS
REQUIRED DELIVERY BOYS FOR COURIER OFFICE AT JEWEL. PERSON HAVING THEIR OWN BIKE OR SCOOTY CAN APPLY. TIMINGS:- 10 TO 7 PM.
CONTACT - MOB. 9419184077,
9419188398
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
STEP UP TUTORIAL
RATNUCHAK
(REQUIRED)
FRONT OFFICE : (1.00 PM TO 7.00 PM FIX SALARY, RS 8000/MONTH
MATH & SCIENCE TEACHER (UPTO 10TH) - FIX SALARY RS 7000/ MONTH
(3.00 PM TO 7.00 PM)
CONTACT NO: 94192-24690
ADDRESS: RATNUCHAK (NEAR MADHU COSMETIC)
REQUIRED
STORE INCHARGE - RETD ARMY PERSONAL
COMPUTER OPERATOR (F) KNOWLEDGE OF BUSY/ GEM/ POWER POINT
MARKETING EXECUTIVE - HAVING EXPERIENCE
FIELD SUPERVISOR - DIPLOMA / ITI HOLDER
SITE ENGINEER - DIPLOMA /DEGREE HOLDER CIVIL
OFFICE LOCATED AT MUTHI, JAMMU
WHATSAPP RESUME ON
MOBILE NO: 9419184433
MAID
A FULL TIME MAID WHO KNOWS COOKING IS REQUIRED AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU. AGE SHOULD BE LESS THAN 35 YEARS.
CONTACT:- 7006501922
JOB VACANCY
REQUIRED A PERSON
A REPUTED COACHING INSTITUTE IN BANTALAB, JAMMU IS LOOKING FOR A SKILLED AND HARDWORKING PERSON. SKILLS REQUIRED: POWERPOINT SLIDES MAKING. QUESTION PAPER DESIGNING & FORMATTING. COMPUTER SYSTEM HANDLING. VIDEO EDITING
LOCATION: BANTALAB, JAMMU
CONTACT: 9469554400
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US ON THE ABOVE NUMBER.
WANTED WELL EXPERIENCED
STAFF REQUIREMENT RUNNING INDUSTRIES (JAMMU)
ACCOUNTANT SOFTWARE BUSY - 1
SUPERVISOR- 2
DRIVER- 2
GENERAL BOY- 4
CONTACT NO. 7006731125
STAFF REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE(M)
QUAL: GRAD.
EXP: HAVING KNOWLEDGE OF GOVT DEPTT.
KRISHNA SALE CORPORATION
GADHI GARH, JAMMU
PH-7051037422
INTERVIEW ON 26 OCT (11-4PM)
REQUIRED
EXPERIENCED MALE/FEMALE ACCOUNTANT HAVING KNOWLEDGE OF GST, INCOME TAX RETURNS, BUSY/TALLY AND MS EXCEL.
ATTRACTIVE SALARY PACKAGE FOR SUITABLE CANDIDATES
CONTACT: 94191-42005
SHEMROCK BUSY BEES
HAKKAL, NEAR SITA GRAND RESORTS
INDIA’S NO. 1 PLAY SCHOOL CHAIN
REQUIRED STAFF
1. NURSERY TEACHER -2
2. MUSIC TEACHER - 1
3. DANCE TEACHER - 1
WALK IN INTERVIEWS ON 26TH OF OCT. 2026
CONTACT: 9419135465, 7006436750
STAFF REQUIRED
RESTAURANT MANAGER - 1
WAITER - 1
CLEANER/HELPER - 1
CONTACT - 9541998463
SALARY AS PER EXPERIENCE.
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
REQUIRED
* 1 ACCOUNTS CLERK MALE OR FEMALE RETIRED PERSON CAN ALSO APPLY
* CIVIL JUNIOR ENGINEER REQUIRED HAVING EXPERIENCE MINIMUM 5 YEARS IN CONSTRUCTION
CONTACT: 9915025757
REQUIRED
REQUIRED A BOY/GIRL
FOR A SHOP
(SHIV SHAKTI ORNAMENTS) AT DISCO ROAD OPP. DREAM LAND SCHOOL JANIPUR.
SALARY AS PER EXPERIENCE.
CONTACT: 9906219737
REQUIRED DRIVER
REQUIRE A DRIVER NOT MORE THAN 50 YEARS OF AGE SHOULD HAVE GOOD EXPERIENCE IN DRIVING A LIGHT MOTOR VEHICLE WITH VALID LICENCE TO DRIVE AN OFFICERS VEHICLE.
MOB.: 9419198447
REQUIREMENT OF DRIVER
WANTED A DRIVER HAVING DRIVING LICENSE EXPERIENCE FOR A CAR. THE PERSON SHOULD BE FROM THE JAMMU OLD CITY.
INTERESTED MAY CONTACT THE MOBILE NOS.:
9419101628, 7889450290
COMP. OPERATOR
(F) - 3 NO.
TELECALLER
(F) - 2 NO.
PLZ SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR
9469128011
JOB VACANCY
NEXBIT REAL ESTATE
DESIGNATION: MARKETING EXECUTIVE AND TELE-CALLER
"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"
TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY
NO. OF VACANCY: 5
LOCATION: JAMMU
+91-7006071960 +91-6283660315
ADD- SHASTRI NAGAR JAMMU
REQUIRED
ONE ACCOUNTANT
EXPERIENCED KNOWING COMPUTER AND MANNUAL.
PLEASE CONTACT 8491951823 FOR FURTHER DETAIL
REQUIRED SALES STAFF
SALES OFFICER & SALES EXECUTIVE REQUIRED FOR FMCG PRODUCTS FOR JAMMU DIVISION.
MUST HAVE PRIOR EXPERIENCE IN THE SAME FIELD.
CALL & WHATSAPP : 9419188049