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EMPLOYMENT (25-10-2026)

REQUIRED A TEACHER WITH SUFFICIENT KNOWLEDGE OF COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS FOR PRE SCHOOL. TRIKUTA NAGAR CONT: 8899838044, 7051291179 E-MAIL: MMIJAMMU@GMAIL.COM A REPUTED COMPANY OF JAMMU REQUIRES: 1) MANAGER-1 MIN EXP 10 YEARS IN WHOLESALE/ RETAIL BUSINESS. 2) SALESMAN...

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Daily Excelsior
11:12 AM Oct 25, 2026 IST
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REQUIRED

A TEACHER WITH

SUFFICIENT KNOWLEDGE

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OF COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS

FOR PRE SCHOOL.

TRIKUTA NAGAR

CONT: 8899838044, 7051291179

E-MAIL: MMIJAMMU@GMAIL.COM

A REPUTED COMPANY OF JAMMU REQUIRES:

1) MANAGER-1

MIN EXP 10 YEARS IN WHOLESALE/ RETAIL BUSINESS.

2) SALESMAN -2

MIN EXP 5 YEARS WORKING IN WHOLESALE/RETAIL CLOTH STORE.

CONTACT FOR HIGH SALARY & BRIGHT FUTURE.

9419185292- 9906087001

REQUIRED

EXPERIENCED MARKETING

REPRESENTATIVE FOR JAMMU PROVINCE WITH KNOWLEDGE OF MARKETING AND GOOD CONTACTS IN MARKET.

SALARY IN GOOD PACKAGE

INTERESTED PERSON MAY CONTACT TO MR RAMESH GUPTA

REGIONAL HEAD JAMMU.

MOBILE NO. 9419162718.

EMAIL ID RAMESHGUPTA.UDH@GMAIL.COM

VACANCY - FEMALE OFFICE EXECUTIVE

LOCATION: PALOURA, JAMMU

SKILLS: MS EXCEL, GOOGLE SHEETS, DATA ENTRY, FORMULAS, REPORTS & STOCK RECORDS.

PREFERENCE: MARRIED CANDIDATES PREFERRED.

SALARY: NEGOTIABLE

WORKING HOURS: TO BE DISCUSSED

CONTACT:-9796648393

SEND YOUR RESUME/CV VIA WHATSAPP.

KKK BRICK KILN GROUP

VACANCY: BRICK KILN MANAGER

GRADUATES PREFERRED

SALARY: UP TO RS 15,000/MONTH

FREE FOOD & ACCOMMODATION

CONTACT: 9796648393

JOB VACANCY:

SHOP ASSISTANT / COMPUTER OPERATOR

LOOKING FOR A RESPONSIBLE CANDIDATE.

* COMPUTER KNOWLEDGE IS REQUIRED

* FRESHERS CAN ALSO APPLY

SALARY: NEGOTIABLE

INTERESTED CANDIDATES

MOB. 9469097924

MAIL ID : JTSTRAVELS2020@GMAIL.COM

REQUIRED

1. OFFICE BOY - 1

2. SALES EXECUTIVE IT -1

3. SALES EXECUTIVE CROCKERY - 1

TECHNO EXPRESS

CHANNI HIMMAT JAMMU

7889893254

REQUIRED

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

FOR SECURITY COMPANY

WHATSAPP RESUME ON BELOW NUMBER

9419116013, 7006239305, 7006619640

MAIL:

SALES.SSSECURITYSERVICES@GMAIL.COM

DELIVERY BOYS

REQUIRED DELIVERY BOYS FOR COURIER OFFICE AT JEWEL. PERSON HAVING THEIR OWN BIKE OR SCOOTY CAN APPLY. TIMINGS:- 10 TO 7 PM.

CONTACT - MOB. 9419184077,

9419188398

STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

STEP UP TUTORIAL

RATNUCHAK

(REQUIRED)

FRONT OFFICE : (1.00 PM TO 7.00 PM FIX SALARY, RS 8000/MONTH

MATH & SCIENCE TEACHER (UPTO 10TH) - FIX SALARY RS 7000/ MONTH

(3.00 PM TO 7.00 PM)

CONTACT NO: 94192-24690

ADDRESS: RATNUCHAK (NEAR MADHU COSMETIC)

REQUIRED

STORE INCHARGE - RETD ARMY PERSONAL

COMPUTER OPERATOR (F) KNOWLEDGE OF BUSY/ GEM/ POWER POINT

MARKETING EXECUTIVE - HAVING EXPERIENCE

FIELD SUPERVISOR - DIPLOMA / ITI HOLDER

SITE ENGINEER - DIPLOMA /DEGREE HOLDER CIVIL

OFFICE LOCATED AT MUTHI, JAMMU

WHATSAPP RESUME ON

MOBILE NO: 9419184433

MAID

A FULL TIME MAID WHO KNOWS COOKING IS REQUIRED AT TRIKUTA NAGAR, JAMMU. AGE SHOULD BE LESS THAN 35 YEARS.

CONTACT:- 7006501922

JOB VACANCY

REQUIRED A PERSON

A REPUTED COACHING INSTITUTE IN BANTALAB, JAMMU IS LOOKING FOR A SKILLED AND HARDWORKING PERSON. SKILLS REQUIRED: POWERPOINT SLIDES MAKING. QUESTION PAPER DESIGNING & FORMATTING. COMPUTER SYSTEM HANDLING. VIDEO EDITING

LOCATION: BANTALAB, JAMMU

CONTACT: 9469554400

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US ON THE ABOVE NUMBER.

WANTED WELL EXPERIENCED

STAFF REQUIREMENT RUNNING INDUSTRIES (JAMMU)

ACCOUNTANT SOFTWARE BUSY - 1

SUPERVISOR- 2

DRIVER- 2

GENERAL BOY- 4

CONTACT NO. 7006731125

STAFF REQUIRED

1. SALES EXECUTIVE(M)

QUAL: GRAD.

EXP: HAVING KNOWLEDGE OF GOVT DEPTT.

KRISHNA SALE CORPORATION

GADHI GARH, JAMMU

PH-7051037422

INTERVIEW ON 26 OCT (11-4PM)

REQUIRED

EXPERIENCED MALE/FEMALE ACCOUNTANT HAVING KNOWLEDGE OF GST, INCOME TAX RETURNS, BUSY/TALLY AND MS EXCEL.

ATTRACTIVE SALARY PACKAGE FOR SUITABLE CANDIDATES

CONTACT: 94191-42005

SHEMROCK BUSY BEES

HAKKAL, NEAR SITA GRAND RESORTS

INDIA’S NO. 1 PLAY SCHOOL CHAIN

REQUIRED STAFF

1. NURSERY TEACHER -2

2. MUSIC TEACHER - 1

3. DANCE TEACHER - 1

WALK IN INTERVIEWS ON 26TH OF OCT. 2026

CONTACT: 9419135465, 7006436750

STAFF REQUIRED

RESTAURANT MANAGER - 1

WAITER - 1

CLEANER/HELPER - 1

CONTACT - 9541998463

SALARY AS PER EXPERIENCE.

FRESHERS CAN ALSO APPLY.

REQUIRED

* 1 ACCOUNTS CLERK MALE OR FEMALE RETIRED PERSON CAN ALSO APPLY

* CIVIL JUNIOR ENGINEER REQUIRED HAVING EXPERIENCE MINIMUM 5 YEARS IN CONSTRUCTION

CONTACT: 9915025757

REQUIRED

REQUIRED A BOY/GIRL

FOR A SHOP

(SHIV SHAKTI ORNAMENTS) AT DISCO ROAD OPP. DREAM LAND SCHOOL JANIPUR.

SALARY AS PER EXPERIENCE.

CONTACT: 9906219737

REQUIRED DRIVER

REQUIRE A DRIVER NOT MORE THAN 50 YEARS OF AGE SHOULD HAVE GOOD EXPERIENCE IN DRIVING A LIGHT MOTOR VEHICLE WITH VALID LICENCE TO DRIVE AN OFFICERS VEHICLE.

MOB.: 9419198447

REQUIREMENT OF DRIVER

WANTED A DRIVER HAVING DRIVING LICENSE EXPERIENCE FOR A CAR. THE PERSON SHOULD BE FROM THE JAMMU OLD CITY.

INTERESTED MAY CONTACT THE MOBILE NOS.:

9419101628, 7889450290

COMP. OPERATOR

(F) - 3 NO.

TELECALLER

(F) - 2 NO.

PLZ SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

OR

9469128011

JOB VACANCY

NEXBIT REAL ESTATE

DESIGNATION: MARKETING EXECUTIVE AND TELE-CALLER

"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"

TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY

NO. OF VACANCY: 5

LOCATION: JAMMU

+91-7006071960 +91-6283660315

ADD- SHASTRI NAGAR JAMMU

REQUIRED

ONE ACCOUNTANT

EXPERIENCED KNOWING COMPUTER AND MANNUAL.

PLEASE CONTACT 8491951823 FOR FURTHER DETAIL

REQUIRED SALES STAFF

SALES OFFICER & SALES EXECUTIVE REQUIRED FOR FMCG PRODUCTS FOR JAMMU DIVISION.

MUST HAVE PRIOR EXPERIENCE IN THE SAME FIELD.

CALL & WHATSAPP : 9419188049

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