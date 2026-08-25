EMPLOYMENT (25-08-2026)
REQUIRED ROYAL TRADERS REQUIRED SALES EXECUTIVE FOR MARKETING/FRESHER ARE WELCOME QUALIFICATION -MINIMUM 12TH MUST REQUIRED TWO WHEELER AREA RAYAMORH, SWANKHA MORH BISHANAH, RS PURA, TALAB TILLO, BANTALAB OFFICE ADDRESS - KOTHI MORH BISHNAH ROAD 2ND ADD:- KUNJWANI NEAR DENTAL COLLEGE...
REQUIRED
ROYAL TRADERS REQUIRED SALES EXECUTIVE FOR MARKETING/FRESHER ARE WELCOME
QUALIFICATION -MINIMUM 12TH
MUST REQUIRED TWO WHEELER
AREA RAYAMORH, SWANKHA MORH BISHANAH, RS PURA, TALAB TILLO, BANTALAB
OFFICE ADDRESS - KOTHI MORH BISHNAH ROAD
2ND ADD:- KUNJWANI NEAR DENTAL COLLEGE
CONTACT -7006434837, 7006954481
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE
REQUIREMENTS:
• GOOD COMMUNICATION SKILLS
• LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
• EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL: 9419190432, 70065 01905
SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM
REQUIRED
PHARMACY COLLEGE IN JAMMU
1. M/B PHARMACY
2. LIBRARIAN CUM OFFICE ASSTT.
(M LIB AND COMP. KNOWLEDGE MUST)
CALL: 7006404676, 7006616964
STAFF REQURIED
1. HINDI TR - MA HINDI
2. PRIMARY TR - MA/M.SC/B.SC/BA WITH EXPERIENCE
3. URDU TR- MA URDU
4. KINDERGARTEN TR. - GRADUATE WITH EXPERIENCE
5. MUSIC TR - EXPERIENCED
6. OFFICE CLERK - GRADUATE
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL,
RAJPURA JAMMU.
PH.NO.: 8492012304, 7298107471
DATE: 25TH, 27TH & 28TH AUGUST 2026.
ACCOUNTANT AVAILABLE
MAINTAIN YOUR ACCOUNTSMANUAL/TALLY/BUSY
GST REGISTRATION/RETURNS
ESI RETURNS/PF RETURNS
INCOME TAX RETURNS
INTERNAL AUDIT
(ALSO LEARN TALLY/BUSY)
GUPTA JI - GANDHI NAGAR
9419242775
JOB REQUIREMENT - TS BRIDAL ATTIRE, JAMMU
FEMALE SALES GIRLS REQUIRED FOR RENTAL LEHENGA STORE. SALES & CUSTOMER DEALING MUST. STITCHING/TAILORING KNOWLEDGE AN ADDED ADVANTAGE. EXPERIENCED PREFERRED.
LOCATION PREFERENCE:SHASTRI NAGAR, NAI BASTI & NEARBY AREAS.
INTERVIEW: 26, 27, 29 & 30 AUG | 4-7 PM
50 SHASTRI NAGAR, NEAR NAI BASTI SABZI MANDI, JAMMU
MOB: 7889624819 / 9149530941
REQUIRED
(TELECOMMUNICATION & BANKING)
COLLECTION AGENCY
(ONLY FOR JAMMU CITY)
1, TELLECALLERS (GIRLS) 5
2, COMPUTER OPERATOR 2
3, COLLECTION FIELD EXECUTIVES 3
(SALARY + INCENTIVE)
ADDRESS 1:- SEC.9 TRIKUTA NAGAR JAMMU NR POLICE STATION PH. 7889859686, 7006659008.
ADDRESS 2:- SEC.2 CHANNI HIMMAT JAMMU NR VERMANI SHOWROOM
PH. 9622345015 ,7006283684
INTERVIEW TIMING: -
MONDAY TO FRIDAY (10AM TO 1 PM)
HR REQUIRED
LOOKING FOR AN EXPERIENCED
HR EXECUTIVE WITH 3-5 YEARS EXPERIENCE IN LABOUR COMPLIANCES, EMPLOYEE RELATIONS, AND HR OPERATIONS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND PROFICIENCY IN MS OFFICE IS REQUIRED. IMMEDIATE JOINING IS PREFERRED. SEND CV TO:
EMAIL:- MSE3027@GMAIL.COM
LOCATION: JAMMU
POSITION: HR EXECUTIVE
EMPLOYMENT TYPE: FULL-TIME
REQUIRED
A DESIGNER, EXPERT IN CORAL DRAW AND PHOTOSHOP,FOR A LED SIGNAGE STORE, SITUATED AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
DESIRED CANDIDATES ARE REQUIRED TO CONTACT AT
7006268944,9622158666,
9797408180
VACANCY -
SALES PERSON
SALES PERSON REQUIRED FOR OUR OFFICE.
FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY.
GOOD COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PREFERRED.
CALL: 9541905451
WE ARE HIRING FOR:
JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.
*TECHNICAL COORDINATOR
*CUSTOMER COORDINATOR
*CLIENT GREETER
FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.
CONTACT: 9596965276
EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM
JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!
URGENTLY REQUIRED
FRONT OFFICE ASSOCIATE
COMPUTER KNOWING.
"FEMALE ONLY.
VAC 2
SALARY: 12K-15K
OFF. ADD - MARBLE MARKET
OPP DDECOR.
9186066311, 7889747040.
EM-ID - KRIDHATECHINFO@GMAIL.COM
REQUIRED - SUPERVISOR (3)
FOR A MANUFACTURING UNIT, SAMBA
* FRESHER / EXPERIENCED BOTH CAN APPLY
* QUALIFICATION: 12TH OR GRADUATE
* RESPONSIBLE & HARDWORKING
* GOOD COMMUNICATION AND
TEAM-HANDLING SKILLS PREFERRED
SALARY NEGOTABLE
INTERVIEW DATE 25TH TO 29TH AUG, 2026.
TIMING 11 AM TO 5 PM
CONTACT: 9018323007
URGENT HIRING
LIFELINE DIAGNOSTIC CENTRE - UNIT-1
NEAR HP PETROL PUMP, NANAK NAGAR, JAMMU
WE ARE URGENTLY LOOKING FOR:
* 1 TECHNICIAN/HOME COLLECTION BOY
* 2 GNM CANDIDATES
SALARY: AS PER INDUSTRY STANDARDS
REQUIREMENT: TWO-WHEELER IS MANDATORY FOR HOME COLLECTION BOY.
ACCOMMODATION IS AVAILABLE IF A CANDIDATE IS REQUIRED.
INTERESTED CANDIDATES CAN CALL OR WHATSAPP: 9086012434
CYPRUS
WORK PERMIT
DOMESTIC HELPER
WORK IN CYPRUS, LIVE IN EUROPE
ATTRACTIVE SALARY
FOOD FREE | ACCOMODATION FREE
SARLAY - 500 € PER MONTH
VISA WITHIN 30 DAYS
BEST OPPORTUNITY FOR COUPLE TO ENTER SEHENGEN
ATLAS MARINE SERVICES
P.NO.: 7889560818, 7558289968
23 B/B, EXETENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU.