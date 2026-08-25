Home About
Download Apps Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (25-08-2026)

EMPLOYMENT (25-08-2026)

REQUIRED ROYAL TRADERS REQUIRED SALES EXECUTIVE FOR MARKETING/FRESHER ARE WELCOME QUALIFICATION -MINIMUM 12TH MUST REQUIRED TWO WHEELER AREA RAYAMORH, SWANKHA MORH BISHANAH, RS PURA, TALAB TILLO, BANTALAB OFFICE ADDRESS - KOTHI MORH BISHNAH ROAD 2ND ADD:- KUNJWANI NEAR DENTAL COLLEGE...

article_Author
Daily Excelsior
11:09 AM Aug 25, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

REQUIRED

ROYAL TRADERS REQUIRED SALES EXECUTIVE FOR MARKETING/FRESHER ARE WELCOME

QUALIFICATION -MINIMUM 12TH

Advertisement

MUST REQUIRED TWO WHEELER

AREA RAYAMORH, SWANKHA MORH BISHANAH, RS PURA, TALAB TILLO, BANTALAB

OFFICE ADDRESS - KOTHI MORH BISHNAH ROAD

2ND ADD:- KUNJWANI NEAR DENTAL COLLEGE

CONTACT -7006434837, 7006954481

HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE

TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE

REQUIREMENTS:

• GOOD COMMUNICATION SKILLS

• LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS

• EXPERIENCE PREFERRED

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

SERIOUS CANDIDATES ONLY.

CALL: 9419190432, 70065 01905

SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM

REQUIRED

PHARMACY COLLEGE IN JAMMU

1. M/B PHARMACY

2. LIBRARIAN CUM OFFICE ASSTT.

(M LIB AND COMP. KNOWLEDGE MUST)

CALL: 7006404676, 7006616964

STAFF REQURIED

1. HINDI TR - MA HINDI

2. PRIMARY TR - MA/M.SC/B.SC/BA WITH EXPERIENCE

3. URDU TR- MA URDU

4. KINDERGARTEN TR. - GRADUATE WITH EXPERIENCE

5. MUSIC TR - EXPERIENCED

6. OFFICE CLERK - GRADUATE

DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL,

RAJPURA JAMMU.

PH.NO.: 8492012304, 7298107471

DATE: 25TH, 27TH & 28TH AUGUST 2026.

ACCOUNTANT AVAILABLE

MAINTAIN YOUR ACCOUNTSMANUAL/TALLY/BUSY

GST REGISTRATION/RETURNS

ESI RETURNS/PF RETURNS

INCOME TAX RETURNS

INTERNAL AUDIT

(ALSO LEARN TALLY/BUSY)

GUPTA JI - GANDHI NAGAR

9419242775

JOB REQUIREMENT - TS BRIDAL ATTIRE, JAMMU

FEMALE SALES GIRLS REQUIRED FOR RENTAL LEHENGA STORE. SALES & CUSTOMER DEALING MUST. STITCHING/TAILORING KNOWLEDGE AN ADDED ADVANTAGE. EXPERIENCED PREFERRED.

LOCATION PREFERENCE:SHASTRI NAGAR, NAI BASTI & NEARBY AREAS.

INTERVIEW: 26, 27, 29 & 30 AUG | 4-7 PM

50 SHASTRI NAGAR, NEAR NAI BASTI SABZI MANDI, JAMMU

MOB: 7889624819 / 9149530941

REQUIRED

(TELECOMMUNICATION & BANKING)

COLLECTION AGENCY

(ONLY FOR JAMMU CITY)

1, TELLECALLERS (GIRLS) 5

2, COMPUTER OPERATOR 2

3, COLLECTION FIELD EXECUTIVES 3

(SALARY + INCENTIVE)

ADDRESS 1:- SEC.9 TRIKUTA NAGAR JAMMU NR POLICE STATION PH. 7889859686, 7006659008.

ADDRESS 2:- SEC.2 CHANNI HIMMAT JAMMU NR VERMANI SHOWROOM

PH. 9622345015 ,7006283684

INTERVIEW TIMING: -

MONDAY TO FRIDAY (10AM TO 1 PM)

HR REQUIRED

LOOKING FOR AN EXPERIENCED

HR EXECUTIVE WITH 3-5 YEARS EXPERIENCE IN LABOUR COMPLIANCES, EMPLOYEE RELATIONS, AND HR OPERATIONS. GOOD COMMUNICATION SKILLS AND PROFICIENCY IN MS OFFICE IS REQUIRED. IMMEDIATE JOINING IS PREFERRED. SEND CV TO:

EMAIL:- MSE3027@GMAIL.COM

LOCATION: JAMMU

POSITION: HR EXECUTIVE

EMPLOYMENT TYPE: FULL-TIME

REQUIRED

A DESIGNER, EXPERT IN CORAL DRAW AND PHOTOSHOP,FOR A LED SIGNAGE STORE, SITUATED AT GANDHI NAGAR, JAMMU.

DESIRED CANDIDATES ARE REQUIRED TO CONTACT AT

7006268944,9622158666,

9797408180

VACANCY -

SALES PERSON

SALES PERSON REQUIRED FOR OUR OFFICE.

FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY.

GOOD COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PREFERRED.

CALL: 9541905451

WE ARE HIRING FOR:

JEWELLERY SALES EXECUTIVE - JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED; SALES EXECUTIVES FROM OTHER FIELDS ARE ALSO WELCOME.

*TECHNICAL COORDINATOR

*CUSTOMER COORDINATOR

*CLIENT GREETER

FEMALE AND MALE CANDIDATES BOTH CAN APPLY.

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

URGENTLY REQUIRED

FRONT OFFICE ASSOCIATE

COMPUTER KNOWING.

"FEMALE ONLY.

VAC 2

SALARY: 12K-15K

OFF. ADD - MARBLE MARKET

OPP DDECOR.

9186066311, 7889747040.

EM-ID - KRIDHATECHINFO@GMAIL.COM

REQUIRED - SUPERVISOR (3)

FOR A MANUFACTURING UNIT, SAMBA

* FRESHER / EXPERIENCED BOTH CAN APPLY

* QUALIFICATION: 12TH OR GRADUATE

* RESPONSIBLE & HARDWORKING

* GOOD COMMUNICATION AND

TEAM-HANDLING SKILLS PREFERRED

SALARY NEGOTABLE

INTERVIEW DATE 25TH TO 29TH AUG, 2026.

TIMING 11 AM TO 5 PM

CONTACT: 9018323007

URGENT HIRING

LIFELINE DIAGNOSTIC CENTRE - UNIT-1

NEAR HP PETROL PUMP, NANAK NAGAR, JAMMU

WE ARE URGENTLY LOOKING FOR:

* 1 TECHNICIAN/HOME COLLECTION BOY

* 2 GNM CANDIDATES

SALARY: AS PER INDUSTRY STANDARDS

REQUIREMENT: TWO-WHEELER IS MANDATORY FOR HOME COLLECTION BOY.

ACCOMMODATION IS AVAILABLE IF A CANDIDATE IS REQUIRED.

INTERESTED CANDIDATES CAN CALL OR WHATSAPP: 9086012434

CYPRUS

WORK PERMIT

DOMESTIC HELPER

WORK IN CYPRUS, LIVE IN EUROPE

ATTRACTIVE SALARY

FOOD FREE | ACCOMODATION FREE

SARLAY - 500 € PER MONTH

VISA WITHIN 30 DAYS

BEST OPPORTUNITY FOR COUPLE TO ENTER SEHENGEN

ATLAS MARINE SERVICES

P.NO.: 7889560818, 7558289968

23 B/B, EXETENSION, GANDHI NAGAR, JAMMU.

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra