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EMPLOYMENT (25-07-2026)

VACANCY *HELPER/ DENTAL ASSISTANT* REQUIRED A HELPER/ DENTAL ASSISTANT FOR DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR. INTERESTED CANDIDATE MAY CONTACT TELEPHONICALLY ON THIS NUMBER 9622342000. REQUIRED COUNSELLOR (F) EXPERIENCED CANDIDATE ONLY EXCELLENT COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PLEASE SEND RESUME : 9469128011,...

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Daily Excelsior
11:13 AM Jul 25, 2026 IST
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VACANCY

*HELPER/ DENTAL ASSISTANT*

REQUIRED A HELPER/ DENTAL ASSISTANT FOR DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR.

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INTERESTED CANDIDATE MAY CONTACT TELEPHONICALLY ON THIS NUMBER 9622342000.

REQUIRED

COUNSELLOR (F)

EXPERIENCED CANDIDATE ONLY

EXCELLENT COMMUNICATION &

CONVINCING SKILLS

PLEASE SEND RESUME :

9469128011, 9103393973

VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT

PHYSICIAN-1

RADIOLOGIST-1

OT TECHNICIAN (WITH KNOWLEDGE OF LAPAROSCOPIC SURGERIES)-1

ACCOUNTS CLERK-1

INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR RESUME BY 29.7.2026

CONTACT: 9986014061/9419856419

EMAIL: MEDICALDIRECTOR@SDDMHOSPITAL.COM

SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT, JAMMU

SUNNERGY SYSTEMS

HIRING OF EXECUTIVES FOR FOLLOWING POSTS.

1. ACCOUNT ASTT (KNOWLEDGE OF BUSY, SALE,PURCHASE E-WAY BILL ETC.)

2. SALES EXECUTIVES (BATTERY & SOLAR)

3.OFFICE BOY/GIRL

4. OFFICE/SITE ASSISTANT

DROP YOUR RESUME

@ SUNNERGY.ASSISTANCE@GMAIL. COM

& WHATSAPP NO. 9906998598

VACANCY

SALES EXECUTIVE

A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED/FRESHER SALES EXECUTIVES (FIELD JOB)

1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT

2. UDHAMPUR DISTT

REQUIREMENTS:

I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE

II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE

RESUME SEND ON WHATSAPP

CONTACT:- 94191-99199

REQUIRED

A MARKETING PERSON REQUIRED FOR MARKETING OF RESTAURANT BUSINESS, KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT ALSO DESIRED.

CONTACT:

MINT LEAF RESTAURANT

MARBLE MARKET JAMMU

MOBILE: 9419197503

REQUIRE

SHRI ALAKH SAHIBA TRUST, TIRTH NAGAR, TALAB TILLO REQUIRE THE SERVICES OF QUALIFIED AND EXPERIENCED CIVIL ENGINEER FOR BUILDING PROJECT AT CHESHMA SAHIBI, PARIMAHAL ROAD, SRINAGAR. SALARY NEGOTIABLE CONTACT :- 9419185599

FASHION JOBS

JOIN PAISLEY POP / DO TAARA

* CLIENT SERVICING EXECUTIVES

* CONTENT & STRATEGY ROLES

GOOD SPOKEN ENGLISH PREFERRED.

WHATSAPP RESUME: 8899299233

NO CALLS PLEASE

SAINIK COLONY, JAMMU

JOB REQUIREMENT:

WE HAVE AN IMMEDIATE JOB OPENING FOR A CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF BOTH E-PROCUREMENT/TENDERING AND ACCOUNTS.

PROFESSIONALLY QUALIFIED

STRONG COMPUTER PROFICIENCY

GOOD COMMUNICATION SKILLS & SALARY AS PER EXPERIENCE.

INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR CV VIA WHATSAPP AT 9419140496 OR 7006014495.

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