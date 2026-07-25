EMPLOYMENT (25-07-2026)
VACANCY *HELPER/ DENTAL ASSISTANT* REQUIRED A HELPER/ DENTAL ASSISTANT FOR DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR. INTERESTED CANDIDATE MAY CONTACT TELEPHONICALLY ON THIS NUMBER 9622342000. REQUIRED COUNSELLOR (F) EXPERIENCED CANDIDATE ONLY EXCELLENT COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PLEASE SEND RESUME : 9469128011,...
VACANCY
*HELPER/ DENTAL ASSISTANT*
REQUIRED A HELPER/ DENTAL ASSISTANT FOR DENTAL CLINIC AT LOWER ROOPNAGAR.
INTERESTED CANDIDATE MAY CONTACT TELEPHONICALLY ON THIS NUMBER 9622342000.
REQUIRED
COUNSELLOR (F)
EXPERIENCED CANDIDATE ONLY
EXCELLENT COMMUNICATION &
CONVINCING SKILLS
PLEASE SEND RESUME :
9469128011, 9103393973
VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT
PHYSICIAN-1
RADIOLOGIST-1
OT TECHNICIAN (WITH KNOWLEDGE OF LAPAROSCOPIC SURGERIES)-1
ACCOUNTS CLERK-1
INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR RESUME BY 29.7.2026
CONTACT: 9986014061/9419856419
EMAIL: MEDICALDIRECTOR@SDDMHOSPITAL.COM
SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT, JAMMU
SUNNERGY SYSTEMS
HIRING OF EXECUTIVES FOR FOLLOWING POSTS.
1. ACCOUNT ASTT (KNOWLEDGE OF BUSY, SALE,PURCHASE E-WAY BILL ETC.)
2. SALES EXECUTIVES (BATTERY & SOLAR)
3.OFFICE BOY/GIRL
4. OFFICE/SITE ASSISTANT
DROP YOUR RESUME
@ SUNNERGY.ASSISTANCE@GMAIL. COM
& WHATSAPP NO. 9906998598
VACANCY
SALES EXECUTIVE
A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED/FRESHER SALES EXECUTIVES (FIELD JOB)
1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT
2. UDHAMPUR DISTT
REQUIREMENTS:
I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE
II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
RESUME SEND ON WHATSAPP
CONTACT:- 94191-99199
REQUIRED
A MARKETING PERSON REQUIRED FOR MARKETING OF RESTAURANT BUSINESS, KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT ALSO DESIRED.
CONTACT:
MINT LEAF RESTAURANT
MARBLE MARKET JAMMU
MOBILE: 9419197503
REQUIRE
SHRI ALAKH SAHIBA TRUST, TIRTH NAGAR, TALAB TILLO REQUIRE THE SERVICES OF QUALIFIED AND EXPERIENCED CIVIL ENGINEER FOR BUILDING PROJECT AT CHESHMA SAHIBI, PARIMAHAL ROAD, SRINAGAR. SALARY NEGOTIABLE CONTACT :- 9419185599
FASHION JOBS
JOIN PAISLEY POP / DO TAARA
* CLIENT SERVICING EXECUTIVES
* CONTENT & STRATEGY ROLES
GOOD SPOKEN ENGLISH PREFERRED.
WHATSAPP RESUME: 8899299233
NO CALLS PLEASE
SAINIK COLONY, JAMMU
JOB REQUIREMENT:
WE HAVE AN IMMEDIATE JOB OPENING FOR A CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF BOTH E-PROCUREMENT/TENDERING AND ACCOUNTS.
PROFESSIONALLY QUALIFIED
STRONG COMPUTER PROFICIENCY
GOOD COMMUNICATION SKILLS & SALARY AS PER EXPERIENCE.
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR CV VIA WHATSAPP AT 9419140496 OR 7006014495.