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EMPLOYMENT (25-06-2026)

STAFF REQUIRED GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON (SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.) GRADUATES WITH CONVEYANCE NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL PREFERRED WALKIN / SEND RESUME- FAIRDEAL MARKETING CO NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110 REQUIRED 1. OFFICE ASSISTANT CUM ACCOUNTANT HAVING KNOWLEDGE OF...

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Daily Excelsior
11:24 AM Jun 25, 2026 IST
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STAFF REQUIRED

GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON

(SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.)

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GRADUATES WITH CONVEYANCE

NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL

PREFERRED

WALKIN / SEND RESUME-

FAIRDEAL MARKETING CO

NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110

REQUIRED

1. OFFICE ASSISTANT CUM ACCOUNTANT HAVING KNOWLEDGE OF WORD AND EXCEL FOR CIVIL CONSTRUCTION PROJECTS AT LEH- LADAKH.

2. BILLING ENGINEER FOR BUILDING WORK PROJECTS AT LEH LADAKH . MINIMUM EXPERIENCE OF 10 YEARS IN BILLING

SEND YOUR RESUME AT SRVJN121@GMAIL.COM, 7298044557

ADHYAAY INSTITUTE - PART-TIME HIRING

COMBINED TEACHER REQUIRED:

SST (CLASSES 8TH-10TH)

ALL SUBJECTS (CLASSES 6TH-7TH)

FEMALE AND EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED

ADDRESS - PILLAR NO. 91, AKHNOOR ROAD, NEAR KC GURUKUL SCHOOL, PALOURA, JAMMU

6005628935 | 7051264755

STAFF REQUIRED

FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE

REQUIRED:

* HEAD COOK / CHEF

* COMMIS COOK

* KITCHEN HELPER

* BARISTA

* WAITERS / SERVICE STAFF

* HOUSEKEEPING STAFF

EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY AND MEALS PROVIDED.

CONTACT: 9103098517

LOCATION: LOWER BIRPUR,

NEAR IMPERIAL RESORT, JAMMU

REQUIRED

MALE FOR OFFICE WORK

1. SALESMEN

2. MARKET BOY

3. COMPUTER OPERATOR

LOCATION:-

SANGRAMPUR, SHAZADPUR JAMMU

CONTACT:- 9796200819,9797535539

WE’ RE

HIRING

JOIN OUR TEAM

FINANCIAL CONSULTANT

* PART TIME/FULL TIME

* RETIRED PERSON /HOUSEWIFE

WORKING PERSON

ABOVE 30 WILL BE PREFFERED MORE

SHUBAM THAPA

7006527729

REQUIRED TELECALLER (FEMALE)

WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001

(ONLY WHATSAPP TEXT; NO CALLS PLEASE)

REQUIRED

EXPERIENCED ACCOUNTANT / MANUAL WITH COMPUTER

KNOWLEDGE OF TALLY.

FOR

OFFICE AT WARE HOUSE JAMMU.

CONTACT WITH RESUME ON MY MOBILE. 84919 51823

FASHION E-COMMERCE JOBS!

JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA

PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER

SOCIAL MEDIA MANAGERS

MERCHANDISERS

WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233

DO NOT CALL

LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU

HIRING - SOLAR SALES PROFESSIONALS

JOIN HOUSE OF ENERGY!

SALES EXPERIENCE PREFERRED

ATTRACTIVE SALARY AND INCENTIVES

9797372244

HOUSEOFENERGYJAMMU@GMAIL.COM

RESIDENCY ROAD, JAMMU

POWERING A GREENER TOMORROW

URGENT REQUIRED

1 IT PERSON, BCA, MCA,B.TECH. MEC, CSE, GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ANALYST.

2. RECEPTIONIST,GNM,D.PHARMA,M.PHARMA,, BSC, MSC, BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.

3. SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.

4, TELLE-CALLER, CRE, CRM SERVICE ADVISOR, WARRANTY MANAGER, SPARE PART MANAGER, SALES EXECUTIVE.

5. SECURITY GUARD, PEON, OFFICE BOY, PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.

ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHI NAGAR.

CONTACT NO. 9149840451, 7051690963

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