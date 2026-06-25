EMPLOYMENT (25-06-2026)
STAFF REQUIRED GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON (SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.) GRADUATES WITH CONVEYANCE NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL PREFERRED WALKIN / SEND RESUME- FAIRDEAL MARKETING CO NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110 REQUIRED 1. OFFICE ASSISTANT CUM ACCOUNTANT HAVING KNOWLEDGE OF...
STAFF REQUIRED
GODOWN SUPERVISOR- 2/3PERSON
(SALARY NEGOTIABLE+PF+ALLOW.)
GRADUATES WITH CONVEYANCE
NEARBY AREA VIJAYPUR TO GANGYAL
PREFERRED
WALKIN / SEND RESUME-
FAIRDEAL MARKETING CO
NR SHREE RAM SCHOOL JAKH 7889367286 / 7006350110
REQUIRED
1. OFFICE ASSISTANT CUM ACCOUNTANT HAVING KNOWLEDGE OF WORD AND EXCEL FOR CIVIL CONSTRUCTION PROJECTS AT LEH- LADAKH.
2. BILLING ENGINEER FOR BUILDING WORK PROJECTS AT LEH LADAKH . MINIMUM EXPERIENCE OF 10 YEARS IN BILLING
SEND YOUR RESUME AT SRVJN121@GMAIL.COM, 7298044557
ADHYAAY INSTITUTE - PART-TIME HIRING
COMBINED TEACHER REQUIRED:
SST (CLASSES 8TH-10TH)
ALL SUBJECTS (CLASSES 6TH-7TH)
FEMALE AND EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED
ADDRESS - PILLAR NO. 91, AKHNOOR ROAD, NEAR KC GURUKUL SCHOOL, PALOURA, JAMMU
6005628935 | 7051264755
STAFF REQUIRED
FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE
REQUIRED:
* HEAD COOK / CHEF
* COMMIS COOK
* KITCHEN HELPER
* BARISTA
* WAITERS / SERVICE STAFF
* HOUSEKEEPING STAFF
EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY AND MEALS PROVIDED.
CONTACT: 9103098517
LOCATION: LOWER BIRPUR,
NEAR IMPERIAL RESORT, JAMMU
REQUIRED
MALE FOR OFFICE WORK
1. SALESMEN
2. MARKET BOY
3. COMPUTER OPERATOR
LOCATION:-
SANGRAMPUR, SHAZADPUR JAMMU
CONTACT:- 9796200819,9797535539
WE’ RE
HIRING
JOIN OUR TEAM
FINANCIAL CONSULTANT
* PART TIME/FULL TIME
* RETIRED PERSON /HOUSEWIFE
WORKING PERSON
ABOVE 30 WILL BE PREFFERED MORE
SHUBAM THAPA
7006527729
REQUIRED TELECALLER (FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT; NO CALLS PLEASE)
REQUIRED
EXPERIENCED ACCOUNTANT / MANUAL WITH COMPUTER
KNOWLEDGE OF TALLY.
FOR
OFFICE AT WARE HOUSE JAMMU.
CONTACT WITH RESUME ON MY MOBILE. 84919 51823
FASHION E-COMMERCE JOBS!
JOIN - PAISLEY POP / DO TAARA
PHOTOGRAPHER / VIDEOGRAPHER
SOCIAL MEDIA MANAGERS
MERCHANDISERS
WHATSAPP YOUR RESUME- 8899299233
DO NOT CALL
LOCATION: SAINIK COLONY, JAMMU
HIRING - SOLAR SALES PROFESSIONALS
JOIN HOUSE OF ENERGY!
SALES EXPERIENCE PREFERRED
ATTRACTIVE SALARY AND INCENTIVES
9797372244
HOUSEOFENERGYJAMMU@GMAIL.COM
RESIDENCY ROAD, JAMMU
POWERING A GREENER TOMORROW
URGENT REQUIRED
1 IT PERSON, BCA, MCA,B.TECH. MEC, CSE, GEM PORTAL, OFFICE ASSISTANT, COMPUTER OPERATOR, DATA ANALYST.
2. RECEPTIONIST,GNM,D.PHARMA,M.PHARMA,, BSC, MSC, BIO, MICRO-BIO, B.PHARMA.
3. SUPERVISOR, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION, H.R, PLANT HEAD.
4, TELLE-CALLER, CRE, CRM SERVICE ADVISOR, WARRANTY MANAGER, SPARE PART MANAGER, SALES EXECUTIVE.
5. SECURITY GUARD, PEON, OFFICE BOY, PACKAGING BOY, WASHER, DENTER, PAINTER, MACHINE OPERATOR.
ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHI NAGAR.
CONTACT NO. 9149840451, 7051690963