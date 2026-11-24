EMPLOYMENT (24-11-2026)
NAVEEN VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL, PALOURA, JAMMU TEACHER REQUIRED * SUBJECT: SCIENCE * QUALIFICATION: B.SC., B.ED * CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN TEACHING BIOLOGY & CHEMISTRY TO HIGH CLASSES WILL BE GIVEN PREFERENCE. CONTACT SCHOOL OFFICE DURING WORKING HOURS. CONTACT NUMBER:...
NAVEEN VIDYA MANDIR HIGH SCHOOL, PALOURA, JAMMU
TEACHER REQUIRED
* SUBJECT: SCIENCE
* QUALIFICATION: B.SC., B.ED
* CANDIDATES WITH EXPERIENCE IN TEACHING BIOLOGY & CHEMISTRY TO HIGH CLASSES WILL BE GIVEN PREFERENCE.
CONTACT SCHOOL OFFICE DURING WORKING HOURS.
CONTACT NUMBER: 8492957910
URGENT JOB VACANCY
COMPUTER OPERATORS - FEMALE
WE ARE URGENTLY HIRING 3 FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF COMPUTER OPERATOR.
TOTAL VACANCIES:
03 (FEMALE CANDIDATES ONLY)
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US
CONTACT NO.: 9596812474
JOB LOCATION: CHANNI HIMMAT
REQUIRED - STORE MANAGER
UMAAHA AGRI MART, A LEADING URBAN FARMING STORE AT BANDHU RAKH, JAMMU IS LOOKING FOR AN ENERGETIC STORE MANAGER.
ELIGIBILITY: GRADUATE (MINIMUM)
- 3+ YEARS EXPERIENCE IN RETAIL / STORE MANAGEMENT
AGE BELOW 35 YEARS
GOOD COMMUNICATION & BILLING / STOCK HANDLING SKILLS
SALARY:* BASIC + INCENTIVES
APPLY NOW: SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP - *9796239294 OR EMAIL DEEPSINGH_47@REDIFFMAIL.COM
JOB JOB JOB JOB JOB
REQUIRED DELIVERY BOYS FOR QSR FOOD CHAIN
POTENTIAL EARNINGS
16000 TO 20000 IN A MONTH
WEEKLY PAYOUT IN EVERY WEDNESDAY
BIKE AND PETROL PROVIDED BY COMPANY
DRIVING LICENCE IS MANDATORY
INTERESTED CANDIDATE
CONTACT ON BELOW PHONE NO
9797695576, 9906172183, 8082128359
TAWI BUILDING MATERIAL
URGENTLY REQUIRED
STORE INCHARGE
QUALIFICATIONS: MIN. 2 YEARS EXPERIENCE IN BUILDING MATERIALS, 12TH PASS / GRADUATE/ DIPLOMA, GOOD COMMUNICATION SKILLS, PROFICIENT IN COMPUTER OPERATIONS.
PEON
QUALIFICATIONS: 12TH PASS, HARDWORKING, ABLE TO READ AND WRITE. LOCAL RESIDENTS PREFERRED.
WALK-IN INTERVIEWS: INTERESTED CANDIDATES MAY VISIT WITH THEIR RESUME FROM 25TH NOVEMBER TO 28TH BETWEEN 11:00 AM TO 3:00 PM.
LOCATION: TAWI BUILDING MATERIAL, LAST
MORH, GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9086566663
FOR INQUIRIES, CALL BETWEEN 11 AM - 6 PM
VACANCIES
REQUIRED FOR REPUTED INSTITUTION
PRE-PRIMARY TEACHER, PRIMARY TEACHER AND URDU TEACHER
WELL QUALIFIED, EXPERIENCED (MIN. 5 YRS) AND DIGITALLY UPGRADED
SUBMIT THE RESUME ON THE
FOLLOWING NUMBERS
MOB: 9596868877 / 9596899988
JOB VACANCY
REQUIRED: MALE CANDIDATE IN JAMMU (OLD CITY) FOR JEWELLERY STORE(WHOLESALE) SALES N OPERTION HANDLING REQUIRED.
CONTACT NO.9797409353
SALES MAN REQUIRED
FMCG BACKGROUND
FIELD WORK
ESSENTIAL
SALARY FROM
15000 TO 18000.
CONTACT : 7006180373
NEW ERA MOTHER
HIGH SCHOOL
110/11 NANAK NAGAR, JAMMU
TEACHING STAFF REQUIRED
* GENERAL LINE TEACHERS
* QUALIFICATION:- GRADUATION (ARTS, MEDICAL/ NON-MEDICAL) OR (B.ED./NTT)
SEND RESUME AT:
NEWERAMOTHERHIGHSCHOOL1983@GMAIL.COM
MOBILE NO: 9419143495