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EMPLOYMENT (24-10-2026)

STAFF REQUIRED SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6 HELPER 8 DIGITAL CONTENT CREATOR 3 CONTACT +91 91038 95552 SALARY AS PER EXPERIENCE FRESHERS CAN ALSO APPLY JOB VACANCY 1. SOLAR SALES EXECUTIVE 2. SOLAR BUSINESS MANAGER 3....

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Daily Excelsior
10:55 AM Oct 24, 2026 IST
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STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

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HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

JOB VACANCY

1. SOLAR SALES EXECUTIVE

2. SOLAR BUSINESS MANAGER

3. GEM & BILLING OPERATOR

4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN

5. SOCIAL MEDIA MARKETER

SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES

JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU

MB: 6005232163, 7006432163, 7298147266

SEND RESUME AT

JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM

JOB VACANCY

NEXBIT REAL ESTATE

DESIGNATION: MARKETING EXECUTIVE AND TELE-CALLER

"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"

TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY

NO. OF VACANCY: 5

LOCATION: JAMMU

+91-7006071960 +91-6283660315

ADD- SHASTRI NAGAR JAMMU

STAFF REQUIRED

BALAJI KUBER LLP (HALLMARKING CENTRE), JAIN BAZAR, JAMMU, REQUIRES RECEPTIONIST & ASSISTANT EXPERIENCED CANDIDATES

PREFERRED; FRESHERS MAY APPLY.

SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT: 8803512316

BALAJIHMJAMMU@GMAIL.COM

URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION

SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)

DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC

PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)

EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671

HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM

NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU

STAFF REQUIRED

3 WHEELER EV AUTO DRIVER.

ACCOUNTANT WITH

KNOWLEDGE OF TALLY.

SALARY FROM 12000 TO 16000.

CONTACT : 7006180373

COMP. OPERATOR

(F) - 3 NO.

TELECALLER

(F) - 2 NO.

PLZ SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

OR 9469128011

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