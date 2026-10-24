EMPLOYMENT (24-10-2026)
STAFF REQUIRED SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6 HELPER 8 DIGITAL CONTENT CREATOR 3 CONTACT +91 91038 95552 SALARY AS PER EXPERIENCE FRESHERS CAN ALSO APPLY JOB VACANCY 1. SOLAR SALES EXECUTIVE 2. SOLAR BUSINESS MANAGER 3....
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
JOB VACANCY
1. SOLAR SALES EXECUTIVE
2. SOLAR BUSINESS MANAGER
3. GEM & BILLING OPERATOR
4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN
5. SOCIAL MEDIA MARKETER
SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES
JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU
MB: 6005232163, 7006432163, 7298147266
SEND RESUME AT
JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
JOB VACANCY
NEXBIT REAL ESTATE
DESIGNATION: MARKETING EXECUTIVE AND TELE-CALLER
"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"
TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY
NO. OF VACANCY: 5
LOCATION: JAMMU
+91-7006071960 +91-6283660315
ADD- SHASTRI NAGAR JAMMU
STAFF REQUIRED
BALAJI KUBER LLP (HALLMARKING CENTRE), JAIN BAZAR, JAMMU, REQUIRES RECEPTIONIST & ASSISTANT EXPERIENCED CANDIDATES
PREFERRED; FRESHERS MAY APPLY.
SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 8803512316
BALAJIHMJAMMU@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION
SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)
DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC
PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)
EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
STAFF REQUIRED
3 WHEELER EV AUTO DRIVER.
ACCOUNTANT WITH
KNOWLEDGE OF TALLY.
SALARY FROM 12000 TO 16000.
CONTACT : 7006180373
COMP. OPERATOR
(F) - 3 NO.
TELECALLER
(F) - 2 NO.
PLZ SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
OR 9469128011