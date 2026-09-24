EMPLOYMENT (24-09-2026)
URGENT STAFF REQUIRED 1. COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUTANT, EDP. EXECUTIVE. 2.SECURTY OFFICER, SECURTY SUPERVISIOR, SECURTY GUARD, FIELD OFFICER. 3. SUPERVISIOR, SALES EXECUTIVE, STORE MANAGER, GERNAL MANAGER, PLANT HEAD OFFICER. 4. PHARMACIST, BSC, MSC, B.PHARMA, 5. DIPLOMA/DEGREE MEC/ELE/CSE, RECEPTIONIST,TELLE CALLER,...
URGENT STAFF REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUTANT, EDP. EXECUTIVE.
2.SECURTY OFFICER, SECURTY SUPERVISIOR, SECURTY GUARD, FIELD OFFICER.
3. SUPERVISIOR, SALES EXECUTIVE, STORE MANAGER, GERNAL MANAGER, PLANT HEAD OFFICER.
4. PHARMACIST, BSC, MSC, B.PHARMA,
5. DIPLOMA/DEGREE MEC/ELE/CSE, RECEPTIONIST,TELLE CALLER, COUNCLLER.
ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.
CONTACT NO. 9149840451
EMAIL.SROBINDER36GMAIL.COM
COMP. OPERATOR (F)
5 NO.
LOCATION NEW PLOT
QUALIFICATION - MIN. GRADUATION
GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION
MIN. EXP- 2 YRS
SEND RESUME : DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
CONT NO. 9103393973
REQUIRED
TELECALLER
(FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT;
NO CALLS PLEASE)
REQUIRED
TEACHERS (FEMALE) -04
DANCE TEACHER (F) - FULL TIME
SPORTS TEACHER (F) - FULL TIME
FRESHER CAN ALSO APPLY.
WALK IN INTERVIEW
ATT KIDZEE KUNJWANI BY PASS
7006241711, 7780973414 (WED) 9796272581
URGENT REQUIREMENT
MARKETING SALESMAN
REQUIRED EXPERIENCED OR FRESHER SALESMAN FOR MARKETING FMCG PRODUCTS.
POST VACANT - 1 NO.
LOCATION - JAMMU PROVINCE
CANDIDATES MUST HAVING TWO WHEELER (SCOOTY) WITH DRIVING LICENCE COMPULSORY.
INTERVIEW WILL BE HELD FROM 24-9-26 TO 26-9-26.
TIMING: 11 AM TO 6 PM
VENUE AT: GOLDEN GIFTS
SHOP NO. 17, RANBIR MARKET
INDRA CHOWK JAMMU
CONTACT NO. 9419223375, 7298260000
REQUIRED
SALESMEN'S
FOR WHOLESALE CLOTHING READYMADE SHOP SITUATED AT CITY CHOWK, JAMMU.
RAJDHANI INTERNATIONAL, OPPOSITE APPLE PHARMA, CITY CHOWK ,JAMMU.
MOBILE: 7006853530, 9419183176
JIO FIBER
WE ARE HIRING
ENGINEER & HELPER URGENT BASIS
JOB PROFILE
* INSTALLATION OF JIOFIBER AND AIRFIBER
* ON SITE CUSTOMER INSTALLATION AND SUPPORT
WORKING HOURS
9.00 AM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)
CONTACT FOR JOB & SEND RESUME AND CV ON
9797533123 ON WHATSAPP
JOIN OUR TEAM
HOTEL STAFF REQUIREMENT
3 STEWARDS (ROOM SERVICE & HOUSEKEEPING)
1 HOUSEMAN (CLEANING)
ATTRACTIVE SALARY PACKAGE
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE GIVEN PRIORITY
CONTACT AT : 9797557666