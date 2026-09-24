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EMPLOYMENT (24-09-2026)

URGENT STAFF REQUIRED 1. COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUTANT, EDP. EXECUTIVE. 2.SECURTY OFFICER, SECURTY SUPERVISIOR, SECURTY GUARD, FIELD OFFICER. 3. SUPERVISIOR, SALES EXECUTIVE, STORE MANAGER, GERNAL MANAGER, PLANT HEAD OFFICER. 4. PHARMACIST, BSC, MSC, B.PHARMA, 5. DIPLOMA/DEGREE MEC/ELE/CSE, RECEPTIONIST,TELLE CALLER,...

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Daily Excelsior
11:03 AM Sep 24, 2026 IST
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URGENT STAFF REQUIRED

1. COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUTANT, EDP. EXECUTIVE.

2.SECURTY OFFICER, SECURTY SUPERVISIOR, SECURTY GUARD, FIELD OFFICER.

Advertisement

3. SUPERVISIOR, SALES EXECUTIVE, STORE MANAGER, GERNAL MANAGER, PLANT HEAD OFFICER.

4. PHARMACIST, BSC, MSC, B.PHARMA,

5. DIPLOMA/DEGREE MEC/ELE/CSE, RECEPTIONIST,TELLE CALLER, COUNCLLER.

ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGER.

CONTACT NO. 9149840451

EMAIL.SROBINDER36GMAIL.COM

COMP. OPERATOR (F)

5 NO.

LOCATION NEW PLOT

QUALIFICATION - MIN. GRADUATION

GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION

MIN. EXP- 2 YRS

SEND RESUME : DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

CONT NO. 9103393973

REQUIRED

TELECALLER

(FEMALE)

WHATSAPP YOUR CV AT 9055580001

(ONLY WHATSAPP TEXT;

NO CALLS PLEASE)

REQUIRED

TEACHERS (FEMALE) -04

DANCE TEACHER (F) - FULL TIME

SPORTS TEACHER (F) - FULL TIME

FRESHER CAN ALSO APPLY.

WALK IN INTERVIEW

ATT KIDZEE KUNJWANI BY PASS

7006241711, 7780973414 (WED) 9796272581

URGENT REQUIREMENT

MARKETING SALESMAN

REQUIRED EXPERIENCED OR FRESHER SALESMAN FOR MARKETING FMCG PRODUCTS.

POST VACANT - 1 NO.

LOCATION - JAMMU PROVINCE

CANDIDATES MUST HAVING TWO WHEELER (SCOOTY) WITH DRIVING LICENCE COMPULSORY.

INTERVIEW WILL BE HELD FROM 24-9-26 TO 26-9-26.

TIMING: 11 AM TO 6 PM

VENUE AT: GOLDEN GIFTS

SHOP NO. 17, RANBIR MARKET

INDRA CHOWK JAMMU

CONTACT NO. 9419223375, 7298260000

REQUIRED

SALESMEN'S

FOR WHOLESALE CLOTHING READYMADE SHOP SITUATED AT CITY CHOWK, JAMMU.

RAJDHANI INTERNATIONAL, OPPOSITE APPLE PHARMA, CITY CHOWK ,JAMMU.

MOBILE: 7006853530, 9419183176

JIO FIBER

WE ARE HIRING

ENGINEER & HELPER URGENT BASIS

JOB PROFILE

* INSTALLATION OF JIOFIBER AND AIRFIBER

* ON SITE CUSTOMER INSTALLATION AND SUPPORT

WORKING HOURS

9.00 AM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)

CONTACT FOR JOB & SEND RESUME AND CV ON

9797533123 ON WHATSAPP

JOIN OUR TEAM

HOTEL STAFF REQUIREMENT

3 STEWARDS (ROOM SERVICE & HOUSEKEEPING)

1 HOUSEMAN (CLEANING)

ATTRACTIVE SALARY PACKAGE

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE GIVEN PRIORITY

CONTACT AT : 9797557666

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