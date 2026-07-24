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EMPLOYMENT (24-07-2026)

REQUIRED WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE. FOR CHANNI HIMMAT LOCATION CONTACT : 7006048473, 6005479595 VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE...

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Daily Excelsior
11:23 AM Jul 24, 2026 IST
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REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.

FOR CHANNI HIMMAT LOCATION

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CONTACT : 7006048473, 6005479595

VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT

APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSTS:

PHYSICIAN-1

RADIOLOGIST-1

OT TECHNICIAN (WITH KNOWLEDGE OF LAPAROSCOPIC SURGERIES)-1

ACCOUNTS CLERK-1

INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR RESUME ALONG WITH RELEVANT DOCUMENTS WITHIN 7 DAYS OF PUBLICATION TO THE UNDERSIGNED.

CONTACT: 9986014061/9419856419

EMAIL: MEDICALDIRECTOR@SDDMHOSPITAL.COM

SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT, JAMMU

D’CLEAR

CLEANER SOLUTIONS, BETTER LIVING

WE ARE HIRING SALES EXECUTIVE (MALE)

APPLY NOW

SEND YOUR CV 7087771629

EMAIL: EMARTHOLILLYBELL@GMAIL.COM

AREA JAMMU

REQUIREMENT

REQUIREMENT COMPUTER TYPING FOR DRAFTING LEGAL PETITION & TRANSLATOR URDU TO HINDI TO ENGLISH

PHOTOGRAPHY FOR OPERATING / PHOTOSTAT MACHINE

AKSHAY PHOTOSTAT NEAR HIGH COURT ROAD JAMMU

PH:- 9682118170, 9596721642

CONTACT RAJU BABA

REQUIRED TELECALLER (FEMALE)

WHATSAPP YOUR CV

AT

9055580001

(ONLY WHATSAPP TEXT;

NO CALLS PLEASE)

HIRING ALERT - INSURANCE SECTOR (DEFENCE CHANNEL)

POSITION: FINANCIAL CONSULTANT | AGENCY PARTNER | ADVISOR | AGENT (MALE/FEMALE)

LOCATION: JAMMU

REQUIREMENTS / ELIGIBILITY : FRESHERS & EXPERIENCED PROFESSIONALS, DEFENCE PERSONNEL / EX-SERVICEMEN / RETIRED EMPLOYEES, UNEMPLOYED YOUTH, HOUSEWIVES

QUALIFICATION : 10TH PASS / 12TH PASS / GRADUATE

SALARY : ATTRACTIVE FIXED SALARY + PERFORMANCE-BASED INCENTIVES

CONTACT: 9501237136

EMAIL: RAGHAVSAMBYAL001@GMAIL.COM

APPLY NOW & BUILD YOUR CAREER WITH

THE INSURANCE SECTOR - DEFENCE CHANNEL

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