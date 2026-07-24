EMPLOYMENT (24-07-2026)
REQUIRED WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE. FOR CHANNI HIMMAT LOCATION CONTACT : 7006048473, 6005479595 VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE...
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR CHANNI HIMMAT LOCATION
CONTACT : 7006048473, 6005479595
VACANCY NOTICE - SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT
APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSTS:
PHYSICIAN-1
RADIOLOGIST-1
OT TECHNICIAN (WITH KNOWLEDGE OF LAPAROSCOPIC SURGERIES)-1
ACCOUNTS CLERK-1
INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR RESUME ALONG WITH RELEVANT DOCUMENTS WITHIN 7 DAYS OF PUBLICATION TO THE UNDERSIGNED.
CONTACT: 9986014061/9419856419
EMAIL: MEDICALDIRECTOR@SDDMHOSPITAL.COM
SDDM HOSPITAL, CHANNI HIMMAT, JAMMU
D’CLEAR
CLEANER SOLUTIONS, BETTER LIVING
WE ARE HIRING SALES EXECUTIVE (MALE)
APPLY NOW
SEND YOUR CV 7087771629
EMAIL: EMARTHOLILLYBELL@GMAIL.COM
AREA JAMMU
REQUIREMENT
REQUIREMENT COMPUTER TYPING FOR DRAFTING LEGAL PETITION & TRANSLATOR URDU TO HINDI TO ENGLISH
PHOTOGRAPHY FOR OPERATING / PHOTOSTAT MACHINE
AKSHAY PHOTOSTAT NEAR HIGH COURT ROAD JAMMU
PH:- 9682118170, 9596721642
CONTACT RAJU BABA
REQUIRED TELECALLER (FEMALE)
WHATSAPP YOUR CV
AT
9055580001
(ONLY WHATSAPP TEXT;
NO CALLS PLEASE)
HIRING ALERT - INSURANCE SECTOR (DEFENCE CHANNEL)
POSITION: FINANCIAL CONSULTANT | AGENCY PARTNER | ADVISOR | AGENT (MALE/FEMALE)
LOCATION: JAMMU
REQUIREMENTS / ELIGIBILITY : FRESHERS & EXPERIENCED PROFESSIONALS, DEFENCE PERSONNEL / EX-SERVICEMEN / RETIRED EMPLOYEES, UNEMPLOYED YOUTH, HOUSEWIVES
QUALIFICATION : 10TH PASS / 12TH PASS / GRADUATE
SALARY : ATTRACTIVE FIXED SALARY + PERFORMANCE-BASED INCENTIVES
CONTACT: 9501237136
EMAIL: RAGHAVSAMBYAL001@GMAIL.COM
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THE INSURANCE SECTOR - DEFENCE CHANNEL