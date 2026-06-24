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EMPLOYMENT (24-06-2026)

MARKET JOB REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET. OFFICE AT GANGYAL. TIMINGS: 10 - 7PM CONTACT:- MOB. 7006501922 STAFF REQUIRED FOR...

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Daily Excelsior
11:21 AM Jun 24, 2026 IST
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MARKET JOB

REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET.

OFFICE AT GANGYAL.

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TIMINGS: 10 - 7PM

CONTACT:- MOB. 7006501922

STAFF REQUIRED

FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE

REQUIRED:

* HEAD COOK / CHEF

* COMMIS COOK

* KITCHEN HELPER

* BARISTA

* WAITERS / SERVICE STAFF

* HOUSEKEEPING STAFF

EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY AND MEALS PROVIDED.

CONTACT: 9103098517

LOCATION: LOWER BIRPUR,

NEAR IMPERIAL RESORT, JAMMU

URGENTLY REQUIRED

MALE/FEMALE

SALES EXECUTIVE / SALESMAN - MOBILE & ACCESSORIES

MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.

SALARY: RS 20,000+ PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES

OWN CONVEYANCE MANDATORY

TIMING:10:00 AM TO 9:30PM

IMMEDIATE JOINING

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

CONTACT: 9858053359, 8899333459, 8899333529

JOB VACANCY

REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:-

SALESMAN (SUITS & SAREES)

HELPER FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.

(M) 9419182096

REQUIRED

AUDIT ASSISTANTS 2 NOS

COMPUTER OPERATOR 2 NOS

EXPERIENCE OF MINIMUM 3 YEARS

SALARY AS PER INDUSTRY

CONTACT M/S V K SURI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

4-7 DRY FRUITS MARKET JEWEL JAMMU

V K SURI & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

6-7, DRY FRUIT MARKET

JEWEL JAMMU-180001

TELE : 2546353 (O)

MOBILE : 94191-43086

STAFF REQUIRED

FOR DENTAL CLINIC

(ROOP NAGAR, JAMMU)

L 1 FEMALE RECEPTIONIST

L 1 MALE CLINIC ASSISTANT / HELPING BOY

GOOD COMMUNICATION SKILLS AND A PROFESSIONAL ATTITUDE PREFERRED.

CONTACT: [8825070547]

REQUIRED IMMEDIATELY

SERVICES ON FULL TIME BASIS ARE REQUIRED FOR THE POST OF COMPUTER OPERATOR HAVING KNOWLEDGE OF ACCOUNTS.

SALARY NEGOTIABLE FOR RIGHTS CANDIDATES.

PREFERENCE TO RETIRED PERSONS BY AN OIL CARRIAGE FIRM.

UPLOAD YOUR RESUME &

CONTACT ON MOBILE NO 9419206565

MULTI-BRAND CAR GARAGE REQUIREMENTS (TRIKUTA NAGAR)

- 1 STAFF FOR DESK & COMPUTER WORKS (FOR BUSY ACCOUNTING, INVENTORY MANAGEMENT AND OTHER TASKS). FEMALES CAN ALSO APPLY.

- ?1 SENIOR MECHANIC TO RUN THE GARAGE, HANDLE TEAM AND HAS EXPERIENCE ON PREMIUM SEGMENT CARS. SALARY 25,000-40,000 EXPERIENCE BASIS.

- ?3 MID LEVEL MECHANICS TO WORK ON PETROL & DIESEL CARS (ITI PREFERRED ). SALARY 15,000-20,000

- ?2 FRESHER LEVEL MECHANICS (ITI)

CONTACT: 9596979494

MOM ENTERPRISES PVT LIMITED

WE ARE HIRING FEMALE STAFF IN JAMMU AND OTHER STATES

TWO OFFICE GIRL

REQUIRED LOCATION UDHAMPUR

QUALIFICATION BACHELOR DEGREE

KNOWLEDGE IN EXCEL

CONTACT NUMBER

6006985727/8082651760

DIVINE LIGHT ST. MARY'S CONVENT SCHOOL, MACHINE DOMANA

* COMPUTER TEACHER

*IT PERSON

ELIGIBILITY: BCA/MCA WILL BE PREFERRED.

INTERESTED CANDIDATES MAY DROP THEIR CV VIA WHATSAPP AT 9107038382 / 7006716510.

MARKETING

A FAST-GROWING COMPANY IN THE PACKAGING & DISPOSAL PRODUCTS INDUSTRY IS LOOKING FOR A PASSIONATE AND RESULT-ORIENTED MARKETING PROFESSIONAL TO JOIN OUR TEAM. EXPERIENCE IN FMCG / PACKAGING PRODUCTS PREFERRED. COMPETITIVE SALARY + ATTRACTIVE INCENTIVES. LOCATION - GANGYAL, JAMMU.

CONTACT:- 7006501922

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