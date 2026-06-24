EMPLOYMENT (24-06-2026)
MARKET JOB REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET. OFFICE AT GANGYAL. TIMINGS: 10 - 7PM CONTACT:- MOB. 7006501922 STAFF REQUIRED FOR...
MARKET JOB
REQUIRED AN EXPERIENCED AND MATURED PERSON WHO HAS SOME BASIC KNOWLEDGE OF ACCOUNTING (BUSY) TO DO THE BANKING WORK AND PAYMENT COLLECTION FROM THE MARKET.
OFFICE AT GANGYAL.
TIMINGS: 10 - 7PM
CONTACT:- MOB. 7006501922
STAFF REQUIRED
FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE
REQUIRED:
* HEAD COOK / CHEF
* COMMIS COOK
* KITCHEN HELPER
* BARISTA
* WAITERS / SERVICE STAFF
* HOUSEKEEPING STAFF
EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY AND MEALS PROVIDED.
CONTACT: 9103098517
LOCATION: LOWER BIRPUR,
NEAR IMPERIAL RESORT, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
MALE/FEMALE
SALES EXECUTIVE / SALESMAN - MOBILE & ACCESSORIES
MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.
SALARY: RS 20,000+ PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES
OWN CONVEYANCE MANDATORY
TIMING:10:00 AM TO 9:30PM
IMMEDIATE JOINING
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9858053359, 8899333459, 8899333529
JOB VACANCY
REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:-
SALESMAN (SUITS & SAREES)
HELPER FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 9419182096
REQUIRED
AUDIT ASSISTANTS 2 NOS
COMPUTER OPERATOR 2 NOS
EXPERIENCE OF MINIMUM 3 YEARS
SALARY AS PER INDUSTRY
CONTACT M/S V K SURI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS
4-7 DRY FRUITS MARKET JEWEL JAMMU
V K SURI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
6-7, DRY FRUIT MARKET
JEWEL JAMMU-180001
TELE : 2546353 (O)
MOBILE : 94191-43086
STAFF REQUIRED
FOR DENTAL CLINIC
(ROOP NAGAR, JAMMU)
L 1 FEMALE RECEPTIONIST
L 1 MALE CLINIC ASSISTANT / HELPING BOY
GOOD COMMUNICATION SKILLS AND A PROFESSIONAL ATTITUDE PREFERRED.
CONTACT: [8825070547]
REQUIRED IMMEDIATELY
SERVICES ON FULL TIME BASIS ARE REQUIRED FOR THE POST OF COMPUTER OPERATOR HAVING KNOWLEDGE OF ACCOUNTS.
SALARY NEGOTIABLE FOR RIGHTS CANDIDATES.
PREFERENCE TO RETIRED PERSONS BY AN OIL CARRIAGE FIRM.
UPLOAD YOUR RESUME &
CONTACT ON MOBILE NO 9419206565
MULTI-BRAND CAR GARAGE REQUIREMENTS (TRIKUTA NAGAR)
- 1 STAFF FOR DESK & COMPUTER WORKS (FOR BUSY ACCOUNTING, INVENTORY MANAGEMENT AND OTHER TASKS). FEMALES CAN ALSO APPLY.
- ?1 SENIOR MECHANIC TO RUN THE GARAGE, HANDLE TEAM AND HAS EXPERIENCE ON PREMIUM SEGMENT CARS. SALARY 25,000-40,000 EXPERIENCE BASIS.
- ?3 MID LEVEL MECHANICS TO WORK ON PETROL & DIESEL CARS (ITI PREFERRED ). SALARY 15,000-20,000
- ?2 FRESHER LEVEL MECHANICS (ITI)
CONTACT: 9596979494
MOM ENTERPRISES PVT LIMITED
WE ARE HIRING FEMALE STAFF IN JAMMU AND OTHER STATES
TWO OFFICE GIRL
REQUIRED LOCATION UDHAMPUR
QUALIFICATION BACHELOR DEGREE
KNOWLEDGE IN EXCEL
CONTACT NUMBER
6006985727/8082651760
DIVINE LIGHT ST. MARY'S CONVENT SCHOOL, MACHINE DOMANA
* COMPUTER TEACHER
*IT PERSON
ELIGIBILITY: BCA/MCA WILL BE PREFERRED.
INTERESTED CANDIDATES MAY DROP THEIR CV VIA WHATSAPP AT 9107038382 / 7006716510.
MARKETING
A FAST-GROWING COMPANY IN THE PACKAGING & DISPOSAL PRODUCTS INDUSTRY IS LOOKING FOR A PASSIONATE AND RESULT-ORIENTED MARKETING PROFESSIONAL TO JOIN OUR TEAM. EXPERIENCE IN FMCG / PACKAGING PRODUCTS PREFERRED. COMPETITIVE SALARY + ATTRACTIVE INCENTIVES. LOCATION - GANGYAL, JAMMU.
CONTACT:- 7006501922