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EMPLOYMENT (23-7-2026)

REQUIRED COUNSELLOR (F) EXPERIENCED CANDIDATE ONLY EXCELLENT COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PLZ SEND RESUME 9469128011, 9103393973 REQUIRED URGENTLY 1. SERVICE ENGINEER - 1 POST (MALE) (COMPUTER HARDWARE+PRINTER SERVICING) 2. SALES EXECUTIVES - 2 POSTS (MALE) (DEGREE/DIPLOMA/GRADUATE) 3. RECEPTIONIST - 1...

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Daily Excelsior
11:25 AM Jul 23, 2026 IST
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REQUIRED

COUNSELLOR (F)

EXPERIENCED CANDIDATE ONLY

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EXCELLENT COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS

PLZ SEND RESUME

9469128011, 9103393973

REQUIRED URGENTLY

1. SERVICE ENGINEER - 1 POST (MALE) (COMPUTER HARDWARE+PRINTER SERVICING)

2. SALES EXECUTIVES - 2 POSTS (MALE) (DEGREE/DIPLOMA/GRADUATE)

3. RECEPTIONIST - 1 POST

(COMPUTER KNOWING)

4. ACCOUNTANT - FULL TIME

(TALLY SOFTWARE KNOWING ONLY)

VP SALES AND SERVICING

3-A PVT. OPPOSITE CHURCH,

GANDHI NAGAR, JAMMU

CONTACT: 9419316278, 9086060836

REQUIREMENT

SALESMAN M/F

ELIGIBILITY: ANY GRADUATE HAVING OWN VEHICLE, EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: SHIVAM PACKERS

PLOT NO.30 PHASE III-INDUSTRIAL AREA, GANGYAL

9419183436, 7006175856

WANTED

DOMESTIC ALL-PURPOSE MAID

A RELIABLE AND HONEST FULL-TIME

DOMESTIC MAID IS REQUIRED

FOR HOUSEHOLD WORK.

LOCATION: TRIKUTA NAGAR, JAMMU .

WORKING HOURS: 10:00 AM - 6:00 PM

SALARY: RS 10,000 PER MONTH

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:

88998 93515

REQUIREMENT FOR BOY

WE NEED BOY FOR MARKETING IN JAMMU CITY. BOYS HAS TO WORK AT M/S BADRI NATH KHUSHIYA RAM AT WARE HOUSE, JAMMU.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 9103148151

REQUIRED

SERVICE CREW

SERVICE ADVISOR - 1

SR. TECHNICIAN - 1

TECHNICIAN - 2

HELPER - 1

CONTACT: NARASIMHA MOTORS, GANGYAL, JAMMU

CALL AT: +91 9797173087

REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.

FOR CHANNI HIMMAT LOCATION

CONTACT : 7006048473, 6005479595

URGENTLY REQUIRED

1) ACCOUNTS MANAGER, HR MANAGER, COMPUTER OPERATOR, CASHIER, PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER (FRESHER/EXP)

2) TELE CALLERS, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN (FRESHER/EXP).

3)DIPLOMA/DEGREE. ELE, MEC, CSE, BSC,

B.PHARMA, SITE SUPERVISIOR (FRESHER/EXP).

4)D.PHARMA, GNM, MEDICAL ASSISTANT (FRESHER/ EXP)

5)CRE, CRM, SALES. EXECUTIVE, SO, ASM (FRESHER/EXP).

CONTACT: 9149840451/7051690963.

ADDRESS:628/A BEHIND LAKSHMI NARYAN MANDIR, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHI NAGAR .

EMAIL: SROBINDER36@GMAIL.COM

REQUIRED

SERVICE CREW

MANAGER - 1

PRODUCT SPECIALISTS - 2

CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE - 1

BACKEND - 1

RIDER - 1

CONTACT: NARASIMHA MOTORS, GANGYAL, JAMMU

CALL AT: +91 9797173087

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