EMPLOYMENT (23-7-2026)
REQUIRED COUNSELLOR (F) EXPERIENCED CANDIDATE ONLY EXCELLENT COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PLZ SEND RESUME 9469128011, 9103393973 REQUIRED URGENTLY 1. SERVICE ENGINEER - 1 POST (MALE) (COMPUTER HARDWARE+PRINTER SERVICING) 2. SALES EXECUTIVES - 2 POSTS (MALE) (DEGREE/DIPLOMA/GRADUATE) 3. RECEPTIONIST - 1...
REQUIRED
COUNSELLOR (F)
EXPERIENCED CANDIDATE ONLY
EXCELLENT COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS
PLZ SEND RESUME
9469128011, 9103393973
REQUIRED URGENTLY
1. SERVICE ENGINEER - 1 POST (MALE) (COMPUTER HARDWARE+PRINTER SERVICING)
2. SALES EXECUTIVES - 2 POSTS (MALE) (DEGREE/DIPLOMA/GRADUATE)
3. RECEPTIONIST - 1 POST
(COMPUTER KNOWING)
4. ACCOUNTANT - FULL TIME
(TALLY SOFTWARE KNOWING ONLY)
VP SALES AND SERVICING
3-A PVT. OPPOSITE CHURCH,
GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9419316278, 9086060836
REQUIREMENT
SALESMAN M/F
ELIGIBILITY: ANY GRADUATE HAVING OWN VEHICLE, EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: SHIVAM PACKERS
PLOT NO.30 PHASE III-INDUSTRIAL AREA, GANGYAL
9419183436, 7006175856
WANTED
DOMESTIC ALL-PURPOSE MAID
A RELIABLE AND HONEST FULL-TIME
DOMESTIC MAID IS REQUIRED
FOR HOUSEHOLD WORK.
LOCATION: TRIKUTA NAGAR, JAMMU .
WORKING HOURS: 10:00 AM - 6:00 PM
SALARY: RS 10,000 PER MONTH
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
88998 93515
REQUIREMENT FOR BOY
WE NEED BOY FOR MARKETING IN JAMMU CITY. BOYS HAS TO WORK AT M/S BADRI NATH KHUSHIYA RAM AT WARE HOUSE, JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9103148151
REQUIRED
SERVICE CREW
SERVICE ADVISOR - 1
SR. TECHNICIAN - 1
TECHNICIAN - 2
HELPER - 1
CONTACT: NARASIMHA MOTORS, GANGYAL, JAMMU
CALL AT: +91 9797173087
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR CHANNI HIMMAT LOCATION
CONTACT : 7006048473, 6005479595
URGENTLY REQUIRED
1) ACCOUNTS MANAGER, HR MANAGER, COMPUTER OPERATOR, CASHIER, PAYMENT COLLECTION, STORE KEEPER (FRESHER/EXP)
2) TELE CALLERS, RECEPTIONIST, OFFICE ADMIN (FRESHER/EXP).
3)DIPLOMA/DEGREE. ELE, MEC, CSE, BSC,
B.PHARMA, SITE SUPERVISIOR (FRESHER/EXP).
4)D.PHARMA, GNM, MEDICAL ASSISTANT (FRESHER/ EXP)
5)CRE, CRM, SALES. EXECUTIVE, SO, ASM (FRESHER/EXP).
CONTACT: 9149840451/7051690963.
ADDRESS:628/A BEHIND LAKSHMI NARYAN MANDIR, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHI NAGAR .
EMAIL: SROBINDER36@GMAIL.COM
REQUIRED
SERVICE CREW
MANAGER - 1
PRODUCT SPECIALISTS - 2
CUSTOMER RELATIONSHIP EXECUTIVE - 1
BACKEND - 1
RIDER - 1
CONTACT: NARASIMHA MOTORS, GANGYAL, JAMMU
CALL AT: +91 9797173087