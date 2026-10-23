EMPLOYMENT (23-10-2026)
REQUIRED GIRLS FOR ICE CREAM PARLOUR IN SAINIK COLONY MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE QUALIFICATION 10+2 SALARY NEGOTIABLE CONTACT NO: 7006078181, 9149434404 AROMA VISTA RESTAURANT REQUIRED CHEF / COOK CONTACT MOB. NO.: 9419126841 WE ARE HIRING - ACCOUNTANT PRECISION BUILDING CONTRACTS...
REQUIRED
GIRLS FOR ICE CREAM PARLOUR
IN SAINIK COLONY
MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE
QUALIFICATION 10+2
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO: 7006078181, 9149434404
AROMA VISTA
RESTAURANT
REQUIRED
CHEF / COOK
CONTACT MOB.
NO.: 9419126841
WE ARE HIRING - ACCOUNTANT
PRECISION BUILDING CONTRACTS PVT LTD (PBC)
REQUIREMENTS: ACCOUNTING, GST, TDS, BILLING, BUSY SOFTWARE AND MS EXCEL KNOWLEDGE.
SALARY: AS PER EXPERIENCE.
ADDRESS: WAZARTH ROAD, JAMMU, JAMMU & KASHMIR.
MOB.: 6005665803
STORE SUPERVISOR
REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR AT GANGYAL FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH. EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS AND X SERVICEMEN ARE PREFERRED (MAXIMUM AGE -45YEARS)
CONTACT:- 7780952013
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY