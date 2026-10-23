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EMPLOYMENT (23-10-2026)

REQUIRED GIRLS FOR ICE CREAM PARLOUR IN SAINIK COLONY MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE QUALIFICATION 10+2 SALARY NEGOTIABLE CONTACT NO: 7006078181, 9149434404 AROMA VISTA RESTAURANT REQUIRED CHEF / COOK CONTACT MOB. NO.: 9419126841 WE ARE HIRING - ACCOUNTANT PRECISION BUILDING CONTRACTS...

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Daily Excelsior
10:55 AM Oct 23, 2026 IST
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REQUIRED

GIRLS FOR ICE CREAM PARLOUR

IN SAINIK COLONY

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MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE

QUALIFICATION 10+2

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT NO: 7006078181, 9149434404

AROMA VISTA

RESTAURANT

REQUIRED

CHEF / COOK

CONTACT MOB.

NO.: 9419126841

WE ARE HIRING - ACCOUNTANT

PRECISION BUILDING CONTRACTS PVT LTD (PBC)

REQUIREMENTS: ACCOUNTING, GST, TDS, BILLING, BUSY SOFTWARE AND MS EXCEL KNOWLEDGE.

SALARY: AS PER EXPERIENCE.

ADDRESS: WAZARTH ROAD, JAMMU, JAMMU & KASHMIR.

MOB.: 6005665803

STORE SUPERVISOR

REQUIRES AN EXPERIENCED STORE SUPERVISOR AT GANGYAL FOR MANAGING STORE OPERATIONS, INVENTORY, PACKING AND DISPATCH. EXPERIENCE: 2-3 YEARS IN STORE/WAREHOUSE OPERATIONS AND X SERVICEMEN ARE PREFERRED (MAXIMUM AGE -45YEARS)

CONTACT:- 7780952013

STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

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