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EMPLOYMENT (23-09-2026)

WE'RE HIRING ! SALES PERSON - BOY / GIRL LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS. WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS: GOOD AT CUSTOMER HANDLING POLITE & WELL-MANNERED GOOD COMMUNICATION SKILLS,...

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Daily Excelsior
10:56 AM Sep 23, 2026 IST
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WE'RE HIRING !

SALES PERSON - BOY / GIRL

LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS.

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WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS:

GOOD AT CUSTOMER HANDLING

POLITE & WELL-MANNERED

GOOD COMMUNICATION SKILLS, HARDWORKING & PUNCTUAL

* HAS A POSITIVE ATTITUDE

* SALES EXPERIENCE IS A PLUS

* TIMING: 10 AM - 8 PM

* ATTRACTIVE SALARY*

* NE UNIFORMS*

SHOP NO. 4, RED CROSS BUILDING, KACHI CHAWNI, JAMMU

CONTACT NUMBER - 7006615487

JOB VACANCY

REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:-

-COMPUTER OPERATOR FOR BILLING (WELL EXPERIENCED)

-HELPER (MINIMUM QUALIFICATION 10+2) FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.

(M) 9796660707

BANKING SECTOR JOBS

MULTIPLE OPENINGS IN PRIVATE BANKS INCLUDING ICICI BANK, HDFC BANK, AXIS BANK, SBI AND MORE.

QUALIFICATION: 12TH / GRADUATION AND ABOVE

SALARY: RS. 18,000 TO RS. 35,000 PER MONTH

AGE LIMIT: 21 YEARS TO 60 YEARS

HOW TO APPLY: VISIT OUR OFFICE DIRECTLY FOR INTERVIEW

CONTACT US:

EMAIL ARYAVISASPRINT@GMAIL.COM

MOBILE: 9055542020

REQUIRED

NURSING COLLEGE IN JAMMU

1. HEAD CLERK/ASSISTANT FOR OFFICE WORK

QUALIFICATION: GRADUATE WITH GOOD COMMAND OVER ENGLISH & COMP. KNOWLEDGE/SHORTHAND (EX SERVICEMAN OR RETD FROM UNIV OR GOVT. SHALL BE PREFERED)

CALL: 7006404676, 7006616964

URGENTLY REQUIRED

EXPERIENCED FEMALE ATTENDANT

FOR 80 YRS OLD LADY NEAR AIRPORT JAMMU.

SALARY NO BAR

WHATSAPP: 9622214978

HIRING

SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY

SALARY - UPTO 20K

CTC - UPTO 3.2 LACS

LOCATION - JAMMU

TWO WHEELER AND SMART PHONE IS MUST

CONTACT - 9906452579

SUPERVISOR REQUIRED

A MALE CANDIDATE GRADUATE / ENGG GRADUATE FOR SUPERVISING OPERATIONS, MAINTENANCE AND MANPOWER. WALK IN OR APPLY CAREERS@TSUSJAMMU.ORG. THE SHRI RAM UNIVERSAL SCHOOL NEAR HOLY WATER POND JAKH VIJAYPUR.

TEACHERS REQURIED

NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL

DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU

S.NO. POST QUALIFICATION

1. SST TEACHER B.A/M.A/B.ED

(FOR TEACHING UPTO 10TH CLASS)

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME & COVER LETTER TO SCHOOL WHATSAPP NUMBER (7889812215) BY OR BEFORE 26TH OF SEPTEMBER 2026.

PRINCIPAL

JOB PLACEMENT

SITTING JOB

ONE LADY WANTED FOR SHOP.

LOCATION AKHNOOR

MOB.NO: 7006222106

TIMING: 10 TO 6 PM

SALARY: 8000 PER MONTH

COMP. OPERATOR (F)

5 NO.

LOCATION NEW PLOT

QUALIFICATION - MIN. GRADUATION

GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION

MIN. EXP- 2 YRS

SEND RESUME : DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

CONT NO. 9103393973

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