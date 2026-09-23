EMPLOYMENT (23-09-2026)
WE'RE HIRING ! SALES PERSON - BOY / GIRL LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS. WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS: GOOD AT CUSTOMER HANDLING POLITE & WELL-MANNERED GOOD COMMUNICATION SKILLS,...
WE'RE HIRING !
SALES PERSON - BOY / GIRL
LOOKING FOR AN ENERGETIC, CONFIDENT & RESPONSIBLE PERSON TO JOIN OUR TEAM AT NE UNIFORMS.
WE'RE LOOKING FOR SOMEONE WHO IS:
GOOD AT CUSTOMER HANDLING
POLITE & WELL-MANNERED
GOOD COMMUNICATION SKILLS, HARDWORKING & PUNCTUAL
* HAS A POSITIVE ATTITUDE
* SALES EXPERIENCE IS A PLUS
* TIMING: 10 AM - 8 PM
* ATTRACTIVE SALARY*
* NE UNIFORMS*
SHOP NO. 4, RED CROSS BUILDING, KACHI CHAWNI, JAMMU
CONTACT NUMBER - 7006615487
JOB VACANCY
REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:-
-COMPUTER OPERATOR FOR BILLING (WELL EXPERIENCED)
-HELPER (MINIMUM QUALIFICATION 10+2) FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 9796660707
BANKING SECTOR JOBS
MULTIPLE OPENINGS IN PRIVATE BANKS INCLUDING ICICI BANK, HDFC BANK, AXIS BANK, SBI AND MORE.
QUALIFICATION: 12TH / GRADUATION AND ABOVE
SALARY: RS. 18,000 TO RS. 35,000 PER MONTH
AGE LIMIT: 21 YEARS TO 60 YEARS
HOW TO APPLY: VISIT OUR OFFICE DIRECTLY FOR INTERVIEW
CONTACT US:
EMAIL ARYAVISASPRINT@GMAIL.COM
MOBILE: 9055542020
REQUIRED
NURSING COLLEGE IN JAMMU
1. HEAD CLERK/ASSISTANT FOR OFFICE WORK
QUALIFICATION: GRADUATE WITH GOOD COMMAND OVER ENGLISH & COMP. KNOWLEDGE/SHORTHAND (EX SERVICEMAN OR RETD FROM UNIV OR GOVT. SHALL BE PREFERED)
CALL: 7006404676, 7006616964
URGENTLY REQUIRED
EXPERIENCED FEMALE ATTENDANT
FOR 80 YRS OLD LADY NEAR AIRPORT JAMMU.
SALARY NO BAR
WHATSAPP: 9622214978
HIRING
SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY
SALARY - UPTO 20K
CTC - UPTO 3.2 LACS
LOCATION - JAMMU
TWO WHEELER AND SMART PHONE IS MUST
CONTACT - 9906452579
SUPERVISOR REQUIRED
A MALE CANDIDATE GRADUATE / ENGG GRADUATE FOR SUPERVISING OPERATIONS, MAINTENANCE AND MANPOWER. WALK IN OR APPLY CAREERS@TSUSJAMMU.ORG. THE SHRI RAM UNIVERSAL SCHOOL NEAR HOLY WATER POND JAKH VIJAYPUR.
TEACHERS REQURIED
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
S.NO. POST QUALIFICATION
1. SST TEACHER B.A/M.A/B.ED
(FOR TEACHING UPTO 10TH CLASS)
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME & COVER LETTER TO SCHOOL WHATSAPP NUMBER (7889812215) BY OR BEFORE 26TH OF SEPTEMBER 2026.
PRINCIPAL
JOB PLACEMENT
SITTING JOB
ONE LADY WANTED FOR SHOP.
LOCATION AKHNOOR
MOB.NO: 7006222106
TIMING: 10 TO 6 PM
SALARY: 8000 PER MONTH
COMP. OPERATOR (F)
5 NO.
LOCATION NEW PLOT
QUALIFICATION - MIN. GRADUATION
GOOD COMMAND OVER COMPUTER & COMMUNICATION
MIN. EXP- 2 YRS
SEND RESUME : DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
CONT NO. 9103393973