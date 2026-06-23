EMPLOYMENT (23-06-2026)
URGENT REQUIREMENT PHARMACIST FEMALE :-01 MUST BE PROFICENT TO HANDLE BILLING & INVENTORY FRESHER CAN ALSO APPLY FORWARD CV: INFO.PUSHAP@GMAIL.COM CONTACT NO. 9858542480 STAFF REQUIRED FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE REQUIRED: * HEAD COOK / CHEF * COMMIS COOK...
URGENT REQUIREMENT
PHARMACIST FEMALE :-01
MUST BE PROFICENT TO HANDLE BILLING & INVENTORY
FRESHER CAN ALSO APPLY
FORWARD CV:
INFO.PUSHAP@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9858542480
STAFF REQUIRED
FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE
REQUIRED:
* HEAD COOK / CHEF
* COMMIS COOK
* KITCHEN HELPER
* BARISTA
* WAITERS / SERVICE STAFF
* HOUSEKEEPING STAFF
EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY AND MEALS PROVIDED.
CONTACT: 9103098517
LOCATION: LOWER BIRPUR,
NEAR IMPERIAL RESORT, JAMMU
REQUIRED VACANCY
COMPUTER OPERATOR/ TECHNICAL ASSISTANT
REQUIREMENTS:
EXPERIENCE: MORE THAN 1 YEAR OF WORKING EXPERIENCE.
MANDATORY QUALIFICATION (NON-NEGOTIABLE): BCA, BSC (SC) ONLY.
PROFICIENCY: IN-DEPTH KNOWLEDGE OF MS OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT)
SKILLS: STRONG ONLINE WORK PROFICIENCY AND WORKING KNOWLEDGE OF ONLINE SERVICES AND MOBILE APPS:
SALARY: RS 12,000 TO RS 15,000 PER MONTH
GENDER: MALE CANDIDATE ONLY
POSITION: COMPUTER OPERATOR/TECHNICAL ASSISTANT
SEND RESUME AT: ISHERSINGH2022@GMAIL.COM
PHONE NO. 7006023744
MARKETING
A FAST-GROWING COMPANY IN THE PACKAGING & DISPOSAL PRODUCTS INDUSTRY IS LOOKING FOR A PASSIONATE AND RESULT-ORIENTED MARKETING PROFESSIONAL TO JOIN OUR TEAM. EXPERIENCE IN FMCG / PACKAGING PRODUCTS PREFERRED. COMPETITIVE SALARY + ATTRACTIVE INCENTIVES. LOCATION - GANGYAL, JAMMU.
CONTACT:- 7006501922
REQUIRED
VIJAY JEWELLERS-KISNA, TALAB TILLO JAMMU, REQUIRES SALES EXECUTIVES (4), ACCOUNTANT (1) & GREETER (1) JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY WITH 15-20% HIKE ON CURRENT CTC.
SEND CV ON WHATSAPP: 7051729630
OR EMAIL: VIJAYJEWELLERSJAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED AUTOMATIC CAB/TAXI DRIVERS FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 5 YEARS EXPERIENCE.
FOR ROOP NAGAR/JANIPUR AREA.
CONTACT: 7006400464, 9906301664
ACCOUNTANT AVAILABLE
MAINTAIN YOUR ACCOUNTS
MANUAL/TALLY/BUSY
GST REGISTRATION/RETURNS
ESI RETURNS/PF RETURNS
INCOME TAX RETURNS
INTERNAL AUDIT
(ALSO LEAN TALLY/BUSY)
GUPTA JI - GANDHI NAGAR
9419242755