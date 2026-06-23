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EMPLOYMENT (23-06-2026)

URGENT REQUIREMENT PHARMACIST FEMALE :-01 MUST BE PROFICENT TO HANDLE BILLING & INVENTORY FRESHER CAN ALSO APPLY FORWARD CV: INFO.PUSHAP@GMAIL.COM CONTACT NO. 9858542480 STAFF REQUIRED FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE REQUIRED: * HEAD COOK / CHEF * COMMIS COOK...

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Daily Excelsior
11:59 AM Jun 23, 2026 IST
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URGENT REQUIREMENT

PHARMACIST FEMALE :-01

MUST BE PROFICENT TO HANDLE BILLING & INVENTORY

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FRESHER CAN ALSO APPLY

FORWARD CV:

INFO.PUSHAP@GMAIL.COM

CONTACT NO. 9858542480

STAFF REQUIRED

FOR A CAFÉ & HOSPITALITY VENTURE

REQUIRED:

* HEAD COOK / CHEF

* COMMIS COOK

* KITCHEN HELPER

* BARISTA

* WAITERS / SERVICE STAFF

* HOUSEKEEPING STAFF

EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY AND MEALS PROVIDED.

CONTACT: 9103098517

LOCATION: LOWER BIRPUR,

NEAR IMPERIAL RESORT, JAMMU

REQUIRED VACANCY

COMPUTER OPERATOR/ TECHNICAL ASSISTANT

REQUIREMENTS:

EXPERIENCE: MORE THAN 1 YEAR OF WORKING EXPERIENCE.

MANDATORY QUALIFICATION (NON-NEGOTIABLE): BCA, BSC (SC) ONLY.

PROFICIENCY: IN-DEPTH KNOWLEDGE OF MS OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT)

SKILLS: STRONG ONLINE WORK PROFICIENCY AND WORKING KNOWLEDGE OF ONLINE SERVICES AND MOBILE APPS:

SALARY: RS 12,000 TO RS 15,000 PER MONTH

GENDER: MALE CANDIDATE ONLY

POSITION: COMPUTER OPERATOR/TECHNICAL ASSISTANT

SEND RESUME AT: ISHERSINGH2022@GMAIL.COM

PHONE NO. 7006023744

MARKETING

A FAST-GROWING COMPANY IN THE PACKAGING & DISPOSAL PRODUCTS INDUSTRY IS LOOKING FOR A PASSIONATE AND RESULT-ORIENTED MARKETING PROFESSIONAL TO JOIN OUR TEAM. EXPERIENCE IN FMCG / PACKAGING PRODUCTS PREFERRED. COMPETITIVE SALARY + ATTRACTIVE INCENTIVES. LOCATION - GANGYAL, JAMMU.

CONTACT:- 7006501922

REQUIRED

VIJAY JEWELLERS-KISNA, TALAB TILLO JAMMU, REQUIRES SALES EXECUTIVES (4), ACCOUNTANT (1) & GREETER (1) JEWELLERY EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY WITH 15-20% HIKE ON CURRENT CTC.

SEND CV ON WHATSAPP: 7051729630

OR EMAIL: VIJAYJEWELLERSJAMMU@GMAIL.COM

REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED AUTOMATIC CAB/TAXI DRIVERS FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 5 YEARS EXPERIENCE.

FOR ROOP NAGAR/JANIPUR AREA.

CONTACT: 7006400464, 9906301664

ACCOUNTANT AVAILABLE

MAINTAIN YOUR ACCOUNTS

MANUAL/TALLY/BUSY

GST REGISTRATION/RETURNS

ESI RETURNS/PF RETURNS

INCOME TAX RETURNS

INTERNAL AUDIT

(ALSO LEAN TALLY/BUSY)

GUPTA JI - GANDHI NAGAR

9419242755

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