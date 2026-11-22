EMPLOYMENT (22-11-2026)
JOB PLACEMENT REQUIRED TUTORS FOR 4TH TO 12TH CLASSES, BA, BCOM, BSC, BBA, BCA, COMPUTER, ENGINEERING, NURSING, JKSSB, SSC, BANKING, ENG SPOKEN. MARKETING EXECUTIVE, SALES BOYS & GIRLS FOR SHOPS & SHOWROOMS, LABORATORY ASSISTANT FOR TESTING LABORATORY LIKE PATHKIND, ATULYA,...
JOB PLACEMENT
REQUIRED TUTORS FOR 4TH TO 12TH CLASSES, BA, BCOM, BSC, BBA, BCA, COMPUTER, ENGINEERING, NURSING, JKSSB, SSC, BANKING, ENG SPOKEN. MARKETING EXECUTIVE, SALES BOYS & GIRLS FOR SHOPS & SHOWROOMS, LABORATORY ASSISTANT FOR TESTING LABORATORY LIKE PATHKIND, ATULYA, COMPUTER OPERATOR FOR COMPUTER SHOPS, RECEPTIONIST, SALES EXECUTIVE MALE & FEMALE.
FRESHER CAN ALSO APPLY
CONTACT/WHAT APP : 8716037925
WANTED-CAR
DRIVING INSTRUCTOR
REPUTED DRIVING INSTITUTE REQUIRES AN EXPERIENCED AND SKILLED CAR DRIVING INSTRUCTOR. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH PRIOR TRAINING EXPERIENCE.
CONTACT: 9419227569, 7006579919
WE’RE HIRING
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PART TIME/ FULL TIME
SALARY + INCENTIVES
RETIRED PERSON/ HOUSE WIVES
ABOVE 30 AGE WILL BE PERFERRED MORE.
SHUBAM THAPA
7006527729
SALES GIRL
WANTED
ONE SALES GIRL FOR PLASTIC FURNITURE SHOP AT LOWER ROOP NAGAR, EXPERIENCED WILL BE PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE.
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH PASS. TIMING 10 AM TO 7 PM
CONTACT: 9419187959
REQUIRED FEMALE ASSISTANT WARDEN
FEMALE ASSISTANT WARDEN CUM MESS SUPERVISOR REQUIRED FOR GIRLS PG AT KATHUA.
* 10TH/12TH
* SALARY NEGOTIABLE
* FREE FACILITAY OF ACCOMODATION AND MESS...
* PREFERENCE FOR KATHUA BASED APPLICANT
FOR MORE DETAILS CONTACT.....9906010628
VACANCY
FOLLOWING STAFF REQUIRED FOR
WORKSHOP:
1. FLOOR SUPERVISORS- M
2. SERVICE ADVISORS - M
3. MECHANICS- M
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CONTACT: ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU
#8082149800, 9086091241
URGENT REQUIREMENT
GD GOENKA TODDLER HOUSE.
CHINORE REQUIRES THE
FOLLOWING STAFF URGENTLY,
FEMALE TEACHERS (FOR DAYCARE)
FEMALE HELPERS,
ELIGIBLE AND EXPERIENCED
CANDIDATES ARE INVITED TO APPLY.
MOB: 9419575555
JOB VACANCY
REQUIRED ONE (AI TRAINER) FOR AI SKILL TRAINING INSTITUTE, SALARY @ 22K PM PLUS
PERFORMANCE INCENTIVES.
(WTS APP YOUR RESUME)
FEMALE OFFICE ASSISTANT REQUIRED @ 5K PM.
CONTACT: 9419186731, 7889317973
TOYJOY IS HIRING
1. SOCIAL MEDIA CREATOR - FEMALE
MUST KNOW INSTAGRAM, SHOOT & EDIT REELS, BE CAMERA-FRIENDLY AND CONFIDENT, FOLLOW TRENDS, AND CREATE ENGAGING, SCROLL-STOPPING CONTENT.
2. ACCOUNTANT AND STORE MANAGER
3. SALES EXECUTIVES - 2 VACANCIES | MALE PREFERRED
CONFIDENT, PRESENTABLE AND GOOD WITH CUSTOMERS. PREVIOUS SALES EXPERIENCE PREFERRED.
PART-TIME / FULL-TIME OPPORTUNITIES
SEND CV OR INSTAGRAM ID (SOCIAL MEDIA JOB) CONTACT: 9796029029
COMP. OPERATOR (F)- 6 NO
EXPERIENCED CANDIDATES PREFFERED
(SWARANSH PHARMACEUTICALS PVT LTD.)
SEND RESUME
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
BULK HIRING NOW |
OPERATIONS EXECUTIVE
BERG TECHNOLOGIES PVT. LTD.
ELIGIBILITY: GRADUATE / UNDERGRADUATE
SKILLS: BASIC COMPUTER KNOWLEDGE & GOOD COMMUNICATION
FRESHERS WELCOME!
INTERNSHIP OPPORTUNITIES ALSO AVAILABLE
MARBLE MARKET, JAMMU
HR.JAMMU@BERGTECHNOLOGIES.CO.IN | 9796607282
REQUIRED MAID
REQUIRED A FULL TIME MAID PREFERABLY SINGLE BELOW 50 YEARS FOR SMALL FAMILY OF HUSBAND AND WIFE AT POSH COLONY JAMMU, WILLING TO STAY 24/ AND SHOULD BE WILLING TO GO TO DELHI OCCASIONALLY AS WE HAVE A HOUSE THERE .GOOD SALARY, SEPARATE ROOM, FOOD/ CLOTHING WILL BE PROVIDED.
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MOBILE : 7889936101
WANTED
BILLING CLERK,
EXPERIENCED IN OPERATING BUSY FOR A MARKETING FIRM IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.
CONTACT : 9906997908
WALK IN INTERVIEW
LAB TECHNICIAN (M/F):
HAVING EXPERIENCE/DIPLOMA IN THE SAME FIELD. FRESHERS CAN ALSO APPLY, PART TIME/FULL TIME.
CONTACT: 7006472929 (AYUSH GROUP) DOGRA NGR. JAMMU.
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WE ARE HIRING
BACK OFFICE EXECUTIVE
VACANCIES:
3 MALES & 3 FEMALES
EXPERIENCE: 0-2 YEARS
EAGLE INDIA PVT LTD,
SHOP NO. 222, PATOLI MORH (NR. PARK), OLD JANIPUR, JAMMU-180007
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URGENTLY REQUIRED DISTRIBUTOR SALES MAN, FOR SALE & MARKETING AND DRIVER
SALES MAN 1 NO.
DRIVER FOR COMMERCIAL VEHICLE 1NO.
GOOD SALARY PLUS INCENTIVE
ADDRESS BABLIANA ROAD GANGYAL JAMMU
MOBILE NO..7006622063
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URGENTLY REQUIRED
REQUIRED COMPUTER OPERATOR/ ACCOUNTANT IMMEDIATELY AT OUR SHOP. CANDIDATE HAVE FULL KNOWLEDGE OF BUSY. PLEASE VISIT OR CONTACT AT OUR MOBILE NO. EXPERIENCED CANDIDATE SHANKER TRADER PAHARIAN MOHALLA.
REQUIRED 9796555343
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FEMALE CANDIDATE
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LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU
POSITION FEMALE CANDIDATES REQUIRED
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CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
PRE-PRIMARY TEACHER
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COORDINATOR
QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING: 25TH NOV-2026 (10 AM TO 12 PM)
REQUIRED:
EXPERIENCED ACCOUNTANT
A REPUTED HOSPITAL REQUIRES AN EXPERIENCED ACCOUNTANT WITH KNOWLEDGE OF TALLY, MS EXCEL, BOOKKEEPING, GST, TDS, BANK RECONCILIATION AND DAY-TO-DAY ACCOUNTING OPERATIONS. EXPERIENCE IN HOSPITAL BILLING WILL BE AN ADDED ADVANTAGE.
SALARY: AS PER INDUSTRY STANDARDS.
INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT: +91 7006515407
REQUIRED
COMMERCIAL VEHICLE DRIVER
EXPERIENCED COMMERCIAL VEHICLE DRIVER (TATA ACE/MAHINDRA PICKUP/ 3 WHEELER LOAD CARRIER) FOR A REPUTED FMCG DISTRIBUTION COMPANY IN JAMMU.
CALLING & WHATSAPP
9419188049
REQUIRED SALES STAFF
A FMCG COMPANY OPERATING IN FOOD & BEVERAGES SEGMENT REQUIRES:
SALES EXECUTIVES
SALES OFFICER
MUST HAVE EXPERIENCE & KNOWLEDGE OF DISTRIBUTORS, WHOLESALERS & RETAIL NETWORKS.
SALARY + TRAVEL ALLOWANCE + INCENTIVES
CALLING & WHATSAPP
9419188049
REQUIRED
1. SITE ENGINEER - B.TECH CIVIL (5 YEARS EXPERIENCE)
2. DRIVER - HAVING VALID LICENSE AND EXPERIENCE
CONTACT :- 9419187390, 9419094840