EMPLOYMENT (22-10-2026)
GURU TEG BAHADUR COLLEGE OF EDUCATION (RECOGNISED & AFFILIATED TO UNIVERSITY OF JAMMU) LAKHANPUR, KATHUA. MOB.: 78894-42472, 9419187479 STAFF REQUIRED IN GURU TEG BAHADUR B.ED COLLEGE CHAK GOTA NEAR MAGGAR KHAD, LAKHANPUR, KATHUA 1. PRINCIPAL - M.A, M.ED, PH.D WITH...
GURU TEG BAHADUR COLLEGE OF EDUCATION
(RECOGNISED & AFFILIATED TO UNIVERSITY OF JAMMU)
LAKHANPUR, KATHUA.
MOB.: 78894-42472, 9419187479
STAFF REQUIRED
IN GURU TEG BAHADUR B.ED COLLEGE CHAK GOTA NEAR MAGGAR KHAD, LAKHANPUR, KATHUA
1. PRINCIPAL - M.A, M.ED, PH.D WITH 8-10 YEARS TEACHING / ADMINISTRATIVE EXPERIENCE
2. LECTURERS - MA/M.ED WITH 55% OF MARKS AND NET/SET OR PH.D
3. DRIVER - REQUIRED - 10TH PASS
4. COOK - REQUIRED - 8TH PASS
5. GUARD - 10TH PASS
6. S.O. - AT LEAST GRADUATE WITH 5 YRS EXPERIENCE
SALARY AS PER NCTE NORMS
E-MAIL: GTBCE95@YAHOO.COM
JOB VACANCY
1. SOLAR SALES EXECUTIVE
2. SOLAR BUSINESS MANAGER
3. GEM & BILLING OPERATOR
4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN
5. SOCIAL MEDIA MARKETER
SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES
JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU
MB: 6005232163, 7006432163, 7298147266
SEND RESUME AT
JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
LOOK
THE UNISEX SALON
WE ARE HIRING!
JOIN OUR GROWING TEAM
WE REQUIRE EXPERIENCED AND WELL-GROOMED STAFF FOR OUR SALON:
* UNISEX HAIR DRESSER
* GENTS HAIR DRESSER
* EXPERIENCED BEAUTICIAN
* PROFESSIONAL PEDICURIST
REQUIREMENTS:
• MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE
• KNOWLEDGE OF LATEST TRENDS & STYLES
• GOOD CLIENT HANDLING SKILLS
WE OFFER ATTRACTIVE SALARY + INCENTIVES + GROWTH OPPORTUNITIES
WALK-IN / CALL &
WHATSAPP +91 80825 82182:
LOOK SALON, CHANNI HIMMAT,
NEXT TO RITZ MANOR SEC.1 JAMMU
TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL DHOK PALOURA ,
ROOPNAGAR
STAFF REQUIRED
1. PRIMARY CLASS TEACHER CLASS 1ST TO 5TH
2. ENGLISH AND SCIENCE TEACHER FROM CLASS 6TH TO 9TH
3 . RECEPTION WORK WITH KNOWLEDGE OF COMPUTERS AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
WALK IN INTERVIEW WITH YOUR RESUME.
CONTACT : 9419778089
REQUIREMENT
WE A LEADING OIL CARRIAGE COMPANY ARE LOOKING FORWARD FOR THE SERVICES OF A COMPUTER OPERATOR HAVING KNOWLEDGE OF BUSY MODE OF ACCOUNTING. WORK PLACE TRANSPORT NAGAR NARWAL.
PLEASE CONTACT AND UPLOAD YOUR RESUME ON 9419206565
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
REQUIRED
MALE AND FEMALE FOR TRADING AND BACK OFFICE WORK
LOCATION:- DURGA NAGAR MOTILAL OSWAL INVESTMENT SERVICES JAMMU
CONTACT:- 9099030774
LOHA MANDI
A UNIT OF DAVINDER GROUP
GANGYAL PULLI, NEAR PILLER NO. 31, JAMMU
WE ARE HIRING
OFFICE BOY (YOUNG AGE)
OFFICE SUPPORT WORK, DAILY OFFICE BASIC TASKS, DISPATCH / DOCUMENT HANDLING, HELPING STAFF AS REQUIRED.
VECHICLE MANAGEMENT OFFICER
AGE: 50-60 YEARS
VEHICLE MONITORING AND COORDINATION, MAINTAINING VEHICLE RECORDS, DRIVER COORDINATION, BASIC REPORTING
LOCATION: GANGYAL PULLI, NEAR PILLER NO. 31, JAMMU
CONTACT: 9055100300
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR HOTEL-LE MARS (LUXURY REDEFINED) NEAR D.C. OFFICE DHAR ROAD UDHAMPUR.
FOR EXPERIENCED - HOTEL MANAGER - 1 NO. AND STEWARD - 3 NO.
SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY).
INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT:
9419162558