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EMPLOYMENT (22-10-2026)

GURU TEG BAHADUR COLLEGE OF EDUCATION (RECOGNISED & AFFILIATED TO UNIVERSITY OF JAMMU) LAKHANPUR, KATHUA. MOB.: 78894-42472, 9419187479 STAFF REQUIRED IN GURU TEG BAHADUR B.ED COLLEGE CHAK GOTA NEAR MAGGAR KHAD, LAKHANPUR, KATHUA 1. PRINCIPAL - M.A, M.ED, PH.D WITH...

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Daily Excelsior
10:48 AM Oct 22, 2026 IST
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GURU TEG BAHADUR COLLEGE OF EDUCATION

(RECOGNISED & AFFILIATED TO UNIVERSITY OF JAMMU)

LAKHANPUR, KATHUA.

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MOB.: 78894-42472, 9419187479

STAFF REQUIRED

IN GURU TEG BAHADUR B.ED COLLEGE CHAK GOTA NEAR MAGGAR KHAD, LAKHANPUR, KATHUA

1. PRINCIPAL - M.A, M.ED, PH.D WITH 8-10 YEARS TEACHING / ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

2. LECTURERS - MA/M.ED WITH 55% OF MARKS AND NET/SET OR PH.D

3. DRIVER - REQUIRED - 10TH PASS

4. COOK - REQUIRED - 8TH PASS

5. GUARD - 10TH PASS

6. S.O. - AT LEAST GRADUATE WITH 5 YRS EXPERIENCE

SALARY AS PER NCTE NORMS

E-MAIL: GTBCE95@YAHOO.COM

JOB VACANCY

1. SOLAR SALES EXECUTIVE

2. SOLAR BUSINESS MANAGER

3. GEM & BILLING OPERATOR

4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN

5. SOCIAL MEDIA MARKETER

SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES

JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU

MB: 6005232163, 7006432163, 7298147266

SEND RESUME AT

JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM

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WE REQUIRE EXPERIENCED AND WELL-GROOMED STAFF FOR OUR SALON:

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NEXT TO RITZ MANOR SEC.1 JAMMU

TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL DHOK PALOURA ,

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STAFF REQUIRED

1. PRIMARY CLASS TEACHER CLASS 1ST TO 5TH

2. ENGLISH AND SCIENCE TEACHER FROM CLASS 6TH TO 9TH

3 . RECEPTION WORK WITH KNOWLEDGE OF COMPUTERS AND GOOD COMMUNICATION SKILLS

WALK IN INTERVIEW WITH YOUR RESUME.

CONTACT : 9419778089

REQUIREMENT

WE A LEADING OIL CARRIAGE COMPANY ARE LOOKING FORWARD FOR THE SERVICES OF A COMPUTER OPERATOR HAVING KNOWLEDGE OF BUSY MODE OF ACCOUNTING. WORK PLACE TRANSPORT NAGAR NARWAL.

PLEASE CONTACT AND UPLOAD YOUR RESUME ON 9419206565

STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

REQUIRED

MALE AND FEMALE FOR TRADING AND BACK OFFICE WORK

LOCATION:- DURGA NAGAR MOTILAL OSWAL INVESTMENT SERVICES JAMMU

CONTACT:- 9099030774

LOHA MANDI

A UNIT OF DAVINDER GROUP

GANGYAL PULLI, NEAR PILLER NO. 31, JAMMU

WE ARE HIRING

OFFICE BOY (YOUNG AGE)

OFFICE SUPPORT WORK, DAILY OFFICE BASIC TASKS, DISPATCH / DOCUMENT HANDLING, HELPING STAFF AS REQUIRED.

VECHICLE MANAGEMENT OFFICER

AGE: 50-60 YEARS

VEHICLE MONITORING AND COORDINATION, MAINTAINING VEHICLE RECORDS, DRIVER COORDINATION, BASIC REPORTING

LOCATION: GANGYAL PULLI, NEAR PILLER NO. 31, JAMMU

CONTACT: 9055100300

URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR HOTEL-LE MARS (LUXURY REDEFINED) NEAR D.C. OFFICE DHAR ROAD UDHAMPUR.

FOR EXPERIENCED - HOTEL MANAGER - 1 NO. AND STEWARD - 3 NO.

SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY).

INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT:

9419162558

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