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EMPLOYMENT (22-09-2026)

TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR ( DHOK PALOURA ) STAFF REQUIRED 1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH 2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH 3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS 4. COMPUTER TEACHER...

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Daily Excelsior
10:59 AM Sep 22, 2026 IST
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TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR

( DHOK PALOURA )

STAFF REQUIRED

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1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH

2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH

3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS

4. COMPUTER TEACHER WITH FAIR KNOWLEDGE OF HANDLING DOCUMENTS RELATED TO BOARD WORK

WALK IN INTERVIEW ALONG WITH RESUME.

CONTACT : 9419778089 , 6006088410

REQUIRED DRIVER

WHATSAPP YOUR CV AT 8716812937

STRICTLY WHATSAPP; NO CALLS

STAFF REQUIRED

REQUIRED DRIVER CUM SALES MAN WITH VALID DRIVER LICENSE & EXPERIENCE IN 3 WHEELER AUTO FOR DELIVERY OF BAKERY PRODUCTS.

SALARY FROM - 12000 TO 15000 .

CONTACT : 7006180373

VACANCY - SENIOR ACCOUNTANT

RAJESH KUMAR CONTRACTORS PVT. LTD. REQUIRES A SENIOR ACCOUNTANT FOR NH-507 PROJECT AT NAUGAON, UTTARKASHI (UTTARAKHAND).

QUALIFICATION: B.COM / M.COM / CA INTER WITH 4-6 YEARS EXPERIENCE IN CONSTRUCTION ACCOUNTS (GST, TDS, TALLY PREFERRED).

SALARY: RS 35,000 TO RS 45,000/- (DEPENDING UPON EXPERIENCE)

APPLY BY 5TH OCTOBER 2026

EMAIL: RAJESH@8BB.IN

CONTACT: ASHUTOSH - +91 94690 94632

VACANCY - SALESMAN

SALESMAN REQUIRED FOR CLOTHING, LUGGAGE & FOOTWEAR RETAIL SHOP AT *APSARA ROAD, GANDHI NAGAR, JAMMU* HARDWORKING CANDIDATE ABLE TO HANDLE CUSTOMERS. PRIOR RETAIL EXPERIENCE PREFERRED.

MALE CANDIDATES PREFERRED.

SALARY: BASED UPON EXPERIENCE

CONTACT:

9419197511, 9149686633

DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K

EARN UP TO RS 30,000/MONTH .

FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.

JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.

REQUIRED:

OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF

LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!

FOR MORE DETAILS, CONTACT

7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.

NEW ADARSH SHIKSHA NIKETAN HIGH SCHOOL

183-A, GANDHI NAGAR, JAMMU

(REQUIRED TEACHERS)

M.A, B.ED/ B.A. B.ED.

SUBJECTS TAUGHT

ENGLISH, HINDI, S.ST UPTO 10TH

CONTACT: 7051398129, 9149916596

REQUIRED

SALE’S TEAM

MALE - 4 NOS

FEMALE - 2 NOS

SALARY - 15000/MONTHLY+PETROL

MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED

1 YEAR IN SALES

CALL NOW - 8492937797, 9906155071

ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU

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