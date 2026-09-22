EMPLOYMENT (22-09-2026)
TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR ( DHOK PALOURA ) STAFF REQUIRED 1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH 2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH 3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS 4. COMPUTER TEACHER...
TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR
( DHOK PALOURA )
STAFF REQUIRED
1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH
2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH
3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
4. COMPUTER TEACHER WITH FAIR KNOWLEDGE OF HANDLING DOCUMENTS RELATED TO BOARD WORK
WALK IN INTERVIEW ALONG WITH RESUME.
CONTACT : 9419778089 , 6006088410
REQUIRED DRIVER
WHATSAPP YOUR CV AT 8716812937
STRICTLY WHATSAPP; NO CALLS
STAFF REQUIRED
REQUIRED DRIVER CUM SALES MAN WITH VALID DRIVER LICENSE & EXPERIENCE IN 3 WHEELER AUTO FOR DELIVERY OF BAKERY PRODUCTS.
SALARY FROM - 12000 TO 15000 .
CONTACT : 7006180373
VACANCY - SENIOR ACCOUNTANT
RAJESH KUMAR CONTRACTORS PVT. LTD. REQUIRES A SENIOR ACCOUNTANT FOR NH-507 PROJECT AT NAUGAON, UTTARKASHI (UTTARAKHAND).
QUALIFICATION: B.COM / M.COM / CA INTER WITH 4-6 YEARS EXPERIENCE IN CONSTRUCTION ACCOUNTS (GST, TDS, TALLY PREFERRED).
SALARY: RS 35,000 TO RS 45,000/- (DEPENDING UPON EXPERIENCE)
APPLY BY 5TH OCTOBER 2026
EMAIL: RAJESH@8BB.IN
CONTACT: ASHUTOSH - +91 94690 94632
VACANCY - SALESMAN
SALESMAN REQUIRED FOR CLOTHING, LUGGAGE & FOOTWEAR RETAIL SHOP AT *APSARA ROAD, GANDHI NAGAR, JAMMU* HARDWORKING CANDIDATE ABLE TO HANDLE CUSTOMERS. PRIOR RETAIL EXPERIENCE PREFERRED.
MALE CANDIDATES PREFERRED.
SALARY: BASED UPON EXPERIENCE
CONTACT:
9419197511, 9149686633
DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K
EARN UP TO RS 30,000/MONTH .
FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.
JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.
REQUIRED:
OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF
LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!
FOR MORE DETAILS, CONTACT
7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.
NEW ADARSH SHIKSHA NIKETAN HIGH SCHOOL
183-A, GANDHI NAGAR, JAMMU
(REQUIRED TEACHERS)
M.A, B.ED/ B.A. B.ED.
SUBJECTS TAUGHT
ENGLISH, HINDI, S.ST UPTO 10TH
CONTACT: 7051398129, 9149916596
REQUIRED
SALE’S TEAM
MALE - 4 NOS
FEMALE - 2 NOS
SALARY - 15000/MONTHLY+PETROL
MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED
1 YEAR IN SALES
CALL NOW - 8492937797, 9906155071
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU