EMPLOYMENT (22-07-2026)
REQUIRED DELIVERY BOY WITH OWN SCOOTY/BIKE AT JAMMU WHATSAPP YOUR DETAILS AT 9103968203 (ONLY WHATSAPP; NO CALLS) STAFF REQUIRED GYM SALE AND SERVICE STAFF HAVING KNOWLEDGE OF GYM MACHINE FITTING AND TREADMILL CYCLE REPAIR. CONTACT 9796085982 (FROM 11 AM TO...
REQUIRED
DELIVERY BOY WITH OWN SCOOTY/BIKE AT JAMMU
WHATSAPP YOUR DETAILS AT 9103968203
(ONLY WHATSAPP; NO CALLS)
STAFF REQUIRED
GYM SALE AND SERVICE STAFF
HAVING KNOWLEDGE OF GYM
MACHINE FITTING AND TREADMILL
CYCLE REPAIR.
CONTACT 9796085982 (FROM 11 AM TO 5 PM)
WANTED
WANTED SECURITY MAN FOR NIGHT DUTY
PREFERRED EX MILITARY SERVICE MAN.
9419182707
2 EMPLOYEES REQUIRED
1. FIX TIME OF WORK -9 AM TO 3 PM.
2. SALARY= 12000 EACH.
3. AGE = 40.
4. FEMALE HELPER FOR THE HOME (ALL HOUSE WORKS).
5. MALE HELPER FOR THE COMPLEX (BUILDING) AND OWNER'S HELP - CLEANING, SHOP HANDLING, COMPLEX (BUILDING) WORKS, OWNERS HELP).
GOLE PULI, TALAB TILLO, JAMMU, CALL@8899124041
WANTED
1) SALES MAN FOR SALE OF BAKERY ITEMS. FMCG BACKGROUND.
2) KITCHEN HELPER FOR CLOUD KITCHEN - FRESHER MAY ALSO APPLY.
CONTACT
7006180373
VACANCIES
REQUIRED FOR REPUTED INSTITUTION
PRE-PRIMARY & PRIMARY TEACHER
MUSIC TEACHER
WELL QUALIFIED, EXPERIENCED (MIN 5 YRS) AND DIGITALLY UPGRADED
SUBMIT THE RESUME ON THE
FOLLOWING NUMBERS
MOB.: 9596868877, 9596899988