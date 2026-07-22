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EMPLOYMENT (22-07-2026)

REQUIRED DELIVERY BOY WITH OWN SCOOTY/BIKE AT JAMMU WHATSAPP YOUR DETAILS AT 9103968203 (ONLY WHATSAPP; NO CALLS) STAFF REQUIRED GYM SALE AND SERVICE STAFF HAVING KNOWLEDGE OF GYM MACHINE FITTING AND TREADMILL CYCLE REPAIR. CONTACT 9796085982 (FROM 11 AM TO...

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Daily Excelsior
10:50 AM Jul 22, 2026 IST
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REQUIRED

DELIVERY BOY WITH OWN SCOOTY/BIKE AT JAMMU

WHATSAPP YOUR DETAILS AT 9103968203

Advertisement

(ONLY WHATSAPP; NO CALLS)

STAFF REQUIRED

GYM SALE AND SERVICE STAFF

HAVING KNOWLEDGE OF GYM

MACHINE FITTING AND TREADMILL

CYCLE REPAIR.

CONTACT 9796085982 (FROM 11 AM TO 5 PM)

WANTED

WANTED SECURITY MAN FOR NIGHT DUTY

PREFERRED EX MILITARY SERVICE MAN.

9419182707

2 EMPLOYEES REQUIRED

1. FIX TIME OF WORK -9 AM TO 3 PM.

2. SALARY= 12000 EACH.

3. AGE = 40.

4. FEMALE HELPER FOR THE HOME (ALL HOUSE WORKS).

5. MALE HELPER FOR THE COMPLEX (BUILDING) AND OWNER'S HELP - CLEANING, SHOP HANDLING, COMPLEX (BUILDING) WORKS, OWNERS HELP).

GOLE PULI, TALAB TILLO, JAMMU, CALL@8899124041

WANTED

1) SALES MAN FOR SALE OF BAKERY ITEMS. FMCG BACKGROUND.

2) KITCHEN HELPER FOR CLOUD KITCHEN - FRESHER MAY ALSO APPLY.

CONTACT

7006180373

VACANCIES

REQUIRED FOR REPUTED INSTITUTION

PRE-PRIMARY & PRIMARY TEACHER

MUSIC TEACHER

WELL QUALIFIED, EXPERIENCED (MIN 5 YRS) AND DIGITALLY UPGRADED

SUBMIT THE RESUME ON THE

FOLLOWING NUMBERS

MOB.: 9596868877, 9596899988

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