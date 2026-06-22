Home About
Download Apps Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (22-06-2026)

EMPLOYMENT (22-06-2026)

WE ARE HIRING OPEN:- 1.TAILOR,RECEPTIONIST,TELLE-CALLER, COUNSELOR,OFFICE ADMIN. 2.SUPERVISIOR,RUNNER,STORE MANAGER,OFFICE-ASSISTANT,ACCOUNTANT,COMPUTER OPERATOR, STORE MANAGER. 3.DIPLOMA/DEGREE.MEC,ELE,CSE,BSC,MSC, B.PHARMA. 4.DRIVER,SECURITY GUARD, PACKAGING, MACHINE OPERATOR. 5.CRE,CRM,SERVICE ADVISOR,BODY SHOP MANAGER. CONTACT NO:9149840451/7051690963. ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGAR. EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES...

article_Author
Daily Excelsior
11:02 AM Jun 22, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

WE ARE HIRING OPEN:-

1.TAILOR,RECEPTIONIST,TELLE-CALLER,

COUNSELOR,OFFICE ADMIN.

Advertisement

2.SUPERVISIOR,RUNNER,STORE MANAGER,OFFICE-ASSISTANT,ACCOUNTANT,COMPUTER OPERATOR,

STORE MANAGER.

3.DIPLOMA/DEGREE.MEC,ELE,CSE,BSC,MSC,

B.PHARMA.

4.DRIVER,SECURITY GUARD, PACKAGING, MACHINE OPERATOR.

5.CRE,CRM,SERVICE ADVISOR,BODY SHOP MANAGER.

CONTACT NO:9149840451/7051690963.

ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGAR.

EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1). SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

2). RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3). MERCHANT 4). ACCOUNTS

5). ELECTRICAL WORK 6). DRIVER

7). PEON 8). SECURITY GUARD 9). MAID

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

CONTACT ON: 9419090782, 9622340783

EXPERIENCED & FRESHER BOTH CAN APPLY

URGENTLY REQUIRED!!!*

*BOYS AND GIRLS

*BPO JOB OPENING 10+ CANDIDATES

*POSITION - TELE CALLER

*QUALIFICATION - 12TH PASSED

*PROCESS- APPOINTMENT FIXING (HOLIDAY INDUSTRY)

*LANGUAGE - HINDI & ENGLISH

*SALARY-9K - 14K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K

*ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING , SALES , LEAD GENERATION , INSURANCE BACKGROUND

*AGE CRITERIA - 24 TO 30

ADDRESS - SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR ,OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU

APPLY - 7006176140 / 7600783882

URGENTLY REQUIRED

1). CHARTERED ACCOUNTANT ( FRESHERS/ EXPERIENCE) SALARY 70K TO 90K

2). COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)

3). TELECALLERS / RECEPTION (FRESHER / EXPERIENCE)

4) PACKINGS JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000/-

5) SALES MANAGER/ EXECUTIVE (FRESHER/ EXPERIENCE)

7) INTERIOR DESIGNER ( EXPERIENCE)

8) GRAPHICS DESIGNER (EXPERIENCE)

CONTACT

BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

MOBILE NO:-9796733175,

9797721646, 7051451646

EMAIL ID :- BSBRAVESEC@GMAIL.COM

669 SECTOR-C, SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWADHI ROAD JAMMU

REQUIRED STAFF FOR CAFE & RESTURANT

CHEF -3 MALE / FEMALE

MANAGER -2 MALE/FEMALE

CAPTAIN-2 MALE/FEMALE

PICKUP STAFF-3 MALE

FRONT DESK -2 MALE / FEMALE

SERVICE-4 MALE/FEMALE

HOUSEKEEPING-3 MALE/FEMALE

CLEANING KST STAFF-3 MALE

MR BEAN CAFE & HUM LOG FINE DINE RESTAURANT GREATER KAILASH LANE NO 56 JAMMU

MB.NO: 7298257411

JOB VACANCY

REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:-

SALESMAN (SUITS & SAREES)

HELPER FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.

(M) 9419182096

JOB OPPORTUNITY

VACANCIES FOR 65 BOYS & GIRLS.

ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER,

OFFICE INCHARGE, BDM, MR,S ,

QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE

NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY

LIMITED VACCANCY...

INCOME: (15,500 - 26,500)

AS PER CO. RULE

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW

MAX LIFE CARE CENTRE

NUMBER-9796256081

WHATSAAP-9906029039

ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR NEAR BATA SHOWROOM

STAFF WANTED

1) SALESMAN

2) MARKETING BOYS

3) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR SITE SURVEY

4) FIELD BOYS FOR FIELD WORK

LOCATION - CANAL ROAD, JAMMU

PHONE - 7889633199

REQUIRED PHELOBOTOMIST

PHELOBOTOMIST - 4 NOS

SALARY HANDSOME + INCENTIVE

EXPERIENCED WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.

ATULAYA HEALTHCARE

EWS COLONY LOWER ROOP NAGAR,

JDA COMPLEX, SHOP NO. 14

MOBILE : 9906008646

LOCATION- SUBASH NAGAR, MUTHI, CHINORE, ROOP NAGAR

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
Advertisement Banner