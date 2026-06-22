EMPLOYMENT (22-06-2026)
WE ARE HIRING OPEN:- 1.TAILOR,RECEPTIONIST,TELLE-CALLER, COUNSELOR,OFFICE ADMIN. 2.SUPERVISIOR,RUNNER,STORE MANAGER,OFFICE-ASSISTANT,ACCOUNTANT,COMPUTER OPERATOR, STORE MANAGER. 3.DIPLOMA/DEGREE.MEC,ELE,CSE,BSC,MSC, B.PHARMA. 4.DRIVER,SECURITY GUARD, PACKAGING, MACHINE OPERATOR. 5.CRE,CRM,SERVICE ADVISOR,BODY SHOP MANAGER. CONTACT NO:9149840451/7051690963. ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGAR. EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES...
WE ARE HIRING OPEN:-
1.TAILOR,RECEPTIONIST,TELLE-CALLER,
COUNSELOR,OFFICE ADMIN.
2.SUPERVISIOR,RUNNER,STORE MANAGER,OFFICE-ASSISTANT,ACCOUNTANT,COMPUTER OPERATOR,
STORE MANAGER.
3.DIPLOMA/DEGREE.MEC,ELE,CSE,BSC,MSC,
B.PHARMA.
4.DRIVER,SECURITY GUARD, PACKAGING, MACHINE OPERATOR.
5.CRE,CRM,SERVICE ADVISOR,BODY SHOP MANAGER.
CONTACT NO:9149840451/7051690963.
ADDRESS:628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB GANDHINAGAR.
EMAIL:SROBINDER36@GMAIL.COM
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1). SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2). RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3). MERCHANT 4). ACCOUNTS
5). ELECTRICAL WORK 6). DRIVER
7). PEON 8). SECURITY GUARD 9). MAID
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
CONTACT ON: 9419090782, 9622340783
EXPERIENCED & FRESHER BOTH CAN APPLY
URGENTLY REQUIRED!!!*
*BOYS AND GIRLS
*BPO JOB OPENING 10+ CANDIDATES
*POSITION - TELE CALLER
*QUALIFICATION - 12TH PASSED
*PROCESS- APPOINTMENT FIXING (HOLIDAY INDUSTRY)
*LANGUAGE - HINDI & ENGLISH
*SALARY-9K - 14K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K
*ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING , SALES , LEAD GENERATION , INSURANCE BACKGROUND
*AGE CRITERIA - 24 TO 30
ADDRESS - SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR ,OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU
APPLY - 7006176140 / 7600783882
URGENTLY REQUIRED
1). CHARTERED ACCOUNTANT ( FRESHERS/ EXPERIENCE) SALARY 70K TO 90K
2). COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)
3). TELECALLERS / RECEPTION (FRESHER / EXPERIENCE)
4) PACKINGS JOBS AVAILABLE IN CITY AREA TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000/-
5) SALES MANAGER/ EXECUTIVE (FRESHER/ EXPERIENCE)
7) INTERIOR DESIGNER ( EXPERIENCE)
8) GRAPHICS DESIGNER (EXPERIENCE)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
MOBILE NO:-9796733175,
9797721646, 7051451646
EMAIL ID :- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
669 SECTOR-C, SAINIK COLONY NEAR SIGNATURE TOWER CHOWADHI ROAD JAMMU
REQUIRED STAFF FOR CAFE & RESTURANT
CHEF -3 MALE / FEMALE
MANAGER -2 MALE/FEMALE
CAPTAIN-2 MALE/FEMALE
PICKUP STAFF-3 MALE
FRONT DESK -2 MALE / FEMALE
SERVICE-4 MALE/FEMALE
HOUSEKEEPING-3 MALE/FEMALE
CLEANING KST STAFF-3 MALE
MR BEAN CAFE & HUM LOG FINE DINE RESTAURANT GREATER KAILASH LANE NO 56 JAMMU
MB.NO: 7298257411
JOB VACANCY
REQUIRED EXPERIENCED MALE STAFF:-
SALESMAN (SUITS & SAREES)
HELPER FOR RETAIL SHOWROOM IN JAMMU CITY.
(M) 9419182096
JOB OPPORTUNITY
VACANCIES FOR 65 BOYS & GIRLS.
ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER,
OFFICE INCHARGE, BDM, MR,S ,
QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY
LIMITED VACCANCY...
INCOME: (15,500 - 26,500)
AS PER CO. RULE
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW
MAX LIFE CARE CENTRE
NUMBER-9796256081
WHATSAAP-9906029039
ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR NEAR BATA SHOWROOM
STAFF WANTED
1) SALESMAN
2) MARKETING BOYS
3) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR SITE SURVEY
4) FIELD BOYS FOR FIELD WORK
LOCATION - CANAL ROAD, JAMMU
PHONE - 7889633199
REQUIRED PHELOBOTOMIST
PHELOBOTOMIST - 4 NOS
SALARY HANDSOME + INCENTIVE
EXPERIENCED WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
ATULAYA HEALTHCARE
EWS COLONY LOWER ROOP NAGAR,
JDA COMPLEX, SHOP NO. 14
MOBILE : 9906008646
LOCATION- SUBASH NAGAR, MUTHI, CHINORE, ROOP NAGAR