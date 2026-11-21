EMPLOYMENT (21-11-2026)
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES NAME OF POSTS POSTS 1 1. SALES EXECUTIVE 1 MALE (AREA JAMMU) 2. SUPERVISOR 4 MALE FRESHER (LOCATION SAMBA). INTERVIEW DATE AND TIME DATE 19/11/2026, 20/11/2026 TO 21/11/2026 INTERVIEW TIME 10:00 AM TO 11:00 AM...
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES
NAME OF POSTS POSTS 1
1. SALES EXECUTIVE 1 MALE (AREA JAMMU)
2. SUPERVISOR 4 MALE FRESHER (LOCATION SAMBA).
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 19/11/2026, 20/11/2026 TO 21/11/2026
INTERVIEW TIME 10:00 AM TO 11:00 AM & 4:00 PM TO 5:00 PM AT PHASE 1 SIDCO SAMBA.
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:-
SHANKER INDUSTRIES :- PHASE 1 INDUSTRIAL GROWTH CENTER SIDCO SAMBA , 9906044364,
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
JOB VACANCY
1) REQUIRED OFFICE CUM SALES BOY-2 NOS (QUALIFICATION-10TH/12TH PASS WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE).
2) REQUIRED SALES CUM ACCOUNTS (MALE) - 1 NOS (QUALIFICATION - SHOULD BE ABLE TO HANDLE ACCOUNTS/TALLY (MALE) - 1 NOS
CONTACT:
RAVI KAUL- +91-9582452486
LOCATION : JAMMU CITY.
REQUIRED
EXPERIENCED TAILOR
EXPERIENCED TAILOR REQUIRED
FOR STITCHING OF LEHENGAS,
GOWNS AND SUITS.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
CONTACT NO.: 7006128871, 7006559466
LOCATION: MOTI BAZAR, JAMMU – 180001
BULK HIRING NOW |
OPERATIONS EXECUTIVE
BERG TECHNOLOGIES PVT. LTD.
ELIGIBILITY: GRADUATE / UNDERGRADUATE
SKILLS: BASIC COMPUTER KNOWLEDGE & GOOD COMMUNICATION
FRESHERS WELCOME!
INTERNSHIP OPPORTUNITIES ALSO AVAILABLE
MARBLE MARKET, JAMMU
HR.JAMMU@BERGTECHNOLOGIES.CO.IN | 9796607282
URGENT REQUIRED. FACULTY....
PHYSICS @CHEMISTRY @BIOLOGY @MATHEMATICS @COM@..UPTO 10TH. ALL SUBJECT.
ENGLISH SPOKEN...
@FEMALE RECEPTIONIST../ TELECALLER
ANM GNM BSC NURSING....OT @.X RAY @
DRIVE. / OFFICE BOY.
COOK..../ HELPER../ BABYSITTER.....
SHINE INSTITUTION OF EDUCATION EXCHANGE ROAD JAMMU
MOB 7889747922.
JOB
SALES AND MARKETING PERSON REQUIRED FOR FMCG PRODUCTS.
MINIMUM 3 YEARS OF EXPERIENCE IN THE SAME FIELD
WATS APP - 9186028356
COMP. OPERATOR (F)- 6 NO
EXPERIENCED CANDIDATES PREFFERED
(SWARANSH PHARMACEUTICALS PVT LTD.)
SEND RESUME
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
SPRINGDALES HR. SEC. SCHOOL
CANAL ROAD, JAMMU
OPPOSITE SCIENCE COLLEGE
EMAIL-ID: SPRINGDALESSCHOOLPRINCIPAL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 9419197259
WALK-IN-INTERVIEW
PRE-PRIMARY TEACHER
PRIMARY TEACHER
COORDINATOR
QUALIFICATION: GRADUATE/POSTGRADUATE WITH B.ED.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN WITH CV AND DOCUMENTS.
INTERVIEW DATE & TIMING: 25TH NOV-2026 (10 AM TO 12 PM)