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EMPLOYMENT (21-10-2026)

HIRING 2 SALES EXECUTIVES ARE REQUIRED FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU FOR FIELD JOB. INTERESTED PERSONS MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS:- 8082233392, 9796031200 STAFF REQUIRED SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6...

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Daily Excelsior
11:23 AM Oct 21, 2026 IST
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HIRING

2 SALES EXECUTIVES ARE REQUIRED FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU FOR FIELD JOB. INTERESTED PERSONS MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS:-

8082233392, 9796031200

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STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

HELPER REQUIRED

REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD

WHATSAPP YOUR DETAILS

@ 8716812937

ONLY WHATSAPP &

NO CALLS

EXPERIENCED/

MATURED ACCOUNTANT NEEDED FOR FACTORY

CONTACT 8082729600

HR@RIVAZO.IN

REQUIRED

EXPERIENCED SENIOR ACCOUNTANT

MINI. EXP. 5 YEARS

ONLY MALE CANDIDATE

SALARY NEGOTIABLE

TIME: 10 AM TO 7 PM

CONTACT: 9858661100

ADDRESS: KARAN MARKET,

INDIRA CHOWK, JAMMU

NO FRESHERS ALLOWED

UGENTLY REQUIRED

ACCOUNTANT KNOWLEDGE

BUSY SOFTWARE 2 NOS

SALES MAN

SALES EXECUTIVE - 2 NOS

GOOD SALARY AS PER

EXPERIENCE.

FULL TIME

AK WALL EMPIRE

DIGIANA CAMP SHOP NO 35

PILLER NO 44 JAMMU

MOB. 7006243278

REQUIRED

REQUIREMENT OF 1 EXPERT COMPUTER OPERATOR FOR OUR POLLUTION CHECKING CENTRE LOCATED AT PAWAR DILLING STATION NEAR NESCAFE AKHNOOR

CONTACT NO:-7051187637

SALARY :-10000

TIMING :-9:00AM TO 7PM

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