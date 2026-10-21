EMPLOYMENT (21-10-2026)
HIRING 2 SALES EXECUTIVES ARE REQUIRED FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU FOR FIELD JOB. INTERESTED PERSONS MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS:- 8082233392, 9796031200 STAFF REQUIRED SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6...
HIRING
2 SALES EXECUTIVES ARE REQUIRED FOR A MANUFACTURING PLANT BASED IN BARI BRAHMANA JAMMU FOR FIELD JOB. INTERESTED PERSONS MAY SEND RESUME ON THE FOLLOWING NUMBERS:-
8082233392, 9796031200
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
HELPER REQUIRED
REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD
WHATSAPP YOUR DETAILS
@ 8716812937
ONLY WHATSAPP &
NO CALLS
EXPERIENCED/
MATURED ACCOUNTANT NEEDED FOR FACTORY
CONTACT 8082729600
HR@RIVAZO.IN
REQUIRED
EXPERIENCED SENIOR ACCOUNTANT
MINI. EXP. 5 YEARS
ONLY MALE CANDIDATE
SALARY NEGOTIABLE
TIME: 10 AM TO 7 PM
CONTACT: 9858661100
ADDRESS: KARAN MARKET,
INDIRA CHOWK, JAMMU
NO FRESHERS ALLOWED
UGENTLY REQUIRED
ACCOUNTANT KNOWLEDGE
BUSY SOFTWARE 2 NOS
SALES MAN
SALES EXECUTIVE - 2 NOS
GOOD SALARY AS PER
EXPERIENCE.
FULL TIME
AK WALL EMPIRE
DIGIANA CAMP SHOP NO 35
PILLER NO 44 JAMMU
MOB. 7006243278
REQUIRED
REQUIREMENT OF 1 EXPERT COMPUTER OPERATOR FOR OUR POLLUTION CHECKING CENTRE LOCATED AT PAWAR DILLING STATION NEAR NESCAFE AKHNOOR
CONTACT NO:-7051187637
SALARY :-10000
TIMING :-9:00AM TO 7PM