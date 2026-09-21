EMPLOYMENT (21-09-2026)
SANFORT CHANNI HIMMAT PRESCHOOL SECTOR-2 REQUIRES WELL-QUALIFIED TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH JOIN OUR TEAM MOB.: 7006225922 WE ARE HIRING! FOR A REPUTED HEALTHCARE FACILITY 1. STAFF NURSES * EXPERIENCED ONLY (NO FRESHERS) 2. FRONT DESK RECEPTIONIST * SMART,...
SANFORT
CHANNI HIMMAT
PRESCHOOL
SECTOR-2
REQUIRES WELL-QUALIFIED
TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH
JOIN OUR TEAM
MOB.: 7006225922
WE ARE HIRING!
FOR A REPUTED HEALTHCARE FACILITY
1. STAFF NURSES
* EXPERIENCED ONLY (NO FRESHERS)
2. FRONT DESK RECEPTIONIST
* SMART, FLUENT & PHONE-SAVVY
3. ACCOUNTANT
* EXP IN HOSPITAL ACCOUNTS & TALLY
ATTRACTIVE PAY PACKAGE
CALL IMMEDIATELY: 9419103229
REQUIRED-BOY
REQUIRED A BOY FOR A SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR, NARWAL, JAMMU. CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF DRIVING A TWO-WHEELER. SUITABLE CANDIDATES MAY CONTACT:
MOB.: 9796479425
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ANM / GNM/ D PHARMA/
B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
VACANCY
CARETAKER
HELPER
DRIVING KNOWLEDGE IS MANDATORY FOR BOTH POSTS.
NEARBY CANDIDATES PREFERRED
JOB TIMING
10:30AM-7:00 PM
KRISHANA BUILDERS
SECTOR 3 EXTENSION, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
9906010100
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS, REHARI
COORDINATOR
(FEMALE, EXPERIENCED )
PH. 9797922717
WORK FROM HOME
MONTHLY SAVING
20000 TO 25000
MOBILE NUMBER
9086693605
JOB VACANCY
NNEXBIT REAL ESTATE
DESIGNATION : MARKETING EXECUTIVE
AGE LIMIT: 35
"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"
TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY
NO. OF VACANCY:1
LOCATION: AKHNOOR
SALARY: 15500+ 3000 (INCLUDE TRAVELLING ALLOWANCE
TAKE HOME + ESI + PF
18500 IN HAND SALARY
+91-99063-61712, +91-78896-91312
ADD-NEAR HANUMAN CHOWK, BY PASS OPPOSITE SAMSUNG CSD DEALAR
VACANCY
IN VIJAYPUR WE ARE LOOKING FOR
A PERSON TALENTED INDIVIDUAL FOR DISTRIBUTION OF CATERING
SERVICES IN HOSPITAL.
SALARY 7000/-
WORKING HOURS - 8 HOURS A DAY.
TO APPLY CONTACT 7006060493
JOB VACANCIES
SATSHIV SECURITY & SERVICES
IMMEDIATE REQUIREMENTS:
SECURITY GUARDS - GANGYAL & BARI BRAHMANA (JAMMU)
SECURITY OFFICERS ACCOUNTANTS
WELDERS ELECTRICIANS MAIDS
RELIANCE - GUJARAT STATE: SECURITY GUARDS
SECURITY OFFICERS (EX-SERVICEMEN ONLY)
AHMEDABAD REQUIREMENTS:
PACKAGING LABOUR, DELIVERY BOYS, LABOUR
CONTACT: EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 94190 9782 / 96223 40783
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT FOR FURTHER DETAILS.
REQUIRED
1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)
2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA
LANE NO. 22 GANGYAL.
CONTACT: 9419104004, 9596002125
URGENTLY REQUIRED
FEMALE/ MALE STAFF REQUIRED FOR PILLOW FACTORY,
SKILLS REQUIRED: JUKI STITCHING MACHINE, PILLOW CLOTH CUTTING KNOWLEDGE IS MUST.
CONTACT 7006894504,
+91 95415 85339