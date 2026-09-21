Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (21-09-2026)

EMPLOYMENT (21-09-2026)

SANFORT CHANNI HIMMAT PRESCHOOL SECTOR-2 REQUIRES WELL-QUALIFIED TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH JOIN OUR TEAM MOB.: 7006225922 WE ARE HIRING! FOR A REPUTED HEALTHCARE FACILITY 1. STAFF NURSES * EXPERIENCED ONLY (NO FRESHERS) 2. FRONT DESK RECEPTIONIST * SMART,...

article_Author
Daily Excelsior
11:00 AM Sep 21, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

SANFORT

CHANNI HIMMAT

PRESCHOOL

Advertisement

SECTOR-2

REQUIRES WELL-QUALIFIED

TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH

JOIN OUR TEAM

MOB.: 7006225922

WE ARE HIRING!

FOR A REPUTED HEALTHCARE FACILITY

1. STAFF NURSES

* EXPERIENCED ONLY (NO FRESHERS)

2. FRONT DESK RECEPTIONIST

* SMART, FLUENT & PHONE-SAVVY

3. ACCOUNTANT

* EXP IN HOSPITAL ACCOUNTS & TALLY

ATTRACTIVE PAY PACKAGE

CALL IMMEDIATELY: 9419103229

REQUIRED-BOY

REQUIRED A BOY FOR A SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR, NARWAL, JAMMU. CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF DRIVING A TWO-WHEELER. SUITABLE CANDIDATES MAY CONTACT:

MOB.: 9796479425

DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K

EARN UP TO RS 30,000/MONTH .

FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.

JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.

REQUIRED:

OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF

LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!

FOR MORE DETAILS, CONTACT

7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.

ANM / GNM/ D PHARMA/

B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. : 7006433572

7006112791

VACANCY

CARETAKER

HELPER

DRIVING KNOWLEDGE IS MANDATORY FOR BOTH POSTS.

NEARBY CANDIDATES PREFERRED

JOB TIMING

10:30AM-7:00 PM

KRISHANA BUILDERS

SECTOR 3 EXTENSION, TRIKUTA NAGAR, JAMMU

9906010100

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS, REHARI

COORDINATOR

(FEMALE, EXPERIENCED )

PH. 9797922717

WORK FROM HOME

MONTHLY SAVING

20000 TO 25000

MOBILE NUMBER

9086693605

JOB VACANCY

NNEXBIT REAL ESTATE

DESIGNATION : MARKETING EXECUTIVE

AGE LIMIT: 35

"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"

TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY

NO. OF VACANCY:1

LOCATION: AKHNOOR

SALARY: 15500+ 3000 (INCLUDE TRAVELLING ALLOWANCE

TAKE HOME + ESI + PF

18500 IN HAND SALARY

+91-99063-61712, +91-78896-91312

ADD-NEAR HANUMAN CHOWK, BY PASS OPPOSITE SAMSUNG CSD DEALAR

VACANCY

IN VIJAYPUR WE ARE LOOKING FOR

A PERSON TALENTED INDIVIDUAL FOR DISTRIBUTION OF CATERING

SERVICES IN HOSPITAL.

SALARY 7000/-

WORKING HOURS - 8 HOURS A DAY.

TO APPLY CONTACT 7006060493

JOB VACANCIES

SATSHIV SECURITY & SERVICES

IMMEDIATE REQUIREMENTS:

SECURITY GUARDS - GANGYAL & BARI BRAHMANA (JAMMU)

SECURITY OFFICERS ACCOUNTANTS

WELDERS ELECTRICIANS MAIDS

RELIANCE - GUJARAT STATE: SECURITY GUARDS

SECURITY OFFICERS (EX-SERVICEMEN ONLY)

AHMEDABAD REQUIREMENTS:

PACKAGING LABOUR, DELIVERY BOYS, LABOUR

CONTACT: EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 94190 9782 / 96223 40783

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT FOR FURTHER DETAILS.

REQUIRED

1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)

2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)

ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE

FOR KK ENTERPRISES

PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA

LANE NO. 22 GANGYAL.

CONTACT: 9419104004, 9596002125

URGENTLY REQUIRED

FEMALE/ MALE STAFF REQUIRED FOR PILLOW FACTORY,

SKILLS REQUIRED: JUKI STITCHING MACHINE, PILLOW CLOTH CUTTING KNOWLEDGE IS MUST.

CONTACT 7006894504,

+91 95415 85339

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra