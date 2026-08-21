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EMPLOYMENT (21-08-2026)

WANTED: SALES PERSON (M/F) FOR A LADIES CLOTHING STORE IN GANDHI NAGAR & CHANNI HIMMAT. DRIVING KNOWLEDGE PREFERRED MOB. 9419182037 REQUIRED HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR...

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Daily Excelsior
10:53 AM Aug 21, 2026 IST
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WANTED:

SALES PERSON (M/F)

FOR A LADIES CLOTHING STORE IN GANDHI NAGAR & CHANNI HIMMAT.

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DRIVING KNOWLEDGE PREFERRED

MOB. 9419182037

REQUIRED

HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH

AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL

TRIKUTA NAGAR EXTN., JAMMU

REQUIRES: PUBLIC RELATIONS OFFICER (PRO)

EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS | EXPERIENCED | DIGITALLY UPGRADED

INTERESTED CANDIDATES MAY EMAIL THEIR RESUME ALONG WITH THE LATEST PHOTOGRAPH ON OR BEFORE 24 AUGUST 2026 AT:

MLZS.JAMMUCHANNI@MOUNTLITERA.COM

MOB: 9596899988, 9596868877

VACANCY -

SALES PERSON

SALES PERSON REQUIRED FOR OUR OFFICE.

FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY.

GOOD COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PREFERRED.

CALL: 9541905451

JAMMU DEFENCE ACADEMY

BISHNAH

CONTACT NO. 7006045832

REQUIRED

PRIMARY TEACHER

HAVING KNOWLEDGE OF

COMPUTER & SOCIAL MEDIA

FOR ADS

OWN CONVEYANCE

TIMING - 11 AM TO 6 PM

REQUIRED COOK

MAID FOR HOME

CONTACT

9906094085

DR. M. SINGH

GANDHI NAGAR JAMMU

ACCOMODATION WILL BE

PROVIDED /SALARY

NEGOTIABLE

DAYAL HOUSE MANUFACTURING DIVISION, BARNAI

REQUIRED: ACCOUNT EXECUTIVE WITH PROFICIENCY IN TALLY & BUSY SOFTWARE.

MIN. 2-3 YEARS EXPERIENCE. KNOWLEDGE OF GST & STATUTORY COMPLIANCE MANDATORY. B.COM PREFERRED. SALARY AS PER EXPERIENCE.

CONTACT: 9419198253,

EMAIL: GSCO88@GMAIL.COM

WE ARE HIRING -

PERSONAL SECRETARY

WE ARE LOOKING FOR A RESPONSIBLE, WELL-ORGANIZED AND

CONFIDENT PERSONAL SECRETARY TO JOIN OUR TEAM.

POSITION:- PERSONAL SECRETARY (FEMALE ONLY)

LOCATION:- NEAR KC PUBLIC SCHOOL, PALOURA, JAMMU.

SALARY:- NEGOTIABLE

EXPERIENCE : MINIMUM 3 YEARS EXP.

CONTACT NO: 9796648393

RKS GIRLS HIGHER SECONDAY SCHOOL BISHNAH

REQUIRES

S.NO. POSITION. SALARY

1. PGT POL SCIENCE 15000

2. TGT GEOGRAPHY 12000

HIGHER START CAN BE GIVEN TO EXPERIENCED APPLICANTS.

SEND RESUME AT WHATSAPP

NUMBER 9419129807

REQUIRED

USED GENERATOR 100 KVA AND ABOVE THREE PHASE.

SELLER MAY CONTACT.

7006739986

REQUIRED

1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)

2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)

ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE

FOR KK ENTERPRISES

PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.

CONTACT: 9419104004, 9596002125

STAFF REQUIRED

PHARMACIST REQUIRED

18000 SALARY+3PERCENT PROFIT

MARGIN MULTINATIONAL

PHARMACY IN JAMMU

FULL TIME COOK REQUIRED

SALARY 15000

* 8TH PASS BOYS REQUIRED IN MANDI SALARY-15000 PLUS ACCOMODATION PLUS PROFIT MARGIN

MOB. NO.: 9149541533

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