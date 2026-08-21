EMPLOYMENT (21-08-2026)
WANTED: SALES PERSON (M/F) FOR A LADIES CLOTHING STORE IN GANDHI NAGAR & CHANNI HIMMAT. DRIVING KNOWLEDGE PREFERRED MOB. 9419182037 REQUIRED HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR...
WANTED:
SALES PERSON (M/F)
FOR A LADIES CLOTHING STORE IN GANDHI NAGAR & CHANNI HIMMAT.
DRIVING KNOWLEDGE PREFERRED
MOB. 9419182037
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL
TRIKUTA NAGAR EXTN., JAMMU
REQUIRES: PUBLIC RELATIONS OFFICER (PRO)
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS | EXPERIENCED | DIGITALLY UPGRADED
INTERESTED CANDIDATES MAY EMAIL THEIR RESUME ALONG WITH THE LATEST PHOTOGRAPH ON OR BEFORE 24 AUGUST 2026 AT:
MLZS.JAMMUCHANNI@MOUNTLITERA.COM
MOB: 9596899988, 9596868877
VACANCY -
SALES PERSON
SALES PERSON REQUIRED FOR OUR OFFICE.
FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY.
GOOD COMMUNICATION & CONVINCING SKILLS PREFERRED.
CALL: 9541905451
JAMMU DEFENCE ACADEMY
BISHNAH
CONTACT NO. 7006045832
REQUIRED
PRIMARY TEACHER
HAVING KNOWLEDGE OF
COMPUTER & SOCIAL MEDIA
FOR ADS
OWN CONVEYANCE
TIMING - 11 AM TO 6 PM
REQUIRED COOK
MAID FOR HOME
CONTACT
9906094085
DR. M. SINGH
GANDHI NAGAR JAMMU
ACCOMODATION WILL BE
PROVIDED /SALARY
NEGOTIABLE
DAYAL HOUSE MANUFACTURING DIVISION, BARNAI
REQUIRED: ACCOUNT EXECUTIVE WITH PROFICIENCY IN TALLY & BUSY SOFTWARE.
MIN. 2-3 YEARS EXPERIENCE. KNOWLEDGE OF GST & STATUTORY COMPLIANCE MANDATORY. B.COM PREFERRED. SALARY AS PER EXPERIENCE.
CONTACT: 9419198253,
EMAIL: GSCO88@GMAIL.COM
WE ARE HIRING -
PERSONAL SECRETARY
WE ARE LOOKING FOR A RESPONSIBLE, WELL-ORGANIZED AND
CONFIDENT PERSONAL SECRETARY TO JOIN OUR TEAM.
POSITION:- PERSONAL SECRETARY (FEMALE ONLY)
LOCATION:- NEAR KC PUBLIC SCHOOL, PALOURA, JAMMU.
SALARY:- NEGOTIABLE
EXPERIENCE : MINIMUM 3 YEARS EXP.
CONTACT NO: 9796648393
RKS GIRLS HIGHER SECONDAY SCHOOL BISHNAH
REQUIRES
S.NO. POSITION. SALARY
1. PGT POL SCIENCE 15000
2. TGT GEOGRAPHY 12000
HIGHER START CAN BE GIVEN TO EXPERIENCED APPLICANTS.
SEND RESUME AT WHATSAPP
NUMBER 9419129807
REQUIRED
USED GENERATOR 100 KVA AND ABOVE THREE PHASE.
SELLER MAY CONTACT.
7006739986
REQUIRED
1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)
2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22 GANGYAL.
CONTACT: 9419104004, 9596002125
STAFF REQUIRED
PHARMACIST REQUIRED
18000 SALARY+3PERCENT PROFIT
MARGIN MULTINATIONAL
PHARMACY IN JAMMU
FULL TIME COOK REQUIRED
SALARY 15000
* 8TH PASS BOYS REQUIRED IN MANDI SALARY-15000 PLUS ACCOMODATION PLUS PROFIT MARGIN
MOB. NO.: 9149541533