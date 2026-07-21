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EMPLOYMENT (21-07-2026)

HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL HEAVEN'S ANGELS "A PLAYWAY SCHOOL" JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU PH.: 70512-90552, 70068-62250. EMAIL: HEAVENKINGDOMJANIPUR@GMAIL.COM FACULTY REQUIRED POST. QUALIFICATION ENGLISH. RELEVANT QUALIFICATION NTT. RELEVANT QUALIFICATION GENERAL LINE TEACHER B.A./M.A. GAMES RELEVANT QUALIFICATION WALK-IN INTERVIEW TIME: 9:00 AM...

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Daily Excelsior
11:04 AM Jul 21, 2026 IST
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HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL

HEAVEN'S ANGELS "A PLAYWAY SCHOOL"

JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU

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PH.: 70512-90552, 70068-62250.

EMAIL:

HEAVENKINGDOMJANIPUR@GMAIL.COM

FACULTY REQUIRED

POST. QUALIFICATION

ENGLISH. RELEVANT QUALIFICATION

NTT. RELEVANT QUALIFICATION

GENERAL LINE TEACHER B.A./M.A.

GAMES RELEVANT QUALIFICATION

WALK-IN INTERVIEW TIME: 9:00 AM -1:00 PM

BRING YOUR C.V ALONG WITH YOU.

M/S BADRI NATH KHUSHIYARAM

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CALL: 9086076000

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