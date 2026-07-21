EMPLOYMENT (21-07-2026)
HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL HEAVEN'S ANGELS "A PLAYWAY SCHOOL" JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU PH.: 70512-90552, 70068-62250. EMAIL: HEAVENKINGDOMJANIPUR@GMAIL.COM FACULTY REQUIRED POST. QUALIFICATION ENGLISH. RELEVANT QUALIFICATION NTT. RELEVANT QUALIFICATION GENERAL LINE TEACHER B.A./M.A. GAMES RELEVANT QUALIFICATION WALK-IN INTERVIEW TIME: 9:00 AM...
HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL
HEAVEN'S ANGELS "A PLAYWAY SCHOOL"
JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU
PH.: 70512-90552, 70068-62250.
EMAIL:
HEAVENKINGDOMJANIPUR@GMAIL.COM
FACULTY REQUIRED
POST. QUALIFICATION
ENGLISH. RELEVANT QUALIFICATION
NTT. RELEVANT QUALIFICATION
GENERAL LINE TEACHER B.A./M.A.
GAMES RELEVANT QUALIFICATION
WALK-IN INTERVIEW TIME: 9:00 AM -1:00 PM
BRING YOUR C.V ALONG WITH YOU.
M/S BADRI NATH KHUSHIYARAM
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MAA KOUSHALYA GRAMMAR SCHOOL
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REQUIRE URGENT BASIS
TEACHERS SCIENCE ENGLISH
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REQUIRED
REQUIRED SWEEPER
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CALL: 9086076000