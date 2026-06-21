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EMPLOYMENT (21-06-2026)

REQUIRED FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA. ACCOMMODATION AVAILABLE. CONTACT: 7995624786 REQUIRED/SALE REQUIRED SALESMAN/HELPER FOR FOOTWEAR STORE. SALARY BETWEEN 12000-16000 + INCENTIVE SALE AT FOOTWEAR STORE. 1000- 3 PAIRS LADIES, 1000- 2 PAIRS GENTS STEPS FOOTWEAR OPPOSITE APSRA...

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Daily Excelsior
10:39 AM Jun 21, 2026 IST
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REQUIRED

FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA.

ACCOMMODATION AVAILABLE.

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CONTACT: 7995624786

REQUIRED/SALE

REQUIRED SALESMAN/HELPER

FOR FOOTWEAR STORE. SALARY BETWEEN 12000-16000 + INCENTIVE

SALE AT FOOTWEAR STORE.

1000- 3 PAIRS LADIES,

1000- 2 PAIRS GENTS

STEPS FOOTWEAR

OPPOSITE APSRA THEATRE

APSRA ROAD GANDHI NAGAR, JAMMU.

MOB: 7006625613

VACANCY

REQUIRED FOLLOWING STAFF

(1) WORKS MANAGER (WORKSHOP) - M

(2) SERVICE ADVISORS (WORKSHOP)- M

(3) MECHANICS - M

(4) HELPERS- M

(5) STORE SUPERVISOR- M

(6) ACCOUNTANT (BUSY KNOWING)- M

(7) TELLE CALLER- F

CONTACT :

ROYAL ENFIELD, MAIN ROAD GANGYAL

9419236396/9086036396

HIRING

ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS

0-4 YEARS EXPERIENCE

BACHELORS' DEGREE IN ARCHITECTURE OR INTERIOR DESIGN

SALARY AS PER EXPERIENCES + PERFORMANCE BONUSES

DESIGN STUDIO- DESIGN-AID BOX

LOCATION - BAHU PLAZA

CONTACT- 7006423589

EMAIL- KOTWALJAYADITYA@GMAIL.COM

INSTAGRAMID- @DESIGNAIDBOX

WE ARE HIRING OFFICE STAFF

WALK IN INTERVIEW

COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA

ADDRESS :- 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011

REQUIRED STAFF

1. RELATIONSHIP EXECUTIVE SALES (15K TO 20K)

2. RECEPTION (8K TO 10K)

3. TEAM LEADER (20K TO 25K)

ONLY FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITIONS

FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY

CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9186391281

REQUIRED

PERSONAL DRIVER IN GANDHI NAGAR, JAMMU

CANDIDATE SHOULD BE SKILLED IN DRIVING BOTH MANUAL AND AUTOMATIC VEHICLES, HAVING

* MINIMUM 5 YEARS OF DRIVING EXPERIENCE

* SHOULD BE FAMILIAR WITH ROUTES IN JAMMU CITY

* WELL BEHAVED AND POLITE

CONTACT :- 9790423331

SURYA SHAKTI SOLAR SOLUTIONS

AUTHORIZED CHANNEL PARTNER OF TATA POWER SOLAR, JAMMU

REQUIRES

SALES & MARKETING EXECUTIVE

(BBA / MBA / B.TECH/DIPLOMA)

LOCATION: JAMMU /SAMBA/KATHUA/KATRA

TECHNICIAN

(ITI - ELECTRICAL, ELECTRONICS & RELEVANT TRADES)

* ATTRACTIVE SALARY

* PERFORMANCE INCENTIVES

* EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED

APPLY WITH UPDATED RESUME

WHATSAPP 7889842978

REQUIRED

REQUIRED A TWO COMPUTER OPERATOR FOR ONLINE WORK IN SHOP ONLY MALE PAYMENT PER DAY 500 ONLY, TIMING 9AM TO 7 PM.

SHOP RAJA PHOTOSTAT

UNIVERSITY ROAD

VIKRAM CHOWK JAMMU

M 9419140145

URGENTLY REQUIRED

COUNSELLOR FOR COACHING INSTITUTE

MALE /FEMALE CAN APPLY

EXPERIENCE -1 YEAR

(QUALIFICATION-GRADUATE /PG )

SALARY (10,000 - 12,000)

FOR INTERVIEW CALL 9796736420

EMAIL: INFOCAREER263@GMAIL.COM

URGENTLY REQUIRED

MALE/FEMALE

SALES EXECUTIVE / SALESMAN - MOBILE & ACCESSORIES

MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.

SALARY: RS 20,000+ PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES

OWN CONVEYANCE MANDATORY

TIMING:10:00 AM TO 9:30PM

IMMEDIATE JOINING

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

CONTACT: 9858053359, 8899333459, 8899333529

STAFF REQUIRED

3-4 SALES PERSON

PREFERABLY MALE OR FEMALE

QUALIFICATION 10TH OR 12TH PASS OR SALES EXPERIENCE

SALARY 10K - 15K

WORK TIMING 10:30 AM TO 9 PM

RECRUITMENT IN 1-2 DAYS

M/S TOY JOY

(SECOND BRANCH OPENING)

SAINIK COLONY, JAMMU

MOBILE NO. 7780808202

REQUIRED

WE ARE LOOKING FOR A HARDWORKING AND RESPONSIBLE BOY AT SHOP-RELATED WORK (SCOOTY KNOWING) AT CANAL ROAD, JAMMU OPP. MAHAJAN SWEET SHOP

CONTACT: 9419145554

ACCOUNTANT FOR LEH

NEED ACCOUNTANT FOR

LEH FOR HARDWARE SHOP WHO KNOWS TALLY

SALARY 27000

WHATSAPP RESUME : 8492883163

REQUIRED

WE ARE LOOKING TO HIRE A CAKE BAKING TRAINER (PART-TIME) FOR OUR INSTITUTE. THE CANDIDATE MUST ABILITY TO TRAIN AND GUIDE STUDENTS EFFECTIVELY AND HAVE A PASSION FOR BAKING ALONGWITH TRAINING THE CANDIDATES FOR IT.

LOCATION: CANAL ROAD JAMMU

INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR PROFILE VIA WHATSAPP OR MAIL

SAHILGUPTA2339@GMAIL.COM

THIS NUMBER 9419246006

NOW HIRING

FEMALE CANDIDATE FRESHERS

LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU

POSITION: FEMALE CANDIDATES

REQUIRED FOR OFFICE WORK

MUST HAVE COMPUTER KNOWLEDGE

SALARY 10000 TO 13000/-

APPLY NOW !

SEND YOUR RESUME TO:

+91 88004 94482 ONLY WHATSAPP

REQUIRED

1. ONE PERSON WITH PERSONALITY +2, B.A, B.SC., D.PHARMACY, BEMS. SALARY 20000/

2. REQUIRED TELLE CALLER

3. REQUIRED ONE GIRL AD RECEPTIONIST WITH PERSONALITY (PART TIME).

DR. BENGALI CLINIC

MEET EVERY TUESDAY

HOTEL JAGDAMBA BELOW GUMMAT, OPP. PETROL PUMP, NEAR GENERAL BUS STAND,JAMMU

TIME 8.00 AM TO 8.00 PM

MOB. 9906018019

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