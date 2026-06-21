EMPLOYMENT (21-06-2026)
REQUIRED FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA. ACCOMMODATION AVAILABLE. CONTACT: 7995624786 REQUIRED/SALE REQUIRED SALESMAN/HELPER FOR FOOTWEAR STORE. SALARY BETWEEN 12000-16000 + INCENTIVE SALE AT FOOTWEAR STORE. 1000- 3 PAIRS LADIES, 1000- 2 PAIRS GENTS STEPS FOOTWEAR OPPOSITE APSRA...
REQUIRED
FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA.
ACCOMMODATION AVAILABLE.
CONTACT: 7995624786
REQUIRED/SALE
REQUIRED SALESMAN/HELPER
FOR FOOTWEAR STORE. SALARY BETWEEN 12000-16000 + INCENTIVE
SALE AT FOOTWEAR STORE.
1000- 3 PAIRS LADIES,
1000- 2 PAIRS GENTS
STEPS FOOTWEAR
OPPOSITE APSRA THEATRE
APSRA ROAD GANDHI NAGAR, JAMMU.
MOB: 7006625613
VACANCY
REQUIRED FOLLOWING STAFF
(1) WORKS MANAGER (WORKSHOP) - M
(2) SERVICE ADVISORS (WORKSHOP)- M
(3) MECHANICS - M
(4) HELPERS- M
(5) STORE SUPERVISOR- M
(6) ACCOUNTANT (BUSY KNOWING)- M
(7) TELLE CALLER- F
CONTACT :
ROYAL ENFIELD, MAIN ROAD GANGYAL
9419236396/9086036396
HIRING
ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
0-4 YEARS EXPERIENCE
BACHELORS' DEGREE IN ARCHITECTURE OR INTERIOR DESIGN
SALARY AS PER EXPERIENCES + PERFORMANCE BONUSES
DESIGN STUDIO- DESIGN-AID BOX
LOCATION - BAHU PLAZA
CONTACT- 7006423589
EMAIL- KOTWALJAYADITYA@GMAIL.COM
INSTAGRAMID- @DESIGNAIDBOX
WE ARE HIRING OFFICE STAFF
WALK IN INTERVIEW
COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA
ADDRESS :- 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011
REQUIRED STAFF
1. RELATIONSHIP EXECUTIVE SALES (15K TO 20K)
2. RECEPTION (8K TO 10K)
3. TEAM LEADER (20K TO 25K)
ONLY FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITIONS
FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY
CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9186391281
REQUIRED
PERSONAL DRIVER IN GANDHI NAGAR, JAMMU
CANDIDATE SHOULD BE SKILLED IN DRIVING BOTH MANUAL AND AUTOMATIC VEHICLES, HAVING
* MINIMUM 5 YEARS OF DRIVING EXPERIENCE
* SHOULD BE FAMILIAR WITH ROUTES IN JAMMU CITY
* WELL BEHAVED AND POLITE
CONTACT :- 9790423331
SURYA SHAKTI SOLAR SOLUTIONS
AUTHORIZED CHANNEL PARTNER OF TATA POWER SOLAR, JAMMU
REQUIRES
SALES & MARKETING EXECUTIVE
(BBA / MBA / B.TECH/DIPLOMA)
LOCATION: JAMMU /SAMBA/KATHUA/KATRA
TECHNICIAN
(ITI - ELECTRICAL, ELECTRONICS & RELEVANT TRADES)
* ATTRACTIVE SALARY
* PERFORMANCE INCENTIVES
* EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED
APPLY WITH UPDATED RESUME
WHATSAPP 7889842978
REQUIRED
REQUIRED A TWO COMPUTER OPERATOR FOR ONLINE WORK IN SHOP ONLY MALE PAYMENT PER DAY 500 ONLY, TIMING 9AM TO 7 PM.
SHOP RAJA PHOTOSTAT
UNIVERSITY ROAD
VIKRAM CHOWK JAMMU
M 9419140145
URGENTLY REQUIRED
COUNSELLOR FOR COACHING INSTITUTE
MALE /FEMALE CAN APPLY
EXPERIENCE -1 YEAR
(QUALIFICATION-GRADUATE /PG )
SALARY (10,000 - 12,000)
FOR INTERVIEW CALL 9796736420
EMAIL: INFOCAREER263@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
MALE/FEMALE
SALES EXECUTIVE / SALESMAN - MOBILE & ACCESSORIES
MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE IN MOBILE & ACCESSORIES SALES. GOOD COMMUNICATION AND CUSTOMER DEALING SKILLS REQUIRED.
SALARY: RS 20,000+ PER MONTH +ATTRACTIVE SALES INCENTIVES
OWN CONVEYANCE MANDATORY
TIMING:10:00 AM TO 9:30PM
IMMEDIATE JOINING
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9858053359, 8899333459, 8899333529
STAFF REQUIRED
3-4 SALES PERSON
PREFERABLY MALE OR FEMALE
QUALIFICATION 10TH OR 12TH PASS OR SALES EXPERIENCE
SALARY 10K - 15K
WORK TIMING 10:30 AM TO 9 PM
RECRUITMENT IN 1-2 DAYS
M/S TOY JOY
(SECOND BRANCH OPENING)
SAINIK COLONY, JAMMU
MOBILE NO. 7780808202
REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR A HARDWORKING AND RESPONSIBLE BOY AT SHOP-RELATED WORK (SCOOTY KNOWING) AT CANAL ROAD, JAMMU OPP. MAHAJAN SWEET SHOP
CONTACT: 9419145554
ACCOUNTANT FOR LEH
NEED ACCOUNTANT FOR
LEH FOR HARDWARE SHOP WHO KNOWS TALLY
SALARY 27000
WHATSAPP RESUME : 8492883163
REQUIRED
WE ARE LOOKING TO HIRE A CAKE BAKING TRAINER (PART-TIME) FOR OUR INSTITUTE. THE CANDIDATE MUST ABILITY TO TRAIN AND GUIDE STUDENTS EFFECTIVELY AND HAVE A PASSION FOR BAKING ALONGWITH TRAINING THE CANDIDATES FOR IT.
LOCATION: CANAL ROAD JAMMU
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR PROFILE VIA WHATSAPP OR MAIL
SAHILGUPTA2339@GMAIL.COM
THIS NUMBER 9419246006
NOW HIRING
FEMALE CANDIDATE FRESHERS
LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU
POSITION: FEMALE CANDIDATES
REQUIRED FOR OFFICE WORK
MUST HAVE COMPUTER KNOWLEDGE
SALARY 10000 TO 13000/-
APPLY NOW !
SEND YOUR RESUME TO:
+91 88004 94482 ONLY WHATSAPP
REQUIRED
1. ONE PERSON WITH PERSONALITY +2, B.A, B.SC., D.PHARMACY, BEMS. SALARY 20000/
2. REQUIRED TELLE CALLER
3. REQUIRED ONE GIRL AD RECEPTIONIST WITH PERSONALITY (PART TIME).
DR. BENGALI CLINIC
MEET EVERY TUESDAY
HOTEL JAGDAMBA BELOW GUMMAT, OPP. PETROL PUMP, NEAR GENERAL BUS STAND,JAMMU
TIME 8.00 AM TO 8.00 PM
MOB. 9906018019