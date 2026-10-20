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EMPLOYMENT (20-10-2026)

BACK END STAFF REQUIRED FOR LOGISTICS OPERATIONS WAYFINDERENT@GMAIL.COM BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM PH 7298018924 PH -9186232435 MIS GRADUATE /MASTER WITH GOOD KNOWLEDGE OF EXCEL16-POS DISPATCHER - MASTER/GRUADUATE ENGLISH SPEAKING -10 POS ACCOUNTING MBA FIN/MCOM/ BCOM ENGLISH SPEAKING 10 UGENTLY REQUIRED SALES MANAGER -...

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Daily Excelsior
11:13 AM Oct 20, 2026 IST
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BACK END STAFF REQUIRED

FOR LOGISTICS OPERATIONS

WAYFINDERENT@GMAIL.COM

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BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM

PH 7298018924 PH -9186232435

MIS GRADUATE /MASTER

WITH GOOD KNOWLEDGE

OF EXCEL16-POS

DISPATCHER - MASTER/GRUADUATE ENGLISH SPEAKING -10 POS

ACCOUNTING MBA FIN/MCOM/

BCOM ENGLISH SPEAKING 10

UGENTLY REQUIRED

SALES MANAGER - 05

MARKETING EXECUTIVE - 05

HELPER - 10

DRIVER (SALES KNOWLEDGE) - 10

GOOD SALARY AS PER EXPERIENCE.

FULL TIME HOUSE MAID AT GREATER KAILASH.

KHUSHAN TRADERS

NEAR JCB SHOWROOM, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA.

MOB . 8825061992

VACANCY

STAFF REQUIRED FOR A NEWS CHANNEL

* RECEPTIONIST CUM MARKETING (FEMALE) : 2 NO.S

SALARY + TA+ OTHER ALLOWANCES

MUST HAVE OWN CONVEYANCE

CONTACT US: 7006051727

REQUIREMENT OF DRIVER

WANTED A DRIVER HAVING DRIVING LICENSE EXPERIENCE FOR A CAR. THE PERSON SHOULD BE FROM THE JAMMU OLD CITY.

INTERESTED MAY CONTACT THE MOBILE NOS.:

9419101628, 7889450290

JOB VACANCY

MALE/FEMALE

REQUIRED FOR HOSPITAL PHARMACY

REHARI NEAR GURUDWARA

CONTACT AT: 9622693939, 7006217857

TIME: 10 AM TO 8 PM

STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

TEACHERS REQUIRED

YUVA SHAKTI MODEL ACADEMY GALDWADAY CHACK MARH REQUIRES HINDI TEACHER WHO CAN TEACH UPTO CLASS 10TH, PHYSICAL EDUCATION TEACHER IS ALSO REQUIRED. GENERAL LINE TEACHERS CAN ALSO APPLY IF THEY HAVE ENOUGH EXPERIENCE. SALARY NEGOTIABLE. CANDIDATES CAN VISIT SCHOOL DURING WORKING HOURS WITH THEIR RESUME. TRANSPORT AVAILABLE.

SD/-

PRINCIPAL

MOBILE :- 9796873500

AUR- ADD MORE TO LIFE…

WE'RE HIRING!

JOIN OUR TEAM IN THE ELECTRICAL INDUSTRY!

SALES EXECUTIVE: 1-3 YEARS

AREA SALES MANAGER: 6-10 YEARS

SEND CV: HR@AURGLOBAL.COM

REQUIRED

REQUIRED STUDENTS FOR ACTIVE DIRECTORY AND ENTRA ID ABOVE 10+2

HNO 116 SECTOR 5 TRIKUTA NAGAR - 180012

MOB. 9164275953

MAIL:

NISHANT.NAYYAR786@GMAIL.COM

REQUIRED

ANNIZONE MEADOE OF ANGELS

WELL SPOKEN & EXPERIENCED TRS

NUR. TRS.

LKG TRS.

UKG. TRS.

DANCE TR

PN.9797922717

( REHARI & DOMANA BRANCH)

HELP WANTED - EXHIBITION SALES EXECUTIVE

WE ARE LOOKING FOR A YOUNG, ENERGETIC MALE CANDIDATE TO REPRESENT OUR PREMIUM HIMALAYAN WILD HONEY BRAND AT EXHIBITIONS AND PROMOTIONAL EVENTS.

CONTACT US: 9622808910

FOR EMERGENCY 7889597004

WE ARE HIRING!

STAFF REQUIRED FOR A CLINIC

1. ANM / GNM NURSING STAFF

MALE / FEMALE

2. FRONT OFFICE EXECUTIVE / RECEPTIONIST

MALE / FEMALE

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

CALL NOW 7006433572

7006112791

HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE

TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE

REQUIREMENTS:

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS

* EXPERIENCE PREFERRED

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

SERIOUS CANDIDATES ONLY.

CALL: 9419190432, 70065 01905

SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM

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