EMPLOYMENT (20-10-2026)
BACK END STAFF REQUIRED FOR LOGISTICS OPERATIONS WAYFINDERENT@GMAIL.COM BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM PH 7298018924 PH -9186232435 MIS GRADUATE /MASTER WITH GOOD KNOWLEDGE OF EXCEL16-POS DISPATCHER - MASTER/GRUADUATE ENGLISH SPEAKING -10 POS ACCOUNTING MBA FIN/MCOM/ BCOM ENGLISH SPEAKING 10 UGENTLY REQUIRED SALES MANAGER -...
BACK END STAFF REQUIRED
FOR LOGISTICS OPERATIONS
WAYFINDERENT@GMAIL.COM
BHAGWAT.PARSHAD@GMAIL.COM
PH 7298018924 PH -9186232435
MIS GRADUATE /MASTER
WITH GOOD KNOWLEDGE
OF EXCEL16-POS
DISPATCHER - MASTER/GRUADUATE ENGLISH SPEAKING -10 POS
ACCOUNTING MBA FIN/MCOM/
BCOM ENGLISH SPEAKING 10
UGENTLY REQUIRED
SALES MANAGER - 05
MARKETING EXECUTIVE - 05
HELPER - 10
DRIVER (SALES KNOWLEDGE) - 10
GOOD SALARY AS PER EXPERIENCE.
FULL TIME HOUSE MAID AT GREATER KAILASH.
KHUSHAN TRADERS
NEAR JCB SHOWROOM, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA.
MOB . 8825061992
VACANCY
STAFF REQUIRED FOR A NEWS CHANNEL
* RECEPTIONIST CUM MARKETING (FEMALE) : 2 NO.S
SALARY + TA+ OTHER ALLOWANCES
MUST HAVE OWN CONVEYANCE
CONTACT US: 7006051727
REQUIREMENT OF DRIVER
WANTED A DRIVER HAVING DRIVING LICENSE EXPERIENCE FOR A CAR. THE PERSON SHOULD BE FROM THE JAMMU OLD CITY.
INTERESTED MAY CONTACT THE MOBILE NOS.:
9419101628, 7889450290
JOB VACANCY
MALE/FEMALE
REQUIRED FOR HOSPITAL PHARMACY
REHARI NEAR GURUDWARA
CONTACT AT: 9622693939, 7006217857
TIME: 10 AM TO 8 PM
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
TEACHERS REQUIRED
YUVA SHAKTI MODEL ACADEMY GALDWADAY CHACK MARH REQUIRES HINDI TEACHER WHO CAN TEACH UPTO CLASS 10TH, PHYSICAL EDUCATION TEACHER IS ALSO REQUIRED. GENERAL LINE TEACHERS CAN ALSO APPLY IF THEY HAVE ENOUGH EXPERIENCE. SALARY NEGOTIABLE. CANDIDATES CAN VISIT SCHOOL DURING WORKING HOURS WITH THEIR RESUME. TRANSPORT AVAILABLE.
SD/-
PRINCIPAL
MOBILE :- 9796873500
AUR- ADD MORE TO LIFE…
WE'RE HIRING!
JOIN OUR TEAM IN THE ELECTRICAL INDUSTRY!
SALES EXECUTIVE: 1-3 YEARS
AREA SALES MANAGER: 6-10 YEARS
SEND CV: HR@AURGLOBAL.COM
REQUIRED
REQUIRED STUDENTS FOR ACTIVE DIRECTORY AND ENTRA ID ABOVE 10+2
HNO 116 SECTOR 5 TRIKUTA NAGAR - 180012
MOB. 9164275953
MAIL:
NISHANT.NAYYAR786@GMAIL.COM
REQUIRED
ANNIZONE MEADOE OF ANGELS
WELL SPOKEN & EXPERIENCED TRS
NUR. TRS.
LKG TRS.
UKG. TRS.
DANCE TR
PN.9797922717
( REHARI & DOMANA BRANCH)
HELP WANTED - EXHIBITION SALES EXECUTIVE
WE ARE LOOKING FOR A YOUNG, ENERGETIC MALE CANDIDATE TO REPRESENT OUR PREMIUM HIMALAYAN WILD HONEY BRAND AT EXHIBITIONS AND PROMOTIONAL EVENTS.
CONTACT US: 9622808910
FOR EMERGENCY 7889597004
WE ARE HIRING!
STAFF REQUIRED FOR A CLINIC
1. ANM / GNM NURSING STAFF
MALE / FEMALE
2. FRONT OFFICE EXECUTIVE / RECEPTIONIST
MALE / FEMALE
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
CALL NOW 7006433572
7006112791
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE
REQUIREMENTS:
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
* EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL: 9419190432, 70065 01905
SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM
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