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EMPLOYMENT (20-09-2026)

REQUIRED *YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS* *A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS.* *INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP TO* *NEWSTILLDATECHIEFEDITOR@GMAIL.COM*...

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Daily Excelsior
11:03 AM Sep 20, 2026 IST
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REQUIRED

*YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS*

*A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS.*

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*INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP TO*

*NEWSTILLDATECHIEFEDITOR@GMAIL.COM*

*BE THE FACE AND VOICE OF A LEADING MEDIA PLATFORM.*

*(FRESHERS AND INTERNS CAN ALSO APPLY.)*

*APPLY NOW!*

DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K

EARN UP TO RS 30,000/MONTH .

FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.

JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.

REQUIRED:

OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF

LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!

FOR MORE DETAILS, CONTACT

7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.

URGENT HIRING

FMCG EXPERIENCED

SALES EXECUTIVE

SELLING OF SPICES PRODUCTS WITH REGULAR FIELD WORK AND MARKET VISITS.

AREA

* RAJOURI, POONCH

* UDHAMPUR

* JAMMU

NEGOTIABLE SALARY

SEND YOUR RESUME ON EMAIL

PANKAJINDU2@GMAIL.COM

PRAYOSHAPROCESSING@GMAIL.COM

WWW.PRAYOSHAMEERA.COM

WANTED

A COMPUTER OPERATOR FOR A TRAVEL AGENCY

VENUE :-

OPP. TRC, VADWA HOTEL, RESIDENCY ROAD, JAMMU

DUTY TIMING - 10 AM TO 10 PM.

AGE : ABOVE 40 YRS

SALARY - NEGOTIABLE

SEND UR RESUME ON WHATSAPP & ALSO UR AADHAR CARD

CONTACT US AT : 97977-95333

(DO WHATTSAPP MESSAGE ONLY)

STAFF REQUIRED

YOUNG BOYS AND GIRLS ARE REQUIRED FOR WORK AT U-MART, SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU.

INTERESTED CANDIDATES MAY VISIT THE SHOP PERSONALLY OR CONTACT US ON THE FOLLOWING MOBILE NUMBERS:

8491903716

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9419282963

U-MART

SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU

REQUIRED

REQUIRED FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER( BUSY. WORD AND EXCEL) FOR OFFICE IN SAINIK COLONY

WHATSAPP RESUME AT 9419193252

JAMMU YATRI BHAWAN TRUST

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TWO NO. OF ACCOUNTANT FOR ITS PANCHMUKHI HANUMAN MANDIR & DHARAMSHALLA SITUATED AT B.C. ROAD, JAMMU HAVING MINIMUM FIVE YEARS WORKING EXPERIENCE IN THIS PARTICULAR FIELD. SALARY NEGOTIABLE.

THE INTERESTED CANDIDATE CAN SUBMIT THEIR DETAILED RESUME BY 27TH OF SEPTEMBER, 2026 UPTO 5 P.M. AT OUR EMAIL ADDRESS

JAMMUYATRIBHAWANHO@GMAIL.COM

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REQUIRED GODOWN HELPER FOR LEADING PHARMA WAREHOUSE

AT JAMMU.

WHATSAPP YOUR CV @9419183808.

WE ARE HIRING

JOIN OUR TEAM

AN OPHTHALMOLOGIST REQUIRED FOR A WELL EQUIPPED EYE CLINIC IN SARWAL.

SALARY NEGOTIABLE

FRESH POSTGRADUATES CAN ALSO CONTACT

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CONTACT: 7051738885

QUALITY EYE CARE FOR A BRIGHTER FUTURE

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REQUIRED TWO MEDICAL REPRESENTATIVES ONE FOR UDHAMPUR AREA ONE FOR JAMMU AREA FOR OPENING EXECUTIVE ZENRIC MEDICAL STORES. GOOD PACKAGE.

CONTACT: 9419162718, 8492906970

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HIRING EXPERIENCED FEMALE BEAUTICIANS IN JAMMU FOR SALON. ATTRACTIVE PAY AND FLEXIBLE TIMINGS.

CONTACT/ WHATSAPP 9596424430

MY CHHOTA SCHOOL

BANTALAB (JAMMU)

SCHOOL STAFF REQUIRED

A REPUTED PRE-SCHOOL INVITES APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSTS:

VACANT POSITIONS:

PRE-SCHOOL TEACHERS, PLAYGROUP/ NURSERY TEACHERS, HELPERS

ELIGIBILITY:

RELEVANT QUALIFICATION AND EXPERIENCE PREFERRED.

PASSION FOR WORKING WITH YOUNG CHILDREN IS ESSENTIAL.

HOW TO APPLY:

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV VIA WHATSAPP OR CONTACT: 7006348337

ADDRESS: MY CHHOTA SCHOOL, BANTALAB, JAMMU

NEED FEMALE TUTOR

WE NEED EXPERIENCED TEACHER TO TEACH 10TH CLASS STUDENT (KU) AT HOME SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT : 9103148151

STAFF REQUIRED

01 TAILOR MALE/FEMALE SALARY 12000

03 SALES EXECUTIVE WITH TWO WHEELER SALARY 15000

01 COMPUTER OPERATOR FEMALE SALARY 8000 FOR JAMMU

01 MARKETING EXECUTIVE WITH TWO WHEELER SALARY 10000

COMPUTER OPERATOR FEMALE SALARY 8000 FOR KATHUA

ADDRESS FOR INTERVIEW

SEC. 3 GANGYAL OPP. DIVINE GYM NEAR

ST. PAUL CONVENT SCHOOL GANGYAL JAMMU

CONTACT-9419164586,9906189965

REQUIRED DRIVER

FOR PERSONAL CAR

AT CHANNI HIMMAT

MOB. 8899787470

JJ EVENTS & TRAVEL LLP

PRESENTS: DANCE 2 DANCE

J&K' S BIGGEST DANCE COMPETITION

WE ARE HIRING

MARKETING TEAM - MALE & FEMALE

EVENT COORDINATORS - MALE & FEMALE

OFFICE STAFF - FEMALE

ELIGIBILITY: GRADUATE CANDIDATES WITH RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED.

CONTACT: 8082456333 | 8899456333

JAMMU AUTOMOBILES (FORCE MOTORS DEALERSHIP)

WE ARE HIRING

SALES EXECUTIVE (COMMERCIAL VEHICLE EXPERIENCE)

APPLY: JAMMUAUTOMOBILES.SALES@GMAIL.COM

CALL: 8803521668, 9103389628

ADDRESS: OPP. PARI MAHAL BANQUET HALL, NH KUNJWANI, JAMMU - 180010

URGENTLY REQUIRED

COUNSELOR CUM RECEPTIONIST - FEMALE

MUST POSSESS KNOWLEDGE OF IT AND EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS

SALARY AS PER COMPANY NORMS

DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT

OPPOSITE MINTLEAF, MARBLE MARKET, TRIKUTA NAGAR

CONTACT: 9878202829, 9797263329

REQUIRED

HOUSEKEEPING

AT GOEL EYE CLINIC

& RETINA CENTRE

CHANNI HIMMAT, JAMMU

FOR INTERVIEW CALL

9622927777

REQUIRED

OT TECHNICIAN/ ASSISTANT

AT GOEL EYE CLINIC

& RETINA CENTRE

CHANNI HIMMAT, JAMMU

FOR INTERVIEW CALL

9622927777

WE ARE HIRING!

WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.

DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.

QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.

FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

REQUIRED

REQUIRED WELL TRAINED SHEF AND WAITER FOR VEG RESTAURANT. SHEF SHOULD BE MASTER IN ITALIAN AND CHINESE FOOD. HANDSOME SALARY. ROOM AND FOOD FACILITY AVAILABLE

CONTACT BETWEEN 12 NOON TO 5 PM

9419183679

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REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY

LOCATION : JAMMU

FRESHERSCAN ALSO APPLY

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH

DAY SHIFT ONLY

MONTHLY SALARY 10K

CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS

6006943256

INTERVIEW 21 SEP 2026 ONLY AT JAMMU

SANFORT

CHANNI HIMMAT

PRESCHOOL

SECTOR-2

REQUIRES WELL-QUALIFIED

TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH

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MOB.: 7006225922

WE ARE HIRING!

OPEN POSITIONS:

PEON / OFFICE BOY

SALE PERSON

FEMALE TELECALLER

LOCATION: CHANNI HIMMAT JAMMU

EXPERIENCE: FRESHERS / EXPERIENCED BOTH CAN APPLY.

SALARY: ATTRACTIVE & AS PER INDUSTRY STANDARDS

CONTACT: 9858151617

IMMEDIATE JOINING PREF

VACANCY

1. SOCIAL ASSISTANT

2. PA TO CEO

PREFERABLY GRADUATE, WITH COMPUTER AND DRIVING SKILLS

SALARY @15500/M (CTC)

WALK-IN-INTERVIEW ON 22-09-2026

(10 AM - 1 PM)

VISIT: NDF.NET.IN FOR APPLICATION DOWNLOAD

SEND APPLICATION ON WHATSAPP & TO CAREER@NDF.ORG.IN

CALL: 8491070082

REQUIREMENT OF MARKETING BOY

WE NEED EXPERIENCED MARKETING BOY.

SALARY: NEGOTIABLE

CONTACT: 9103148151

VACANCY

STAFF REQUIRED FOR SECURITY AGENCY

* AREA MANAGER: 02 NO’S

MUST HAVE OWN CONVEYANCE

* SECURITY GUARD (M/F): 05 NO’S

AREA: SAMBA

CONTACT US:

7006051727, 7006395388

JOB OPPORTUNITY

FOR KINDERGARTEN SCHOOL

AT GANDHI NAGAR

FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2

CONTACT: 9797910666

DRIVER REQUIRED

DRIVER REQUIRED AT BAHU PLAZA/ CHANNI HIMMAT JAMMU. DRIVER SHOULD BE TRAINED. NEARBY PERSON WILL BE PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE. TIMING 11AM TO 7 PM.

INTERVIEW WILL BE IN OUR BAHU PLAZA OFFICE.

INTERESTED CANDIDATES CONTACT US AT 9796855559

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