EMPLOYMENT (20-09-2026)
REQUIRED *YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS* *A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS.* *INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP TO* *NEWSTILLDATECHIEFEDITOR@GMAIL.COM*...
REQUIRED
*YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS*
*A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS.*
*INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP TO*
*NEWSTILLDATECHIEFEDITOR@GMAIL.COM*
*BE THE FACE AND VOICE OF A LEADING MEDIA PLATFORM.*
*(FRESHERS AND INTERNS CAN ALSO APPLY.)*
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DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K
EARN UP TO RS 30,000/MONTH .
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URGENT HIRING
FMCG EXPERIENCED
SALES EXECUTIVE
SELLING OF SPICES PRODUCTS WITH REGULAR FIELD WORK AND MARKET VISITS.
AREA
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NEGOTIABLE SALARY
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PANKAJINDU2@GMAIL.COM
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WANTED
A COMPUTER OPERATOR FOR A TRAVEL AGENCY
VENUE :-
OPP. TRC, VADWA HOTEL, RESIDENCY ROAD, JAMMU
DUTY TIMING - 10 AM TO 10 PM.
AGE : ABOVE 40 YRS
SALARY - NEGOTIABLE
SEND UR RESUME ON WHATSAPP & ALSO UR AADHAR CARD
CONTACT US AT : 97977-95333
(DO WHATTSAPP MESSAGE ONLY)
STAFF REQUIRED
YOUNG BOYS AND GIRLS ARE REQUIRED FOR WORK AT U-MART, SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU.
INTERESTED CANDIDATES MAY VISIT THE SHOP PERSONALLY OR CONTACT US ON THE FOLLOWING MOBILE NUMBERS:
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U-MART
SHOP NO. 7, RED CROSS MARKET, KACCHI CHAWNI, JAMMU
REQUIRED
REQUIRED FEMALE OFFICE ASSISTANT HAVING GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER( BUSY. WORD AND EXCEL) FOR OFFICE IN SAINIK COLONY
WHATSAPP RESUME AT 9419193252
JAMMU YATRI BHAWAN TRUST
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TWO NO. OF ACCOUNTANT FOR ITS PANCHMUKHI HANUMAN MANDIR & DHARAMSHALLA SITUATED AT B.C. ROAD, JAMMU HAVING MINIMUM FIVE YEARS WORKING EXPERIENCE IN THIS PARTICULAR FIELD. SALARY NEGOTIABLE.
THE INTERESTED CANDIDATE CAN SUBMIT THEIR DETAILED RESUME BY 27TH OF SEPTEMBER, 2026 UPTO 5 P.M. AT OUR EMAIL ADDRESS
JAMMUYATRIBHAWANHO@GMAIL.COM
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REQUIRED GODOWN HELPER FOR LEADING PHARMA WAREHOUSE
AT JAMMU.
WHATSAPP YOUR CV @9419183808.
WE ARE HIRING
JOIN OUR TEAM
AN OPHTHALMOLOGIST REQUIRED FOR A WELL EQUIPPED EYE CLINIC IN SARWAL.
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FRESH POSTGRADUATES CAN ALSO CONTACT
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QUALITY EYE CARE FOR A BRIGHTER FUTURE
REQUIRED
REQUIRED TWO MEDICAL REPRESENTATIVES ONE FOR UDHAMPUR AREA ONE FOR JAMMU AREA FOR OPENING EXECUTIVE ZENRIC MEDICAL STORES. GOOD PACKAGE.
CONTACT: 9419162718, 8492906970
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HIRING EXPERIENCED FEMALE BEAUTICIANS IN JAMMU FOR SALON. ATTRACTIVE PAY AND FLEXIBLE TIMINGS.
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MY CHHOTA SCHOOL
BANTALAB (JAMMU)
SCHOOL STAFF REQUIRED
A REPUTED PRE-SCHOOL INVITES APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSTS:
VACANT POSITIONS:
PRE-SCHOOL TEACHERS, PLAYGROUP/ NURSERY TEACHERS, HELPERS
ELIGIBILITY:
RELEVANT QUALIFICATION AND EXPERIENCE PREFERRED.
PASSION FOR WORKING WITH YOUNG CHILDREN IS ESSENTIAL.
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INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV VIA WHATSAPP OR CONTACT: 7006348337
ADDRESS: MY CHHOTA SCHOOL, BANTALAB, JAMMU
NEED FEMALE TUTOR
WE NEED EXPERIENCED TEACHER TO TEACH 10TH CLASS STUDENT (KU) AT HOME SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT : 9103148151
STAFF REQUIRED
01 TAILOR MALE/FEMALE SALARY 12000
03 SALES EXECUTIVE WITH TWO WHEELER SALARY 15000
01 COMPUTER OPERATOR FEMALE SALARY 8000 FOR JAMMU
01 MARKETING EXECUTIVE WITH TWO WHEELER SALARY 10000
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ADDRESS FOR INTERVIEW
SEC. 3 GANGYAL OPP. DIVINE GYM NEAR
ST. PAUL CONVENT SCHOOL GANGYAL JAMMU
CONTACT-9419164586,9906189965
REQUIRED DRIVER
FOR PERSONAL CAR
AT CHANNI HIMMAT
MOB. 8899787470
JJ EVENTS & TRAVEL LLP
PRESENTS: DANCE 2 DANCE
J&K' S BIGGEST DANCE COMPETITION
WE ARE HIRING
MARKETING TEAM - MALE & FEMALE
EVENT COORDINATORS - MALE & FEMALE
OFFICE STAFF - FEMALE
ELIGIBILITY: GRADUATE CANDIDATES WITH RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED.
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JAMMU AUTOMOBILES (FORCE MOTORS DEALERSHIP)
WE ARE HIRING
SALES EXECUTIVE (COMMERCIAL VEHICLE EXPERIENCE)
APPLY: JAMMUAUTOMOBILES.SALES@GMAIL.COM
CALL: 8803521668, 9103389628
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URGENTLY REQUIRED
COUNSELOR CUM RECEPTIONIST - FEMALE
MUST POSSESS KNOWLEDGE OF IT AND EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS
SALARY AS PER COMPANY NORMS
DREAM INDIA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
OPPOSITE MINTLEAF, MARBLE MARKET, TRIKUTA NAGAR
CONTACT: 9878202829, 9797263329
REQUIRED
HOUSEKEEPING
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CHANNI HIMMAT, JAMMU
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OT TECHNICIAN/ ASSISTANT
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CHANNI HIMMAT, JAMMU
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WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.
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REQUIRED WELL TRAINED SHEF AND WAITER FOR VEG RESTAURANT. SHEF SHOULD BE MASTER IN ITALIAN AND CHINESE FOOD. HANDSOME SALARY. ROOM AND FOOD FACILITY AVAILABLE
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QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
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INTERVIEW 21 SEP 2026 ONLY AT JAMMU
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CHANNI HIMMAT
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TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH
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MOB.: 7006225922
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WALK-IN-INTERVIEW ON 22-09-2026
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CONTACT: 9797910666
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DRIVER REQUIRED AT BAHU PLAZA/ CHANNI HIMMAT JAMMU. DRIVER SHOULD BE TRAINED. NEARBY PERSON WILL BE PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE. TIMING 11AM TO 7 PM.
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