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EMPLOYMENT (20-08-2026)

REQUIRED SALES EXECUTIVE FOR CAR LOAN, PERSONAL LOAN & BUSINESS LOAN FOR JAMMU, UDHAMPUR, KATRA, AKHNOOR, SAMBA, KATHUA, VIJAYPUR QUALIFICATION: GRADUATE/UNDER GRADUATE TWO WHEELER MUST FOR THIS JOB FOR DETAILS CONTACT: S D FINANCIAL CONSULTANTS FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD....

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Daily Excelsior
11:02 AM Aug 20, 2026 IST
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REQUIRED

SALES EXECUTIVE

FOR CAR LOAN, PERSONAL LOAN & BUSINESS LOAN FOR JAMMU, UDHAMPUR, KATRA, AKHNOOR, SAMBA, KATHUA, VIJAYPUR

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QUALIFICATION: GRADUATE/UNDER GRADUATE

TWO WHEELER MUST FOR THIS JOB

FOR DETAILS CONTACT:

S D FINANCIAL CONSULTANTS

FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD.

1ST FLOOR KC PLAZA COMPLEX, JAMMU

9419197314, 9469212701

DAYAL HOUSE MANUFACTURING DIVISION, BARNAI

REQUIRED: ACCOUNT EXECUTIVE WITH PROFICIENCY IN TALLY & BUSY SOFTWARE.

MIN. 2-3 YEARS EXPERIENCE. KNOWLEDGE OF GST & STATUTORY COMPLIANCE MANDATORY. B.COM PREFERRED. SALARY AS PER EXPERIENCE.

CONTACT: 9419198253,

EMAIL: GSCO88@GMAIL.COM

REGISTERED

PHARMACIST REQUIRED

REQUIRED: REGISTERED PHARMACIST, R/O JAMMU & KASHMIR U.T.

QUALIFICATION: D. PHARMA

REGISTRATION: REGISTERED WITH J&K PHARMACY COUNCIL

EXPERIENCE: FRESHERS/EXPERIENCED MAY APPLY

LOCATION: JAMMU & KASHMIR

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:

PHONE: 7006945358

EMAIL: AMOGHBANSAL7890@GMAIL.COM

JOB JOB JOB

REQURIED SALE’S EXECUTIVES

DOOR TO DOOR SALE PROJECT

SALARY - 15000

EXPERIENCE REQURIED - 1 YR MINIMUM

MALE - 5 NOS

FEMALE - 2 NOS

CALL NOW - 8492937797, 9906155071

ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU.

VACANCY

REQUIRED DRIVER/

CARETAKER WITH FAMILY

SALARY NEGOTIABLE

ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED

CONTACT: 9086090351

25 A KARAN NAGAR JAMMU

REQUIRED MALE

CANDIDATE FOR

FRONT DESK HAVING

MINIMUM 1 YEAR

COMPUTER KNOWLEDGE

FURTHER DETAILS CONTACT:- 9086963146

LOHAMANDI A UNIT OF DAVINDER GROUP

WE ARE HIRING JOIN OUR TEAM

WE ARE LOOKING FOR A DEDICATED,

ORGANIZED AND PROACTIVE PROFESSIONAL FOR

EXECUTIVE ASSISTAN(EA)

BE A PART OF A GROWING TEAM AND BUILD A STRONG CAREER WITH US.

IMMEDIATE JOINING PREFERRED.

INTERESTED CANDIDATES CAN

SEND THEIR RESUME TO

INFO@DAVINDERSTEEL.COM

FOR QUERIES, CONTACT

9682348244

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