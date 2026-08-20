EMPLOYMENT (20-08-2026)
REQUIRED SALES EXECUTIVE FOR CAR LOAN, PERSONAL LOAN & BUSINESS LOAN FOR JAMMU, UDHAMPUR, KATRA, AKHNOOR, SAMBA, KATHUA, VIJAYPUR QUALIFICATION: GRADUATE/UNDER GRADUATE TWO WHEELER MUST FOR THIS JOB FOR DETAILS CONTACT: S D FINANCIAL CONSULTANTS FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD....
REQUIRED
SALES EXECUTIVE
FOR CAR LOAN, PERSONAL LOAN & BUSINESS LOAN FOR JAMMU, UDHAMPUR, KATRA, AKHNOOR, SAMBA, KATHUA, VIJAYPUR
QUALIFICATION: GRADUATE/UNDER GRADUATE
TWO WHEELER MUST FOR THIS JOB
FOR DETAILS CONTACT:
S D FINANCIAL CONSULTANTS
FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD.
1ST FLOOR KC PLAZA COMPLEX, JAMMU
9419197314, 9469212701
DAYAL HOUSE MANUFACTURING DIVISION, BARNAI
REQUIRED: ACCOUNT EXECUTIVE WITH PROFICIENCY IN TALLY & BUSY SOFTWARE.
MIN. 2-3 YEARS EXPERIENCE. KNOWLEDGE OF GST & STATUTORY COMPLIANCE MANDATORY. B.COM PREFERRED. SALARY AS PER EXPERIENCE.
CONTACT: 9419198253,
EMAIL: GSCO88@GMAIL.COM
REGISTERED
PHARMACIST REQUIRED
REQUIRED: REGISTERED PHARMACIST, R/O JAMMU & KASHMIR U.T.
QUALIFICATION: D. PHARMA
REGISTRATION: REGISTERED WITH J&K PHARMACY COUNCIL
EXPERIENCE: FRESHERS/EXPERIENCED MAY APPLY
LOCATION: JAMMU & KASHMIR
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
PHONE: 7006945358
EMAIL: AMOGHBANSAL7890@GMAIL.COM
JOB JOB JOB
REQURIED SALE’S EXECUTIVES
DOOR TO DOOR SALE PROJECT
SALARY - 15000
EXPERIENCE REQURIED - 1 YR MINIMUM
MALE - 5 NOS
FEMALE - 2 NOS
CALL NOW - 8492937797, 9906155071
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU.
VACANCY
REQUIRED DRIVER/
CARETAKER WITH FAMILY
SALARY NEGOTIABLE
ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED
CONTACT: 9086090351
25 A KARAN NAGAR JAMMU
REQUIRED MALE
CANDIDATE FOR
FRONT DESK HAVING
MINIMUM 1 YEAR
COMPUTER KNOWLEDGE
FURTHER DETAILS CONTACT:- 9086963146
LOHAMANDI A UNIT OF DAVINDER GROUP
WE ARE HIRING JOIN OUR TEAM
WE ARE LOOKING FOR A DEDICATED,
ORGANIZED AND PROACTIVE PROFESSIONAL FOR
EXECUTIVE ASSISTAN(EA)
BE A PART OF A GROWING TEAM AND BUILD A STRONG CAREER WITH US.
IMMEDIATE JOINING PREFERRED.
INTERESTED CANDIDATES CAN
SEND THEIR RESUME TO
INFO@DAVINDERSTEEL.COM
FOR QUERIES, CONTACT
9682348244