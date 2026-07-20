EMPLOYMENT (20-07-2026)
JOB OPPORTUNITY VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS. ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER, OFFICE INCHARGE, BDM ,MR,S , QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY LIMITED VACCANCY... INCOME: (15,500 - 26,500) AS PER CO. RULE INTERESTED CANDIDATES...
JOB OPPORTUNITY
VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS.
ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER, OFFICE INCHARGE, BDM ,MR,S ,
QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY
LIMITED VACCANCY...
INCOME: (15,500 - 26,500)
AS PER CO. RULE
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW
MAX LIFE CARE CENTRE
NUMBER-9796256081
WHAT'S AAP-9906029039
ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR
NEAR BATA SHOWROOM
MAA KOUSHALYA GRAMMAR SCHOOL
KIDZEE KUNJWANI
BY- PASS
REQUIRE URGENT BASIS
TEACHERS SCIENCE ENGLISH
& COMPUTER
WALK IN INTERVIEW
W/A - 9796272581 (P)7006241711
REQUIRED
REQUIRED COUPLE FOR ROOM , FEMALE COOK .
ROOM FREE + SALARY PH.9797922717
REQUIRED
REQUIRED
DOMESTIC
COOK-CUM-HELPER
IN GANDHI NAGAR.
MOBILE 9906043077
ANM/GNM/D PHARMA/
B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. :
7006433572, 7006112791
WANTED STAFF
PGT COMMERCE
PGT ENGLISH
MUSIC TR
DANCE TR
ADM COUNSELLOR
DRIVERS - 6
CONTACT : BRITISH SCHOOL
SEC D SAINIK COLONY
8716014024, 9419174024
WE ARE HIRING!
JOIN OUR DYNAMIC TEAM
MARKETING EXECUTIVE
* MALE CANDIDATES ONLY.
* QUALIFICATION: 10+2.
* CANDIDATES FROM JAMMU WILL BE PREFFERED.
INTERVIEW TIMING: 12:00 PM TO 4:00 PM
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1ST FLOOR, ASPARA ROAD,
GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9419015612
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EARN RS 21000 TO 50000/MONTHLY
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OPPORTUNITY FOR ALL
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SALARY: 12000+PETROL
CALL NOW: 8492937797, 9906155071
ADDRESS: 400/A GANDHI NAGAR JAMMU
URGENT REQUIRED
1.SUPERVISOR, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR,
STORE MANAGER,GEM OPERATORS,MIS EXECUTIVE.
2.DRIVER,TAILORS,COOK, GARDENER, SECURITY GUARD, PEON, PACKAGING BOY/GIRL.
3.RECEPTIONIST, TELLE CALLER, RELATIONSHIP MANAGER, CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, SALES EXECUTIVE, SPARE PART MANAGER.
4. BSC, MSC, B.PHARMA, DIPLOMA/DEGREE.
MEC,ELE,CSE,GNM,PHARMACIST.
5. ITI DIPLOMA ELE,MEC, WELDER FITTER,
PLUMBER,MACHINE OPERATORS.
ADDREES.628/A BEHIND LAKSHMI NARAYANA
MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS GYM.
GANDHI NAGAR.
CONTACT NO.7051690963/9596674192