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EMPLOYMENT (20-07-2026)

JOB OPPORTUNITY VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS. ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER, OFFICE INCHARGE, BDM ,MR,S , QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY LIMITED VACCANCY... INCOME: (15,500 - 26,500) AS PER CO. RULE INTERESTED CANDIDATES...

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Daily Excelsior
11:27 AM Jul 20, 2026 IST
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JOB OPPORTUNITY

VACANCIES FOR 70 BOYS & GIRLS.

ASSISTANT MANAGER, BRANCH MANAGER, OFFICE INCHARGE, BDM ,MR,S ,

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QUALIFICATION:- 10TH, 12TH GRADUATION AND ABOVE

NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY

LIMITED VACCANCY...

INCOME: (15,500 - 26,500)

AS PER CO. RULE

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT ON BELOW

MAX LIFE CARE CENTRE

NUMBER-9796256081

WHAT'S AAP-9906029039

ADDRESS:- LAST MORH GANDHI NAGAR

NEAR BATA SHOWROOM

MAA KOUSHALYA GRAMMAR SCHOOL

KIDZEE KUNJWANI

BY- PASS

REQUIRE URGENT BASIS

TEACHERS SCIENCE ENGLISH

& COMPUTER

WALK IN INTERVIEW

W/A - 9796272581 (P)7006241711

REQUIRED

REQUIRED COUPLE FOR ROOM , FEMALE COOK .

ROOM FREE + SALARY PH.9797922717

REQUIRED

REQUIRED

DOMESTIC

COOK-CUM-HELPER

IN GANDHI NAGAR.

MOBILE 9906043077

ANM/GNM/D PHARMA/

B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. :

7006433572, 7006112791

WANTED STAFF

PGT COMMERCE

PGT ENGLISH

MUSIC TR

DANCE TR

ADM COUNSELLOR

DRIVERS - 6

CONTACT : BRITISH SCHOOL

SEC D SAINIK COLONY

8716014024, 9419174024

WE ARE HIRING!

JOIN OUR DYNAMIC TEAM

MARKETING EXECUTIVE

* MALE CANDIDATES ONLY.

* QUALIFICATION: 10+2.

* CANDIDATES FROM JAMMU WILL BE PREFFERED.

INTERVIEW TIMING: 12:00 PM TO 4:00 PM

CONNECT

1ST FLOOR, ASPARA ROAD,

GANDHI NAGAR, JAMMU

CONTACT: 9419015612

PART TIME/FULL TIME

EARN RS 21000 TO 50000/MONTHLY

WITHOUT SELLING ANY PRODUCT

START SOCIAL MEDIA RELATED PROJECT AT YOUR PLACE & EARN FIX INCOME.

START WITH REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT

OPPORTUNITY FOR ALL

ALSO REQURED SALE’S TEAM - 2 NO.

SALARY: 12000+PETROL

CALL NOW: 8492937797, 9906155071

ADDRESS: 400/A GANDHI NAGAR JAMMU

URGENT REQUIRED

1.SUPERVISOR, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR,

STORE MANAGER,GEM OPERATORS,MIS EXECUTIVE.

2.DRIVER,TAILORS,COOK, GARDENER, SECURITY GUARD, PEON, PACKAGING BOY/GIRL.

3.RECEPTIONIST, TELLE CALLER, RELATIONSHIP MANAGER, CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, SALES EXECUTIVE, SPARE PART MANAGER.

4. BSC, MSC, B.PHARMA, DIPLOMA/DEGREE.

MEC,ELE,CSE,GNM,PHARMACIST.

5. ITI DIPLOMA ELE,MEC, WELDER FITTER,

PLUMBER,MACHINE OPERATORS.

ADDREES.628/A BEHIND LAKSHMI NARAYANA

MANDIR NEAR STRENGTH FITNESS GYM.

GANDHI NAGAR.

CONTACT NO.7051690963/9596674192

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