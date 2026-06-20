EMPLOYMENT (20-06-2026)
URGENT HIRING PGT ECONOMICS/ BUSINESS STUDIES COMPUTER OPERATOR MALE ADMIN EXECUTIVE PRT TEACHERS PGT ENGLISH EMAIL - JKMONTESSSORIE50@GMAIL.COM CONTACT - 7006913301 REQUIRED FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA. ACCOMMODATION AVAILABLE. CONTACT: 7995624786 REQUIRED REQUIRED SALESMAN FOR CROCKERY SHOWROOM...
URGENT HIRING
PGT ECONOMICS/ BUSINESS STUDIES
COMPUTER OPERATOR MALE
ADMIN EXECUTIVE
PRT TEACHERS
PGT ENGLISH
EMAIL - JKMONTESSSORIE50@GMAIL.COM
CONTACT - 7006913301
REQUIRED
FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA.
ACCOMMODATION AVAILABLE.
CONTACT: 7995624786
REQUIRED
REQUIRED SALESMAN FOR CROCKERY SHOWROOM IN TRIKUTA NAGAR
QUALIFICATION 12TH PASS
EXPERIENCE 1 YEAR TO 2 YEAR
SALARY-10000 (NEGOTIABLE)
7006639221
TEACHER REQUIRED
STEP UP TUTORIAL IS HIRING QUALIFIED AND DEDICATED TEACHERS FOR THE FOLLOWING CLASSES:
5TH TO 10TH CLASS - ALL SUBJECTS
8TH TO 10TH CLASS - SST & ENGLISH
TIMING: 3:30 PM TO 6:30 PM
LOCATION: RATNUCHAK BRANCH
CONTACT: 9419224690, 9018068748
HIRING ALERT
(INSURANCE SECTOR) -
FINANCIAL CONSULTANT/ AGENCY PARTNER/ DEVELOPMENT OFFICER (FIXED SALARY),
LOCATION: JAMMU.
QUALIFICATION: 10TH/12TH/GRADUATE. FRESHERS, EXPERIENCED PROFESSIONALS & DEFENCE DEPENDENTS WELCOME.
CALL/EMAIL: 9501237136/
RAGHAVSAMBYAL001@GMAIL.COM