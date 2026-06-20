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EMPLOYMENT (20-06-2026)

URGENT HIRING PGT ECONOMICS/ BUSINESS STUDIES COMPUTER OPERATOR MALE ADMIN EXECUTIVE PRT TEACHERS PGT ENGLISH EMAIL - JKMONTESSSORIE50@GMAIL.COM CONTACT - 7006913301 REQUIRED FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA. ACCOMMODATION AVAILABLE. CONTACT: 7995624786 REQUIRED REQUIRED SALESMAN FOR CROCKERY SHOWROOM...

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Daily Excelsior
10:56 AM Jun 20, 2026 IST
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URGENT HIRING

PGT ECONOMICS/ BUSINESS STUDIES

COMPUTER OPERATOR MALE

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ADMIN EXECUTIVE

PRT TEACHERS

PGT ENGLISH

EMAIL - JKMONTESSSORIE50@GMAIL.COM

CONTACT - 7006913301

REQUIRED

FEMALE DENTIST (BDS/MDS) REQUIRED FOR DENTAL CLINIC, LUDHIANA.

ACCOMMODATION AVAILABLE.

CONTACT: 7995624786

REQUIRED

REQUIRED SALESMAN FOR CROCKERY SHOWROOM IN TRIKUTA NAGAR

QUALIFICATION 12TH PASS

EXPERIENCE 1 YEAR TO 2 YEAR

SALARY-10000 (NEGOTIABLE)

7006639221

TEACHER REQUIRED

STEP UP TUTORIAL IS HIRING QUALIFIED AND DEDICATED TEACHERS FOR THE FOLLOWING CLASSES:

5TH TO 10TH CLASS - ALL SUBJECTS

8TH TO 10TH CLASS - SST & ENGLISH

TIMING: 3:30 PM TO 6:30 PM

LOCATION: RATNUCHAK BRANCH

CONTACT: 9419224690, 9018068748

HIRING ALERT

(INSURANCE SECTOR) -

FINANCIAL CONSULTANT/ AGENCY PARTNER/ DEVELOPMENT OFFICER (FIXED SALARY),

LOCATION: JAMMU.

QUALIFICATION: 10TH/12TH/GRADUATE. FRESHERS, EXPERIENCED PROFESSIONALS & DEFENCE DEPENDENTS WELCOME.

CALL/EMAIL: 9501237136/

RAGHAVSAMBYAL001@GMAIL.COM

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