EMPLOYMENT (19-10-2026)
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA. 2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT) 3. MERCHANT 4. ACCOUNTS 5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER 7. PEON 8. SECURITY...
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
URGENT
REQUIREMENT
SALES MAN
NEW LOOK FURNITURE
GANGYAL JAMMU
7006317801, 7780881305
STAFF REQUIRED
SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS
CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6
HELPER 8
DIGITAL CONTENT CREATOR 3
CONTACT +91 91038 95552
SALARY AS PER EXPERIENCE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
REQUIRED
SALES PERSON FOR
ICE CREAM PARLOUR
IN SAINIK COLONY
MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE
QUALIFICATION 10+2
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 7006078181,
9149434404
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION
V SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)
* DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC
* PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
V ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)
* EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671
BUSINESS OPPORTUNITY
INVESTOR/PARTNER NEEDED FOR INDIA'S LEADING COFFEE & SNACKS BRAND "BARISTA'' NEAR HIGH COURT, JANIPUR, JAMMU.
INVESTMENT RS.25-30 LAKHS.
CONTACT MR. NARINDER SHARMA 941990-1606
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR
ARACOT CONSTRUCTION
• CONTENT WRITER (2 POSITIONS)
*SCRIPT & CONTENT WRITING SKILLS
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
• TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT:
@ 9103309671
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
NH 44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
JOB VACANCY
1. SOLAR SALES EXECUTIVE
2. SOLAR BUSINESS HEAD
3. GEM & BILLING OPERATOR
4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN
SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES
JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU
6005232163, 7006432163, 7298147266
SEND RESUME AT
JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
TEACHERS REQUIRED
YUVA SHAKTI MODEL ACADEMY GALDWADAY CHACK MARH REQUIRES HINDI TEACHER WHO CAN TEACH UPTO CLASS 10TH, PHYSICAL EDUCATION TEACHER IS ALSO REQUIRED. GENERAL LINE TEACHERS CAN ALSO APPLY IF THEY HAVE ENOUGH EXPERIENCE. SALARY NEGOTIABLE. CANDIDATES CAN VISIT SCHOOL DURING WORKING HOURS WITH THEIR RESUME. TRANSPORT AVAILABLE.
SD/-
PRINCIPAL
MOBILE :- 9796873500
JOB REQUIREMENT
URGENTLY REQUIRE FINANCIAL ADVISORS/EX-SERVICEMAN ON SALARY/COMMISSION BASIS IN A GOOD REPUTED BANK.
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY ON MENTIONED
MOBILE NOS 7006125559, 8716848382
WANTED DRIVER
REQUIRED AN EXPERIENCED (10 YRS) AND RELIABLE DRIVER-CUM-PERSONAL ASSISTANT TO ACCOMPANY THE EMPLOYER TO VARIOUS GOVERNMENT OFFICES AND ASSIST THE EMPLOYER WHILE WALKING. (EX-SERVICEMEN PREFERRED)
FROM 10 AM - 7 PM SALARY 15000
CONTACT: 7006345006
URGENTLY REQUIRED!!!
TELECALLER CANDIDATES
QUALIFICATION MINIMUM - 12TH PASSED
LANGUAGE - HINDI & ENGLISH
SALARY-10K - 15K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K
ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION , INSURANCE BACKGROUND
AGE CRITERIA- 24 TO 30
ADDRESS- SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU
APPLY - 7006176140 / 7600783882