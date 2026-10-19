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EMPLOYMENT (19-10-2026)

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES REQUIREMENTS 1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA. 2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT) 3. MERCHANT 4. ACCOUNTS 5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER 7. PEON 8. SECURITY...

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Daily Excelsior
10:28 AM Oct 19, 2026 IST
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SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

Advertisement

2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3. MERCHANT 4. ACCOUNTS

5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER

7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 9419090782, 9622340783

URGENT

REQUIREMENT

SALES MAN

NEW LOOK FURNITURE

GANGYAL JAMMU

7006317801, 7780881305

STAFF REQUIRED

SALES PERSON -5 GIRLS/BOYS

CHEF INDIAN /PIZZA /CHINESE 6

HELPER 8

DIGITAL CONTENT CREATOR 3

CONTACT +91 91038 95552

SALARY AS PER EXPERIENCE

FRESHERS CAN ALSO APPLY

REQUIRED

SALES PERSON FOR

ICE CREAM PARLOUR

IN SAINIK COLONY

MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE

QUALIFICATION 10+2

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT NO. 7006078181,

9149434404

URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION

V SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)

* DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC

* PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

V ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)

* EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU

HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671

BUSINESS OPPORTUNITY

INVESTOR/PARTNER NEEDED FOR INDIA'S LEADING COFFEE & SNACKS BRAND "BARISTA'' NEAR HIGH COURT, JANIPUR, JAMMU.

INVESTMENT RS.25-30 LAKHS.

CONTACT MR. NARINDER SHARMA 941990-1606

URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR

ARACOT CONSTRUCTION

• CONTENT WRITER (2 POSITIONS)

*SCRIPT & CONTENT WRITING SKILLS

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

• TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT:

@ 9103309671

HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM

NH 44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU

JOB VACANCY

1. SOLAR SALES EXECUTIVE

2. SOLAR BUSINESS HEAD

3. GEM & BILLING OPERATOR

4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN

SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES

JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU

6005232163, 7006432163, 7298147266

SEND RESUME AT

JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM

TEACHERS REQUIRED

YUVA SHAKTI MODEL ACADEMY GALDWADAY CHACK MARH REQUIRES HINDI TEACHER WHO CAN TEACH UPTO CLASS 10TH, PHYSICAL EDUCATION TEACHER IS ALSO REQUIRED. GENERAL LINE TEACHERS CAN ALSO APPLY IF THEY HAVE ENOUGH EXPERIENCE. SALARY NEGOTIABLE. CANDIDATES CAN VISIT SCHOOL DURING WORKING HOURS WITH THEIR RESUME. TRANSPORT AVAILABLE.

SD/-

PRINCIPAL

MOBILE :- 9796873500

JOB REQUIREMENT

URGENTLY REQUIRE FINANCIAL ADVISORS/EX-SERVICEMAN ON SALARY/COMMISSION BASIS IN A GOOD REPUTED BANK.

INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY ON MENTIONED

MOBILE NOS 7006125559, 8716848382

WANTED DRIVER

REQUIRED AN EXPERIENCED (10 YRS) AND RELIABLE DRIVER-CUM-PERSONAL ASSISTANT TO ACCOMPANY THE EMPLOYER TO VARIOUS GOVERNMENT OFFICES AND ASSIST THE EMPLOYER WHILE WALKING. (EX-SERVICEMEN PREFERRED)

FROM 10 AM - 7 PM SALARY 15000

CONTACT: 7006345006

URGENTLY REQUIRED!!!

TELECALLER CANDIDATES

QUALIFICATION MINIMUM - 12TH PASSED

LANGUAGE - HINDI & ENGLISH

SALARY-10K - 15K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K

ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION , INSURANCE BACKGROUND

AGE CRITERIA- 24 TO 30

ADDRESS- SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU

APPLY - 7006176140 / 7600783882

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