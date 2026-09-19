EMPLOYMENT (19-09-2026)
NOW HIRING LOCATION: PILLAR NO. 222, GREATER KAILASH CHOWK POSITION: ACCOUNTANT (FEMALE) FRESHERS CAN ALSO APPLY PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH B.COM BACKGROUND AND BASIC BUSY ACCOUNTING KNOWLEDGE. SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP ONLY: 9697676446 APPLY NOW !...
NOW HIRING
LOCATION: PILLAR NO. 222,
GREATER KAILASH CHOWK
POSITION: ACCOUNTANT (FEMALE)
FRESHERS CAN ALSO APPLY
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH B.COM BACKGROUND AND BASIC BUSY ACCOUNTING KNOWLEDGE.
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URGENT HIRING
FMCG EXPERIENCED
SALES EXECUTIVE
SELLING OF SPICES PRODUCTS WITH REGULAR FIELD WORK AND MARKET VISITS.
AREA
* RAJOURI, POONCH
* UDHAMPUR
* JAMMU
NEGOTIABLE SALARY
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JOB JUNCTION
YOUR GATEWAY TO CAREER GROWTH!
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OPENING POSITION
1. OFFICE ADMIN (F) 2. FIELD COLLECTION EEXECUTIVE (M)
* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE * OWN 2-WHEELER COMPULSORY.
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3. MARKETING EXECUTIVE (M) *OWN 2-WHEELER COMPULSORY.
SALARY: INDUSTRY STANDARD
EXPERIENCED & FRESHERS ARE ALSO WELCOME TO APPLY
RESPONSIBILITIES: LEAD GENERATION AND FOLLOW-UP
* CLIENT MEETING AND CLOSING
* WILLING TO LEARN AND HARDWORKING * STRONG MARKETING AND FIELD WORK SKILLS
DROP YOUR CV ON : E MAIL: UNITTRAVEL9@GMAIL.COM
CONTACT/WHATSAPP: 9797323565 / 9797923565
REQUIRED
FOR A REPUTED MARKETING AGENCY IN JAMMU
* MARKETING EXECUTIVES- 5 (M/F)
* OFFICE EXECUTIVES - 3 (F)
MAIL YOUR BIODATA IMMEDIATELY ON WHATSAPP
FRESHERS CAN ALSO APPLY
9622056306
CANDIDATES SHOULD BE CREATIVE & WELL VERSED WITH DIGITAL TOOLS
TINY TOTS PUBLIC SCHOOL
KUNJWANI TALAB, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
(1) NURSERY TRAINED TEACHER
(2) PRIMARY TEACHER
(3) S. ST. TEACHER
(4) GENERAL LINE TEACHER
QUALIFICATION : TRAINED GRADUATE
FOR GRADUATE WITH EXPERIENCE
CONTACT SCHOOL OFFICE DURING WORKING HOURS
CONTACT NUMBER - 9149498816
REQUIRED
REQUIRED ACCOUNTANT
5 YEARS EXPERIENCE
BUSY / TALLY
ADDRESS : VIJAYPUR, RAMGARH
ROAD, VILLAGE KOLPUR
CONTACT NUMBER: 7006179650, 9055528905
EMAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY
LOCATION : JAMMU
FRESHERSCAN ALSO APPLY
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS
6006943256
INTERVIEW 21 SEP 2026 ONLY AT JAMMU
REQUIRED
HOUSEKEEPING
AT GOEL EYE CLINIC
& RETINA CENTRE
CHANNI HIMMAT, JAMMU
FOR INTERVIEW CALL
9622927777
WE ARE HIRING!
WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.
DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.
QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.
FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED
CONTACT: 9596965276
EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM
JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!
REQUIRED
OT TECHNICIAN/ ASSISTANT
AT GOEL EYE CLINIC
& RETINA CENTRE
CHANNI HIMMAT, JAMMU
FOR INTERVIEW CALL
9622927777