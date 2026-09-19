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EMPLOYMENT (19-09-2026)

NOW HIRING LOCATION: PILLAR NO. 222, GREATER KAILASH CHOWK POSITION: ACCOUNTANT (FEMALE) FRESHERS CAN ALSO APPLY PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH B.COM BACKGROUND AND BASIC BUSY ACCOUNTING KNOWLEDGE. SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP ONLY: 9697676446 APPLY NOW !...

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Daily Excelsior
11:26 AM Sep 19, 2026 IST
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NOW HIRING

LOCATION: PILLAR NO. 222,

GREATER KAILASH CHOWK

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POSITION: ACCOUNTANT (FEMALE)

FRESHERS CAN ALSO APPLY

PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CANDIDATES WITH B.COM BACKGROUND AND BASIC BUSY ACCOUNTING KNOWLEDGE.

SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP ONLY: 9697676446

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URGENT HIRING

FMCG EXPERIENCED

SALES EXECUTIVE

SELLING OF SPICES PRODUCTS WITH REGULAR FIELD WORK AND MARKET VISITS.

AREA

* RAJOURI, POONCH

* UDHAMPUR

* JAMMU

NEGOTIABLE SALARY

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PANKAJINDU2@GMAIL.COM

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JOIN OUR TEAM AND BE THE FIRST SMILE OF OUR ORGANIZATION.

OPENING POSITION

1. OFFICE ADMIN (F) 2. FIELD COLLECTION EEXECUTIVE (M)

* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE * OWN 2-WHEELER COMPULSORY.

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3. MARKETING EXECUTIVE (M) *OWN 2-WHEELER COMPULSORY.

SALARY: INDUSTRY STANDARD

EXPERIENCED & FRESHERS ARE ALSO WELCOME TO APPLY

RESPONSIBILITIES: LEAD GENERATION AND FOLLOW-UP

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* WILLING TO LEARN AND HARDWORKING * STRONG MARKETING AND FIELD WORK SKILLS

DROP YOUR CV ON : E MAIL: UNITTRAVEL9@GMAIL.COM

CONTACT/WHATSAPP: 9797323565 / 9797923565

REQUIRED

FOR A REPUTED MARKETING AGENCY IN JAMMU

* MARKETING EXECUTIVES- 5 (M/F)

* OFFICE EXECUTIVES - 3 (F)

MAIL YOUR BIODATA IMMEDIATELY ON WHATSAPP

FRESHERS CAN ALSO APPLY

9622056306

CANDIDATES SHOULD BE CREATIVE & WELL VERSED WITH DIGITAL TOOLS

TINY TOTS PUBLIC SCHOOL

KUNJWANI TALAB, JAMMU

TEACHERS REQUIRED

(1) NURSERY TRAINED TEACHER

(2) PRIMARY TEACHER

(3) S. ST. TEACHER

(4) GENERAL LINE TEACHER

QUALIFICATION : TRAINED GRADUATE

FOR GRADUATE WITH EXPERIENCE

CONTACT SCHOOL OFFICE DURING WORKING HOURS

CONTACT NUMBER - 9149498816

REQUIRED

REQUIRED ACCOUNTANT

5 YEARS EXPERIENCE

BUSY / TALLY

ADDRESS : VIJAYPUR, RAMGARH

ROAD, VILLAGE KOLPUR

CONTACT NUMBER: 7006179650, 9055528905

EMAIL ID - JCM.JAMMU@GMAIL.COM

REQUIRED

REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY

LOCATION : JAMMU

FRESHERSCAN ALSO APPLY

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH

DAY SHIFT ONLY

MONTHLY SALARY 10K

CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS

6006943256

INTERVIEW 21 SEP 2026 ONLY AT JAMMU

REQUIRED

HOUSEKEEPING

AT GOEL EYE CLINIC

& RETINA CENTRE

CHANNI HIMMAT, JAMMU

FOR INTERVIEW CALL

9622927777

WE ARE HIRING!

WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.

DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.

QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.

FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

REQUIRED

OT TECHNICIAN/ ASSISTANT

AT GOEL EYE CLINIC

& RETINA CENTRE

CHANNI HIMMAT, JAMMU

FOR INTERVIEW CALL

9622927777

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