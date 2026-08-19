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EMPLOYMENT (19-08-2026)

URGENTLY STAFF REQUIRED BILLING STAFF- 2 NO. (SALARY+PF ETC) GRAD WITH CONVEYANCE FROM NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/ SAMBA PREF. WALK-IN WITH RESUME- FAIRDEAL SALES CORP. NR.BRIDGE, SUNGLI, JAKH, JAMMU 9419153300 / 9419177785 REQUIRED 1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)...

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Daily Excelsior
10:49 AM Aug 19, 2026 IST
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URGENTLY STAFF REQUIRED

BILLING STAFF- 2 NO.

(SALARY+PF ETC)

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GRAD WITH CONVEYANCE FROM NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/ SAMBA PREF.

WALK-IN WITH RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP.

NR.BRIDGE, SUNGLI, JAKH, JAMMU

9419153300 / 9419177785

REQUIRED

1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)

2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)

ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE

FOR KK ENTERPRISES

PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA

LANE NO. 22 GANGYAL.

CONTACT

9622149820, 9596002125

URGENTLY HIRING

— TELECALLER

URGENTLY HIRING

A FULL-TIME

TELLECALLER FOR OUR RETAIL JEWELLERY SHOWROOM

REQUIREMENTS:

* SOFT SPOKEN AND CONFIDENT

* UNMARRIED PREFERRED

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUME TO:

EA@PMRCJEW.COM 9149791212

ACCOUNTANT VACANCY

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL,

TRIKUTA NAGAR EXTN., JAMMU

REQUIRES: ACCOUNTANT

WELL-QUALIFIED, EXPERIENCED (MINIMUM 4 YEARS) AND DIGITALLY PROFICIENT CANDIDATE REQUIRED.

INTERESTED CANDIDATES MAY EMAIL THEIR RESUME ALONG WITH LATEST PHOTOGRAPH ON OR BEFORE 23 AUGUST 2026 AT:

MLZS.JAMMUCHANNI@MOUNTLITERA.COM

MOB.: 9596899988, 9186098950

VACANCY FOR ACCOUNTANTS

EXPERIENCED AS WELL AS FRESHER ACCOUNTANTS (FEMALES ONLY) REQUIRED FOR ACCOUNTING JOB AT BAHU PLAZA JAMMU IN A REPUTED CA FIRM. PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. WE WILL TEACH ITRS, GST RETURNS AND AUDIT. EXPERIENCE OF CA FIRM PREFERRED. CARRY RESUME FOR INTERVIEW AT OUR BAHU PLAZA OFFICE. INTERESTED CANDIDATES CONTACT AT 9419185051

FACULTY REQUIRED

AT SAMBA

1. M.SC IN CHEMISTRY

2. M.SC IN PHYSICS

CONTACT INFO: 9596960553 , 9419104553

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