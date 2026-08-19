EMPLOYMENT (19-08-2026)
URGENTLY STAFF REQUIRED BILLING STAFF- 2 NO. (SALARY+PF ETC) GRAD WITH CONVEYANCE FROM NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/ SAMBA PREF. WALK-IN WITH RESUME- FAIRDEAL SALES CORP. NR.BRIDGE, SUNGLI, JAKH, JAMMU 9419153300 / 9419177785 REQUIRED 1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)...
URGENTLY STAFF REQUIRED
BILLING STAFF- 2 NO.
(SALARY+PF ETC)
GRAD WITH CONVEYANCE FROM NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR/ SAMBA PREF.
WALK-IN WITH RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP.
NR.BRIDGE, SUNGLI, JAKH, JAMMU
9419153300 / 9419177785
REQUIRED
1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)
2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA
LANE NO. 22 GANGYAL.
CONTACT
9622149820, 9596002125
URGENTLY HIRING
— TELECALLER
URGENTLY HIRING
A FULL-TIME
TELLECALLER FOR OUR RETAIL JEWELLERY SHOWROOM
REQUIREMENTS:
* SOFT SPOKEN AND CONFIDENT
* UNMARRIED PREFERRED
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUME TO:
EA@PMRCJEW.COM 9149791212
ACCOUNTANT VACANCY
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL,
TRIKUTA NAGAR EXTN., JAMMU
REQUIRES: ACCOUNTANT
WELL-QUALIFIED, EXPERIENCED (MINIMUM 4 YEARS) AND DIGITALLY PROFICIENT CANDIDATE REQUIRED.
INTERESTED CANDIDATES MAY EMAIL THEIR RESUME ALONG WITH LATEST PHOTOGRAPH ON OR BEFORE 23 AUGUST 2026 AT:
MLZS.JAMMUCHANNI@MOUNTLITERA.COM
MOB.: 9596899988, 9186098950
VACANCY FOR ACCOUNTANTS
EXPERIENCED AS WELL AS FRESHER ACCOUNTANTS (FEMALES ONLY) REQUIRED FOR ACCOUNTING JOB AT BAHU PLAZA JAMMU IN A REPUTED CA FIRM. PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. WE WILL TEACH ITRS, GST RETURNS AND AUDIT. EXPERIENCE OF CA FIRM PREFERRED. CARRY RESUME FOR INTERVIEW AT OUR BAHU PLAZA OFFICE. INTERESTED CANDIDATES CONTACT AT 9419185051
FACULTY REQUIRED
AT SAMBA
1. M.SC IN CHEMISTRY
2. M.SC IN PHYSICS
CONTACT INFO: 9596960553 , 9419104553