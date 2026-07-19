EMPLOYMENT (19-07-2026)
HIRING WE ARE HIRING FEMALE CANDIDATE FOR KIDS CRECHE - CRECHE N CRUMBS. ADD: 174/3 UPPER ROOP NGR. JAMMU QUALIFICATION: 10TH OR 12TH PREFERABLY NEAR UPPER ROOP NGR. JAMMU. MOB. NO. 9419720224, 8825002658 STAFF REQUIRED 1. SALES EXECUTIVE ...
HIRING
WE ARE HIRING FEMALE CANDIDATE FOR KIDS CRECHE - CRECHE N CRUMBS.
ADD: 174/3 UPPER ROOP
NGR. JAMMU
QUALIFICATION: 10TH OR 12TH
PREFERABLY NEAR UPPER
ROOP NGR. JAMMU.
MOB. NO. 9419720224, 8825002658
STAFF REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE
MALE/GRAD.
2. OFFICE HELPER
MALE
KRISHNA SALE CORPORATION,
CHATTHA NEAR BSNL EXCHANGE PH-9484189711
INTERVIEW ON 20 JULY (2-7PM)
REQUIRED - CIVIL CONTRACTOR FOR GOVERNMENT
PROJECTS
A REPUTED ORGANIZATION IS LOOKING FOR EXPERIENCED CIVIL CONTRACTORS FOR EXECUTION OF GOVERNMENT PROJECTS IN JAMMU & KASHMIR.
INTERESTED PARTIES MAY CONTACT: +91 94192 04499
+91 91498 52089
OFFICE ADDRESS:64/4, TRIKUTA NAGAR, JAMMU, JAMMU & KASHMIR
SERIOUS AND EXPERIENCED CONTRACTORS ARE REQUESTED TO CONTACT AT THE EARLIEST.
JOB VACANCY
1. ELECTRICIAN / TECHNICIAN
2. ACCOUNTANT
3. MARKETING EXECUTIVE
4. NETWORKING TECHNICIAN
5. OFFICE BOY/PEON
CALL: 7006432163, 9419281110
SEND RESUME AT
JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE
2. MARKETING BOY -1
M/S. PYRAMID ENTERPRISES
MH ROAD BELI CHARNA
SATWARI JAMMU
MOB NO.9086000768, 9541372773
REQUIRED MANAGERS
NEED MANAGERS FOR ONE OF THE REPUTED LIFE INSURANCE COMPANY IN JAMMU LOCATION
ELIGIBILITY:
* GRADUATE (2024 PASS-OUT OR LATER)
OR
* MINIMUM 2 YEARS OF EXPERIENCE IN
SALES & MARKETING
NO. OF VACANCIES: 10
SALARY: RS 2.50 LACS TO RS 4.50 LACS PER ANNUM
CONTACT: 8699092400
REQUIRED
10 OR 12 MARLA RESIDENTIAL PLOT*
LOCATION: LOWER MUTHI
PREFERRED AREAS: OFFICER ENCLAVE & PARADISE ENCLAVE
*ONLY DIRECT LANDOWNERS PLEASE*
NO BROKERS OR PROPERTY DEALERS.
INTERESTED OWNERS MAY CALL:
9469555157
TEACHERS REQUIRED
NEW JERSEY PRE SCHOOL -
GREATER JAMMU, KUNJWANI
(A PLAYWAY SCHOOL | PRE-NURSERY TO SENIOR KG)
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF FEMALE TEACHERS.
WE ARE LOOKING FOR CANDIDATES WHO ARE:
* PASSIONATE ABOUT TEACHING YOUNG CHILDREN
* GOOD IN COMMUNICATION AND CLASSROOM MANAGEMENT
DEDICATED, CARING AND ENTHUSIASTIC
FRESHERS CAN ALSO APPLY
CONTACT: 7006654631
JOIN OUR TEAM & HELP SHAPE YOUNG MINDS!
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP
NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
S. NO. POST QUALIFICATION
1. CHEMISTRY LECTURER M.SC/B.ED IN
(PART TIME) CHEMISTRY
2. NURSERY TEACHERS BA/B.SC/B. COM
(GRADUATE OR NTT)
INTERESTED CANDIDATES CAN SENT THEIR RESUME & COVER LETTER TO SCHOOL WHATSAPP NUMBER (7889812215) BY OR BEFORE 23RD OF JULY 2026.
RADIOLOGIST REQUIRED
MALE OR FEMALE
OFFICE - 728 A , LAST MORH , GANDHI NAGAR, JAMMU.
MOB- 98580 04592, 9596959823
JOB VACANCY
FEMALE ACCOUNTANT
(MUST KNOW BUSY)
JOB TIME :
10:30 AM TO 7 PM
LOCATION :
CHANNI HIMMAT
PH. 8899700777
REQUIRED
REQUIRED 1 DRIVER 4 WHEELER NON AC
SALARY 10K TO 15K
REQUIRED 1 FEMALE RECEPTIONIST
SALARY 10K TO 15K
REQUIRED 1 MALE FOR OFFICE WORK SALARY 10K TO 15K
REQUIRED 10 LABOUR
SALARY 15000
(STAY FOR LABOUR PROVIDED BY COMPANY)
SEND RESUME ON WHATSAPP NUMBER
9419153793
ADDRESS: SEEMA TRADING COMPANY
IT'S A PLASTIC FACTORY IN BHAGWATI NAGAR NEAR RK RESORT
THE DREAM DIGITAL SOLUTION IT COMPANY
VACANCY
1 SALES & MARKETING 4 (M/F)
2 ANCHOR & INFLUENCER 4
3 BUSINESS COUNSELLOR 4 (M/F)
SALARY : START 12K TO 18K
SALES & MARKETING BIKE MUST
ADRES: 92C NEAR CITY HOPE
SHAHSTRI NAGAR, JAMMU
MOB. 8082225340
WE ARE HIRING-
ACCOUNTANT
JBM ASSOCIATES IS LOOKING FOR MALE & FEMALE ACCOUNTANTS.
REQUIREMENTS:
BUSY ACCOUNTING SOFTWARE
ADVANCED EXCEL
BOOKKEEPING & ACCOUNTS MAINTENANCE
TDS RETURNS
GST & INCOME TAX COMPLIANCE
AUDIT WORK
GOOD COMMUNICATION AND PROFESSIONAL ATTITUDE
APPLY NOW
EMAIL: ASSOCIATEJBM@GMAIL.COM
MOBILE: 9419115305|9596515305|7780948550
REQUIRED STAFF
SALARY: ` 10000 PER MONTH (MALE)
WOOD BUSINESS JOBS AVAILABLE:
* WOOD LOG ACCOUNTANT (OFFICE)
* STORE / STOCK MANAGER
* SALES PERSON
* LOADER / HELPER
LOCATION: LEH
CONTACT: 7051459937
* HONEST AND HARDWORKING
* BASIC OFFICE/ACCOUNT KNOWLEDGE FOR ACCOUNTANT POST
WANTED
A DRIVER WITH GOOD EXPERIENCE,
VALID LMV LICENCE
AT JANIPUR.
9018664463
JOB VACANCY
1. SALESMAN (JAMMU & KASHMIR)
REQUIRED A KASHMIRI-SPEAKING SALESMAN FOR THE SALE OF HARDWARE ITEMS ACROSS JAMMU & KASHMIR.
REQUIREMENTS:
* MUST KNOW KASHMIRI.
* MUST HAVE EXPERIENCE IN HARDWARE SALES.
* MUST BE ABLE TO DRIVE A CAR.
* VALID DRIVING LICENCE IS MANDATORY.
2. DRIVER (JAMMU AREA)
REQUIRED A DRIVER FOR A TATA INTRA VEHICLE IN THE JAMMU AREA.
REQUIREMENTS:
* VALID DRIVING LICENCE IS MANDATORY.
* EXPERIENCE IN DRIVING COMMERCIAL VEHICLES WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 9682637926,7006120210
WE ARE HIRING OFFICE STAFF
WALK IN INTERVIEW
TIMING :- 12 PM TO 3 PM
COMPANY NAME : *MASTERLINK INDIA*
ADDRESS :- 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, .GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011
REQUIRED STAFF
1. STOCK MARKET TRAINER (ONLY FEMALE ) 25K BASIC + INCENTIVE GOOD KNOWLEDGE OF STOCK MARKET
2. SALES & MARKETING - 15K TO 20K (FEMALE ONLY )
3. OFFICE PEON ( FEMALE ONLY ) 8K TO 10K
ONLY FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITION
CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9797620691
COME AT OFFICE ALONG WITH CV
REQUIRED
SALES STAFF
“SALES EXECUTIVE” FOR A REPUTED ICE CREAM AND DAIRY PRODUCT BRAND, PACKAGE DRINKING WATER.
EXPERIENCE IN FMCG/BEVERAGE/ICE CREAM /DAIRY PRODUCTS IS PREFFERED.
CALLING & WHATSAPP
9419188049
URGENTLY REQUIRED
TEACHERS
TO TEACH MATHS & SCIENCE
FOR CLASS 8TH, 9TH, 10TH
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME
OMKAR INSTITUTE
52/3 PRABHAT COLONY
OPP. PEER BABA (CHATHA)
MOB. NO: 9086582581
WANTED
WANTED DISTRIBUTORS IN ALL TOWNS OF JAMMU PROVINCE FOR A JAMMU BASED UNIT DEALING IN BAKERY PRODUCTS.
CONTACT NO: 8803249986
E-MAIL: KE_EXPO@YAHOO.CO.UK
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