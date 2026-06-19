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EMPLOYMENT (19-06-2026)

WE’RE HIRING SALES EXECUTIVE FOR BAJAJ CHETAK EV MINIMUM EXPERIENCE 1 YRS IN TWO WHEELER INDUSTRY ANY GRADUATE OR UNDER GRADUATE AGE BETWEEN 20 YRS TO 25 YRS MUST HAVE DRIVING LICENSE SALARY NEGOTIABLE WITH INCENTIVES. APPLY TO : D13638@CHETAK-INDIA.COM...

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Daily Excelsior
11:26 AM Jun 19, 2026 IST
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WE’RE HIRING

SALES EXECUTIVE FOR BAJAJ CHETAK EV

MINIMUM EXPERIENCE 1 YRS IN TWO WHEELER INDUSTRY

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ANY GRADUATE OR UNDER GRADUATE

AGE BETWEEN 20 YRS TO 25 YRS

MUST HAVE DRIVING LICENSE

SALARY NEGOTIABLE WITH INCENTIVES.

APPLY TO : D13638@CHETAK-INDIA.COM

WHATSAPP/CALL : 95419-04810

NSF BAJAJ (AUTH DEALER OF BAJAJ AUTO LTD)

ASHOK NAGAR, SATWARI, JAMMU

(J&K UT)

STAFF REQUIRED

1. RTO EXECUTIVE

2. SALE EXECUTIVE

3. CRE (CALLING EXECUTIVE)

4. TECHNICIAN

5. FRONTLINE SUPERVISOR

6. WARRANTY EXECUTIVE

7. INSURANCE EXECUTIVE

8. STORE HELPER

DEVIKA AUTOMOBILES AUTH.

DEALER HEROMOTOCORP LTD

CONTACT NUMBER:-8082225890, 9622146439

EMAIL: DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM

ADDRESS:- DEELI BYE PASS KUNJWANI GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL) 180011

REQUIRED

NEED AN ACCOUNTANT

VERY URGENT BASIS

ATLEAST 5-6 YEARS EXPERIENCE

ADDRESS :-

KISSAN FLOUR MILLS

NH 44 HIGHWAY DEELI BYE PASS

ROAD SAINIK COLONY JAMMU

SALARY BASED ON EXPERIENCE ON TABLE

CONTACT NO. 700646464817

GURSHEEN SALES & SERVICES

H. NO 300, SHASTRI NAGAR JAMMU

REQUIRED STAFF

FRESHER'S CAN ALSO APPLY

1 TECHNICIANS FOR JAQUAR BATH FITTING SERVICE CENTER- 05 NO'S

2 FEMALE STAFF SERVICES CO- COORDINATOR- 02 NO'S

3 FEMALE STAFF FOR MARKETING OPERATIONS- 02 NO'S

TWO WHEELER AND LICENSE COMPULSORY FOR TECHNICAL STAFF

SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 20-06-2026 ON WHATSAPP NO 9070111984

REQUIRED

COOK CUM HOUSE HOLD WORK KNOWING DRIVING, CV AT 7006874182 STRICTLY ON WHAT'S APP.

URGENT JOB OPENINGS

BANKING SECTOR

RELATIONSHIP MANAGER, ACCELERATE CUSTOMER,

ASSISTANT MANAGER & OTHER ROLES

SALARY: RS 3 LPA - RS 6 LPA

METER INSTALLERS (THIRD PARTY - JPDCL)

ACROSS JAMMU DIVISION

QUALIFICATION:

10+2 / ITI / ELECTRICAL DIPLOMA

RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED

SALARY: RS 12,500 NTH + CONVEYANCE

OPENINGS: 55

APPLY: ARYAVISASPRINT@GMAIL.COM

9055575555

WHATSAPP: 7006223526

REQUIRED

OFFICE BOY

JAMMU RESIDENT

QUALIFICATION- 10TH

SALARY- 11000 (+TA,DA)

CONTACT: 6005135905.

WHATS APP. 9419008765.

ADDRESS:- 420A, OPP BSNL OFFICE,

APSARA ROAD, GANDHI NAGAR, JAMMU.

REQUIRED

REQUIRED A BOY FOR THE SHOP WHO IS INTERESTED TO WORK AT OFFICE (SCOOTY KNOWING) AT CANAL ROAD, JAMMU OPP. MAHAJAN SWEET SHOP

CONTACT: 9419145554

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