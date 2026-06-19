EMPLOYMENT (19-06-2026)
WE’RE HIRING SALES EXECUTIVE FOR BAJAJ CHETAK EV MINIMUM EXPERIENCE 1 YRS IN TWO WHEELER INDUSTRY ANY GRADUATE OR UNDER GRADUATE AGE BETWEEN 20 YRS TO 25 YRS MUST HAVE DRIVING LICENSE SALARY NEGOTIABLE WITH INCENTIVES. APPLY TO : D13638@CHETAK-INDIA.COM...
WE’RE HIRING
SALES EXECUTIVE FOR BAJAJ CHETAK EV
MINIMUM EXPERIENCE 1 YRS IN TWO WHEELER INDUSTRY
ANY GRADUATE OR UNDER GRADUATE
AGE BETWEEN 20 YRS TO 25 YRS
MUST HAVE DRIVING LICENSE
SALARY NEGOTIABLE WITH INCENTIVES.
APPLY TO : D13638@CHETAK-INDIA.COM
WHATSAPP/CALL : 95419-04810
NSF BAJAJ (AUTH DEALER OF BAJAJ AUTO LTD)
ASHOK NAGAR, SATWARI, JAMMU
(J&K UT)
STAFF REQUIRED
1. RTO EXECUTIVE
2. SALE EXECUTIVE
3. CRE (CALLING EXECUTIVE)
4. TECHNICIAN
5. FRONTLINE SUPERVISOR
6. WARRANTY EXECUTIVE
7. INSURANCE EXECUTIVE
8. STORE HELPER
DEVIKA AUTOMOBILES AUTH.
DEALER HEROMOTOCORP LTD
CONTACT NUMBER:-8082225890, 9622146439
EMAIL: DEVIKAHEROAUTOMOBILES@GMAIL.COM
ADDRESS:- DEELI BYE PASS KUNJWANI GREATER KAILASH (NEAR AMANDEEP HOSPITAL) 180011
REQUIRED
NEED AN ACCOUNTANT
VERY URGENT BASIS
ATLEAST 5-6 YEARS EXPERIENCE
ADDRESS :-
KISSAN FLOUR MILLS
NH 44 HIGHWAY DEELI BYE PASS
ROAD SAINIK COLONY JAMMU
SALARY BASED ON EXPERIENCE ON TABLE
CONTACT NO. 700646464817
GURSHEEN SALES & SERVICES
H. NO 300, SHASTRI NAGAR JAMMU
REQUIRED STAFF
FRESHER'S CAN ALSO APPLY
1 TECHNICIANS FOR JAQUAR BATH FITTING SERVICE CENTER- 05 NO'S
2 FEMALE STAFF SERVICES CO- COORDINATOR- 02 NO'S
3 FEMALE STAFF FOR MARKETING OPERATIONS- 02 NO'S
TWO WHEELER AND LICENSE COMPULSORY FOR TECHNICAL STAFF
SUBMIT YOUR RESUME BEFORE 20-06-2026 ON WHATSAPP NO 9070111984
REQUIRED
COOK CUM HOUSE HOLD WORK KNOWING DRIVING, CV AT 7006874182 STRICTLY ON WHAT'S APP.
URGENT JOB OPENINGS
BANKING SECTOR
RELATIONSHIP MANAGER, ACCELERATE CUSTOMER,
ASSISTANT MANAGER & OTHER ROLES
SALARY: RS 3 LPA - RS 6 LPA
METER INSTALLERS (THIRD PARTY - JPDCL)
ACROSS JAMMU DIVISION
QUALIFICATION:
10+2 / ITI / ELECTRICAL DIPLOMA
RELEVANT EXPERIENCE PREFERRED
SALARY: RS 12,500 NTH + CONVEYANCE
OPENINGS: 55
APPLY: ARYAVISASPRINT@GMAIL.COM
9055575555
WHATSAPP: 7006223526
REQUIRED
OFFICE BOY
JAMMU RESIDENT
QUALIFICATION- 10TH
SALARY- 11000 (+TA,DA)
CONTACT: 6005135905.
WHATS APP. 9419008765.
ADDRESS:- 420A, OPP BSNL OFFICE,
APSARA ROAD, GANDHI NAGAR, JAMMU.
REQUIRED
REQUIRED A BOY FOR THE SHOP WHO IS INTERESTED TO WORK AT OFFICE (SCOOTY KNOWING) AT CANAL ROAD, JAMMU OPP. MAHAJAN SWEET SHOP
CONTACT: 9419145554