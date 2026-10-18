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EMPLOYMENT (18-10-2026)

URGENTLY REQUIRED REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION V SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS) * DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC * PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY * SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY) V ACCOUNTS - SENIOR LEVEL...

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Daily Excelsior
10:54 AM Oct 18, 2026 IST
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URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION

V SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)

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* DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC

* PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

V ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)

* EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU

HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671

WE ARE HIRING

PRECISION BUILDING CONTRACTS PVT LTD

TENDERING EXECUTIVE - GEM & E-TENDERS

REQUIREMENTS:

- EXPERIENCE IN HANDLING GEM PORTAL, J&K E-TENDERS, AND CENTRAL GOVERNMENT E-TENDERS.

- KNOWLEDGE OF BID PREPARATION, TENDER DOCUMENTATION, BOQ, EMD, CDR, AND ONLINE BID SUBMISSION.

SALARY: NEGOTIABLE.

INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR UPDATED CV AT:

CONTACT: +916005665803

URGENTLY REQUIRED

REQUIRED STAFF FOR

ARACOT CONSTRUCTION

• CONTENT WRITER (2 POSITIONS)

*SCRIPT & CONTENT WRITING SKILLS

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

• TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)

* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT:

@ 9103309671

HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM

NH 44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU

URGENTLY REQUIRED

AN EXPERIENCED SALESMAN AND A HELPER FOR LADIES GARMENT STORE IN BATHINDI NEAR WAVE MALL

9858504892

9149473439

WE ARE HIRING - SALES EXECUTIVE

SUPEREQ SYSTEMS PVT. LTD., A LEADING OFFICE EQUIPMENT COMPANY, INVITES APPLICATIONS FOR ITS JAMMU OFFICE.

- EXPERIENCE: 2-5 YEARS IN DEFENCE AND GOVERNMENT SECTOR SALES AND KNOWLEDGE OF GEM

- LOCATION: JAMMU

- REQUIREMENT: OWN CONVEYANCE IS MANDATORY.

SHARE YOUR RESUME TO

SUPEREQ2005@GMAIL.COM

WHAT'S APP: 9810178482

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR

POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)

* PUNJABI TEACHER

* PRT (PRIMARY TEACHER): B.A./B.SC. WITH B.ED (FEMALE ONLY)

* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)

* DANCE TEACHER- EXPERIENCE OF ANNUAL FUNCTION

* PICK AND DROP FACILITY

CONTACT : 9796733777, 7889636533

EMAIL RESUME ON - KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM

ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK

REQUIRED

MALE FOR FIORI OPERATOR

LOCATION:- OFFICE ADDRESS SANGRAMPUR,SHAZADPUR JAMMU

CONTACT:- 9796200819,9797535539

REQUIRED TEACHER

MATHS TEACHER:- M.SC (MATH) OR B.SC. (NON. MED.) WITH EXPERIENCE OF TEACHING MATH TO MIDDLE AND HIGH CLASSES.

CONTACT DURING SCHOOL HOURS:

9.00 AM TO 2:00 P.M

KIDS KUDOS PUBLIC SCHOOL

LOWER SHIV NAGAR, BEHIND AG OFFICE NEAR GOVT WOMEN POLYTECHNIC COLLEGE, PH NO. 9682327957

URGENT HIRING

MOVIRA GLOBAL CAREERS

CHANNI HIMMAT, JAMMU

OPEN POSITIONS:

2 FEMALE TELECALLERS* (COMPUTER KNOWLEDGE ESSENTIAL)

2 SALES & MARKETING EXECUTIVES*

EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED | FRESHERS WELCOME!

ATTRACTIVE SALARY BASED ON SKILLS & EXPERIENCE

SEND YOUR CV ON WHATSAPP:

7051436555 | 7051229555

EMAIL:-INFO@MOVIRAGROUP.COM

WE ARE HIRING- MALE STAFF

POSITION:COMPUTER OPERATOR / ONLINE AUCTION ASSISTANT

BASIC COMPUTER & TYPING SKILLS REQUIRED

MSTC/AUCTION EXPERIENCE

PREFERRED

SALARY: RS 8,000/MONTH

CONTACT: 7051459937

VACANCY FOR ACCOUNTANTS

TRAINED ACCOUNTANTS REQUIRED FOR ACCOUNTING/TAX JOB AT BAHU PLAZA IN A REPUTED CA FIRM. SHOULD HAVE EXPERTISE IN ACCOUNTING AND TAX FILINGS AND PREFERRED IF WORKED IN CA OFFICE. INTERESTED CANDIDATES WHATSAPP CV AT 9796855559

AMPERE 2 WHEELER REQUIRED STAFF

1. SALES MANAGER. 02 NOS.

2. SALES EXECUTIVE (MALE / FEMALE) - 06 NOS.

3. EDP EXECUTIVE. 02 NO.

4. ACCOUNTS ASSISTANT 02 NO.

5. MECHANIC 02 NO.

(2 WHEELER SALES EXPERIENCED WILL BE PREFERRED)

SEND RESUME AT:

NEELKANTH1513@GMAIL.COM

9541426765

SITUATION VACANT

REQUIRED EXPERIENCED FEMALE ACCOUNTANT FOR OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU. KNOWLEDGE OF GST, ITR, TALLY, BILLING AND ACCOUNTS ESSENTIAL. SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT: 7006959948 OR 9906272582

VISHWA BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL

AKALPUR MORH JAMMU

WALK IN INTERVIEW FOR

TEACHING:-

PHYSICAL EDUCATION TEACHER (FEMALE), GENERAL LINE TEACHER (PHYSICS)

NON- TEACHING:-

HOUSE KEEPING SUPERVISOR, PEON (MALE), SAFAIWALA (FEMALE), GATE KEEPER

FOR DETAILS REGARDING QUALIFICATION AND DATE OF INTERVIEW, REFER TO OUR SCHOOL WEBSITE WWW.VBPSJAMMU.COM

PRINCIPAL

WANTED RECEPTIONIST

WANTED FEMALE RECEPTIONIST WITH EXPERIENCE OF CLINIC OR HOSPITAL WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS AT A-ONE ULTRASOUND CLINIC GANDHI NAGAR OPP GOVT HOSPITAL AQUAF MARKET. SEND RESUME WITH PHOTO ON WHATSAPP. SELECTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR INTERVIEW AT CLINIC.

CONTACT 96826 72001

JOB VACANCY

ADMINISTRATOR / COUNSELLOR - 1 (F)

TELLECALLER - 2 (F)

MARKETING EXECUTIVE - 2 (BOYS)

OFFICE GIRL (PEON) - 1 (F)

19/AD GANDHI NAGAR, OPP. ASIA HOTEL, JAMMU.

PH. NO.: 7298350401, 9797744912

WANTED COOK CUM DRIVER

WANTED COOK CUM DRIVER AT TRIKUTA NAGAR RESIDENCE CUM OFFICE. ADHAAR CARD, LICENSE AND POLICE VERIFICATION MUST. ACCOMMODATION AVAILABLE. SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT 96826 72001

JOB VACANCY

1. SOLAR SALES EXECUTIVE

2. SOLAR BUSINESS HEAD

3. GEM & BILLING OPERATOR

4. CCTV / NETWORK TECHNICIAN

SALARY: BEST IN INDUSTRY + INCENTIVES

JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU

6005232163, 7006432163, 7298147266

SEND RESUME AT

JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM

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