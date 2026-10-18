EMPLOYMENT (18-10-2026)
URGENTLY REQUIRED REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION V SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS) * DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC * PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY * SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY) V ACCOUNTS - SENIOR LEVEL...
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR ARACOT CONSTRUCTION
V SALES EXECUTIVE (10 POSITIONS)
* DIVISIONS: TILES, SANITARYWARE, CPVC & PVC
* PREFERENCE : FRESHERS & EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
V ACCOUNTS - SENIOR LEVEL (2 POSITIONS)
* EXPERIENCED CANDIDATE REQUIRED FOR ACCOUNTS MANAGEMENT
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
NH44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT: 9103309671
WE ARE HIRING
PRECISION BUILDING CONTRACTS PVT LTD
TENDERING EXECUTIVE - GEM & E-TENDERS
REQUIREMENTS:
- EXPERIENCE IN HANDLING GEM PORTAL, J&K E-TENDERS, AND CENTRAL GOVERNMENT E-TENDERS.
- KNOWLEDGE OF BID PREPARATION, TENDER DOCUMENTATION, BOQ, EMD, CDR, AND ONLINE BID SUBMISSION.
SALARY: NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR UPDATED CV AT:
CONTACT: +916005665803
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR
ARACOT CONSTRUCTION
• CONTENT WRITER (2 POSITIONS)
*SCRIPT & CONTENT WRITING SKILLS
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
• TECHNICAL STAFF (FIELD WORK)
* SALARY: NEGOTIABLE (DEPENDING ON CANDIDATE CAPABILITY)
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT:
@ 9103309671
HR.ARACOTCONSTRUCTION@GMAIL.COM
NH 44, SARORE ADDA, BARI BRAHMANA, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
AN EXPERIENCED SALESMAN AND A HELPER FOR LADIES GARMENT STORE IN BATHINDI NEAR WAVE MALL
9858504892
9149473439
WE ARE HIRING - SALES EXECUTIVE
SUPEREQ SYSTEMS PVT. LTD., A LEADING OFFICE EQUIPMENT COMPANY, INVITES APPLICATIONS FOR ITS JAMMU OFFICE.
- EXPERIENCE: 2-5 YEARS IN DEFENCE AND GOVERNMENT SECTOR SALES AND KNOWLEDGE OF GEM
- LOCATION: JAMMU
- REQUIREMENT: OWN CONVEYANCE IS MANDATORY.
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MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR
POSITIONS OPEN: CORDINATOR (MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE)
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* KINDERGARTEN TEACHER(FEMALE ONLY)
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CONTACT : 9796733777, 7889636533
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ADDRESS- WARD NO. 13 CANAL ROAD VIJAYPUR OPPOSITE PARK
REQUIRED
MALE FOR FIORI OPERATOR
LOCATION:- OFFICE ADDRESS SANGRAMPUR,SHAZADPUR JAMMU
CONTACT:- 9796200819,9797535539
REQUIRED TEACHER
MATHS TEACHER:- M.SC (MATH) OR B.SC. (NON. MED.) WITH EXPERIENCE OF TEACHING MATH TO MIDDLE AND HIGH CLASSES.
CONTACT DURING SCHOOL HOURS:
9.00 AM TO 2:00 P.M
KIDS KUDOS PUBLIC SCHOOL
LOWER SHIV NAGAR, BEHIND AG OFFICE NEAR GOVT WOMEN POLYTECHNIC COLLEGE, PH NO. 9682327957
URGENT HIRING
MOVIRA GLOBAL CAREERS
CHANNI HIMMAT, JAMMU
OPEN POSITIONS:
2 FEMALE TELECALLERS* (COMPUTER KNOWLEDGE ESSENTIAL)
2 SALES & MARKETING EXECUTIVES*
EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED | FRESHERS WELCOME!
ATTRACTIVE SALARY BASED ON SKILLS & EXPERIENCE
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WE ARE HIRING- MALE STAFF
POSITION:COMPUTER OPERATOR / ONLINE AUCTION ASSISTANT
BASIC COMPUTER & TYPING SKILLS REQUIRED
MSTC/AUCTION EXPERIENCE
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SALARY: RS 8,000/MONTH
CONTACT: 7051459937
VACANCY FOR ACCOUNTANTS
TRAINED ACCOUNTANTS REQUIRED FOR ACCOUNTING/TAX JOB AT BAHU PLAZA IN A REPUTED CA FIRM. SHOULD HAVE EXPERTISE IN ACCOUNTING AND TAX FILINGS AND PREFERRED IF WORKED IN CA OFFICE. INTERESTED CANDIDATES WHATSAPP CV AT 9796855559
AMPERE 2 WHEELER REQUIRED STAFF
1. SALES MANAGER. 02 NOS.
2. SALES EXECUTIVE (MALE / FEMALE) - 06 NOS.
3. EDP EXECUTIVE. 02 NO.
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5. MECHANIC 02 NO.
(2 WHEELER SALES EXPERIENCED WILL BE PREFERRED)
SEND RESUME AT:
NEELKANTH1513@GMAIL.COM
9541426765
SITUATION VACANT
REQUIRED EXPERIENCED FEMALE ACCOUNTANT FOR OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU. KNOWLEDGE OF GST, ITR, TALLY, BILLING AND ACCOUNTS ESSENTIAL. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 7006959948 OR 9906272582
VISHWA BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL
AKALPUR MORH JAMMU
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TEACHING:-
PHYSICAL EDUCATION TEACHER (FEMALE), GENERAL LINE TEACHER (PHYSICS)
NON- TEACHING:-
HOUSE KEEPING SUPERVISOR, PEON (MALE), SAFAIWALA (FEMALE), GATE KEEPER
FOR DETAILS REGARDING QUALIFICATION AND DATE OF INTERVIEW, REFER TO OUR SCHOOL WEBSITE WWW.VBPSJAMMU.COM
PRINCIPAL
WANTED RECEPTIONIST
WANTED FEMALE RECEPTIONIST WITH EXPERIENCE OF CLINIC OR HOSPITAL WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS AT A-ONE ULTRASOUND CLINIC GANDHI NAGAR OPP GOVT HOSPITAL AQUAF MARKET. SEND RESUME WITH PHOTO ON WHATSAPP. SELECTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR INTERVIEW AT CLINIC.
CONTACT 96826 72001
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ADMINISTRATOR / COUNSELLOR - 1 (F)
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JK TECHNOCRATS | JANIPUR, JAMMU
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