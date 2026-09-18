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EMPLOYMENT (18-09-2026)

TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR (DHOK PALOURA) STAFF REQUIRED 1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH 2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH 3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS 4. COMPUTER TEACHER WITH FAIR...

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Daily Excelsior
10:52 AM Sep 18, 2026 IST
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TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR

(DHOK PALOURA)

STAFF REQUIRED

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1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH

2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH

3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS

4. COMPUTER TEACHER WITH FAIR KNOWLEDGE OF HANDLING DOCUMENTS RELATED TO BOARD WORK

WALK IN INTERVIEW ALONG WITH RESUME.

CONTACT : 9419778089 , 6006088410

REQUIRED

REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY

LOCATION : JAMMU

FRESHERSCAN ALSO APPLY

QUALIFICATION: MINIMUM 12TH

DAY SHIFT ONLY

MONTHLY SALARY 10K

CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS

6006943256

INTERVIEW 21 SEP 2026 ONLY AT JAMMU

DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K

EARN UP TO RS 30,000/MONTH .

FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.

JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.

REQUIRED:

OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF

LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!

FOR MORE DETAILS, CONTACT

7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.

WE ARE HIRING!

WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.

DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.

QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.

FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

STAFF REQUIRED

SALESMAN: 3 (MALE)

SALARY NEGOTIABLE

EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS

AREA: TALAB TILLO, BOHRI

GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED

CONTACT DETAILS: 9070688000

INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM

NEEDED SALESMAN/ HELPER FOR MEN'S DESIGNER STUDIO

* QUALIFICATIONS 12TH GRADE

* EXCELLENT VERBAL AND WRITTEN COM

MUNICATION ABILITIES.

LOCATION -CHANNI HIMMAT, JAMMU (MAIN MARKET)

7006575944, CALL TIME BTW

(1PM -6PM) ONLY

TEACHERS REQUIRED

REQUIRE FEMALE TEACHERS FOR PRESCHOOL IN UDEYWALA

TALAB TILLO JAMMU.

QUALIFICATION REQUIRED :

(B.ED /ECE /D.ED /NTT PREFERRED)

FOR DETAILS CONTACT 9797567878 OR SHARE YOUR CV ON WHATSAPP.

URGENT REQUIRED

OFFICE COORDINATOR

FEMALE ONLY

LOCATION - JEWEL

QUALIFICATION: GRADUATE

COMPUTER KNOWLEDGE

EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS

FOR INTERVIEW, CONTACT

8493997300

DUBAI WORK VISA

SECURITY GUARDS NEEDED, RS 60,000 SALARY. INTERVIEW ON 6TH OCTOBER. CONTACT TODAY TO REGISTER.

WAVELINK CONSULTANTS

9149687455, 8803010087

CONTACT BETWEEN 9AM-5 PM ONLY

URGENT HIRING

FMCG EXPERIENCED

SALES EXECUTIVE

SELLING OF SPICES PRODUCTS WITH REGULAR FIELD WORK AND MARKET VISITS.

AREA

* RAJOURI, POONCH

* UDHAMPUR

* JAMMU

NEGOTIABLE SALARY

SEND YOUR RESUME ON EMAIL

PANKAJINDU2@GMAIL.COM

PRAYOSHAPROCESSING@GMAIL.COM

WWW.PRAYOSHAMEERA.COM

VISHWA BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL

AKALPUR MORH JAMMU

WALK IN INTERVIEW

TEACHING:

ART AND CRAFT SANSKRIT GENERAL LINE TEACHER (SCIENCE)

NON-TEACHING.

HOUSE KEEPING MANAGER. OFFICE ATTENDANT, MALI

FOR DETAILS REGARDING QUALIFICATION AND DATE OF INTERVIEW, REFER TO OUR SCHOOL WEBSITE WWW.VBPSJAMMU.COM

PRINCIPAL

REQUIRED - ADMIN &

OPERATIONS EXECUTIVE

QUICKSNICK, A GROWING LOCAL-COMMERCE PLATFORM, REQUIRES AN ADMIN & OPERATIONS EXECUTIVE FOR DAY-TO-DAY OPERATIONAL SUPPORT.

RESPONSIBILITIES: SHOP ONBOARDING & VENDOR COMMUNICATION, CUSTOMER/STAKEHOLDER SUPPORT THROUGH CALLS/MESSAGES, ORDER PROCESSING & MANAGEMENT, AND UPDATING OPERATIONAL DATA ON THE SYSTEM.

REQUIREMENTS: GOOD COMMUNICATION SKILLS, BASIC COMPUTER KNOWLEDGE, DATA-ENTRY SKILLS AND ABILITY TO COORDINATE WITH VENDORS/CUSTOMERS. FRESHERS MAY APPLY.

LOCATION: JAMMU

CONTACT: 7889656412

JOB OPPORTUNITY

FOR KINDERGARTEN SCHOOL

AT GANDHI NAGAR

FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2

CONTACT 9797910666

URGENTLY REQUIRED!!!

TELECALLER CANDIDATES

QUALIFICATION MINIMUM - 12TH PASSED

LANGUAGE - HINDI & ENGLISH

SALARY-10K - 15K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K

ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION, INSURANCE BACKGROUND

AGE CRITERIA - 24 TO 30

ADDRESS:- SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU

APPLY - 7006176140 / 7600783882

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS REHARI

COORDINATOR

(EXPERIENCED ONLY )

PH. 9797922717

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