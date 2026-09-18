EMPLOYMENT (18-09-2026)
TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR (DHOK PALOURA) STAFF REQUIRED 1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH 2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH 3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS 4. COMPUTER TEACHER WITH FAIR...
TINY TOTS HIGHER SECONDARY SCHOOL LOWER ROOPNAGAR
(DHOK PALOURA)
STAFF REQUIRED
1. MATHS TEACHER FROM CLASSES 8TH TO 12TH
2. PHYSICS TEACHER FROM CLASSES 9TH TO 12TH
3. SOCIAL MEDIA MANAGER WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
4. COMPUTER TEACHER WITH FAIR KNOWLEDGE OF HANDLING DOCUMENTS RELATED TO BOARD WORK
WALK IN INTERVIEW ALONG WITH RESUME.
CONTACT : 9419778089 , 6006088410
REQUIRED
REQUIRED SALES TELECALLER MALE ONLY
LOCATION : JAMMU
FRESHERSCAN ALSO APPLY
QUALIFICATION: MINIMUM 12TH
DAY SHIFT ONLY
MONTHLY SALARY 10K
CANDIDATE MUST KNOW BASIC COMPUTERS
6006943256
INTERVIEW 21 SEP 2026 ONLY AT JAMMU
DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K
EARN UP TO RS 30,000/MONTH .
FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.
JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.
REQUIRED:
OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF
LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!
FOR MORE DETAILS, CONTACT
7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.
WE ARE HIRING!
WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.
DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.
QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.
FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED
CONTACT: 9596965276
EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM
JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!
STAFF REQUIRED
SALESMAN: 3 (MALE)
SALARY NEGOTIABLE
EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS
AREA: TALAB TILLO, BOHRI
GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED
CONTACT DETAILS: 9070688000
INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM
NEEDED SALESMAN/ HELPER FOR MEN'S DESIGNER STUDIO
* QUALIFICATIONS 12TH GRADE
* EXCELLENT VERBAL AND WRITTEN COM
MUNICATION ABILITIES.
LOCATION -CHANNI HIMMAT, JAMMU (MAIN MARKET)
7006575944, CALL TIME BTW
(1PM -6PM) ONLY
TEACHERS REQUIRED
REQUIRE FEMALE TEACHERS FOR PRESCHOOL IN UDEYWALA
TALAB TILLO JAMMU.
QUALIFICATION REQUIRED :
(B.ED /ECE /D.ED /NTT PREFERRED)
FOR DETAILS CONTACT 9797567878 OR SHARE YOUR CV ON WHATSAPP.
URGENT REQUIRED
OFFICE COORDINATOR
FEMALE ONLY
LOCATION - JEWEL
QUALIFICATION: GRADUATE
COMPUTER KNOWLEDGE
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS
FOR INTERVIEW, CONTACT
8493997300
DUBAI WORK VISA
SECURITY GUARDS NEEDED, RS 60,000 SALARY. INTERVIEW ON 6TH OCTOBER. CONTACT TODAY TO REGISTER.
WAVELINK CONSULTANTS
9149687455, 8803010087
CONTACT BETWEEN 9AM-5 PM ONLY
URGENT HIRING
FMCG EXPERIENCED
SALES EXECUTIVE
SELLING OF SPICES PRODUCTS WITH REGULAR FIELD WORK AND MARKET VISITS.
AREA
* RAJOURI, POONCH
* UDHAMPUR
* JAMMU
NEGOTIABLE SALARY
SEND YOUR RESUME ON EMAIL
PANKAJINDU2@GMAIL.COM
PRAYOSHAPROCESSING@GMAIL.COM
WWW.PRAYOSHAMEERA.COM
VISHWA BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL
AKALPUR MORH JAMMU
WALK IN INTERVIEW
TEACHING:
ART AND CRAFT SANSKRIT GENERAL LINE TEACHER (SCIENCE)
NON-TEACHING.
HOUSE KEEPING MANAGER. OFFICE ATTENDANT, MALI
FOR DETAILS REGARDING QUALIFICATION AND DATE OF INTERVIEW, REFER TO OUR SCHOOL WEBSITE WWW.VBPSJAMMU.COM
PRINCIPAL
REQUIRED - ADMIN &
OPERATIONS EXECUTIVE
QUICKSNICK, A GROWING LOCAL-COMMERCE PLATFORM, REQUIRES AN ADMIN & OPERATIONS EXECUTIVE FOR DAY-TO-DAY OPERATIONAL SUPPORT.
RESPONSIBILITIES: SHOP ONBOARDING & VENDOR COMMUNICATION, CUSTOMER/STAKEHOLDER SUPPORT THROUGH CALLS/MESSAGES, ORDER PROCESSING & MANAGEMENT, AND UPDATING OPERATIONAL DATA ON THE SYSTEM.
REQUIREMENTS: GOOD COMMUNICATION SKILLS, BASIC COMPUTER KNOWLEDGE, DATA-ENTRY SKILLS AND ABILITY TO COORDINATE WITH VENDORS/CUSTOMERS. FRESHERS MAY APPLY.
LOCATION: JAMMU
CONTACT: 7889656412
JOB OPPORTUNITY
FOR KINDERGARTEN SCHOOL
AT GANDHI NAGAR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS - 2
CONTACT 9797910666
URGENTLY REQUIRED!!!
TELECALLER CANDIDATES
QUALIFICATION MINIMUM - 12TH PASSED
LANGUAGE - HINDI & ENGLISH
SALARY-10K - 15K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K
ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION, INSURANCE BACKGROUND
AGE CRITERIA - 24 TO 30
ADDRESS:- SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU
APPLY - 7006176140 / 7600783882
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS REHARI
COORDINATOR
(EXPERIENCED ONLY )
PH. 9797922717