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EMPLOYMENT (18-07-2026)

JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES NAME OF POSTS:- POSTS 1 1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU) 2. SALES PERSON EXPERIENCED A. 1 MALE AT JAMMU AREA B. 1 MALE AT SAMBA KATHUA INTERVIEW DATE AND TIME DATE 17/07/2026, & 18/07/2026....

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Daily Excelsior
10:50 AM Jul 18, 2026 IST
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JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES

NAME OF POSTS:- POSTS 1

1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU)

Advertisement

2. SALES PERSON EXPERIENCED

A. 1 MALE AT JAMMU AREA

B. 1 MALE AT SAMBA KATHUA

INTERVIEW DATE AND TIME

DATE 17/07/2026, & 18/07/2026.

INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA

INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG

WITH RESUME/CV

FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES

SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA

9906044364

EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM

VACANCIES

* NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137

* VACANCIES:

1 TGT MATHS - M.SC., B.ED.

2. PRT - B.A./B.SC., B.ED.

3. KINDERGARTEN TEACHER - B.A./B.SC., NTT

4.FRENCH TEACHER - GRADUATE IN FRENCH / DELF OR EQUIVALENT QUALIFICATION PREFERRED

5.RECEPTIONIST - GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND COMPUTER PROFICIENCY SKILLS

6.PHYSICAL INSTRUCTOR - M.P.ED./B.P.ED.

* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

BEFORE 18TH JULY.

"CONTACT NUMBERS: 7298780937 AND 9419217003.

URGENT VACANCY FOR RETIRED PERSON

PERSON RETIRED FROM GOVT AND OTHER DEPT. AND HOUSEWIFES ARE ELIGIBLE .

INCOME UPTO 40,000 PER MONTH AND ROYALITY INCOME ALSO, WORK PART TIME OR FULL TIME SPECIAL PROGRAMME FOR RETIRED PERSON.

RETIRED- 5

HOUSEWIFE-4

TELLECALLER-2

CONTACT NO. 7051394648, 8899836953

STAFF REQUIRED

1. SALES EXECUTIVE

MALE/GRAD.

2. OFFICE HELPER

MALE

KRISHNA SALE CORPORATION,

CHATTHA NEAR BSNL EXCHANGE PH-9484189711

INTERVIEW ON 20 JULY

(2-7PM)

REQUIRED - CIVIL CONTRACTOR FOR GOVERNMENT

PROJECTS

A REPUTED ORGANIZATION IS LOOKING FOR EXPERIENCED CIVIL CONTRACTORS FOR EXECUTION OF GOVERNMENT PROJECTS IN JAMMU & KASHMIR.

INTERESTED PARTIES MAY CONTACT: +91 94192 04499

+91 91498 52089

OFFICE ADDRESS:64/4, TRIKUTA NAGAR, JAMMU, JAMMU & KASHMIR

SERIOUS AND EXPERIENCED CONTRACTORS ARE REQUESTED TO CONTACT AT THE EARLIEST.

PART-TIME MATHS

& SCIENCE TEACHER

REQUIRED

HANU GURUKUL CLASSES

(SUCCESSFULLY RUNNING FOR THE

LAST 5 YEARS)

INVITES APPLICATIONS FOR A PART-TIME MATHS & SCIENCE TEACHER.

ATTRACTIVE SALARY

FOR DETAILS, CONTACT :

6005071480

9906362115

REQUIRED MANAGERS

NEED MANAGERS FOR ONE OF THE REPUTED LIFE INSURANCE COMPANY IN JAMMU LOCATION

ELIGIBILITY:

* GRADUATE (2024 PASS-OUT OR LATER)

OR

* MINIMUM 2 YEARS OF EXPERIENCE IN

SALES & MARKETING

NO. OF VACANCIES: 10

SALARY: RS 2.50 LACS TO RS 4.50 LACS PER ANNUM

CONTACT: 8699092400

REQUIRED

PRT/TGT (ENGLISH)

* M.A. (ENGLISH) WITH B.ED.

* VERBAL PROFICIENCY IS A MUST.

TGT-SCIENCE

*B.SC/M.SC. WITH B.ED.

PRT *GRADUATE WITH B.ED.

COMPUTER OPERATOR

*PROFICIENT IN COMPUTER OPERATIONS

AND OFFICE APPLICATIONS.

SCIENCE LAB ASSISTANT

B.SC. WITH RELEVANT KNOWLEDGE

EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.

EMAIL US AT: RICHHARVEST2222@GMAIL.COM

TOTAL 3 HOURS

HOUSEKEEPING

(TOTAL DEEP CLEANING EVERYTHING & WASHING EVERYTHING ) JOB FOR MALE/FEMALE "

1. VACANCY = 1

2. WORK TIME = MORNING( 7AM TO 10 AM ).

3. SALARY =RS 10,000/M.

4. PERSON SHOULD BE TOTALLY HARD WORKER TRUTHFUL,OBEYFUL .

CALL@8899124041,GOLE PULI,JAMMU.

STAFF WANTED FOR

A SOLAR COMPANY

1) MARKETING BOYS

2) SALESMAN

3) GRADUATE BOYS

4) DIPLOMA ENGINEERS

CONTACT: 7889633199

JOB VACANCY

1. ELECTRICIAN / TECHNICIAN

2. ACCOUNTANT

3. MARKETING EXECUTIVE

4. NETWORKING TECHNICIAN

5. OFFICE BOY/PEON

CALL: 7006432163, 9419281110

SEND RESUME AT

JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM

URGENT REQUIRED

1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE

2. MARKETING BOY -1

M/S. PYRAMID ENTERPRISES

MH ROAD BELI CHARNA

SATWARI JAMMU

MOB NO.9086000768, 9541372773

JOB VACANCY

ROCKLAND DISTILLERIES PVT. LTD., BARI BRAHMANA, SAMBA (J&K), REQUIRES A CHEMIST WITH A DEGREE/DIPLOMA IN ALCOHOL TECHNOLOGY (ALCOTECH).

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT/APPLY WITH THEIR CV AT : +919622127482/

ROCKLANDDISTILLERIES@GMAIL.COM

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