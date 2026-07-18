EMPLOYMENT (18-07-2026)
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES NAME OF POSTS:- POSTS 1 1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU) 2. SALES PERSON EXPERIENCED A. 1 MALE AT JAMMU AREA B. 1 MALE AT SAMBA KATHUA INTERVIEW DATE AND TIME DATE 17/07/2026, & 18/07/2026....
JOB VACANCY IN SHANKER INDUSTRIES
NAME OF POSTS:- POSTS 1
1. CAR DRIVER (DUTY AT JAMMU)
2. SALES PERSON EXPERIENCED
A. 1 MALE AT JAMMU AREA
B. 1 MALE AT SAMBA KATHUA
INTERVIEW DATE AND TIME
DATE 17/07/2026, & 18/07/2026.
INTERVIEW TIME 03:00 PM TO 5:00 PM PHASE 1 SIDCO SAMBA
INTERESTED CANDIDATES MAY COME ALONG
WITH RESUME/CV
FOR MORE DETAILS:- INDUSTRIES
SHANKER INDUSTRIES -1, SIDCO SAMBA
9906044364
EMAIL: SAHIL17SHARMA@GMAIL.COM
VACANCIES
* NEEL KAMAL HIGH SCHOOL, THATHAR ,BANTALAB, CBSE CODE: 730137
* VACANCIES:
1 TGT MATHS - M.SC., B.ED.
2. PRT - B.A./B.SC., B.ED.
3. KINDERGARTEN TEACHER - B.A./B.SC., NTT
4.FRENCH TEACHER - GRADUATE IN FRENCH / DELF OR EQUIVALENT QUALIFICATION PREFERRED
5.RECEPTIONIST - GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND COMPUTER PROFICIENCY SKILLS
6.PHYSICAL INSTRUCTOR - M.P.ED./B.P.ED.
* EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
BEFORE 18TH JULY.
"CONTACT NUMBERS: 7298780937 AND 9419217003.
URGENT VACANCY FOR RETIRED PERSON
PERSON RETIRED FROM GOVT AND OTHER DEPT. AND HOUSEWIFES ARE ELIGIBLE .
INCOME UPTO 40,000 PER MONTH AND ROYALITY INCOME ALSO, WORK PART TIME OR FULL TIME SPECIAL PROGRAMME FOR RETIRED PERSON.
RETIRED- 5
HOUSEWIFE-4
TELLECALLER-2
CONTACT NO. 7051394648, 8899836953
STAFF REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE
MALE/GRAD.
2. OFFICE HELPER
MALE
KRISHNA SALE CORPORATION,
CHATTHA NEAR BSNL EXCHANGE PH-9484189711
INTERVIEW ON 20 JULY
(2-7PM)
REQUIRED - CIVIL CONTRACTOR FOR GOVERNMENT
PROJECTS
A REPUTED ORGANIZATION IS LOOKING FOR EXPERIENCED CIVIL CONTRACTORS FOR EXECUTION OF GOVERNMENT PROJECTS IN JAMMU & KASHMIR.
INTERESTED PARTIES MAY CONTACT: +91 94192 04499
+91 91498 52089
OFFICE ADDRESS:64/4, TRIKUTA NAGAR, JAMMU, JAMMU & KASHMIR
SERIOUS AND EXPERIENCED CONTRACTORS ARE REQUESTED TO CONTACT AT THE EARLIEST.
PART-TIME MATHS
& SCIENCE TEACHER
REQUIRED
HANU GURUKUL CLASSES
(SUCCESSFULLY RUNNING FOR THE
LAST 5 YEARS)
INVITES APPLICATIONS FOR A PART-TIME MATHS & SCIENCE TEACHER.
ATTRACTIVE SALARY
FOR DETAILS, CONTACT :
6005071480
9906362115
REQUIRED MANAGERS
NEED MANAGERS FOR ONE OF THE REPUTED LIFE INSURANCE COMPANY IN JAMMU LOCATION
ELIGIBILITY:
* GRADUATE (2024 PASS-OUT OR LATER)
OR
* MINIMUM 2 YEARS OF EXPERIENCE IN
SALES & MARKETING
NO. OF VACANCIES: 10
SALARY: RS 2.50 LACS TO RS 4.50 LACS PER ANNUM
CONTACT: 8699092400
REQUIRED
PRT/TGT (ENGLISH)
* M.A. (ENGLISH) WITH B.ED.
* VERBAL PROFICIENCY IS A MUST.
TGT-SCIENCE
*B.SC/M.SC. WITH B.ED.
PRT *GRADUATE WITH B.ED.
COMPUTER OPERATOR
*PROFICIENT IN COMPUTER OPERATIONS
AND OFFICE APPLICATIONS.
SCIENCE LAB ASSISTANT
B.SC. WITH RELEVANT KNOWLEDGE
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
EMAIL US AT: RICHHARVEST2222@GMAIL.COM
TOTAL 3 HOURS
HOUSEKEEPING
(TOTAL DEEP CLEANING EVERYTHING & WASHING EVERYTHING ) JOB FOR MALE/FEMALE "
1. VACANCY = 1
2. WORK TIME = MORNING( 7AM TO 10 AM ).
3. SALARY =RS 10,000/M.
4. PERSON SHOULD BE TOTALLY HARD WORKER TRUTHFUL,OBEYFUL .
CALL@8899124041,GOLE PULI,JAMMU.
STAFF WANTED FOR
A SOLAR COMPANY
1) MARKETING BOYS
2) SALESMAN
3) GRADUATE BOYS
4) DIPLOMA ENGINEERS
CONTACT: 7889633199
JOB VACANCY
1. ELECTRICIAN / TECHNICIAN
2. ACCOUNTANT
3. MARKETING EXECUTIVE
4. NETWORKING TECHNICIAN
5. OFFICE BOY/PEON
CALL: 7006432163, 9419281110
SEND RESUME AT
JKTECHNOCRATS@GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
1. COMPUTER OPERATOR KNOWING BUSY -1 FEMALE
2. MARKETING BOY -1
M/S. PYRAMID ENTERPRISES
MH ROAD BELI CHARNA
SATWARI JAMMU
MOB NO.9086000768, 9541372773
JOB VACANCY
ROCKLAND DISTILLERIES PVT. LTD., BARI BRAHMANA, SAMBA (J&K), REQUIRES A CHEMIST WITH A DEGREE/DIPLOMA IN ALCOHOL TECHNOLOGY (ALCOTECH).
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT/APPLY WITH THEIR CV AT : +919622127482/
ROCKLANDDISTILLERIES@GMAIL.COM