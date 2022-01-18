EMPLOYMENT (18-01-2022)

REQUIRED
OFFICE ASSISTANT M/F
GRADUATE WITH COMPLETE COMPUTER KNOWLEDGE
SALARY 10000/=
CALL : 9070970222
REQUIRED STAFF
FOR JAMMU OFFICE
1) HEAD MANAGER : 01 NO.EXPERIENCED PERSONMIN. GRADUATE.SALARY : 15-20K/M
2) COUNSELOR FEMALE CANDIDATES : 03NOS.+12 OR GRADUATE ARE REQUIRED
SALARY : 8-12K/M3)
FEMALE TELECALLER : 02NOS.+12 ARE REQUIRED
SALARY: 7- 10K/M
QUICKERJOB33@GMAIL.COM
CONTACT. 9055575555
URGENT REQUIREMENTS INDUSTRY
1. ACCOUNTANT M/F, SUPERVISOR, COMPUTER OPERATOR, OFFICE ASSISTANT, GRAPHIC DESIGNER, RECEPTIONIST, SALESMAN, MARKETING EXCUTIVE
2. STORE KEEPER, PLUMBER, ELECTRICIAN, RECEPTIONIST, TELLE CELLER,
3. MAID, PEON, WAITER, PACKING BOY, SECURITY GUARD
ADDRESS:- SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:-7298663220,
9622365951, 9796260300
URGENTLY REQUIRED STAFF
A WELL REPUTED C&FA COMPANY REQUIRED RSOS (RETAILS SALES OFFICER) FOR JAMMU LOCATION.
REQUIREMENT –
* BACHELORS IN ANY STREAM WITH MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE (EXP IN SAME SECTOR WILL BE GIVEN PREFERENCE)
* SALARY RS. 20,000/- PM + INCENTIVES
INTERESTED CANDIDATES MAY SHARE THEIR RESUMES AT THEARTIGUPTAWAY@GMAIL.COM OR WHATSAPP RESUME AT +91-7889881845
REQUIRED
IELTS TRAINER (F)
FULL TIME ONLY
EXPERIENCED PREFERRED
SHASTRI NAGAR
9086061388
VACANCY
1). SALES MANAGER – 2 M/F
2). SALES EXECUTIVE – 4 M/F
3). RECEPTIONST – 1 F
COME ALONG WITH RESUME & PHOTO BETWEEN 11 AM TO 3 PM AT
DIGITAL HUB
29/1, NANAK NAGAR, JAMMU TAWI
MOB: 9149487383
JOB VACANCY
REQUIRE A MAN FOR COW FARM IN JAMMU, FULL TIME JOB, FREE FOOD & SHELTER.
SALARY- 8000 (NEGOTIABLE)
INTERVIEW- MEENAKSHI MART
CHANNI HIMMAT NEAR SBI BANK
CONTACT NO.: 7889871192, 7889554335
JOB @ BANKING SECTOR
OPERATION & SALES PROFILEIN DIFFERENT BANKS.SALARY : 15K- 30K/MQUALIFIACTION: GRADUATION MIN.AGE BAR: 20-28 YEARS LOACTION: JAMMU -8 NOS., SAMBA – 3NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, POONCH, KATHUA, NAGROTA, BANIHAL,ANANTNAG,SRINAGAR ETC.
7889846668, 7006223526
QUICKERJOBINDIA2020@GMAIL.COM
VACANCY OPEN AT
ANYTIME FITNESS JAMMU
GENERAL TRAINER -8 NO
SALARY 8000-12000 `
SALES EXECUTIVE -6 NO
SALARY 8000-12000 `
TIMING 6:00 AM TO 3:00PM
1:00PM TO 10:00PM
PLUS FLEXIBLE TIMING
CALL -8082241444, 9055044444
DROP RESUME AT NARWAL.JAMMU@ANYTIMEFITNESS.IN
MALE/FEMALE
STAFF REQUIRED
REQUIRED SALES MEN/WOMEN FOR GARMENT SHOWROOM NEAR SBI MAIN STOP, JANIPUR, JAMMU
CALL 9622482828/9797499370
BRAND STATION
MAIN ROAD, JANIPUR
REQUIRED
REQUIRED A WELL EXPERIENCED DRIVER AND OPERATOR HAVING HEAVY MOTER VEHICLE LICENCE FOR A COMMERCIAL FUEL TANKER CAPACITY 4000 LTRS. HAVING QUALIFICATION TILL 10TH CLASS. SALARY WILL BE RS. 10,000 PLUS ALLOWANCES AS PER EXPERIENCE AND SKILLS.
ALLSETGO FULLING PVT. LTD.
CONTACT NUMBER : 9018078600, 9906908975