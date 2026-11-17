EMPLOYMENT (17-11-2026)
NEEL KAMAL HIGH SCHOOL THATHAR BANTALAB AFFILIATED TO CBSE:-730137 URGENTLY REQUIRED APPLICATIONS ARE INVITED FROM QUALIFIED AND DEDICATED CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS: 1. MATHS TEACHER (PRT) - B.SC (MATHEMATICS), B.ED. 2. SCIENCE TEACHER (TGT) - M.SC.,B.ED. 3. COMPUTER TEACHER...
NEEL KAMAL HIGH SCHOOL
THATHAR BANTALAB
AFFILIATED TO CBSE:-730137
URGENTLY REQUIRED
APPLICATIONS ARE INVITED FROM QUALIFIED AND DEDICATED CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
1. MATHS TEACHER (PRT) - B.SC (MATHEMATICS), B.ED.
2. SCIENCE TEACHER (TGT) - M.SC.,B.ED.
3. COMPUTER TEACHER - BCA/MCA
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SUBMIT THEIR UPDATED CV IMMEDIATELY.
CONTACT: 7298780937, 9419217003
HIRING
WE ARE HIRING FOR A FRONT DESK EXECUTIVE (FEMALE) TO JOIN OUR ORGANIZATION. INTERESTED CANDIDATES MAY KINDLY SEND THEIR RESUME VIA WHATSAPP TO 9103968203.
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INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US ON THE ABOVE NUMBER.
DRIVER
AN EXPERIENCED DRIVER IS REQUIRED FOR DRIVING AN ALTO CAR AT TRIKUTA NAGAR.
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REQUIRED HK BOYS/GIRLS/SUPERVISORS FOR HOSPITALS IN JAMMU
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CAMBRIDGE MONTESSORI JUNIOR SCHOOL SAINIK COLONY NEAR HERITAGE SCHOOL
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1. TWO PERSONS REQUIRED AS COMPUTER OPERATOR -(MIN ONE YEAR EXPERIENCE)
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PLOT NO 108 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU, YARD 6
MOB-9086013196
BALDEV INFOTECH SYSTEMS
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A. NETWORK ADMINISTRATOR (01):
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QUALIFICATION: DIPLOMA IN IT AND COMPUTER SCIENCE
SEND YOUR RESUME AT: BALDEVINFOTECHSYSTEMS@GMAIL.COM
CONTACT: 9055273381, 7051140388
REQUIRED
JCB DRIVER - 01
DRIVER FOR
MAHINDRA PICK UP - 01
SITE ENGINEER - 02
BILLING ENGINEER - 01
9419622222,
94196-33333
WE ARE HIRING OFFICE STAFF
WALK IN INTERVIEW
COMPANY NAME : MASTERLINK INDIA
HEAD BRANCH - GREATER KAILASH, JAMMU
BRANCH OFFICE - VIKRAM CHOWK JAMMU
REQUIRED STAFF
1. SALES & OFFICE (20K TO 30K)
FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITION
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CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9797620691
COME AT OFFICE ALONG WITH CV