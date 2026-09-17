EMPLOYMENT (17-09-2026)
INVESTOR REQUIRED FUTURISTIC BUSINESS HIGH GROWTH ATTRACTIVE RETURNS CALL 9419160465 DON'T MISS IT SANFORT CHANNI HIMMAT PRESCHOOL SECTOR-2 REQUIRES WELL-QUALIFIED TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH JOIN OUR TEAM MOB.: 7006225922 JOB VACANCIES GEM/TENDER EXECUTIVE - JAMMU. OUTDOOR MARKETING BOY...
INVESTOR
REQUIRED
FUTURISTIC BUSINESS
HIGH GROWTH
ATTRACTIVE RETURNS
CALL 9419160465
DON'T MISS IT
SANFORT
CHANNI HIMMAT
PRESCHOOL
SECTOR-2
REQUIRES WELL-QUALIFIED
TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH
JOIN OUR TEAM
MOB.: 7006225922
JOB VACANCIES
GEM/TENDER EXECUTIVE - JAMMU. OUTDOOR MARKETING BOY (OWN TWO-WHEELER), PANTRY BOY & STRONG WAREHOUSE WORKER - AKHNOOR. EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.
CONTACT: 7006121541
STAFF REQUIRED
ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K
EARN UP TO RS 30,000/MONTH .
FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.
JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.
REQUIRED:
OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF
LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!
FOR MORE DETAILS, CONTACT
7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.
REQUIRED
FOR HOME PATIENT CARE
PATIENT CARE ATTENDANTS
MALES & FEMALES
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
MOST COMPETITIVE PACKAGE
CONTACT FOR APPOINTMENT:
8715866444 (10 AM TO 5 PM)
WALK IN FOR DETAILS:
MEDIVISTA HEALTH CARE
5/6 RED CROSS BHAWAN,
KACHI CHHAWNI, JAMMU
FULL-TIME MAID REQUIRED
FAMILY OF 5 LOOKING FOR A RELIABLE, TRUSTWORTHY AND EXPERIENCED FEMALE MAID FOR COOKING, CLEANING, LAUNDRY AND HOUSEHOLD CHORES. GOOD SALARY.
TIMING: 9AM TO 6PM
LOCATION: TALAB TILLO JAMMU
CONTACT: 9186196606
STAFF WANTED
1) MARKETING BOYS
2) DIPLOMA ENGINEERS
3) SALESMAN
4) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR LITE SURVEY
LOCATION - CANAL ROAD, JAMMU
CONTACT - 7889633199
URGENTLY REQUIRED
1. SUPERVISIOR/ ACCOUTANT / COMPUTER OPERATOR/ OFFICE INCHARGE.
2. OFFICE ASSISTANT/ RECEPTIONIST/
BILLING OPERATOR. TELLE CALLER
3. DRIVER/ SALES MAN/ FLOOR EXECUTIVE/ HOTEL & RESTAURANT STAFF.
4. PACKING BOYS, DELIVERY BOYS/ BIKE RIDERS.
5. INDOOR SALES EXECUTIVE/ CUSTOMER CARE MANAJER (FOR TELE-COM)
6.DIPLOMA/ DEGREE. MEC/ ELE/ CSE.
ADDRESS: 628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYN MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO: 9149840451, 9596674192.
EMAIL: SROBINDER36@GMAIL.COM
URGENT HIRING
MULTI SKILL DEVELOPMENT TRAINING COURSES & JOB PLACEMENT .
FRONT OFFICE
FOOD BEVERAGE
NURSE COURSE
SEATS ARE LIMITED
FOR ENROLLMENT & INFORMATION , CONTACT US 6005957805
JOB VACANCIES
SATSHIV SECURITY & SERVICES
IMMEDIATE REQUIREMENTS:
SECURITY GUARDS - GANGYAL & BARI BRAHMANA (JAMMU)
SECURITY OFFICERS ACCOUNTANTS
WELDERS ELECTRICIANS MAIDS
RELIANCE - GUJARAT STATE: SECURITY GUARDS
SECURITY OFFICERS (EX-SERVICEMEN ONLY)
AHMEDABAD REQUIREMENTS:
PACKAGING LABOUR, DELIVERY BOYS, LABOUR
CONTACT: EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 94190 9782 / 96223 40783
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT FOR FURTHER DETAILS.
WE ARE HIRING!
WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.
DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.
QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.
FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED
CONTACT: 9596965276
EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM
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