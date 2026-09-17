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EMPLOYMENT (17-09-2026)

INVESTOR REQUIRED FUTURISTIC BUSINESS HIGH GROWTH ATTRACTIVE RETURNS CALL 9419160465 DON'T MISS IT SANFORT CHANNI HIMMAT PRESCHOOL SECTOR-2 REQUIRES WELL-QUALIFIED TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH JOIN OUR TEAM MOB.: 7006225922 JOB VACANCIES GEM/TENDER EXECUTIVE - JAMMU. OUTDOOR MARKETING BOY...

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Daily Excelsior
11:06 AM Sep 17, 2026 IST
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INVESTOR

REQUIRED

FUTURISTIC BUSINESS

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HIGH GROWTH

ATTRACTIVE RETURNS

CALL 9419160465

DON'T MISS IT

SANFORT

CHANNI HIMMAT

PRESCHOOL

SECTOR-2

REQUIRES WELL-QUALIFIED

TEACHERS WITH STRONG PROFICIENCY IN ENGLISH

JOIN OUR TEAM

MOB.: 7006225922

JOB VACANCIES

GEM/TENDER EXECUTIVE - JAMMU. OUTDOOR MARKETING BOY (OWN TWO-WHEELER), PANTRY BOY & STRONG WAREHOUSE WORKER - AKHNOOR. EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED.

CONTACT: 7006121541

STAFF REQUIRED

ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. : 7006433572

7006112791

DELIVERY RIDERS REQUIRED FOR J&K

EARN UP TO RS 30,000/MONTH .

FAMILY INSURANCE OF 15 LAC.

JOIN A LEADING DELHIVERY LIMITED COMPANY AND WORK IN YOUR NEARBY AREA / LOCAL OFFICE ALL OVER J&K.

REQUIRED:

OWN BIKE | AADHAAR CARD | PAN CARD | BANK PROOF

LIMITED OPENINGS - JOIN NOW!

FOR MORE DETAILS, CONTACT

7051228199 , 6006557486 , 6006779049 , 7780812554.

REQUIRED

FOR HOME PATIENT CARE

PATIENT CARE ATTENDANTS

MALES & FEMALES

DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS

MOST COMPETITIVE PACKAGE

CONTACT FOR APPOINTMENT:

8715866444 (10 AM TO 5 PM)

WALK IN FOR DETAILS:

MEDIVISTA HEALTH CARE

5/6 RED CROSS BHAWAN,

KACHI CHHAWNI, JAMMU

FULL-TIME MAID REQUIRED

FAMILY OF 5 LOOKING FOR A RELIABLE, TRUSTWORTHY AND EXPERIENCED FEMALE MAID FOR COOKING, CLEANING, LAUNDRY AND HOUSEHOLD CHORES. GOOD SALARY.

TIMING: 9AM TO 6PM

LOCATION: TALAB TILLO JAMMU

CONTACT: 9186196606

STAFF WANTED

1) MARKETING BOYS

2) DIPLOMA ENGINEERS

3) SALESMAN

4) SOLAR TECHNICIANS FOR SOLAR LITE SURVEY

LOCATION - CANAL ROAD, JAMMU

CONTACT - 7889633199

URGENTLY REQUIRED

1. SUPERVISIOR/ ACCOUTANT / COMPUTER OPERATOR/ OFFICE INCHARGE.

2. OFFICE ASSISTANT/ RECEPTIONIST/

BILLING OPERATOR. TELLE CALLER

3. DRIVER/ SALES MAN/ FLOOR EXECUTIVE/ HOTEL & RESTAURANT STAFF.

4. PACKING BOYS, DELIVERY BOYS/ BIKE RIDERS.

5. INDOOR SALES EXECUTIVE/ CUSTOMER CARE MANAJER (FOR TELE-COM)

6.DIPLOMA/ DEGREE. MEC/ ELE/ CSE.

ADDRESS: 628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYN MANDIR, GANDHI NAGAR NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT NO: 9149840451, 9596674192.

EMAIL: SROBINDER36@GMAIL.COM

URGENT HIRING

MULTI SKILL DEVELOPMENT TRAINING COURSES & JOB PLACEMENT .

FRONT OFFICE

FOOD BEVERAGE

NURSE COURSE

SEATS ARE LIMITED

FOR ENROLLMENT & INFORMATION , CONTACT US 6005957805

JOB VACANCIES

SATSHIV SECURITY & SERVICES

IMMEDIATE REQUIREMENTS:

SECURITY GUARDS - GANGYAL & BARI BRAHMANA (JAMMU)

SECURITY OFFICERS ACCOUNTANTS

WELDERS ELECTRICIANS MAIDS

RELIANCE - GUJARAT STATE: SECURITY GUARDS

SECURITY OFFICERS (EX-SERVICEMEN ONLY)

AHMEDABAD REQUIREMENTS:

PACKAGING LABOUR, DELIVERY BOYS, LABOUR

CONTACT: EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 94190 9782 / 96223 40783

INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT FOR FURTHER DETAILS.

WE ARE HIRING!

WE ARE LOOKING FOR TALENTED AND DEDICATED CANDIDATES TO JOIN OUR TEAM FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

ACCOUNTANT - CANDIDATES MUST BE KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE PREFERRED.

DIAMOND SALES GIRL - FEMALE CANDIDATES WITH DIAMOND SALES AND KNOWLEDGE PREFERRED.

QC/QUALITY CHECKER - CANDIDATES RESPONSIBLE FOR CHECKING QUALITY, FINISHING, SPECIFICATIONS AND ENSURE PRODUCTS MEET QUALITY STANDARDS.

FEMALES CANDIDATES ARE PREFERRED

CONTACT: 9596965276

EMAIL: SVJNZREA@GMAIL.COM

JOIN OUR TEAM AND GROW WITH US!

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